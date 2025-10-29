Verzögerungen bei der digitalen Transformation bedrohen Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen

Wenn es um Investitionen in Zukunftstechnologien geht, nehmen die Spannungen zwischen den Chief Information Officers (CIOs) und den Chief Financial Officers (CFOs) zu. Das zeigt ein aktueller Bericht von KPMG [1]. Er legt nahe, dass CFOs die Technologieausgaben als unverhältnismäßig empfinden, während CIOs argumentieren, dass diese Investitionen unumgänglich sind, um Unternehmen auf die sich ändernden Rahmenbedingungen auszurichten.
In der Welt des Finanz- und Rechnungswesens (F&A) ist die digitale Transformation schon lange kein »Nice-to-have« mehr, sondern eine Notwendigkeit – und was für eine. Eine Studie von BlackLine belegt eindeutig, dass Verzögerungen der digitalen Transformation in den Finanz- und Buchhaltungsabteilungen die Wachstumsambitionen von Unternehmen erheblich beeinträchtigen und – im worst case – sogar den Ruf des Unternehmens schädigen können [2]. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Unternehmen Verzögerungen bei der Transformation möglichst schnell in den Griff bekommen, denn nur so können sie auf lange Sicht in einer sich ständig verändernden globalen Landschaft wettbewerbsfähig und widerstandsfähig bleiben.
Mehr Verzögerungen, weniger Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit
Besorgniserregend ist, dass die Studie einen alarmierenden Trend hervorhebt: Zwei Drittel der C-Suite-Führungskräfte und leitenden Finanzführungskräfte in Deutschland gaben zu, dass ihre Unternehmen im letzten Jahr Transformationsinitiativen verzögert oder verschoben haben. Ein Grund für die Verzögerungen war u.a. die US-Präsidentschaftswahl, die im vergangenen November stattfand. Diese Verzögerungen sind nicht nur eine kleine Unannehmlichkeit. Sie können sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die Reputation des Unternehmens erheblich gefährden.
Dem Bericht zufolge sind 38 Prozent der C-Suite-Experten und leitenden F&A-Führungskräfte in Deutschland der Meinung, dass Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der digitalen Transformation ihre Fähigkeit untergraben, mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Auf dem aktuellen globalen Markt ist es entscheidend, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Jede Verzögerung kann zu entgangenen Umsatzmöglichkeiten und einem verringerten Marktanteil führen.
In der gleichen Umfrage gaben 41 Prozent der Befragten an, dass Verzögerungen bei der digitalen Transformation ihre Fähigkeit beeinträchtigen, in einer unsicheren globalen Wirtschaft agil zu sein. Agilität ist für Unternehmen unerlässlich, um sich an sich ändernde Marktbedingungen, regulatorische Anforderungen und Kundenerwartungen anzupassen. Ohne diese Agilität und die Fähigkeit, schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren und zu reagieren, können Unternehmen Schwierigkeiten haben, effektiv auf neue Geschäftsmöglichkeiten oder aber auf Risiken zu reagieren. D
Das Risiko für die Reputation und die finanzielle Widerstandsfähigkeit von Unternehmen
34 Prozent der Studienteilnehmer gaben zudem an, dass Verzögerungen bei der Transformation sie anfällig für Fehler machen. Im Finanz- und Rechnungswesen sind Genauigkeit und Zuverlässigkeit aber nicht verhandelbar. Im Gegenteil, Vertrauen ist ein Eckpfeiler der Beziehungen zu den Stakeholdern. Eine einzige falsche Darstellung in der Bilanz oder eine Verzögerung beim Abschluss kann sich auf das Vertrauen der Anleger, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und sogar die Marktbewertung auswirken. In einer Zeit, in der Finanzdaten in Echtzeit überprüft werden, schrumpft der Spielraum für Fehler somit rapide.
Diese Risiken werden durch die wachsende Komplexität globaler Geschäftsbeziehungen noch verschärft. Da Finanzteams immer vielfältigere Portfolios, regulatorische Umgebungen und Reporting-Standards verwalten, wird der Bedarf an optimierten, automatisierten Systemen immer größer. Denn eines steht fest: Manuelle und fragmentierte Prozesse erhöhen nicht nur die Fehlerrisiko, sondern bremsen auch Entscheidungen aus. Deshalb können Verzögerungen bei der Transformation veralteter Technologien und Prozesse für Unternehmen sehr kostspielig sein.
Die Uhr tickt – besser heute als morgen modernisieren
Die Dringlichkeit der Modernisierung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es darf also nicht verwundern, dass der Druck, genaue Finanzzahlen in Echtzeit zu liefern zunimmt. Das Office of the CFO ist mehr als nur ein Back-Office. Es ist ein strategisches Nervenzentrum, das das Unternehmen durch Unsicherheiten führen, Investitionsentscheidungen treffen und die Einhaltung von Vorschriften in allen Rechtsordnungen sicherstellen muss. Bei der Modernisierung der Finanzabläufe geht es aber nicht darum, dem neuesten Technologietrend hinterherzujagen, sondern vielmehr die Grundlagen für langfristige Widerstandsfähigkeit und Agilität zu schaffen. Das bedeutet, dass Finanzteams mit Tools ausgestattet werden müssen, die Routineaufgaben automatisieren und schneller Erkenntnisse sammeln. Das Ziel: eine möglichst schnelle und intelligente Entscheidungsfindung.
Investitionen in skalierbare Technologie
Mit Blick auf die Zukunft ergab die Studie von BlackLine, dass fast ein Drittel der leitenden F&A-Führungskräfte (30 Prozent) Investitionen in skalierbare Technologien als am wichtigsten für den Geschäftserfolg in diesem Jahr angibt. Dies ist sogar mehr als die 28 Prozent der Führungskräfte, die eine effektive Implementierung von KI-Initiativen als entscheidend für den Geschäftserfolg nannten.
Skalierbare Technologie ermöglicht es Unternehmen zu wachsen und ihre Abläufe ohne nennenswerte Unterbrechungen anzupassen. Sie bieten die erforderliche Flexibilität, um erhöhte Arbeitslasten, neue Geschäftsmodelle und sich ändernde Kundenanforderungen zu bewältigen und langfristiges Wachstum zu unterstützen. KI-Initiativen bieten darüber hinaus das Potenzial, die Prozesse des Finanz- und Rechnungswesens zu revolutionieren. Von der Automatisierung von Routineaufgaben bis hin zur Bereitstellung fortschrittlicher Analysen und Erkenntnisse kann KI die Effizienz, Genauigkeit und Entscheidungsfindung verbessern.
Vor diesem Hintergrund ist es keine Option mehr, die digitale Transformation im Finanz- und Rechnungswesen aufzuschieben. Da sich die globalen Märkte schnell weiterentwickeln, müssen Unternehmen skalierbaren, agilen Technologien Priorität einräumen, um wettbewerbsfähig, widerstandsfähig und vertrauenswürdig zu bleiben. Die Investition in moderne Systeme hilft Unternehmen heute nicht nur, sich vor potenziellen Risiken zu schützen, sondern gewährleistet auch langfristiges Wachstum, betriebliche Effizienz und die Fähigkeit, die Unsicherheiten von morgen souverän zu bewältigen.
Ralph Weiss, Geo VP Central Europe BlackLine
[1] https://kpmg.com/us/en/media/news/cfo-cio-partnership-innovation.html
[2] https://view-su2.highspot.com/viewer/82ed2c80f88a5d01b35c9ca8b4118fca#1
3329 Artikel zu „digitale Transformation Finanz“
News | Trends Wirtschaft | Business | Digitalisierung | Trends 2023 | Whitepaper
Ein Viertel der deutschen Unternehmen hat keine Strategie für die digitale Transformation des Finanzwesens
Laut einer aktuellen Studie haben deutsche Unternehmen noch viel Potential in Bezug auf die Transformation des Finanzwesens. Eine bessere Kooperation zwischen Finanz- und IT-Verantwortlichen, Ressourcen, fundiertes Fachwissen sowie neue Tools beschleunigen die Digitalisierung. Laut der Studie »Partnerschaft von CFO und CIO: EMEA auf dem Weg zur digitalen Transformation des Finanzwesens« geben mehr als ein…
News | Business | Digitale Transformation
Digitale Transformation in der Finanzbranche: Die drei Säulen des Erfolgs
Heute agieren Finanzdienstleistungsunternehmen (FS) in einem schwierigen Umfeld. Die Gewinnspanne, die Asset Manager, Finanzberater und Kreditgeber erzielen können, ist seit mehr als 20 Jahren rückläufig, was die Einnahmen erheblich schmälert. Verschärft wird dieses schwierige Marktumfeld durch die gestiegenen Erwartungen moderner Kunden. Sie verlangen nach personalisierten Experiences und den Zugang zu maßgeschneiderten Informationen auf digitalem Wege…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Effizienz | Geschäftsprozesse
Effekte moderner Datenplattformen: Erfolgreiche digitale Transformation in der Finanzbranche
Digitale Disruption tritt auf allen Ebenen des Finanzsektors auf. Privatkundenbanken, Versicherer, Investmentfirmen und Vermögensverwalter stehen gleichermaßen unter Druck, rund um die Uhr digitale Dienste bereitzustellen. Anderenfalls riskieren sie, hinter den Wettbewerbern zurückzufallen. Ein überfüllter Markt, neue Technologien und steigende Erwartungen der Verbraucher zwingen die Finanzinstitute, große Veränderungen voranzubringen. Markus Grau, Principal Systems Engineering bei Pure…
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
Souveräne, skalierbare und zukunftssichere IT-Lösungen – »Digitale Souveränität ist eine Notwendigkeit, kein Trend«
Wo Sicherheit, Resilienz und digitale Souveränität zentrale Anforderungen sind, brauchen Organisationen einen vertrauenswürdigen Partner mit fundierter Erfahrung und Technologiekompetenz für skalierbare, hochverfügbare, interoperable IT-Systeme. Im Interview erklärt Matthias Moeller, CEO von Arvato Systems und Bertelsmann CIO warum der Grad an Souveränität immer zum konkreten Anwendungsfall passen muss.
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Strategien
Technologietrends für 2026: Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt
Die strategischen Technologietrends für 2026 umfassen KI-Supercomputing-Plattformen, Multiagentensysteme, domänenspezifische Sprachmodelle, KI-Sicherheitsplattformen, KI-native Entwicklungsplattformen, vertrauliches Rechnen, physische KI, präventive Cybersicherheit, digitale Herkunft und Geopatriation. Diese Trends treiben Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt voran [1]. »2026 wird ein entscheidendes Jahr für Technologieführer, in dem Disruption, Innovation und Risiken in einem nie dagewesnen Tempo…
Ausgabe 9-10-2025 | News | Business | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Die Bedeutung visueller Kollaborationsplattformen für die KI-Transformation in Unternehmen – Vom Whiteboard zum KI-Hub
Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen ist Herausforderung und Chance zugleich. Um Unabhängigkeit und Flexibilität zu gewährleisten, müssen Nutzerschnittstellen, Rohdaten und Feature-Daten voneinander getrennt und standardisierte Schnittstellen genutzt werden. Visuelle Kollaborationsplattformen mit tiefer KI-Integration bieten eine innovative Lösung, indem sie multimodale, kollaborative Arbeitsräume schaffen, die die kognitiven Prozesse der Nutzer fördern.
Trends 2025 | News | Digitalisierung | Kommunikation | Tipps
Online-Profile und Tod: So sichern Sie Ihr digitales Erbe
Nur 32 Prozent der Internetnutzerinnen und -nutzer regeln ihren digitalen Nachlass. Die digitale Vorsorge geht seit Corona-Jahren zurück. 60 Prozent wollen ihre digitalen Inhalte auch nach dem Tod vor anderen verbergen. Fotos in der Cloud, Chatverläufe auf dem Smartphone oder Profile bei sozialen Netzwerken – unser digitales Leben hinterlässt viele Spuren. Doch nur ein…
Trends 2025 | News | Trends Security | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security
Jeder Vierte in Deutschland bereits Opfer von digitalem Betrug
Digitale Sicherheit ist längst kein Randthema mehr – sie bildet die Grundlage für Vertrauen, schützt die finanzielle Stabilität und bewahrt die persönliche Identität. Die neue Ping Identity Consumer Survey 2025 macht deutlich, wie groß die Belastung durch digitale Betrugsversuche in Deutschland ist. Bereits ein Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande wurde Opfer von Betrug, Scam…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Europas Weg zur digitalen Souveränität: Chancen und Herausforderungen der souveränen Cloud
Europa strebt nach digitaler Unabhängigkeit und setzt dabei auf die souveräne Cloud. Dieser Artikel beleuchtet die führenden Anbieter, die Herausforderungen bei der Implementierung und die Chancen, die sich durch Initiativen wie Gaia-X und Virtuora bieten. Erfahren Sie, wie Europa seine digitale Zukunft selbst gestalten will und welche Rolle die Cloud-Souveränität dabei spielt. Europa will…
News | Cloud Computing | IT-Security | Produktmeldung | Services
Bitdefender und secunet: Digitale Souveränität in der Cloud
Bitdefender, ein in Europa ansässiges führendes Cybersecurity-Unternehmen, hat seine strategische Partnerschaft mit secunet bekanntgegeben, einem Unternehmen, das auf digitale Souveränität und den Schutz hochkritischer Umgebungen, etwa von Behörden, spezialisiert ist. In Deutschland kann Bitdefender ab sofort Bitdefender GravityZone, seine umfassende Plattform für Cybersicherheit, Risikomanagement und Compliance, in der souveränen OpenStack Cloud von SysEleven, einem Tochterunternehmen…
Trends 2025 | News | Business | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Digitale Verwaltung: Zwei Drittel möchten, dass ihre Anträge von einer KI bearbeitet werden
65 Prozent wollen, dass die Verwaltung Vorreiter bei künstlicher Intelligenz wird. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland möchte, dass Ämter und Behörden KI zur Bearbeitung von Anträgen einsetzen. 7 Prozent wollen, dass bei einem eigenen Antrag die KI den Antrag selbsttätig prüft und auch entscheidet. 17 Prozent möchten, dass die KI die…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Transformations-strategien mit Managed Services und KI neu ausrichten
Neue globale Studie bestätigt den Trend, dass immer mehr Unternehmen ihre Herausforderungen mit IT-Service-Partnern lösen, die sowohl IT-Kompetenz als auch Business-Expertise einbringen. CGI, ein unabhängiges IT- und Business-Consulting-Unternehmen, veröffentlicht die Ergebnisse seiner jährlichen globalen Studie »Voice of our Clients« [1]. Sie basiert auf Interviews mit mehr als 1.800 Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie, 80…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Business
Deutsche Wirtschaft: Expansive Finanzpolitik als Wachstumsimpuls
Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2025: Expansive Finanzpolitik kaschiert Wachstumsschwäche. Die deutsche Wirtschaft lässt die Talsohle hinter sich und dürfte in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen. Nach der Stagnation in der ersten Jahreshälfte prognostiziert die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose in ihrem Herbstgutachten für das laufende Jahr eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 0,2 Prozent. In den beiden…
Trends 2025 | News | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Tipps
Digitale Transformation in der Industrie ist schwieriger als gedacht
In der Theorie verspricht die digitale Transformation zahlreiche Vorteile und Chancen – in der Praxis ist der Weg dorthin jedoch oft herausfordernd. Die Hexagon-Studie »Data Connectivity & Visibility« hat 400 Führungskräfte von großen Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen – von Pharma über Energie bis zum Chemie- und Lebensmittelsektor – weltweit befragt und ermittelt, was typische Stolpersteine…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business
Staatsfinanzen: Staatsverschuldung in den EU-Ländern
https://de.statista.com/infografik/33504/bruttostaatsverschuldung-in-eu-laendern/?lid=60etmuqn2fbs Für die Bruttostaatsverschuldung ihrer Mitgliedstaaten hat die EU eine Obergrenze in Höhe von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) festgelegt. Derzeit halten 14 Länder diese Grenze ein, die 13 anderen Länder reißen die Grenze mitunter deutlich. Deutschland verfehlt die 60-Prozent-Marke knapp – die Schuldenquote der Bundesrepublik liegt im ersten Quartal 2025 bei 62,3 Prozent, wie…
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Weiterbildung ist der Schlüssel für die digitale Zukunft
Jeder beziehungsweise jede zweite Berufstätige nutzt bereits KI, um sich neues Wissen anzueignen. Bitkom Akademie und HRpepper präsentieren aktuelle Studie wie KI und Digitalisierung das Lernen verändern. Weiterbildung wird als entscheidender Hebel für langfristigen Unternehmenserfolg erkannt. Das zeigt die Weiterbildungsstudie 2025, die von der Bitkom Akademie gemeinsam mit HRpepper durchgeführt wurde. Im Fokus der…
News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Studie zur Netzwerkmodernisierung als Schlüssel zur KI-Transformation
NTT DATA und Cisco haben einen gemeinsamen neuen IDC InfoBrief vorgestellt – Wired for Intelligence: A CIO Guide to Enterprise Networking for AI [1]. Die Studie zeigt, wie Unternehmen ihre Netzwerkinfrastrukturen modernisieren müssen, um ihre KI-Transformation zu beschleunigen. Mit der zunehmenden Integration von KI in Anwendungen – von der Fertigungsbranche über das Gesundheitswesen bis…
News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Finanzdaten: Eine Baustelle mit Fortschrittspotenzial – Vertrauen, Resilienz und KI sind Schlüsselfaktoren der Finanztransformation
Finanzorganisationen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, von dem auch die Rolle des CFOs betroffen ist. Er wird immer mehr zum strategischen Partner, der auf Augenhöhe mit dem CEO und CIO agiert. Eine unabhängige weltweite Umfrage unter 1.300 Führungskräften von Censuswide, die von BlackLine in Auftrag gegeben wurde, liefert Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich die Finanzabteilungen von Unternehmen auseinandersetzen müssen [1].
News | Business | Cloud Computing | ERP | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum | Services | Strategien
Erfolg für digitale Souveränität
DSAG begrüßt souveränes Cloud-Angebot von SAP als Meilenstein für kritische Infrastrukturen. Die DSAG begrüßt die SAP-Ankündigung, ihr Portfolio an souveränen Cloud-Angeboten für Europa entscheidend auszubauen. Mit neuen Hosting-Optionen, klaren Compliance-Zusagen und einer verstärkten Grundlage für den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht SAP auf eine langjährige Forderung der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ein. »Dass…