Verzögerungen bei der digitalen Transformation bedrohen Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen

Wenn es um Investitionen in Zukunftstechnologien geht, nehmen die Spannungen zwischen den Chief Information Officers (CIOs) und den Chief Financial Officers (CFOs) zu. Das zeigt ein aktueller Bericht von KPMG [1]. Er legt nahe, dass CFOs die Technologieausgaben als unverhältnismäßig empfinden, während CIOs argumentieren, dass diese Investitionen unumgänglich sind, um Unternehmen auf die sich ändernden Rahmenbedingungen auszurichten.

In der Welt des Finanz- und Rechnungswesens (F&A) ist die digitale Transformation schon lange kein »Nice-to-have« mehr, sondern eine Notwendigkeit – und was für eine. Eine Studie von BlackLine belegt eindeutig, dass Verzögerungen der digitalen Transformation in den Finanz- und Buchhaltungsabteilungen die Wachstumsambitionen von Unternehmen erheblich beeinträchtigen und – im worst case – sogar den Ruf des Unternehmens schädigen können [2]. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, dass Unternehmen Verzögerungen bei der Transformation möglichst schnell in den Griff bekommen, denn nur so können sie auf lange Sicht in einer sich ständig verändernden globalen Landschaft wettbewerbsfähig und widerstandsfähig bleiben.

Mehr Verzögerungen, weniger Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

Besorgniserregend ist, dass die Studie einen alarmierenden Trend hervorhebt: Zwei Drittel der C-Suite-Führungskräfte und leitenden Finanzführungskräfte in Deutschland gaben zu, dass ihre Unternehmen im letzten Jahr Transformationsinitiativen verzögert oder verschoben haben. Ein Grund für die Verzögerungen war u.a. die US-Präsidentschaftswahl, die im vergangenen November stattfand. Diese Verzögerungen sind nicht nur eine kleine Unannehmlichkeit. Sie können sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die Reputation des Unternehmens erheblich gefährden.

Dem Bericht zufolge sind 38 Prozent der C-Suite-Experten und leitenden F&A-Führungskräfte in Deutschland der Meinung, dass Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der digitalen Transformation ihre Fähigkeit untergraben, mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Auf dem aktuellen globalen Markt ist es entscheidend, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Jede Verzögerung kann zu entgangenen Umsatzmöglichkeiten und einem verringerten Marktanteil führen.

In der gleichen Umfrage gaben 41 Prozent der Befragten an, dass Verzögerungen bei der digitalen Transformation ihre Fähigkeit beeinträchtigen, in einer unsicheren globalen Wirtschaft agil zu sein. Agilität ist für Unternehmen unerlässlich, um sich an sich ändernde Marktbedingungen, regulatorische Anforderungen und Kundenerwartungen anzupassen. Ohne diese Agilität und die Fähigkeit, schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren und zu reagieren, können Unternehmen Schwierigkeiten haben, effektiv auf neue Geschäftsmöglichkeiten oder aber auf Risiken zu reagieren. D

Das Risiko für die Reputation und die finanzielle Widerstandsfähigkeit von Unternehmen

34 Prozent der Studienteilnehmer gaben zudem an, dass Verzögerungen bei der Transformation sie anfällig für Fehler machen. Im Finanz- und Rechnungswesen sind Genauigkeit und Zuverlässigkeit aber nicht verhandelbar. Im Gegenteil, Vertrauen ist ein Eckpfeiler der Beziehungen zu den Stakeholdern. Eine einzige falsche Darstellung in der Bilanz oder eine Verzögerung beim Abschluss kann sich auf das Vertrauen der Anleger, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und sogar die Marktbewertung auswirken. In einer Zeit, in der Finanzdaten in Echtzeit überprüft werden, schrumpft der Spielraum für Fehler somit rapide.

Diese Risiken werden durch die wachsende Komplexität globaler Geschäftsbeziehungen noch verschärft. Da Finanzteams immer vielfältigere Portfolios, regulatorische Umgebungen und Reporting-Standards verwalten, wird der Bedarf an optimierten, automatisierten Systemen immer größer. Denn eines steht fest: Manuelle und fragmentierte Prozesse erhöhen nicht nur die Fehlerrisiko, sondern bremsen auch Entscheidungen aus. Deshalb können Verzögerungen bei der Transformation veralteter Technologien und Prozesse für Unternehmen sehr kostspielig sein.

Die Uhr tickt – besser heute als morgen modernisieren

Die Dringlichkeit der Modernisierung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es darf also nicht verwundern, dass der Druck, genaue Finanzzahlen in Echtzeit zu liefern zunimmt. Das Office of the CFO ist mehr als nur ein Back-Office. Es ist ein strategisches Nervenzentrum, das das Unternehmen durch Unsicherheiten führen, Investitionsentscheidungen treffen und die Einhaltung von Vorschriften in allen Rechtsordnungen sicherstellen muss. Bei der Modernisierung der Finanzabläufe geht es aber nicht darum, dem neuesten Technologietrend hinterherzujagen, sondern vielmehr die Grundlagen für langfristige Widerstandsfähigkeit und Agilität zu schaffen. Das bedeutet, dass Finanzteams mit Tools ausgestattet werden müssen, die Routineaufgaben automatisieren und schneller Erkenntnisse sammeln. Das Ziel: eine möglichst schnelle und intelligente Entscheidungsfindung.

Investitionen in skalierbare Technologie

Mit Blick auf die Zukunft ergab die Studie von BlackLine, dass fast ein Drittel der leitenden F&A-Führungskräfte (30 Prozent) Investitionen in skalierbare Technologien als am wichtigsten für den Geschäftserfolg in diesem Jahr angibt. Dies ist sogar mehr als die 28 Prozent der Führungskräfte, die eine effektive Implementierung von KI-Initiativen als entscheidend für den Geschäftserfolg nannten.

Skalierbare Technologie ermöglicht es Unternehmen zu wachsen und ihre Abläufe ohne nennenswerte Unterbrechungen anzupassen. Sie bieten die erforderliche Flexibilität, um erhöhte Arbeitslasten, neue Geschäftsmodelle und sich ändernde Kundenanforderungen zu bewältigen und langfristiges Wachstum zu unterstützen. KI-Initiativen bieten darüber hinaus das Potenzial, die Prozesse des Finanz- und Rechnungswesens zu revolutionieren. Von der Automatisierung von Routineaufgaben bis hin zur Bereitstellung fortschrittlicher Analysen und Erkenntnisse kann KI die Effizienz, Genauigkeit und Entscheidungsfindung verbessern.

Vor diesem Hintergrund ist es keine Option mehr, die digitale Transformation im Finanz- und Rechnungswesen aufzuschieben. Da sich die globalen Märkte schnell weiterentwickeln, müssen Unternehmen skalierbaren, agilen Technologien Priorität einräumen, um wettbewerbsfähig, widerstandsfähig und vertrauenswürdig zu bleiben. Die Investition in moderne Systeme hilft Unternehmen heute nicht nur, sich vor potenziellen Risiken zu schützen, sondern gewährleistet auch langfristiges Wachstum, betriebliche Effizienz und die Fähigkeit, die Unsicherheiten von morgen souverän zu bewältigen.

Ralph Weiss, Geo VP Central Europe BlackLine

