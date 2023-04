Ein Viertel der deutschen Unternehmen hat keine Strategie für die digitale Transformation des Finanzwesens

Laut einer aktuellen Studie haben deutsche Unternehmen noch viel Potential in Bezug auf die Transformation des Finanzwesens. Eine bessere Kooperation zwischen Finanz- und IT-Verantwortlichen, Ressourcen, fundiertes Fachwissen sowie neue Tools beschleunigen die Digitalisierung.

Laut der Studie »Partnerschaft von CFO und CIO: EMEA auf dem Weg zur digitalen Transformation des Finanzwesens« geben mehr als ein Viertel (26 %) der befragten Finanz- und IT-Leiter in Deutschland an, dass ihr Unternehmen noch keine Transformationsstrategie hat. Vier von fünf Unternehmen haben die digitale Reife im Finanzwesen noch nicht erreicht.

Kooperation von CFO und CIO steht auf der Agenda

Die Ergebnisse zeigen eine positive Korrelation zwischen dem Grad der Abstimmung von der Finanzabteilung und IT und dem Reifegrad der Transformation eines Unternehmens. Nur 11 % der Unternehmen in der EMEA-Region geben an, dass das Finanzwesen und die IT stets gemeinsam auf die Ziele ausgerichtet sind und regelmäßig zusammenarbeiten, um die digitale Transformation des Finanzwesens zum Erfolg zu führen. Das lässt den Rückschluss zu, dass die Abstimmung zwischen CFO und CIO auf der Agenda der Unternehmen steht.

Als weitere Hürde nennen die CIOs und CFOs in Deutschland etwa mangelndes Finanzwissen innerhalb des IT-Teams, Regulierungs-, Risiko- und Compliance-Bedenken sowie die mangelnde Ausrichtung des Finanzwesens auf die übergreifenden Transformationsziele des Unternehmens.

Ressourcen, Fachwissen und einheitliche Datensicht fehlen

Es reicht jedoch nicht aus, die Gründe für die mangelhafte Transformation des Finanzwesens zu verstehen, um die Situation zu verbessern. Deutschlands IT-Führungskräfte haben oft nicht die Zeit und die Ressourcen, die sie für die Transformation benötigen. Rund 70 % der Befragten geben an, dass bei der täglichen IT-Unterstützung für das Finanzwesen nur wenig Zeit für die strategische Umgestaltung der Finanztechnologie bleibt. Fast genauso viele klagen über knappe Ressourcen.

Darüber hinaus haben Finanzverantwortliche in Deutschland Schwierigkeiten, auf die Daten zuzugreifen, die sie für genaue Prognosen und fundierte Entscheidungen benötigen. Etwa mehr als die Hälfte der Befragten gibt zu, trotz vorliegender Daten Entscheidungen nach wie vor aus dem Bauch heraus zu treffen, weil diese Daten nicht zur Verfügung stehen, isoliert oder nicht im richtigen Format sind. Ein weiteres Hindernis ist das vorhandene Fachwissen in den Abteilungen: Knapp über 50 % der Finanz- und IT-Führungskräfte in Deutschland sind zuversichtlich, dass sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um mit neuen Finanztechnologien Schritt zu halten. 70 % der befragten IT-Führungskräfte glauben, dass IT-Mitarbeitende künftig über Finanzkenntnisse verfügen müssen, um die Ziele der Finanztransformation zu erreichen.

Notwendige Investitionen zur digitalen Finanztransformation

Deutsche Finanz- und IT-Führungskräfte glauben, dass ihre Organisationen in Finanztechnologie investieren sollten, um die Transformation zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen Finanzwesen und IT zu verbessern. Sie nennen den Abbau von veralteten Finanzsystemen, die Automatisierung von Aufgaben sowie die Einrichtung von automatisierten Systemen für die Berichterstattung als wichtige Transformationsschritte.

Außerdem wollen die Unternehmen ihre Finanz- und IT-Teams mit den Fähigkeiten ausstatten, die sie zur Verbesserung der Zusammenarbeit und zur Förderung nachhaltiger Innovationen benötigen. Dabei werden die Skills für die Transformation des Finanzwesens in den nächsten drei Jahren in folgenden Bereichen liegen: Technologie, Daten und Analysen, Agilität, Evaluierung und Reporting.

Frederic Portal, Product Marketing Director of EMEA Financials bei Workday: »In einem sich schnell verändernden makroökonomischen Umfeld wird von CFOs erwartet, dass sie ihre Unternehmen durch die Herausforderungen führen, die Konkurrenz dominieren und gestärkt aus der Krise hervorgehen. Dies erfordert von ihnen, dass sie agil bleiben, neue Prioritäten setzen und ihre bestehenden Tools und Prozesse überdenken. In diesem Zusammenhang sind moderne Cloud-Lösungen ein wichtiger Faktor, der dabei hilft, die Ziele der finanziellen Transformation effizienter zu erreichen.”

[1] Über die Studie »Partnerschaft von CFO und CIO«

Die gemeinsam mit FT Longitude durchgeführte globale Umfrage unter 1.060 leitenden Finanz- und IT-Führungskräften – darunter 45 % aus EMEA, 32 % aus der Region Asien-Pazifik-Japan und 23 % aus Nordamerika – untersuchte den Stand der digitalen Finanztransformation und wie sich dieser Wandel auf die Finanz- und IT-Funktionen auswirkt. Die deutsche Studie finden Sie hier.

