Factory statt Insellösungen: Wie Unternehmen GenAI nachhaltig skalieren

Management Summary

Von Pilotprojekten zu skalierbarer Produktion: Viele Unternehmen haben erfolgreiche GenAI-Piloten, scheitern aber beim Übergang in produktiven Betrieb, weil organisatorische Strukturen, Verantwortlichkeiten und Wiederverwendbarkeit fehlen.

Viele Unternehmen haben erfolgreiche GenAI-Piloten, scheitern aber beim Übergang in produktiven Betrieb, weil organisatorische Strukturen, Verantwortlichkeiten und Wiederverwendbarkeit fehlen. AI Debt als Wachstumshemmnis: Kurzfristige, pragmatische Entscheidungen führen zu AI Debt — Probleme in Datenmanagement, Prompts, Schnittstellen, Dokumentation und Verantwortlichkeiten erhöhen langfristig Wartungsaufwand und Risiken.

Kurzfristige, pragmatische Entscheidungen führen zu AI Debt — Probleme in Datenmanagement, Prompts, Schnittstellen, Dokumentation und Verantwortlichkeiten erhöhen langfristig Wartungsaufwand und Risiken. Projektdenken versus Produktdenken: GenAI benötigt einen Lebenszyklus-Ansatz (Monitoring, Feedback, Kostenkontrolle, kontinuierliche Weiterentwicklung) statt isolierter IT-Projekte mit Endpunkt Go-live.

GenAI benötigt einen Lebenszyklus-Ansatz (Monitoring, Feedback, Kostenkontrolle, kontinuierliche Weiterentwicklung) statt isolierter IT-Projekte mit Endpunkt Go-live. AI Factory als Betriebsmodell: Ein End-to-End-Modell mit wiederverwendbaren AI-Assets, Asset-Katalog, integrierter Governance (Quality Gates) sowie klaren Produkt- und Betriebsverantwortungen ermöglicht skalierbare, sichere und kontrollierbare KI-Produktion.

Ein End-to-End-Modell mit wiederverwendbaren AI-Assets, Asset-Katalog, integrierter Governance (Quality Gates) sowie klaren Produkt- und Betriebsverantwortungen ermöglicht skalierbare, sichere und kontrollierbare KI-Produktion. Pragmische Schritte zur Skalierung: Bestandsaufnahme vorhandener Initiativen, Bewertung von AI- und Data-Debt, Aufbau eines Asset-Katalogs, Einbettung von Governance-Prozessen und Produktmanagement für nachhaltigen Betrieb und messbaren Business Impact.

Generative AI ist in vielen Unternehmen aus der Experimentierphase herausgewachsen. Was vor kurzer Zeit als Pilot, Hackathon-Idee oder isolierter Test im Fachbereich begann, soll heute produktiv arbeiten: im Kundenservice, in der Softwareentwicklung, im Wissensmanagement, in der Analyse oder in dokumentenbasierten Prozessen. Doch während die Zahl der Use Cases steigt, sind die organisatorischen Strukturen oft nicht im gleichen Tempo mitgewachsen.

Viele Unternehmen können inzwischen einzelne GenAI-Anwendungen entwickeln. Deutlich schwieriger ist es, diese Anwendungen wiederverwendbar, wartbar, sicher und kontrolliert in den Betrieb zu bringen. Hier liegt die eigentliche Skalierungsgrenze, denn GenAI scheitert selten nur am Modell; häufig scheitert sie an Datenmanagement, AI Engineering, Governance, Produktverantwortung und Betrieb.

Aus Piloten werden schnell Insellösungen

Die erste GenAI-Welle war bewusst pragmatisch. Teams wollten schnell herausfinden, wo Large Language Models, Chatbots, Agenten oder intelligente Suchfunktionen Nutzen stiften. Dieser Ansatz war prinzipiell richtig, schließlich mussten Unternehmen Erfahrungen sammeln, Akzeptanz schaffen und überhaupt ein Gefühl dafür entwickeln, welche Anwendungen wirtschaftlich sinnvoll sind.

Diese frühe Dynamik wird jedoch zum Problem, wenn sie nicht in belastbare Strukturen überführt wird. Solange nur wenige Teams experimentieren, bleiben Lücken in Dokumentation, Datenqualität oder Governance meist beherrschbar. Sobald KI aber in Kernprozesse wandert, verändern sich die Anforderungen. Dann reicht es nicht mehr, dass eine Anwendung grundsätzlich funktioniert, sie muss auch nachvollziehbar, sicher, skalierbar und dauerhaft betreibbar sein.

Genau an diesem Übergang entstehen in vielen Organisationen Insellösungen. Einzelne Teams bauen eigene Datenpipelines, entwickeln individuelle Prompt-Logiken, definieren eigene Guardrails oder nutzen unterschiedliche Qualitätsmaßstäbe. Was im Pilotprojekt pragmatisch wirkt, erhöht im Betrieb die Komplexität. Mit jedem weiteren Use Case wächst der Abstimmungsbedarf und so wird aus schneller Umsetzung eine operative Belastung.

Hinzu kommt ein Governance-Risiko. Wenn offizielle Wege zu langsam oder zu kompliziert sind, weichen Fachbereiche auf eigene Tools aus. So entsteht Schatten-KI, die kurzfristig zwar die Produktivität verbessern kann, aber die Risiken für Datenschutz, Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Compliance erhöht. Damit wird GenAI nicht nur zu einer technischen, sondern auch zu einer Managementaufgabe.

Was AI Debt bedeutet

Ein zentraler Begriff in dieser Entwicklung ist AI Debt. Gemeint sind die angesammelten Folgekosten von Entscheidungen, die kurzfristig Geschwindigkeit bringen, langfristig aber Wartbarkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit oder Anpassungsfähigkeit beeinträchtigen.

AI Debt lässt sich als KI-spezifische Form technischer Schulden verstehen, nur mit größerer Reichweite. Denn die Folgekosten entstehen nicht nur im Code oder in der Architektur, sie betreffen auch Daten, Modelle, Prompts, Schnittstellen, Evaluierung, Governance und Verantwortlichkeiten. AI Debt entsteht etwa, wenn Modelle und Prompts nicht dokumentiert werden, wenn Datenpipelines nur für einen einzelnen Use Case gebaut werden, wenn Schnittstellen fragil bleiben oder wenn Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen erst spät erfolgen. Sie entsteht auch, wenn nach dem Go-live niemand eindeutig für Performance, Kosten, fachliche Qualität und Weiterentwicklung verantwortlich ist.

Kurzfristig wirken solche Abkürzungen harmlos. Der Prototyp funktioniert, die Demo überzeugt, der Fachbereich sieht Nutzen. Doch mit jedem weiteren Use Case steigt die Last: mehr Abstimmung, mehr Schnittstellen, mehr Datenabhängigkeiten, mehr Governance-Fragen, mehr Betriebsaufwand. AI Debt wächst selten sichtbar, aber sie wird bald spürbar durch erhöhte Wartungskosten, die Verlangsamung neuer Vorhaben, weniger Verlässlichkeit und ein wachsendes Misstrauen der Fachbereiche.

Warum Projektdenken nicht reicht

Viele Organisationen behandeln KI weiterhin wie klassische IT-Projekte: Use Case identifizieren, MVP entwickeln, live stellen, nächstes Projekt starten. Bei GenAI stößt dieses Vorgehen jedoch schnell an Grenzen, weil KI-Anwendungen nicht statisch sind, sondern sich mit veränderten Daten, Modellen, Nutzererwartungen sowie regulatorischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen weiterentwickeln müssen.

Unternehmen müssen deshalb nicht nur KI-Anwendungen bauen. Sie müssen die Fähigkeit aufbauen, KI-Anwendungen systematisch zu entwickeln, zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dafür braucht es Produktdenken statt Projektdenken. Der Go-live ist nicht die Ziellinie, sondern der Beginn eines Lebenszyklus mit Monitoring, Feedback, Verbesserung, Kostenkontrolle und klarer Verantwortung.

Die AI Factory als Betriebsmodell

Die AI Factory setzt an dieser Stelle an. Sie ist kein reines Infrastruktur- oder Plattformthema. Sie beschreibt ein End-to-End-Betriebsmodell, das Anforderungen, Daten, AI-Engineering, Governance, Infrastruktur und Betrieb verbindet. Ziel ist es, KI-Produktion wiederholbar, steuerbar und skalierbar zu machen.

Im Zentrum stehen wiederverwendbare AI-Assets. Dazu gehören Modelle, Blueprints, Prompt-Vorlagen, Guardrails, Evaluierungsverfahren, Schnittstellenkomponenten oder Lösungsmuster. Viele GenAI-Anwendungen ähneln sich stärker, als es auf den ersten Blick scheint. Ein dokumentenbasierter Assistent benötigt etwa geprüfte Datenquellen, Retrieval-Mechanismen, Kontextaufbereitung, Eingabe- und Ausgabeprüfungen, Logging und Monitoring. Wenn jedes Team diese Bausteine neu entwickelt, entstehen Kosten und Inkonsistenzen. Wenn sie als geprüfte Assets vorliegen, lassen sich neue Anwendungen schneller und kontrollierter aufbauen.

Ein zentraler Asset-Katalog macht diese Bausteine auffindbar. Er dokumentiert Reifegrad, Einsatzbereich, Verantwortliche und Qualitätsstatus. Entscheidend ist, dass der Katalog nicht nur eine Ablage ist, sondern Teil verbindlicher Prozesse. Produktionsreife Assets müssen aktiv aufgenommen, gepflegt und wiederverwendet werden.

Operations und Governance definieren die Regeln der AI Factory. Governance darf nicht erst am Ende eines Projekts als Freigabeproblem auftauchen. Sie muss als Quality Gates in die Prozesse eingebettet sein: in Form von Risikoklassifizierung, Datenprüfung, Security Review, Evaluierung, Monitoring und Compliance-Nachweise. Nicht jeder Use Case braucht denselben Prozess, aber jeder Use Case braucht einen passenden Prozess.

Das Produktmanagement kann hier als Eingangstor dienen. Es prüft Anforderungen nach Wert, Risiko, Aufwand und strategischer Relevanz. Zudem verhindert es, dass Ressourcen in losen Experimenten versanden, und stellt sicher, dass KI-Produkte nach dem Deployment weiterentwickelt werden.

Den Rohstoff für die Factory liefert Data Management. Ohne AI-ready Data gibt es keine verlässliche KI. Unternehmen brauchen Datenqualität, Metadaten, Kuration, Zugriffskontrollen, klare Ownership und Verfahren wie Data Quarantine, bevor Daten in KI-Systeme einfließen. So lässt sich Data Debt reduzieren, bevor sie sich in Anwendungen festsetzt.

Die Hardware- und Software-Infrastruktur bildet schließlich die technische Basis der Factory: Dazu zählen Entwicklungs- und Deployment-Umgebungen, Monitoring, Modellmanagement, Orchestrierung und Plattformdienste. Wichtig ist nicht maximale Rechenleistung, sondern die passende Infrastruktur für Skalierung, Governance, Kostenkontrolle und Betrieb.

Der Weg zur skalierbaren KI

IT- und Digitalverantwortliche sollten mit einer Bestandsaufnahme beginnen. Welche KI-Initiativen existieren bereits? Welche sind produktiv? Welche Daten, Modelle, Prompts und Schnittstellen werden genutzt? Wer trägt Verantwortung? Danach gilt es, AI Debt und Data Debt systematisch zu bewerten: Wo fehlen Dokumentation, Wiederverwendbarkeit, Wartbarkeit, Portabilität, Monitoring oder Sicherheitsprüfungen?

Auf dieser Basis können Unternehmen wiederverwendbare Assets identifizieren, einen Asset Catalog aufbauen, Governance-Anforderungen als Quality Gates verankern und AI-Initiativen als Produkte führen. Erfolg misst sich dann nicht an der Zahl gestarteter Piloten, sondern an Wiederverwendung, Time-to-Deployment, Datenqualität, Compliance, Nutzerzufriedenheit und Business Impact.

Der nächste Reifegrad von GenAI entsteht nicht durch mehr Einzelprojekte. Er entsteht durch ein Betriebsmodell, das KI-Produktion wiederholbar, kontrollierbar und skalierbar macht. Die AI Factory bietet dafür den organisatorischen Rahmen und hilft, AI Debt zu vermeiden, bevor sie zur Innovationsbremse wird.

Birgi Tamersoy, Gartner-Analyst

Birgi Tamersoy ist Senior Director Analyst bei Gartner und spezialisiert auf strategische Trends, Marktbewegungen und Technologien im Bereich Data & Analytics. Er unterstützt IT‑Entscheider dabei, datengetriebene Strategien zu entwickeln, technologische Optionen zu bewerten und zukunftsfähige Architekturentscheidungen zu treffen. Mit fundierter Forschungserfahrung und tiefem Verständnis für moderne Datenplattformen liefert er praxisnahe Insights für CIOs, CDOs und Technologieverantwortliche.

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