Audits und Bewertungen von KI-Systemen erzeugen hohen GenAI-Nutzen

Governance-Praktiken erhöhen die Chancen, mehr geschäftlichen Mehrwert aus generativer KI zu erzielen.

Laut einer aktuellen Umfrage von Gartner, einem Unternehmen für Geschäfts- und Technologieanalysen, haben Organisationen, die regelmäßig Audits und Bewertungen der Leistungsfähigkeit und Compliance ihrer KI-Systeme durchführen, mehr als dreimal so hohe Chancen, einen hohen Nutzen aus GenAI zu erzielen wie Organisationen, die dies nicht tun.

Die Umfrage wurde von Mai bis Juni 2025 unter 360 Befragten aus Unternehmen mit mindestens 250 Vollzeitbeschäftigten in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum durchgeführt – branchenübergreifend, mit Ausnahme der IT-Softwarebranche.

»KI-Governance ist tatsächlich ein Beispiel dafür, dass sich verantwortungsvolles Handeln auszahlt – aber der Effekt hängt von den jeweiligen Governance-Praktiken ab. Manche helfen lediglich dabei, Risiken zu verringern und rechtliche Anforderungen zu erfüllen, während andere zusätzlich den Mehrwert von GenAI-Initiativen steigern«, sagt Kjell Carlsson, VP Analyst bei Gartner.

Unternehmen, die Bewertungen durchführen, gezielte Leitlinien bereitstellen, KI-spezifische Nutzungsrichtlinien entwickeln, Governance-Funktionen implementieren und die Einführung von GenAI sicher ausweiten, erzielen mit mehrfach höherer Wahrscheinlichkeit den höchsten geschäftlichen Nutzen aus GenAI.

Gartner empfiehlt Unternehmen sich auf fünf Governance-Praktiken zu konzentrieren:

Regelmäßige Bewertungen von KI-Systemen durchführen:

Führungskräfte sollten Bewertungs- und Überwachungsprozesse implementieren und KI-Governance-Plattformen einsetzen, um Bewertungen, Audits und Korrekturmaßnahmen zu vereinfachen.

Individuelle Leitlinien und Schulungen für KI-Nutzer bereitstellen:

Führungskräfte müssen gezielte Schulungen anbieten, um den Erfolg von GenAI-Initiativen zu steigern. Organisationen, die an Rollen und Personas angepasste Leitlinien bereitstellen, berichten doppelt so häufig von einem höheren Nutzen. Unternehmen, die Ethik-Schulungen zu GenAI anbieten, haben eine 1,7-fach höhere Wahrscheinlichkeit auf mehr Mehrwert.

KI-spezifische Nutzungsrichtlinien implementieren:

Führungskräfte sollten KI-Richtlinien einführen, die sowohl eine verantwortungsvolle Nutzung fördern als auch die wichtigsten Risikobereiche minimieren.

In Governance-Funktionen und -Produkte investieren:

Führungskräfte müssen sich für zusätzliche Investitionen in Governance-Fähigkeiten für ihre KI-Tools und -Systeme einsetzen. Organisationen, die in Drittanbieter-Governance-Produkte investieren, berichten 1,9-mal häufiger von einem höheren Nutzen.

GenAI-Einführungen sicher ausweiten:

Die Beschränkung von GenAI auf risikofreie und vertrauenswürdige Nutzer ist eine übliche und notwendige Praxis. Organisationen, die GenAI darüber hinaus ausrollen können, berichten 3,3-mal häufiger vom höchsten geschäftlichen Nutzen durch GenAI.

Governance-Praktiken erhöhen die Chancen, mehr geschäftlichen Mehrwert aus generativer KI zu erzielen. Wieso ist das so?

Gute Governance erhöht die Wahrscheinlichkeit, mit generativer KI echten geschäftlichen Mehrwert zu erzielen, weil sie Risiken reduziert, Einsatz beschleunigt, Vertrauen schafft und die richtigen Ressourcen zielgerichtet bündelt.

Strategische Ausrichtung und Priorisierung

Governance verknüpft KI-Projekte mit Unternehmenszielen, verhindert »Insellösungen« und sorgt dafür, dass nur Use‑Cases mit klarem Business Case skaliert werden.

Klare Prioritäten reduzieren verschwendete Ressourcen und ermöglichen konzentriertes Investment in die profitabelsten Fälle.

Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege

Definierte Rollen (zum Beispiel AI‑Board, Chief AI Officer) sorgen für schnelle, koordinierte Entscheidungen und verhindern Reibungsverluste zwischen Fachbereichen, IT und Compliance.

Verantwortlichkeiten entlang des KI‑Lebenszyklus (Entwurf, Training, Testing, Betrieb, Monitoring) ermöglichen kontrollierte Rollouts und laufende Optimierung.

Datenqualität, Datenzugang und Infrastruktur

Governance etabliert Daten‑Standards, Zugriffsregeln und Catalogs; bessere Datenführung verbessert Trainingsqualität und damit Modellleistung und Zuverlässigkeit.

Durch klare Data‑Ownership und Schnittstellen werden Entwicklungszyklen kürzer und Wiederverwendung von Assets wahrscheinlicher.

Risiko‑ und Compliance‑Management

Governance identifiziert und steuert rechtliche, ethische und operationelle Risiken (Bias, Datenschutz, Urheberrecht, Robustheit). Das senkt Reputations‑ und Haftungsrisiken und macht kommerzielle Nutzung überhaupt erst tragfähig.

Integration von KI‑Kontrollen in bestehende IKS/CMS erhöht Akzeptanz bei Führung und Aufsichtsinstanzen und erleichtert regulatorische Prüfungen.

Messbarkeit, Monitoring und Lernschleifen

Governance definiert KPIs (Geschäftsmetriken, Qualitätsmetriken, Sicherheitsmetriken) und Betriebsprozesse für A/B‑Tests, Performance‑Monitoring und Retraining. So wird aus Experimenten reproduzierbarer, skalierbarer Mehrwert.

Kontinuierliches Monitoring ermöglicht frühzeitiges Eingreifen bei Drift und garantiert, dass wirtschaftliche Ziele eingehalten werden.

Vertrauen, Adoption und Skalierung

Transparente Policies, Schulungen und dokumentierte Prozesse erhöhen Nutzervertrauen; höhere Akzeptanz bei Mitarbeitenden führt zu breiterer Nutzung und größerem Hebeleffekt.

Governance sorgt dafür, dass erfolgreiche Prototypen sicher und standardisiert in Produktivprozesse überführt werden, wodurch Skaleneffekte realisiert werden.

Fazit und konkrete Handlungsansätze

Kurzfristig: Definieren Sie Verantwortlichkeiten, priorisieren Sie Use‑Cases mit klarer ROI‑Logik und stellen Data‑Zugänge sicher.

Mittelfristig: Implementieren Sie Monitoring‑KPIs, Compliance‑Checks und Schulungsprogramme.

Langfristig: Integrieren Sie KI‑Governance in bestehende Governance‑Routinen (IKS, Data Governance) und etablieren Sie eine iterative Anpassung an technologische Entwicklungen.

Albert Absmeier & KI

