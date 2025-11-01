Bias in der KI erkennen und reduzieren: IDnow bringt Forschungserkenntnisse in die Praxis

Im Rahmen des EU-geförderten Projekts MAMMOth zeigt IDnow, wie sich Verzerrungen in KI-Systemen erkennen und reduzieren lassen – ein wichtiger Schritt hin zu vertrauenswürdiger digitaler Identitätsprüfung.
Das EU-geförderte Projekt MAMMOth (Multi-Attribute, Multimodal Bias Mitigation in AI Systems) hat nach drei Jahren intensiver Arbeit zentrale Ergebnisse zur Verringerung von Verzerrungen in KI-Systemen veröffentlicht [1]. Gefördert durch das EU-Programm Horizon Europe, vereint das Projekt Organisationen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft aus ganz Europa [2]. IDnow, ein europäischer Anbieter von Plattformen für Identitätsprüfung, war als Industriepartner direkt an der Umsetzung des Projekts beteiligt [3]. Durch gezielte Forschung und Tests wurde ein optimiertes KI-Modell entwickelt, um Verzerrungen bei der Gesichtserkennung deutlich zu reduzieren. Dieses Modell ist nun in die Lösungen von IDnow integriert.
Algorithmische Verzerrung in der Praxis bekämpfen
Gesichtserkennung mithilfe künstlicher Intelligenz kommt zunehmend für die Identitätsprüfung im Internet zum Einsatz, beispielsweise bei der Eröffnung eines Bankkontos oder der Registrierung für Carsharing. Dazu können Personen ein Bild ihres Gesichts aufnehmen und eine KI gleicht dieses dann mit dem Ausweisfoto ab. Solche Systeme können jedoch Bias aufweisen, die bei bestimmten demografischen Gruppen zu schlechteren Ergebnissen führen. Dies liegt an der Unterrepräsentation von Minderheiten in öffentlichen Datensätzen, was zu höheren Fehlerraten für Menschen mit dunkleren Hauttönen führen kann.
Wie stark diese Diskrepanzen sein können, zeigte eine Studie des MIT Media Lab: Während Gesichtserkennungssysteme bei hellhäutigen Männern eine Fehlerquote von nur 0,8 Prozent aufwiesen, lag sie bei dunkelhäutigen Frauen bei 34,7 Prozent [4]. Diese Zahlen machen deutlich, wie unausgewogen viele KI-Systeme sind – und wie dringend es ist, auf diversere Daten zu setzen.
Im Rahmen von MAMMOth arbeitete IDnow gezielt daran, solche Verzerrungen in der Gesichtserkennung zu identifizieren und zu minimieren – mit dem Ziel, Fairness und Zuverlässigkeit gleichermaßen zu erhöhen.
»Forschungsprojekte wie MAMMOth sind entscheidend, um die Lücke zwischen wissenschaftlicher Innovation und praktischer Anwendung zu schließen«, sagt Montaser Awal, Director of AI & ML bei IDnow. »Durch die Zusammenarbeit mit führenden Expertinnen und Experten konnten wir unsere Technologie gezielt weiterentwickeln und gerechter gestalten.«
Technologischer Fortschritt mit messbarem Impact
Im Rahmen des Projekts untersuchte IDnow mögliche Verzerrungen in seinem Gesichtserkennungsalgorithmus, entwickelte eigene Ansätze, um diese Biases zu reduzieren, und testete zusätzlich Methoden zur Bias-Mitigation, die von anderen Projektpartnern vorgeschlagen wurden.
Da Ausweisfotos häufig von den ausstellenden Behörden farblich angepasst werden, kann beispielsweise der Hautton eine herausfordernde Rolle spielen, insbesondere wenn die Kalibrierung nicht für dunklere Hauttöne optimiert ist. Eine solche Fehlkalibrierung kann zu Unstimmigkeiten zwischen einem Selfie-Bild und dem Aussehen der Person auf einem Ausweisfoto führen.
Um dieses Problem zu lösen, verwendete IDnow eine Style-Transfer-Methode, die den Trainingsdatensatz erweitert. Dadurch wurde das Modell widerstandsfähiger gegenüber unterschiedlichen Bedingungen – und die Verzerrung zulasten dunklerer Hauttöne konnten deutlich reduziert werden.
Tests auf öffentlichen und unternehmenseigenen Datensätzen zeigten, dass sich durch die neue Trainingsmethode eine Steigerung der Verifikationsgenauigkeit um acht Prozent erzielen ließ – bei gleichzeitig nur 25 Prozent des ursprünglichen Trainingsdatenvolumens. Noch bedeutender: Der Genauigkeitsunterschied zwischen Personen mit hellerer und dunklerer Hautfarbe konnte um über 50 Prozent reduziert werden – ein wichtiger Schritt hin zu gerechterer Identitätsprüfung ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Nutzerfreundlichkeit.
Das daraus resultierende verbesserte KI-Modell wurde im März 2025 in die Lösungen von IDnow zur Identitätsprüfung integriert und ist seitdem produktiv im Einsatz.
Standard für verantwortungsvolle KI setzen
Neben den konkreten Produktverbesserungen plant IDnow, das im Projekt entwickelte Open-Source-Toolkit MAI-BIAS künftig in internen Entwicklungs- und Evaluierungsprozessen zu nutzen. Damit kann Fairness bereits vor der Veröffentlichung neuer KI-Modelle umfassend geprüft und dokumentiert werden – ein wichtiger Beitrag zu verantwortungsbewusster KI-Entwicklung.
»Bias zu adressieren, stärkt nicht nur Fairness und Vertrauen, sondern macht unsere Systeme auch robuster und anpassungsfähiger«, ergänzt Montaser Awal. »Das stärkt das Vertrauen in unsere Modelle und zeigt, dass sie für verschiedene Nutzergruppen in unterschiedlichen Märkten gleichermaßen zuverlässig funktionieren.«
[1] https://mammoth-ai.eu/
[2] https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
[3] https://www.idnow.io/de/
[4] https://www.aclu-mn.org/en/news/biased-technology-automated-discrimination-facial-recognition#:~:text=The%20error%20rate%20for%20light,published%20by%20MIT%20Media%20Lab.
499 Artikel zu „Bias „
News | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Wenn Maschinen Vorurteile lernen: Wie gefährlich ist Bias in der künstlichen Intelligenz?
Künstliche Intelligenz (KI) wird heute schon vielfach bei der Entscheidungsfindung benutzt. Doch was passiert, wenn die Datengrundlage, auf der diese Entscheidungen beruhen, verzerrt ist? Eine geschlechtsspezifische Voreingenommenheit, die technische und gesellschaftliche Folgen haben kann. Prof. Dr. Christian Prinz, Molekularmediziner, Professor für Data Science und Künstliche Intelligenz an der »SRH Fernhochschule – The Mobile University«…
News | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Fakten statt Fiktion: Was tun gegen KI-Halluzinationen und KI-Bias?
Generative KI ist unglaublich gut darin, Informationen zu recherchieren und aufzubereiten. Unfehlbar ist sie allerdings nicht – sie kann durchaus falsch liegen oder vorurteilsbehaftete Ergebnisse liefern. Doch es gibt Maßnahmen, mit denen Unternehmen das Risiko von Halluzinationen und Bias minimieren können. Immer mehr Unternehmen setzen generative KI (GenAI) ein, um beispielsweise Mitarbeitern den Zugang zu…
News | Trends 2023 | Künstliche Intelligenz
Generative KI: Mehrheit fürchtet Bias, Datenschutzverletzungen und Urheberrechtsprobleme
Applause befragt über 3.000 Fachleute weltweit zu ihrer Nutzung und ihren Bedenken von Nutzung generativer KI am Arbeitsplatz. 90 Prozent der Teilnehmer weltweit befürchten, dass KI-Voreingenommenheit die Genauigkeit der Antworten beeinträchtigen könnte. 67 Prozent glauben, dass generative KI-Dienste den Datenschutz verletzen. Applause, ein Anbieter für Software-Testing und digitale Qualitätssicherung, hat die Ergebnisse seiner ersten…
News | Trends Services | Trends 2023 | Künstliche Intelligenz
Studie: Viele Unternehmen kämpfen mit Data Bias
Deutschen Unternehmen ist bewusst, dass Datenverzerrungen ein Problem von KI-Anwendungen sind. Sie wissen aber nicht so recht, wie sie effektiv dagegen angehen können. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Progress, Anbieter für Anwendungsentwicklung und Infrastruktursoftware. Wenn Daten für das Training von KI-Modellen eingesetzt werden, transportieren sie unweigerlich die Voreingenommenheit der Personen, die diese Daten erstellt…
News | Business | Lösungen | Strategien
Neues länderübergreifendes Wertpapier wäre elegantester Weg zu geringerem Home Bias
Banken haben noch immer einen Anreiz, vor allem Staatsanleihen ihres Heimatlandes zu kaufen. Der sogenannte Home Bias hat sich daher in vielen EU-Ländern kaum zurückgebildet. Sollten Banken verpflichtet werden, Staatstitel mit Eigenkapital zu hinterlegen, würde sich Problem der geringen Streuung in den Anleiheportfolios sogar noch verschärfen. Eine neue Form von Staatsanleihen könnte Abhilfe schaffen. …
News | Business Process Management | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Logistik | Produktmeldung | Services
Spezifische Branchenfunktionen als Basis: Beschleunigte Großhandelsprozesse
Schnelligkeit als Wettbewerbsfaktor: BE-terna beschleunigt Großhandelsprozesse mit KI. Wer trotz steigenden Wettbewerbsdrucks in der Großhandelsbranche Erfolg haben will, muss vor allem eines sein: schneller als die Konkurrenz. Modernste KI kann hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten, jedoch nur, wenn sie mit klarem Ziel und passgenau zugeschnitten auf die Anforderungen der Branche implementiert wird. Der Software-…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Wenn Menschen KI-Entscheidungen verschlimmbessern
Studie zeigt auf, warum Mensch und Maschine noch kein gutes Team sind. Die Technische Universität Berlin hat in einem neuen Positionspapier ein unbequemes Ergebnis zusammengefasst: Mensch-KI-Teams treffen oft schlechtere Entscheidungen als die KI allein. Was paradox klingt, zeigt sich in vielen Feldern wie Radiologie, Sicherheitstechnik oder Prozessüberwachung. Je zuverlässiger die Systeme, desto größer die…
News | Künstliche Intelligenz | Veranstaltungen
Channel-Partner aufgepasst: Microsoft-Tools und Know-how praxisnah erleben
Die ADN Microsoft CSP Week ist zurück – und bringt vom 24. bis 28. November 2025 eine außergewöhnliche Reihe an Top-Speakern und Branchenexpertinnen und Experten auf die virtuelle Bühne. Mit dabei sind renommierte Persönlichkeiten wie etwa Simon Sack, KI-Startup-Entrepreneur und Business-Punk-Kolumnist, oder Frederic Bauerfeind, Gründer von WE BUILD AI, sowie renommierte Microsoft-Experten wie Jens Grabow,…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
KI-Souveränität bedeutet Wahlmöglichkeit in einem globalen Ökosystem
Souverän ist, wer Wahlfreiheit hat – nicht, wer alles selbst baut. In der KI-Entwicklung bedeutet das: Globale Innovationen nutzen, aber lokal kontrollieren, sagt Tim van Wasen, Geschäftsführer DACH bei Dell Technologies. Kaum ein Begriff taucht derzeit so häufig in europäischen Strategiepapieren auf wie »souveräne KI«. Doch je öfter er fällt, desto wichtiger wird es,…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Drei zentrale Risiken bei KI-Agenten
KI-Agenten (engl. »AI agents«) erobern die Arbeitswelt, doch der Hype birgt auch Gefahren. Während Unternehmen weltweit auf diese Technologie setzen, zeigt sich: Schnelligkeit geht oft zu Lasten der Sicherheit. Nach einer aktuellen IBM-Studie sehen Unternehmen KI-Agenten nicht länger als Experiment, sondern als unverzichtbaren Bestandteil ihrer digitalen Transformation [1]. Führungskräfte erwarten bis 2025 einen achtfachen Anstieg…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
KI-Revolution: Management betrachtet KI-Agenten mit Neugier
Von allen Trend-Technologien werden KI-Agenten die Wertschöpfung der Wirtschaft am meisten stärken: 44 Prozent der deutschen Entscheider trauen ihnen zu, für den größten Produktivitätsschub zu sorgen, im Vergleich zu smarten Maschinen (42 Prozent), Quantencomputern (40 Prozent) und humanoiden Robotern (26 Prozent). Das zeigt eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von Microsoft Deutschland [1]. Den Einsatz von…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Europas Weg zur digitalen Souveränität: Chancen und Herausforderungen der souveränen Cloud
Europa strebt nach digitaler Unabhängigkeit und setzt dabei auf die souveräne Cloud. Dieser Artikel beleuchtet die führenden Anbieter, die Herausforderungen bei der Implementierung und die Chancen, die sich durch Initiativen wie Gaia-X und Virtuora bieten. Erfahren Sie, wie Europa seine digitale Zukunft selbst gestalten will und welche Rolle die Cloud-Souveränität dabei spielt. Europa will…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Experte: KI am wichtigsten für Wirtschaftswachstum
»Künstliche Intelligenz ist der größte Hebel, den Unternehmen selbst in der Hand haben, um sich dem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands zu entziehen, ohne das Land verlassen zu müssen«, sagt der Interim Manager Eckhart Hilgenstock und Co-Autor des neuen Buches »Wirtschaftswende jetzt! – So bringen wir Deutschland wieder auf Wachstumskurs« (ISBN 978-3-98674-186-0) [1]. »Auf die großen Hürden…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Whitepaper
Whitepaper: 12 Projekte entscheiden über Ihre DORA-Compliance
Der Digital Operational Resilience Act (DORA) gilt seit dem 17. Januar 2025 verbindlich für alle Finanzunternehmen in der EU. Kleinere Institute, die unter das Kreditwesengesetz fallen, hatten in Deutschland zwar eine verlängerte Umsetzungsfrist erhalten. Diese endet allerdings am 1. Januar 2027, sodass sich Institute, die bislang von der Übergangsregelung profitiert haben, dringend auf die Umsetzung…
Trends 2025 | News | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
2025 AI Readiness Report: Die Angst, in der KI abgehängt zu werden
Eine Studie zur KI-Strategie großer Unternehmen in ausgewählten westeuropäischen Staaten deckt eine Reihe von Unzulänglichkeiten und Widersprüchen auf. Die jüngste Climb-Studie »2025 AI Readiness Report« zeigt den Stand der KI-Nutzung großer Unternehmen in Deutschland, Großbritannien und Irland [1]. Der Druck, KI-Lösungen einzusetzen, kommt vor allem von den Kunden. Mit 56 % geben mehr als…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Verantwortungsbewusster Einsatz von KI-Agenten: Maßnahmen und Empfehlungen
Es gibt mehr Herausforderungen und Risiken, die mit der Einführung von KI-Agenten in Unternehmen verbunden sind, als bisher angenommen. Gerade Unternehmen, die bereits KI-Agenten einsetzen, haben ein höheres Bewusstsein für die damit verbundene Management-Komplexität, und erkennen, dass diese Komplexität oft die verfügbaren Mitarbeiterressourcen übersteigt. Ohne klare Governance, Ressourcenplanung und Transparenz drohen erhebliche Risiken wie Überlastung,…
Trends 2025 | News | Business | Trends Infrastruktur | Rechenzentrum | Tipps
Rechenzentren: »Wer nur reagiert, wird überrollt«
Fünf Megatrends für Rechenzentren, auf die Managed Service Provider vorbereitet sein sollten. Rechenzentren sind das Herzstück unserer Wirtschaft – doch sie befinden sich im Umbruch: Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Automatisierung, Edge Computing und Cybersecurity verändern den Betrieb von Rechenzentren tiefgreifend. Jörg Hesselink, CEO von DC Smarter, ist überzeugt: »Managed Service Provider (MSP), die nur darauf…
Trends 2025 | News | Business | Trends Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Whitepaper
Ernüchterung über generative KI
Herausforderungen durch BYOS führen zu Risiken durch Schatten-KI. Der neue Report »State of Intelligent Automation: »GenAI Disillusionment« beleuchtet die Herausforderungen, mit denen Unternehmen bei der Einführung generativer KI konfrontiert sind [1]. Grundlage ist eine internationale Umfrage, die von Opinium Research im Auftrag von ABBYY durchgeführt wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Unternehmen zusätzliche KI-Tools…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Marketing | New Work | Strategien | Tipps
Wo bleibt die Frauen-Power in der ITK?
Die nackten Zahlen zeigen: Frauen-Power in der ITK ist noch immer Mangelware – aber es gibt auch Lichtblicke. Laut aktuellen Eurostat-Daten arbeiten in der EU rund 10 Millionen Menschen als ITK-Fachkräfte, davon nur 19,5 % Frauen. In Deutschland liegt der Anteil mit 19,2 % sogar leicht unter dem EU-Durchschnitt. So sieht die Lage aus Männerdominanz:…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Marketing | New Work | Strategien
Frauen-Anteil in der ITK wächst (langsam)
Zehn Millionen Fachkräfte arbeiten EU-weit im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) – davon über zwei Millionen in Deutschland. Das geht aus einem Eurostat-Bericht zur Beschäftigung im ITK-Bereich hervor [1]. Etwas mehr als 80 Prozent dieser Beschäftigten sind Männer. Hierzulande arbeiten insgesamt etwas mehr als 436.000 ITK-Spezialistinnen – das entspricht einem Frauenanteil von 19,2 Prozent. Damit…