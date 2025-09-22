Frauen-Anteil in der ITK wächst (langsam)

Zehn Millionen Fachkräfte arbeiten EU-weit im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) – davon über zwei Millionen in Deutschland. Das geht aus einem Eurostat-Bericht zur Beschäftigung im ITK-Bereich hervor [1]. Etwas mehr als 80 Prozent dieser Beschäftigten sind Männer. Hierzulande arbeiten insgesamt etwas mehr als 436.000 ITK-Spezialistinnen – das entspricht einem Frauenanteil von 19,2 Prozent. Damit liegt die Bundesrepublik knapp unter dem EU-Durchschnitt. Vergleichsweise stark vertreten sind weibliche ITK-Fachkräfte in Estland, Rumänien und Bulgarien (jeweils mindestens 27 Prozent. Dagegen sind Frauen in Ungarn, Malta und Tschechien besonders stark unterrepräsentiert. Mathias Brandt

Wo bleibt die Frauen-Power in der ITK?

Die nackten Zahlen zeigen: Frauen-Power in der ITK ist noch immer Mangelware – aber es gibt auch Lichtblicke.

Laut aktuellen Eurostat-Daten arbeiten in der EU rund 10 Millionen Menschen als ITK-Fachkräfte, davon nur 19,5 % Frauen. In Deutschland liegt der Anteil mit 19,2 % sogar leicht unter dem EU-Durchschnitt.

So sieht die Lage aus

Männerdominanz: Über 80 % der ITK-Spezialisten in der EU sind Mä

Spitzenreiter bei Frauenanteil: Estland, Rumänien und Bulgarien – jeweils mindestens 27 % weibliche Fachkrä

Schlusslichter: Ungarn, Malta und Tschechien mit besonders niedrigen Frauenanteilen.

Deutschland: 436.000 ITK-Spezialistinnen – absolut viele, relativ aber unterdurchschnittlich.

Positiver Trend: In 24 von 27 EU-Ländern ist der Frauenanteil zwischen 2014 und 2024 gestiegen, teils deutlich (z. +8,2 Prozentpunkte in Estland).

Wachstum: Die Zahl weiblicher ITK-Fachkräfte wuchs EU-weit im Schnitt um 6,9 % pro Jahr – deutlich schneller als bei Männern (4,5 %).

Was das für »Frauen-Power« bedeutet

Der Anteil steigt, aber von einem sehr niedrigen Niveau.

Strukturelle Barrieren wie Rollenbilder, fehlende Vorbilder und ungleiche Karrierechancen bremsen den Fortschritt.

Chancen: Die digitale Transformation schafft neue Berufsfelder, in denen gezielte Förderung von Frauen den Gender Gap schneller schließen könnte.

Konkrete Maßnahmen um den Frauenanteil in der ITK-Branche zu erhöhen

Hier sind konkrete Maßnahmen, mit denen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Politik den Frauenanteil in der ITK-Branche nachhaltig erhöhen können – basierend auf aktuellen Eurostat-Daten und Branchenstudien24:

Frühzeitige Förderung & Bildung

MINT-Fächer in Schulen stärken – Technik und Informatik schon in der Grundschule spielerisch vermitteln, um Berührungsängste abzubauen.

Role Models sichtbar machen – erfolgreiche IT-Frauen in Schulprojekten, Medien und Social Media vorstellen.

Girls’ Days & Coding Camps – gezielte Angebote nur für Mädchen, um Selbstvertrauen und Interesse zu fördern.

Rekrutierung & Karrierewege anpassen

Genderneutrale Stellenausschreibungen – auf stereotype Begriffe verzichten, Soft Skills und Entwicklungschancen betonen.

Aktives Ansprechen – gezielte Recruiting-Kampagnen an Hochschulen, Bootcamps und in Frauennetzwerken.

Quereinstieg erleichtern – Umschulungs- und Zertifikatsprogramme für Frauen aus anderen Branchen.

Mentoring & Netzwerke

Mentoring-Programme – erfahrene Fach- und Führungskräfte begleiten weibliche Talente.

Frauennetzwerke im Unternehmen – Austausch, gegenseitige Unterstützung und Sichtbarkeit fördern.

Sponsorship statt nur Mentoring – Führungskräfte setzen sich aktiv für die Karriere ihrer Mentees ein.

Arbeitsbedingungen familienfreundlich gestalten

Flexible Arbeitszeitmodelle – Homeoffice, Gleitzeit und Teilzeitoptionen.

Kinderbetreuung – betriebseigene Kitas oder Zuschüsse zu Betreuungskosten.

Rückkehrprogramme – strukturierte Wiedereinstiegsmodelle nach Elternzeit.

Unternehmenskultur & Führung

Diversity-Ziele festlegen – klare Kennzahlen und Verantwortlichkeiten.

Bias-Trainings – Führungskräfte und HR schulen, um unbewusste Vorurteile zu erkennen und abzubauen.

Erfolgsgeschichten teilen – interne und externe Kommunikation über weibliche Erfolge in IT-Projekten.

Kernbotschaft: Es reicht nicht, nur »mehr Frauen einzustellen« – entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Bildung, Recruiting, Unternehmenskultur und Karriereförderung miteinander verzahnt.

12‑Monats‑Aktionsplan

Hier ist ein praxisnaher 12‑Monats‑Aktionsplan, mit dem ein Unternehmen den Frauenanteil in der ITK-Branche messbar steigern kann. Er basiert auf den aktuellen Eurostat-Daten und kombiniert Bildung, Recruiting, Unternehmenskultur und Karriereförderung.

12‑Monats‑Plan für mehr Frauen-Power in der ITK

Monat Schwerpunkt Maßnahmen Ziel 1–2 Analyse & Zielsetzung – Aktuellen Frauenanteil erheben – Zielquote für 3 und 5 Jahre festlegen – Diversity-Verantwortliche benennen Klare Ausgangsbasis & Commitment 3–4 Recruiting anpassen – Stellenausschreibungen genderneutral formulieren – Kooperation mit Hochschulen & Bootcamps mit hohem Frauenanteil – Teilnahme an Karrieremessen für Frauen in Tech Bewerberinnen-Pipeline vergrößern 5–6 Frühförderung & Sichtbarkeit – Girls’ Day & Coding-Workshops im Unternehmen – Social-Media-Kampagne mit weiblichen Role Models – Kooperation mit Schulen Nachwuchsinteresse wecken 7–8 Mentoring & Netzwerke – Internes Mentoring-Programm starten – Beitritt zu externen Frauennetzwerken (z. B. Women in Tech) – Führungskräfte als »Sponsoren« für Talente einsetzen Bindung & Entwicklung fördern 9–10 Arbeitsbedingungen optimieren – Flexible Arbeitszeitmodelle ausbauen – Homeoffice-Optionen erweitern – Rückkehrprogramme nach Elternzeit einführen Vereinbarkeit von Beruf & Privatleben verbessern 11 Schulungen & Kulturarbeit – Unconscious-Bias-Trainings für HR & Führungskräfte – Diversity-Ziele in Führungskräfte-Boni verankern – Erfolge intern kommunizieren Nachhaltige Kulturveränderung 12 Evaluation & Ausblick – Fortschritt messen (Frauenanteil, Bewerbungen, Beförderungen) – Feedbackrunden mit Mitarbeiterinnen – Ziele & Maßnahmen für das nächste Jahr anpassen Kontinuierliche Verbesserung

Erfolgsfaktoren

Top-Management-Commitment – ohne Rückhalt von oben bleibt es Symbolpolitik.

Messbare KPIs – z. B. +3 % Frauenanteil pro Jahr, +20 % Bewerbungen von Frauen.

Storytelling – Erfolge und Vorbilder sichtbar machen, intern wie extern.

Langfristigkeit – Kulturwandel braucht mehrere Jahre, nicht nur eine Kampagne.

Genki Absmeier

3157 Artikel zu „Fachkräfte IT“

News | Produktmeldung Fachkräfte-Know-how für kritische Infrastrukturen Die »Vertiv-Academy« soll die gezielte Qualifizierung von IT-Fachkräften in der EMEA-Region für die wachsenden Anforderungen KI-getriebener digitaler Infrastrukturen vorantreiben. Vertiv, Spezialist für kritische digitale Infrastrukturen, eröffnet ein neues Trainingszentrum in Frankfurt. Die Vertiv Academy ist strategisch in einer der wichtigsten europäischen Digital- und Verkehrsdrehscheiben angesiedelt und richtet sich an IT-Fachkräfte aus Deutschland, Österreich und… Weiterlesen →