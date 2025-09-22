Frauen-Anteil in der ITK wächst (langsam)

Zehn Millionen Fachkräfte arbeiten EU-weit im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) – davon über zwei Millionen in Deutschland. Das geht aus einem Eurostat-Bericht zur Beschäftigung im ITK-Bereich hervor [1]. Etwas mehr als 80 Prozent dieser Beschäftigten sind Männer. Hierzulande arbeiten insgesamt etwas mehr als 436.000 ITK-Spezialistinnen – das entspricht einem Frauenanteil von 19,2 Prozent. Damit liegt die Bundesrepublik knapp unter dem EU-Durchschnitt. Vergleichsweise stark vertreten sind weibliche ITK-Fachkräfte in Estland, Rumänien und Bulgarien (jeweils mindestens 27 Prozent. Dagegen sind Frauen in Ungarn, Malta und Tschechien besonders stark unterrepräsentiert. Mathias Brandt
https://de.statista.com/infografik/35136/geschaetzter-frauenanteil-bei-itk-fachkraeften-in-der-eu/?lid=kprw3jxgkf70
[1] ICT specialists in employment – Statistics Explained – Eurostat
Wo bleibt die Frauen-Power in der ITK?
Die nackten Zahlen zeigen: Frauen-Power in der ITK ist noch immer Mangelware – aber es gibt auch Lichtblicke.
Laut aktuellen Eurostat-Daten arbeiten in der EU rund 10 Millionen Menschen als ITK-Fachkräfte, davon nur 19,5 % Frauen. In Deutschland liegt der Anteil mit 19,2 % sogar leicht unter dem EU-Durchschnitt.
So sieht die Lage aus
- Männerdominanz: Über 80 % der ITK-Spezialisten in der EU sind Mä
- Spitzenreiter bei Frauenanteil: Estland, Rumänien und Bulgarien – jeweils mindestens 27 % weibliche Fachkrä
- Schlusslichter: Ungarn, Malta und Tschechien mit besonders niedrigen Frauenanteilen.
- Deutschland: 436.000 ITK-Spezialistinnen – absolut viele, relativ aber unterdurchschnittlich.
- Positiver Trend: In 24 von 27 EU-Ländern ist der Frauenanteil zwischen 2014 und 2024 gestiegen, teils deutlich (z. +8,2 Prozentpunkte in Estland).
- Wachstum: Die Zahl weiblicher ITK-Fachkräfte wuchs EU-weit im Schnitt um 6,9 % pro Jahr – deutlich schneller als bei Männern (4,5 %).
Was das für »Frauen-Power« bedeutet
Der Anteil steigt, aber von einem sehr niedrigen Niveau.
- Strukturelle Barrieren wie Rollenbilder, fehlende Vorbilder und ungleiche Karrierechancen bremsen den Fortschritt.
- Chancen: Die digitale Transformation schafft neue Berufsfelder, in denen gezielte Förderung von Frauen den Gender Gap schneller schließen könnte.
Konkrete Maßnahmen um den Frauenanteil in der ITK-Branche zu erhöhen
Hier sind konkrete Maßnahmen, mit denen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Politik den Frauenanteil in der ITK-Branche nachhaltig erhöhen können – basierend auf aktuellen Eurostat-Daten und Branchenstudien24:
- Frühzeitige Förderung & Bildung
- MINT-Fächer in Schulen stärken – Technik und Informatik schon in der Grundschule spielerisch vermitteln, um Berührungsängste abzubauen.
- Role Models sichtbar machen – erfolgreiche IT-Frauen in Schulprojekten, Medien und Social Media vorstellen.
- Girls’ Days & Coding Camps – gezielte Angebote nur für Mädchen, um Selbstvertrauen und Interesse zu fördern.
- Rekrutierung & Karrierewege anpassen
- Genderneutrale Stellenausschreibungen – auf stereotype Begriffe verzichten, Soft Skills und Entwicklungschancen betonen.
- Aktives Ansprechen – gezielte Recruiting-Kampagnen an Hochschulen, Bootcamps und in Frauennetzwerken.
- Quereinstieg erleichtern – Umschulungs- und Zertifikatsprogramme für Frauen aus anderen Branchen.
- Mentoring & Netzwerke
- Mentoring-Programme – erfahrene Fach- und Führungskräfte begleiten weibliche Talente.
- Frauennetzwerke im Unternehmen – Austausch, gegenseitige Unterstützung und Sichtbarkeit fördern.
- Sponsorship statt nur Mentoring – Führungskräfte setzen sich aktiv für die Karriere ihrer Mentees ein.
- Arbeitsbedingungen familienfreundlich gestalten
- Flexible Arbeitszeitmodelle – Homeoffice, Gleitzeit und Teilzeitoptionen.
- Kinderbetreuung – betriebseigene Kitas oder Zuschüsse zu Betreuungskosten.
- Rückkehrprogramme – strukturierte Wiedereinstiegsmodelle nach Elternzeit.
- Unternehmenskultur & Führung
- Diversity-Ziele festlegen – klare Kennzahlen und Verantwortlichkeiten.
- Bias-Trainings – Führungskräfte und HR schulen, um unbewusste Vorurteile zu erkennen und abzubauen.
- Erfolgsgeschichten teilen – interne und externe Kommunikation über weibliche Erfolge in IT-Projekten.
Kernbotschaft: Es reicht nicht, nur »mehr Frauen einzustellen« – entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Bildung, Recruiting, Unternehmenskultur und Karriereförderung miteinander verzahnt.
12‑Monats‑Aktionsplan
Hier ist ein praxisnaher 12‑Monats‑Aktionsplan, mit dem ein Unternehmen den Frauenanteil in der ITK-Branche messbar steigern kann. Er basiert auf den aktuellen Eurostat-Daten und kombiniert Bildung, Recruiting, Unternehmenskultur und Karriereförderung.
12‑Monats‑Plan für mehr Frauen-Power in der ITK
|
Monat
|
Schwerpunkt
|
Maßnahmen
|
Ziel
|
1–2
|
Analyse & Zielsetzung
|
– Aktuellen Frauenanteil erheben
– Zielquote für 3 und 5 Jahre festlegen
– Diversity-Verantwortliche benennen
|
Klare Ausgangsbasis & Commitment
|
3–4
|
Recruiting anpassen
|
– Stellenausschreibungen genderneutral formulieren
– Kooperation mit Hochschulen & Bootcamps mit hohem Frauenanteil
– Teilnahme an Karrieremessen für Frauen in Tech
|
Bewerberinnen-Pipeline vergrößern
|
5–6
|
Frühförderung & Sichtbarkeit
|
– Girls’ Day & Coding-Workshops im Unternehmen
– Social-Media-Kampagne mit weiblichen Role Models
– Kooperation mit Schulen
|
Nachwuchsinteresse wecken
|
7–8
|
Mentoring & Netzwerke
|
– Internes Mentoring-Programm starten
– Beitritt zu externen Frauennetzwerken (z. B. Women in Tech)
– Führungskräfte als »Sponsoren« für Talente einsetzen
|
Bindung & Entwicklung fördern
|
9–10
|
Arbeitsbedingungen optimieren
|
– Flexible Arbeitszeitmodelle ausbauen
– Homeoffice-Optionen erweitern
– Rückkehrprogramme nach Elternzeit einführen
|
Vereinbarkeit von Beruf & Privatleben verbessern
|
11
|
Schulungen & Kulturarbeit
|
– Unconscious-Bias-Trainings für HR & Führungskräfte
– Diversity-Ziele in Führungskräfte-Boni verankern
– Erfolge intern kommunizieren
|
Nachhaltige Kulturveränderung
|
12
|
Evaluation & Ausblick
|
– Fortschritt messen (Frauenanteil, Bewerbungen, Beförderungen)
– Feedbackrunden mit Mitarbeiterinnen
– Ziele & Maßnahmen für das nächste Jahr anpassen
|
Kontinuierliche Verbesserung
Erfolgsfaktoren
- Top-Management-Commitment – ohne Rückhalt von oben bleibt es Symbolpolitik.
- Messbare KPIs – z. B. +3 % Frauenanteil pro Jahr, +20 % Bewerbungen von Frauen.
- Storytelling – Erfolge und Vorbilder sichtbar machen, intern wie extern.
- Langfristigkeit – Kulturwandel braucht mehrere Jahre, nicht nur eine Kampagne.
Genki Absmeier
