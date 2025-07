Fachkräfte-Know-how für kritische Infrastrukturen

Die »Vertiv-Academy« soll die gezielte Qualifizierung von IT-Fachkräften in der EMEA-Region für die wachsenden Anforderungen KI-getriebener digitaler Infrastrukturen vorantreiben.

Vertiv, Spezialist für kritische digitale Infrastrukturen, eröffnet ein neues Trainingszentrum in Frankfurt. Die Vertiv Academy ist strategisch in einer der wichtigsten europäischen Digital- und Verkehrsdrehscheiben angesiedelt und richtet sich an IT-Fachkräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region). Ziel ist es, IT-Fachkräfte, Techniker und Ingenieure gezielt auf die Anforderungen KI-gestützter digitaler Infrastruktur vorzubereiten.

Das neue Trainingszentrum bietet spezialisierte Schulungsbereiche mit modernen Systemen aus den Bereichen Klimatisierung, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und Schaltanlagentechnik. Die praxisorientierten Lernumgebungen ermöglichen es den Teilnehmenden, reale Szenarien und Störungssimulationen durchzuspielen, um so die Reaktionszeiten im Service zu verkürzen und Risiken im Betrieb zu minimieren. Insgesamt stehen mehr als 100 Zertifizierungs- und Weiterbildungskurse zur Verfügung, die Kompetenzen für Wartung und Betrieb von Stromversorgungs-, Kühlungs- und weiteren kritischen Infrastruktursystemen vermitteln.

»Mit der Eröffnung unserer Academy in Frankfurt setzen wir einen wichtigen Meilenstein in unserer regionalen Strategie und unterstreichen unser Engagement für exzellenten Service und Kundensupport«, erläutert Karsten Winther, Präsident für Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bei Vertiv. »Der Standort ermöglicht uns einen schnelleren Wissenstransfer und eine optimierte Servicebereitstellung für die digitale Infrastruktur der nächsten Generation in Europa. Damit stärken wir gezielt die Entwicklung von Fachkräften und die Servicekompetenz in der Region.«

Phil Cullerton, Vice President Services EMEA bei Vertiv, ergänzt: »Gerade im Zeitalter von KI gewinnen Services weiter an Bedeutung. Mit der Academy investieren wir gezielt in Menschen – in unsere Teams, Partner und Kunden. Qualifizierte Fachkräfte sind das Fundament für einen zuverlässigen Service. Durch gezielte Aus- und Weiterbildung schaffen wir ein resilientes Service-Ökosystem für die Anforderungen KI-getriebener Infrastruktur.«

Die Vertiv Academy wurde 2007 gegründet und umfasst heute 15 Trainingsstandorte in der EMEA-Region, darunter zwei zentrale Hubs in Italien: Bologna für Stromversorgungssysteme und Tognana für Klimatechnik. Weltweit betreibt Vertiv insgesamt 30 Schulungszentren und Akademien. Die Einrichtungen bieten praxisnahe Trainings an realen Anlagen und ermöglichen so einen direkten Wissenstransfer für den Einsatz im Feld sowie für die Implementierung neuer Lösungen – mit Fokus auf aktuelle Entwicklungen in Stromversorgung, Klimatechnik und KI-fähigen Infrastrukturen.

Die Schulungen werden von zertifizierten Trainerinnen und Trainern durchgeführt und folgen einem standardisierten Curriculum, das vom globalen Learning Centre of Excellence von Vertiv entwickelt wurde. Das Programm kombiniert Online-Vorbereitung, interaktiven Präsenzunterricht und strukturierte Praxiseinheiten, die auf regionale Anforderungen zugeschnitten sind. Die Academy ist zudem Teil der übergreifenden Talentförderung bei Vertiv und unterstützt den Aufbau einer qualifizierten Belegschaft für die digitale Wirtschaft und die KI-Infrastrukturen der Zukunft.

Ingenieurinnen, Ingenieure und Branchenvertreter sind eingeladen, die Vertiv Academy kennenzulernen und sich über Trainingsprogramme, Technologiedemonstrationen und Kooperationsmöglichkeiten zu informieren. Weitere Informationen sind auf Vertiv.com verfügbar.