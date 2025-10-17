KI-Souveränität bedeutet Wahlmöglichkeit in einem globalen Ökosystem

Souverän ist, wer Wahlfreiheit hat – nicht, wer alles selbst baut. In der KI-Entwicklung bedeutet das: Globale Innovationen nutzen, aber lokal kontrollieren, sagt Tim van Wasen, Geschäftsführer DACH bei Dell Technologies.

Kaum ein Begriff taucht derzeit so häufig in europäischen Strategiepapieren auf wie »souveräne KI«. Doch je öfter er fällt, desto wichtiger wird es, klar zu definieren, was er in der Praxis bedeutet. In der Regel gilt: Wir trainieren Modelle mit europäischen Daten, die in nicht-europäischen Clouds laufen und von weltweit beschaffter Hardware beschleunigt werden – mit anderen Worten eine Wertschöpfungskette, die von Grund auf geografisch verteilt ist. Dabei liegt die eigentliche Chance souveräner KI nicht in der vollständigen Autarkie, denn die ist weder realistisch noch effizient: Innovation entsteht nun mal besonders gut in offenen, kollaborativen Ökosystemen. Es geht vielmehr um Kontrolle, Transparenz und strategische Unabhängigkeit: Wer trainiert die Modelle? Wem gehört das geistige Eigentum am Ergebnis? Sind sensible Daten vor unerlaubtem Zugriff geschützt? Echte Souveränität bedeutet in diesem Zusammenhang auch, selbstbestimmt zu entscheiden – nämlich, welche Technologien eingesetzt werden, auf welche Standards man sich verlässt und wo sie betrieben werden. Kurzum: Souveränität entsteht auch durch Gestaltungsmöglichkeiten.

Was heißt das nun? Wenn Europa eine Führungsrolle im Bereich souveräner KI übernehmen und sein Ziel, ein KI-Kontinent zu werden, verwirklichen will, muss es in drei zentralen Bereichen aktiv werden.

Punkt 1: Stärkung der Datenkontrolle.

Um den Schutz sensibler Informationen vor dem Zugriff durch KI-Systeme zu gewährleisten, müssen Unternehmen gezielte Maßnahmen ergreifen. Daten müssen nach Möglichkeit anonymisiert, Sicherheitsprotokolle regelmäßig aktualisiert und die Mitarbeiter in der verantwortungsvollen Datenverarbeitung geschult werden. Dabei geht es nicht nur um die Einhaltung von Vorschriften, sondern auch um strategische Widerstandsfähigkeit. Denn wer seine Prozesse unkontrolliert über irgendwelche KI-Plattformen abbildet, riskiert, unbeabsichtigt Schnittstellen, Erkenntnisse und sogar Geschäftsgeheimnisse offenzulegen. Souveränität in Bezug auf Daten bedeutet auch, zu wissen, wie KI-Modellen trainiert wurden, welche Daten verwendet wurden und welche Bias-Risiken bestehen. Es geht um Rückverfolgbarkeit und Vertrauen.

Punkt 2: Kritische KI-Infrastruktur muss in eigener Hand bleiben.

Eine strategische Infrastruktur spielt eine entscheidende Rolle bei der KI-Souveränität. Zukünftige Cloud- und Compute-Strategien sollten darauf abzielen, globale Partnerschaften unter Einbeziehung vertrauenswürdiger regionaler Anbieter in Einklang zu bringen und gleichzeitig Open-Source-Modelle zu fördern, die Innovation und Transparenz begünstigen. Die Fähigkeit, souveräne Entscheidungen zu treffen, hängt davon ab, dass echte Alternativen zur Verfügung stehen – sei es in Bezug auf Plattformen, Software-Frameworks oder Halbleitern. KI, die ausschließlich als einheitlicher, vorgefertigter Service angeboten wird, kann diese Flexibilität einschränken. Vielmehr braucht es eine Strategie, die auf offene APIs, modulare Architekturen und die Möglichkeit setzt, KI-Workloads dort auszuführen, wo sie am besten aufgehoben sind – ob nun On-Premises, in der Cloud oder am Edge. Mit steigenden Anforderungen werden viele Unternehmen globale Plattformen möglicherweise durch lokale Infrastrukturen und speziell entwickelte Modelle ergänzen, und zwar immer dann, wenn Datensicherheit und -kontrolle, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder Latenzzeiten von entscheidender Bedeutung sind. Parallel dazu werden Firmen durchaus auf die großen Sprachmodelle und die KI-Innovationen der globalen Player zurückgreifen. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden – aber sicherstellen, dass es effizient rollt.

Punkt 3: Skalierung mit Plan.

Soll das Versprechen einer souveränen KI Wirklichkeit werden, braucht es Skalierung. Experimente sind zwar unerlässlich, Fragmentierung kann aber schnell zu Einschränkungen führen. Wenn Europa wettbewerbsfähig bleiben will, muss es die Punkte Zusammenarbeit und Investitionen fördern. Das bedeutet, dass isolierte Finanzierungsströme und regionale Flickenteppiche überwunden und Ökosysteme geschaffen werden müssen, die Industrie, Wissenschaft und Regierung zusammenbringen. Öffentlich-private Partnerschaften, Industrieallianzen und ein gemeinsames Bekenntnis zu offener Innovation werden dazu beitragen, eine kritische Masse zu erreichen. In der Zwischenzeit können Unternehmen bewerten, inwieweit ihre Technologieplattformen langfristige Kontrolle und Resilienz unterstützen, während die Politik daran arbeitet, den EU AI Act so umzusetzen, dass sowohl Vertrauen als auch Wachstum gefördert werden.

Fakt ist: Souveränität bedeutet nicht Abschottung, sondern Wahlfreiheit. Letztendlich bedeutet sie, globales Wissen zu nutzen, um lokalen Mehrwert zu schaffen. Und genau das sollte Europas Ansatz für KI in den kommenden Jahren prägen.

