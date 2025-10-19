Channel-Partner aufgepasst: Microsoft-Tools und Know-how praxisnah erleben

Die ADN Microsoft CSP Week ist zurück – und bringt vom 24. bis 28. November 2025 eine außergewöhnliche Reihe an Top-Speakern und Branchenexpertinnen und Experten auf die virtuelle Bühne. Mit dabei sind renommierte Persönlichkeiten wie etwa Simon Sack, KI-Startup-Entrepreneur und Business-Punk-Kolumnist, oder Frederic Bauerfeind, Gründer von WE BUILD AI, sowie renommierte Microsoft-Experten wie Jens Grabow, Anja Schröder (MVP) und weitere. Partner erhalten fünf Tage lang in spannenden Online-Sessions Einblicke in die Hintergründe der künstlichen Intelligenz, neue Lösungen für Modern Work, Use-Cases für Copilot, aktuelle Tools im Bereich Security sowie Start- und Zertifizierungschancen mit Microsoft Azure. Insgesamt richtet die Veranstaltung ihren Fokus weniger auf hochtechnische Schwerpunkte, sondern stark auf Praxisnähe. Damit bietet die CSP Week im November mehr als strategische Orientierung: Sie gibt konkrete Werkzeuge für den erfolgreichen Vertrieb und die Umsetzung von Microsoft-Lösungen an die Hand. Die Teilnahme ist kostenfrei über die Cloud Champion Plattform möglich. https://adn.cloudchampion.de/c/adn-microsoft-csp-week-2025

KI ohne Buzzwords – fünf Tage voller echter Use-Cases für den Mittelstand

Am Montag, den 24. November, startet Frederic Bauerfeind, Founder & Managing Director von WE BUILD AI, um 09:30 Uhr mit seiner Keynote »AI ohne Bullsh*tbingo: So setzt du AI im Mittelstand richtig ein«, in der er Partner in reale Projekte aus dem Mittelstand mitnimmt und zeigt, wie Azure AI und OpenAI konkret genutzt werden können, um Vertrieb, Service, interne Abläufe und Produkte zu transformieren. Direkt im Anschluss um 11:00 Uhr gibt Tobias Pitschke von ADN mit »Microsoft AI – von der Theorie in die Praxis« einen anwendungsnahen Überblick über Microsoft AI Tools wie Azure Foundry und Copilot Studio und erklärt, wie Partner diese gezielt einsetzen können. Die Integration von KI in den Arbeitsalltag bringt enorme Chancen – aber auch neue Herausforderungen für Datenschutz und Compliance. Stefan Köster beleuchtet deshalb in seiner Session »Copilot und Compliance – KI sicher und rechtskonform einsetzen« um 14:00 Uhr die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Copilot und zeigt, wie Datenschutz und Compliance mit der EU KI-Verordnung und der EU Data Boundary vereinbar sind.

Industrie trifft Kommunikation – neue Chancen für Partner

Am Dienstag startet Simon Sack, Gründer und CEO von NEUROLOGIQ, mit »KI-Revolution in der Industrie?« den Thementag. Neben der Arbeit im KI-Bundesverband ist er außerdem Kolumnist für Industrial AI & Defence Technology bei Business Punk. Ab 9:30 Uhr nimmt er die Teilnehmenden mit in die Welt der Industrial AI und zeigt, wie KI Maschinenparks und Produktionsprozesse revolutioniert. Um 11:00 Uhr dreht sich alles um Telefonie über Microsoft Teams, die für Partner ein Türöffner für Microsoft 365-Dienstleistungen sein kann. Doch wenn es darum geht, Teams Telefonie einzurichten, kommen viele Fragen auf. Die ADN-Experten Thomas Kwasnitza, Oliver Weikert und Alexander Spengler klären diese in ihrer Session »Microsoft Teams Telefonie – mit ADN schnell, leicht & flexibel umsetzen« und stellen gleichzeitig die neue Lösung der ADN Unified Communications Business Unit für die einfache Einrichtung von Microsoft Teams Telefonie vor. Am Nachmittag beantworten die freiberufliche Microsoft Partner Alliance-Managerin Susann Cholid sowie die beiden ADN-Experten Daniel Herzmann und Tobias Sander um 15:00 Uhr die Frage: »Was ändert sich für CSP-Reseller zum Oktober 2025? Ein Blick auf den neuen Incentive Guide und Änderungen bei den Solution Designations«. Zudem erläutern sie, wie Reseller davon profitieren.

Copilot verstehen, einsetzen und automatisieren

Der Mittwoch, 26. November, steht ganz im Zeichen von Microsoft Copilot. Um 09:30 Uhr hilft Tobias Sander in seiner Session »Copilot für Microsoft 365: Überblick und Chancen« Partnern, die Schwerpunkte der verschiedenen Copilot-Varianten kennenzulernen und die richtige Lizenzstrategie zu wählen. Ab 11:00 Uhr führen Anja Schröder, MVP und Speaker für Microsoft Modern Work, und Tobias Sander praxisnah in das Thema Prompting ein. Dabei beleuchten sie in »Copilot Prompting in der Praxis« typische Stolpersteine beim Umgang mit KI-Assistenten und geben Tipps zur Überprüfung und Einschätzung der Resultate, die Microsoft Copilot ausgibt. In der Anschlusssession »Copilot Agenten für Beginner« um 14:00 Uhr zeigt Anja Schröder darüber hinaus, wie Copilot-Agenten den Arbeitsalltag automatisieren und welche Agenten sich für verschiedene Szenarien eignen – ein echter Mehrwert für die tägliche Arbeit im Channel.

Security neu gedacht – KI und Cloud-Schutz

Am Donnerstag, den 27. November, startet der Tag um 09:30 Uhr mit Jens Grabow von Microsoft, der mit »AI for Security: Microsoft Tools & Ansätze« demonstriert, wie KI-gestützte Tools wie Copilot for Security, Defender XDR und Sentinel Sicherheitsprozesse automatisieren und optimieren. Um 11:00 Uhr stellen Andreas Wach, Partner Solution Architect bei Microsoft, und Stefan Baresch, Senior Partner Solution Architect bei Microsoft, in ihrer Session »Datenschutz neu gedacht – Microsoft Purview im Einsatz« dieses als moderne Datenschutz- und Compliance-Lösung vor – inklusive automatisierter Klassifizierung und DLP. Für den Abschluss sorgt um 14:00 Uhr der Geschäftsführer der bbtronic GmbH und Experte für Microsoft-Sicherheitslösungen Ben Bachl-Tanaka, der in »Cloud Security Deep Dive – Mit Microsoft Defender for Cloud« erklärt, wie die Lösung Cloud-Umgebungen absichert und typische Sicherheitsbefunde erkennt.

Azure verstehen – Einstieg, Skalierung und Deals

Thilo Schumacher, Teamleiter Microsoft Azure bei ADN, gibt am Freitag, den 28. November, um 09:30 Uhr in »Azure Sales Kickstart« einen praxisnahen Überblick über typische Einstiegsszenarien. In diesem Rahmen geht er auch auf das neue ADN Professional Service-Angebot »How to Specialize« ein, das Resellern nicht nur das entscheidende Know-how, sondern auch konkrete Wettbewerbsvorteile für ihren Einstieg in die Azure-Spezialisierung verschafft.

Um 11:00 Uhr stellt der ADN-Experte Daniel Zyla die »Azure Virtual Desktop Essentials für CSPs« vor und erklärt, wie das Angebot von Nerdio CSPs bei der Bereitstellung und Abrechnung unterstützt. Zum Wochen-Abschluss um 14:00 Uhr präsentieren Daniel Zyla und Damian Bieniek innerhalb ihrer Session »Azure Deals – Von der Kalkulation bis zum Abschluss« die kloud klickers-Lösung – ein Portal für die einfache Kalkulation und Umsetzung von Azure-Projekten, ideal für CSPs und MSPs, die ihr Geschäft skalieren möchten.

Fazit: Eine Woche voller Impulse, Strategien und Chancen

Die ADN Microsoft CSP Week bietet Partnern nicht nur tiefgehendes, praxisnahes Wissen, sondern konkrete Werkzeuge für den erfolgreichen Vertrieb von Microsoft-Lösungen im KI-Zeitalter. Wer sich zukunftssicher aufstellen und seine Kunden kompetent begleiten möchte, sollte diese Woche nicht verpassen.

Die ADN Microsoft CSP Week findet vom 24. bis 28. November 2025 statt. Interessierte Teilnehmer können sich HIER über die kostenfreie Trainingsplattform Cloud Champion anmelden.

