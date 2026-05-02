Von KI-Implementierung zu Business Value: Was Unternehmen jetzt richtig machen müssen

Management Summary
- KI-gestützte Software-Innovation ist laut GitLab-Studie ein konkreter Produktivitätshebel: Unternehmen berichten von durchschnittlich rund 29.000 Euro eingesparter Entwicklerzeit pro Mitarbeitendem und Jahr – hochgerechnet ergibt sich für Deutschland ein Potenzial von über 26 Milliarden Euro jährlich.
- Für CTOs verschiebt sich der Fokus von «KI einführen» zu «Business Value realisieren»: Erfolgreiche Organisationen priorisieren wenige, wirkungsstarke Use Cases (Automatisierung monotoner Tätigkeiten, Optimierung von Entwicklungs-Workflows) und skalieren diese über einen plattformbasierten Ansatz.
- Sicherheit ist die Voraussetzung für Skalierung: CISOs sollten KI-Observability und Auditierbarkeit etablieren, Identitäten von KI-Agenten konsequent mit verantwortlichen Nutzern verknüpfen (Accountability) und Monitoring über Code, Staging, Produktion sowie angebundene Datenquellen hinweg durchsetzen.
- Das angestrebte 50/50-Modell (Mensch/KI) beschreibt eine neue Arbeitsteilung, nicht den Ersatz von Entwicklern: KI übernimmt repetitive Aufgaben (Boilerplate, Tests, Erkennung typischer Schwachstellen), Menschen verantworten Kontext, Architektur-Entscheidungen und neuartige Problemlösungen.
- Neue Rollenprofile entstehen: «Cognitive Architects» orchestrieren KI-Agenten auf Systemebene; «AI Guardians» sichern Qualität, Tests und Standards für (teilweise) nicht-deterministische KI-Outputs über den gesamten Lifecycle.
- Führung muss phasengerecht agieren: Builder schaffen die KI-Basis und validieren schnell; Strategists industrialisieren Plattformen und Partnerschaften; Guardians etablieren Governance, Stabilität und Effizienz – besonders in komplexen IT-Landschaften.
GitLab hat eine Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung von KI-gestützter Software-Innovation veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen ein Potenzial von über 26 Milliarden Euro jährlich für Deutschland. ManageIT sprach mit André Braun, Vice President & Managing Director EMEA bei GitLab, über die Chancen und die Rolle von CTOs bei der Erschließung dieses Potenzials.
Studie: «Die Ökonomie der Software-Innovation» wurde von The Harris Poll im Auftrag von GitLab durchgeführt. Im Jahr 2025 wurden 2.524 C-Level-Führungskräfte weltweit befragt, darunter 252 aus Deutschland.
Alle sprechen über KI-Implementierung – aber was sind die tatsächlichen Vorteile für deutsche Unternehmen? Wie können Unternehmen KI richtig einsetzen, und welche Rolle spielen CTOs dabei?
André Braun: Das geschieht bereits heute. Allein durch eingesparte Entwicklerzeit berichten Unternehmen von durchschnittlich 29.000 Euro Einsparungen pro Mitarbeiter und Jahr. Hochgerechnet auf die etwa 900.000 Entwickler in Deutschland bedeutet dies ein Potenzial von mehr als 26 Milliarden Euro jährlich.
90 Prozent der deutschen Führungskräfte sagen, dass Software-Innovation eine geschäftskritische Priorität ist. Für den effektiven Einsatz sollten Unternehmen sich auf sichere, wirkungsstarke Use Cases konzentrieren und Governance-Frameworks aufbauen. Die erfolgreichsten CTOs verfolgen einen plattformbasierten Ansatz – oft mit einem zentralen Team, das die Tools bereitstellt, die Produktteams nutzen können. Das Ziel: monotone Aufgaben automatisieren und Workflows optimieren. Genau dort macht KI den größten Unterschied.
KI-Agenten sind ebenfalls in aller Munde. Wie können CISOs heute die Grundlage für die erfolgreiche Einführung auf Unternehmensebene legen?
André Braun: CISOs sollten mit KI-Observability beginnen – die Fähigkeit, agentisches Verhalten über verschiedene Umgebungen hinweg zu verfolgen und zu auditieren. Identity-Richtlinien sind entscheidend: Die Identität eines KI-Agenten muss mit dem menschlichen Nutzer verknüpft sein, der ihn steuert. Das gewährleistet Verantwortlichkeit von Anfang an.
Umfassendes Monitoring ist genauso wichtig. Sie müssen wissen, was ein Agent in der Codebasis tut, aber auch seine Aktivitäten in Staging- und Produktionsumgebungen überwachen können – plus die zugehörigen Datenbanken und alle Anwendungen, auf die er zugreift.
Und schließlich: Eine Sicherheitskultur erfordert heute KI-Kompetenz. 88 Prozent der deutschen Führungskräfte sagen, dass Unternehmen die Schulung von Mitarbeitenden priorisieren sollten, um mit agentischer KI zusammenzuarbeiten. Die Kompetenzlücke wird wachsen, wenn wir nicht in Upskilling investieren – Modellverhalten verstehen, Prompt Engineering beherrschen, Inputs und Outputs kritisch bewerten.
Was ist die optimale Arbeitsteilung zwischen Menschen und KI in der Softwareentwicklung, und warum sprechen Experten von einem 50/50-Modell?
André Braun: 76 Prozent der deutschen Führungskräfte glauben, dass die optimale Partnerschaft mindestens 50 Prozent KI-Anteil haben sollte. Die Realität sieht anders aus: Menschen übernehmen immer noch drei Viertel der Arbeit oder mehr. Diese Lücke ist eine enorme Chance. Das 50/50-Modell bedeutet nicht, dass KI Entwickler ersetzt. Es geht darum, grundlegend zu überdenken, wofür Menschen ihre Zeit aufwenden sollten.
KI ist stark bei repetitiven Aufgaben – Boilerplate-Code generieren, Tests schreiben, häufige Sicherheitslücken erkennen. Menschen sind stark darin, Geschäftskontext zu verstehen, architektonische Entscheidungen zu treffen und neuartige Probleme zu lösen, die Kreativität erfordern. Wenn die Balance stimmt, werden Entwickler nicht mehr durch Routinearbeit gebremst und können sich auf echten Business Value konzentrieren.
Welche neuen Fähigkeiten benötigen Entwickler, um sich von ‹Codern/-Schreibern› zu strategischen Architekten zu entwickeln?
André Braun: Die Rolle verändert sich fundamental. KI übernimmt mehr vom Code-Schreiben, also müssen Entwickler weiter nach oben steigen und größer denken. Es entstehen zwei Karrierewege. Erstens: Cognitive Architects. Das sind Ihre besten Senior-Entwickler, die über ganze Systeme nachdenken – technische Komplexität und Business-Realität verstehen. Sie werden KI-Agenten orchestrieren, statt menschliche Teams zu managen. Sie schlüsseln komplexe Probleme auf und designen strukturierte Frameworks, die KI durch anspruchsvolle Implementierungen führen.
Zweitens: AI Guardians. KI demokratisiert Software-Entwicklung – jeder kann funktionale Anwendungen bauen, vom Entwickler bis zum Produktmanager. Jemand muss sicherstellen, dass diese Apps Unternehmensstandards erfüllen. AI Guardians validieren nicht-deterministische KI-Outputs, implementieren Testprotokolle für KI-generierten Code und halten die Qualität über den gesamten Lifecycle aufrecht.
Welche Führungsstile sind für verschiedene Phasen der KI-Reise am vielversprechendsten – Builder, Strategist oder Guardian?
André Braun: Das hängt davon ab, wo ein Unternehmen steht. Early-Stage-Unternehmen und solche, die gerade mit KI beginnen, brauchen Builder. Diese Leader bauen die technische Kernarchitektur auf und innovieren mit KI. Sie arbeiten direkt in der Umsetzung, validieren Annahmen durch Kundenfeedback und bewegen sich schnell.
Wenn Unternehmen reifen, werden Strategists unverzichtbar. Sie kombinieren technische Tiefe mit Business-Wissen, bauen Plattformen, entwickeln langfristige Visionen und pflegen strategische Partnerschaften. Sie machen KI zu einem dauerhaften Teil der Unternehmensplattform.
Für Unternehmen mit komplexen IT-Infrastrukturen und großen Kundenstämmen sind Guardians der richtige Fit. Sie sorgen für Stabilität, Sicherheit und operative Effizienz. Sie implementieren KI-Governance und Sicherheitsmaßnahmen, etablieren Prozesse und Standards für maximale Effizienz.
Herr Braun, vielen Dank für dieses Gespräch!
André Braun ist Vice President & Managing Director EMEA bei GitLab. Die vollständigen Studienergebnisse finden Sie unter https://about.gitlab.com/de-de/blog/software-innovation-study-germany/ .
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Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security
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