KI verbreitet sich schneller als Unternehmen sie kontrollieren oder absichern können

KI wird in vielen Unternehmen bereits eingesetzt, auch ohne offizielle Freigabe. Mitarbeitende nutzen entsprechende Anwendungen häufig eigenständig und ohne Einbindung der IT. So entsteht sogenannte Schatten-KI, die schwer zu kontrollieren ist und Risiken für Steuerung und Sicherheit mit sich bringt.
Der aktuelle „Work Reborn Report“ von Lenovo, Leading Your Workforce to Triumph with AI, basiert auf einer Umfrage unter 6.000 Beschäftigten weltweit [1]. Er kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als 70 % der Beschäftigten KI wöchentlich nutzen, wobei bis zu einem Drittel dies ohne Aufsicht durch die IT-Abteilung tut. Gleichzeitig gehen 80 % davon aus, dass sie im nächsten Jahr verstärkt auf KI zurückgreifen werden.
„Die Einführung von KI ist nicht mehr die eigentliche Herausforderung. Die Umsetzung ist es“, sagt Rakshit Ghura, Vice President und General Manager für Digital Workplace Solutions bei Lenovo. „Die Nutzung nimmt schneller zu, als Unternehmen sie kontrollieren oder absichern können. Ohne diese Kontrolle bringt KI ebenso viele Risiken und Kosten mit sich wie Chancen.“
KI vergrößert die Angriffsfläche schneller als die Sicherheit nachkommt
Mit der zunehmenden Nutzung von KI steigen auch die damit verbundenen Risiken. 61 % der IT-Führungskräfte berichten von einer Zunahme von Cybersicherheitsbedrohungen im Zusammenhang mit KI, doch nur 31 % sind zuversichtlich, diese Risiken bewältigen zu können. Gleichzeitig sind 43 % der Mitarbeitenden besorgt, dass KI zu Datenlecks oder Sicherheitsangriffen führen könnte.
Ohne eine klare Governance erhöht KI still und leise die Angriffsfläche von Unternehmen und steigert damit die Wahrscheinlichkeit von Sicherheitsverletzungen, Verstößen gegen Compliance-Vorschriften und Betriebsstörungen.
AI-Lücke schließen und schneller ROI erzielen
Mehr als 70 % der Mitarbeiter erkennen das Potenzial von KI in Bezug auf Produktivitätssteigerungen, Geschwindigkeitsgewinne und Qualitätsverbesserungen. Allerdings hängt die Nutzung dieses Potenzials von der Umsetzung ab.
Unternehmen, die die Integration von KI gezielt vorantreiben, schaffen den Sprung von einzelnen Experimenten hin zu konkreten, messbaren Ergebnissen. Sie reduzieren unnötige Ausgaben, begrenzen Risiken und schaffen einen klaren Weg für die unternehmensweite Skalierung von KI.
Ein einheitlich gemanagtes Zusammenspiel von Geräten, Infrastruktur und Services macht aus KI eine kontrollierbare und skalierbare Stärke statt eines unübersichtlichen Aufwands.
[1]Leading your Workforce to Triumph with AI: https://www.lenovo.com/us/en/solutions/digital-workplace/work-reborn/leading-your-workforce-to-triumph-with-ai/
1139 Artikel zu „KI Schatten“
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Belegschaft bislang unzureichend auf den Einsatz von KI vorbereitet
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