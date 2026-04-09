Vertrauenswürdige KI ist mehr als ein Prompt

Warum verlässliche KI-Ergebnisse eine strukturierte Wissensbasis voraussetzen und wie Unternehmen diese systematisch aufbauen können.
Über ein Viertel der deutschen Unternehmen sieht den Einsatz künstlicher Intelligenz inzwischen als potenzielles Geschäftsrisiko, so das Ergebnis des Allianz Risk Barometer 2026 [1]. Fehlerhafte KI-Ergebnisse im Kundenkontakt oder in der Produktion werfen zunehmend Haftungsfragen auf. Die Risiken generativer KI im Unternehmensalltag sind damit längst keine Theorie mehr. Das wichtigste Qualitätsmerkmal von KI-Modellen ist daher nicht mehr allein ihre Leistungsfähigkeit, sondern deren inhaltliche Verlässlichkeit. Ob eine KI-Lösung sprachlich überzeugend wirkt, ist dabei zunächst einmal zweitrangig. Die entscheidende Frage ist vielmehr, ob man sich auf ihre Antworten wirklich verlassen kann. Denn ein System, das im Pilotbetrieb beeindruckt, im täglichen Einsatz jedoch wiederholt fehlerhafte Ergebnisse liefert, untergräbt schleichend das Vertrauen der Nutzenden.
Sprachliche Gewandtheit ersetzt kein Fachwissen
Large Language Models wie ChatGPT funktionieren nach einem statistischen Prinzip. Sie berechnen auf Basis riesiger Trainingsmengen, welche Wortfolgen in einem gegebenen Kontext mit hoher Wahrscheinlichkeit plausibel sind. Das erzeugt, auch wenn der Inhalt Fehler aufweist, sprachlich kohärente Ergebnisse. Dieses als »Halluzinieren« bekannt gewordene Phänomen ist kein Fehler im technischen Sinne, sondern eine systembedingte Eigenschaft solcher Architekturen. Sprachmodelle erkennen keine logischen Zusammenhänge zwischen Begriffen, sondern erschließen statistische Muster. Für Unternehmen wird das zum ernsthaften Problem, sobald KI in Bereichen eingesetzt wird, in denen Genauigkeit nicht verhandelbar ist – etwa in Servicehotlines, bei der Technischen Dokumentation oder in Compliance-Fragen. Ein allgemeines Sprachmodell besitzt keinerlei Kenntnis des spezifischen Produktportfolios eines Herstellers oder der geltenden Anforderungen in einem regulierten Umfeld. Im Zweifel erzeugt es daher eine Antwort, die plausibel klingt, ohne sachlich zutreffend zu sein. Ihre Herkunft lässt sich ohne Quellenangaben jedoch meist nicht nachvollziehen, was für Entscheidungstragende, die faktenbasiert handeln müssen, Unsicherheit bedeutet und einen inakzeptablen Zustand darstellt.
Der Einsatz generativer KI scheitert in der Unternehmenspraxis also selten an einer mangelnden Sprachkompetenz der Modelle, sondern an einem grundlegenderen Problem. Solange ein Sprachmodell ausschließlich auf generischen Trainingsdaten beruht, bleibt seine Ausgabe eine statistisch wahrscheinliche, aber inhaltlich ungesicherte Antwort. Verlässlichkeit entsteht erst dann, wenn das Sprachmodell nicht auf Vermutungen angewiesen ist, sondern auf ein strukturiertes, geprüftes und unternehmensspezifisches Wissen zugreifen kann.
Vom Sprachmodell zur Wissensmaschine
Der technische Schlüssel liegt im Ansatz der Retrieval Augmented Generation. Das Sprachmodell greift dabei nicht auf sein Trainingswissen zurück, sondern auf eine unternehmenseigene Wissensbasis, die semantisch durch einen Knowledge Graphen angereichert wird. Knowledge Graphen repräsentieren Wissen als Netzwerk von Zusammenhängen – etwa welches Bauteil zu welchem System gehört, welcher Fehlercode auf welches Problem verweist oder welche Lösung sich in welchem Kontext bewährt hat. Ergänzt wird dieser Ansatz durch Case-based Reasoning, eine Methode, bei der das System auf frühere, bereits gelöste Fälle zurückgreift, um neue oder ähnliche Probleme einzuordnen. Was ein erfahrener Mitarbeitender intuitiv tut, wenn er ein Problem wiedererkennt, weil er Vergleichbares schon einmal gelöst hat, überträgt diese Methode in eine technische Systematik.
Das ist besonders in serviceorientierten Umgebungen wertvoll, weil sich Erfahrungswissen dort nicht ohne Weiteres in klassischen Datenbanken abbilden lässt. Ein Servicetechniker, der per Spracheingabe einen Fehlercode beschreibt, erhält dadurch keine vage Vermutung, sondern einen verifizierten Lösungsweg mit nachvollziehbarer Quellenangabe. Dabei wirkt KI in diesem Ansatz nicht erst im Chatfenster, sondern bereits bei der Erschließung und Aufbereitung unstrukturierter Daten. Denn ohne eine geordnete und geprüfte Wissensbasis bleibt auch das leistungsfähigste Sprachmodell eine Quelle ungesicherter Aussagen.
Maßnahmen für den Aufbau des Wissensfundaments vertrauenswürdiger KI-Anwendungen
In der Praxis bedeutet dies, dass Unternehmen ein Wissensmodell aufbauen sollten, das die Grundlage für einen vertrauenswürdigen Einsatz von KI in Unternehmen schafft. Dabei sind insbesondere folgende Maßnahmen zu berücksichtigen:
- Klare Ziele definieren:
Unternehmen sollten klar definieren, welche konkreten Verbesserungen sie mit KI-Anwendungen erreichen wollen. Eine KI-basierte Wissensplattform kann unter anderem die Problemlösungsquote im Support verbessern und das Onboarding neuer Mitarbeitender erleichtern. Klare Ziele bilden die Grundlage für die spätere Erfolgsmessung.
- Wissensbasis konsolidieren und bereinigen:
In vielen Unternehmen ist das gesammelte Wissen stark fragmentiert und auf Handbücher, Ticketsysteme sowie verschiedene Ablageverzeichnisse verteilt. Nicht zu vergessen ist auch der umfangreiche Erfahrungsschatz, der in den Köpfen langjähriger Mitarbeitender schlummert und der akribisch dokumentiert und festgehalten werden sollte. Zudem müssen veraltete, doppelte oder widersprüchliche Inhalte konsequent bereinigt werden, bevor künstliche Intelligenz sinnvoll eingesetzt werden kann. Denn eine KI-Lösung, die auf einer unbereinigten Datenbasis arbeitet, liefert keine hochwertigen Ergebnisse und trägt bestehende Fehler und Widersprüche zuverlässig in ihre Antworten weiter.
- Wissen erfassen, aufbereiten und gezielt bereitstellen:
In Unternehmen entsteht täglich neues Erfahrungswissen, das verloren geht, wenn es nicht systematisch erfasst wird. Servicemitarbeitende sollten Problemlösungen deshalb unmittelbar im System dokumentieren können – beispielsweise in Form von Stichpunkten oder durch das Hochladen unstrukturierter Daten. KI unterstützt dabei, diese Informationen in ein einheitliches Format zu überführen und daraus effizient Wissensartikel zu erstellen, die mit dem bestehenden Wissensmodell verknüpft werden. So lassen sich auch aus großen, teils unstrukturierten Datenmengen relevante Inhalte systematisch identifizieren und aufbereiten. Nach einer fachlichen Prüfung durch Expertinnen und Experten wird das Wissen qualitätsgesichert im Knowledge Hub bereitgestellt und über ein Rollen- und Rechtesystem gezielt zugänglich gemacht. Auf diese Weise wächst die Wissensbasis fortlaufend mit dem operativen Betrieb.
- Geeignete Technologien einbinden:
Je nach Anwendungsfall sind unterschiedliche Kombinationen aus semantischer Suche, automatischer Verschlagwortung und dialogbasierten Assistenten sinnvoll. Entscheidend ist, wie gut sich die Wissensplattform in die vorhandene Systemlandschaft einfügt. Über standardisierte Schnittstellen lassen sich ERP-Lösungen, CRM-Datenbanken und Ticketsysteme anbinden. Das erhöht den praktischen Nutzen der Plattform und fördert zugleich ihre Akzeptanz bei den Mitarbeitenden.
- Mit einem Pilotvorhaben starten:
Ein klar abgegrenztes Pilotprojekt begrenzt Risiken und schafft schnell messbare Ergebnisse. Ebenso wichtig ist die offene Kommunikation gegenüber allen Beteiligten. Wer Bedenken ernst nimmt, schafft die Akzeptanz, die für eine erfolgreiche Einführung unerlässlich ist.
- Governance und Compliance von Anfang an mitdenken:
Ein durchdachtes Rollen- und Rechtemanagement, klare Verantwortlichkeiten und ein kontinuierliches Beobachten der KI-Ausgaben sind Grundvoraussetzungen für rechtssicheren Betrieb. Regulatorische Vorgaben wie der EU AI Act und die DSGVO verlangen umfassende Dokumentation aller Entscheidungspfade und lückenlose Nachvollziehbarkeit. Das Human-in-the-Loop-Prinzip stellt sicher, dass die finale Entscheidungshoheit beim Menschen verbleibt.
- Anfragemuster auswerten und Wissenslücken gezielt beseitigen:
Detaillierte Auswertungsfunktionen machen sichtbar, welche Fragen die Wissensplattform nicht zufriedenstellend beantworten kann und wo Nutzende auf andere Kanäle ausweichen. Diese Erkenntnisse zeigen, wo die Wissensbasis Lücken aufweist und wo Inhalte ergänzt oder überarbeitet werden müssen. So verbessert sich die Plattform mit jedem Betriebstag und liefert die Grundlage dafür, ihren Einsatz schrittweise auf weitere Unternehmensbereiche auszuweiten.
Vertrauenswürdige KI ist eine Unternehmensentscheidung
Vertrauenswürdigkeit ist kein Versprechen, das leistungsfähige Sprachmodelle von allein einlösen. Es ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung, KI-Technologien schon bei der Strukturierung ungeordneter Daten und Informationen zum Aufbau eines strukturierten, gepflegten und unternehmensspezifischen Wissensmodells einzusetzen. Unternehmen, die diesen Weg gehen, schaffen mehr als verlässliche KI-Anwendungen. Sie gestalten eine Organisation, deren Wissen täglich wächst, systematisch gesichert wird und allen Mitarbeitenden gleichermaßen zur Verfügung steht. Denn der eigentliche Wettbewerbsvorteil liegt nicht allein in der Technologie selbst, sondern in der wertschöpfenden Nutzung des eigenen Unternehmenswissens.
Eric Brabänder, Chief Product Officer bei Empolis
[1] https://commercial.allianz.com/news-and-insights/news/allianz-risk-barometer-2026/de.html
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