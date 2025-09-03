Finanzdaten: Eine Baustelle mit Fortschrittspotenzial – Vertrauen, Resilienz und KI sind Schlüsselfaktoren der Finanztransformation

Finanzorganisationen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, von dem auch die Rolle des CFOs betroffen ist. Er wird immer mehr zum strategischen Partner, der auf Augenhöhe mit dem CEO und CIO agiert. Eine unabhängige weltweite Umfrage unter 1.300 Führungskräften von Censuswide, die von BlackLine in Auftrag gegeben wurde, liefert Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich die Finanzabteilungen von Unternehmen auseinandersetzen müssen [1].
Nur 55 Prozent der weltweit befragten Führungskräfte gaben an, volles Vertrauen in die Genauigkeit ihrer Finanzdaten zu haben. Frappierend ist dabei der Unterschied zwischen CFOs (64 Prozent) und Fachkräften (42 Prozent). Als Hauptursachen für das geringe Vertrauen werden die Fragmentierung der Datenlandschaft (32 Prozent), fehlende automatisierte Kontrollmechanismen (29 Prozent) sowie eine hohe Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen und veralteten Prozessen (27 Prozent) gesehen.
In Deutschland ist das Vertrauen in die eigenen Unternehmenszahlen etwas größer: 59 Prozent der Befragten haben demnach vollständiges und 36 Prozent immerhin weitgehendes Vertrauen in ihre Daten. Dabei vertrauen 87 Prozent der deutschen CFOs den Zahlen voll, jedoch nur 73 Prozent der CEOs, was nicht zuletzt daran liegen dürfte, dass in deutschen Unternehmen im internationalen Vergleich der personelle Einsatz höher ist. Das geht einher damit, dass als Schwachstellen der Mangel an automatischen Kontrollen (37 Prozent) und die Vielzahl von Datenquellen (32 Prozent) genannt werden.
Resilienz im Spannungsfeld zwischen Anspruch und Realität. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit, geopolitischer Spannungen und steigenden regulatorischen Anforderungen rückt das Thema Resilienz stärker in den Fokus. Als größte Gefahren für die Widerstandsfähigkeit der Finanzfunktion identifizieren die Unternehmen weltweit mangelnde Investitionen in neue Technologien (37 Prozent) sowie eine ineffektive digitale Transformation (33 Prozent). Auch fehlende Echtzeittransparenz über Finanzdaten (32 Prozent) und Lücken in der Mitarbeiterqualifikation (31 Prozent) sind kritische Faktoren.
In Deutschland sehen 30 Prozent eine falsche KI-Strategie als Hauptrisiko, gefolgt von mangelnder Echtzeitverfügbarkeit relevanter Finanzinformationen (29 Prozent). Weitere Challenges sind der Fachkräftemangel (37 Prozent), die Anpassung an neue Technologien (36 Prozent) sowie KI-bedingte Risiken (32 Prozent). Ergo, für die Entwicklung von Resilienz sind nicht nur robuste Prozesse erforderlich, sondern auch Innovationen, technologischer Fortschritt und ein zukunftsfähiger Kompetenzmix.
KI lässt CFOs zuversichtlich in die Zukunft schauen. Die Erwartungen an KI im Finanzbereich sind hoch: 35 Prozent der weltweit Befragten erwarten signifikante Produktivitätssteigerungen und 31 Prozent eine Verbesserung der Datenqualität. 25 Prozent befürchten, dass sich die Strukturen in den Finanzabteilungen grundlegend verändern werden. Die CFOs sind dabei jedoch überwiegend positiv: 40 Prozent glauben, dass KI ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. In Deutschland sind sich 40 Prozent der CFOs sicher, dass KI die Finanzabteilung zum Positiven verändern wird. 20 Prozent erhoffen sich einem Produktivitätsschub, wobei ebenfalls 20 Prozent sagen, noch nicht abschätzen zu können, wie sich KI konkret auswirken wird.
Die digitale Transformation hat Luft nach oben. Trotz der Erkenntnis, dass die digitale Transformation Voraussetzung für künftige Erfolge ist, liegt die praktische Umsetzung derselben oft hinter den Erwartungen zurück. International nennen 30 Prozent der Unternehmen Qualifikationsdefizite als größtes Hindernis, gefolgt von Sicherheitsbedenken (28 Prozent) sowie dem rasanten technologischen Wandel (27 Prozent). Aus deutscher Sicht stehen vor allem die hohen Kosten (30 Prozent), Sicherheitsrisiken (29 Prozent) und die Komplexität der Modernisierung bestehender Systeme (28 Prozent) einer erfolgreichen Transformation im Weg. Der Umbau der Finanzarchitektur scheint also weniger eine Willensfrage zu sein als vielmehr eine des Projekt- und Ressourcenmanagements sowie der Fähigkeit, grundlegende Veränderungen umzusetzen.
Der neue CFO: Strategischer Architekt der Zukunft. Ähnlich wie bei anderen Führungspositionen, steigen auch die Anforderungen an die CFOs: 50 Prozent der weltweit befragten CFOs berichten, dass sie heute deutlich stärker in die strategische Unternehmensplanung involviert sind als früher; so sind 45 Prozent beispielsweise aktiv in wegweisende Technologieentscheidungen involviert. Für die nächsten drei Jahre erwarten 36 Prozent, dass die CFOs eine treibende Rolle bei der technologischen Ausrichtung von Unternehmen übernehmen. ESG-Themen gewinnen ebenfalls an Relevanz – 29 Prozent sehen sich in der Verantwortung, Nachhaltigkeitsstrategien mitzugestalten.
Auch in Deutschland vollzieht sich dieser Wandel: 43 Prozent sagen, dass die strategische Planung der CFOs in den letzten fünf Jahren stark zugenommen hat und 46 Prozent erwarten, dass die CFOs künftig noch mehr an Einfluss gewinnen werden.
Fazit: Transformation ist Chefsache. Die Finanzfunktion befindet sich im Umbruch. Vertrauen, Resilienz und künstliche Intelligenz sind die entscheidenden Hebel, mit denen CFOs den Wandel aktiv gestalten können. Um aus den alten Strukturen ausbrechen zu können, bedarf es einer konsequenten Umsetzung, die vom Management auch eingefordert wird; nur so kommen die Unternehmen aus dem Fahrwasser gradueller Veränderungen, die zu schwer managebaren, punktuellen Lösungen führen. Wer in moderne Technologien investiert, die Datenqualität verbessert, Mitarbeitende qualifiziert und eine klare strategische Agenda verfolgt, wird seine Organisation nicht nur stabilisieren, sondern auch zukunftsfähig aufstellen. Der CFO ist heute mehr denn je ein entscheidender Architekt der Unternehmensentwicklung – mit wachsender Verantwortung, größerem Einfluss und vielfältigen Chancen.
Ralph Weiss,
Geo VP Central Europe
BlackLine
Illustration: © Jozef Micic | shutterstock.com
