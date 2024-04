Whitepaper: Der Paradigmenwechsel für den CFO

CFO-Studie: Finanzvorstände bekommen neue Aufgaben.

Die Finanzfunktion im Mobilitätssektor übernimmt zunehmend die strategische Beratungsfunktion im Gesamtunternehmen.

68 Prozent der befragten CFOs sehen die aktive Mitarbeit an neuen Geschäftsmodellen als zentrale Zukunftsaufgabe.

Mitarbeiterzentrierte Personalpolitik und Business Services sollen zunehmend fehlender Fachexpertise entgegenwirken.

Die jüngst veröffentlichte Studie »Der Paradigmenwechsel für den CFO«, für die MHP gemeinsam mit der Georg-August-Universität Göttingen und der Universität Groningen 102 CFOs und Finanzexpertinnen und -experten von Unternehmen des Mobilitätssektors zu aktuellen Trends im Bereich Finance befragt hatte, zeigt: Automotive- und Mobility-Unternehmen beziehen ihre Finanzabteilungen zunehmend in strategische Entscheidungen ein. So geben rund 68 Prozent der Befragten an, dass der Finanzbereich mittlerweile aktiv an der Gestaltung neuer und der Weiterentwicklung bestehender Geschäftsmodelle mitarbeitet.

Markus Hänssler, Partner und Leiter des Bereichs CFO Advisory bei MHP: »Die Finanzbereiche sind in dem Kontext, Stand heute, oftmals stark in die operative Umsetzung neuer Geschäftsmodelle einbezogen, beispielsweise wenn es um die Abrechnung neuer Dienstleistungen und Produkte geht. Nach vorne gerichtet sollte der Finanzbereich jedoch noch früher in die Identifikation und den Aufbau neuer Geschäftsmodelle einbezogen werden, etwa wenn es um Investitionen, klare Steuerungsmechanismen und die Profitabilität neuer Produkte geht.«

Klassische Aufgaben bleiben, neue kommen hinzu

Zu den neuen Aufgabenfeldern der Finanzabteilungen gehört aber nicht nur die Optimierung von Geschäftsmodellen. Auch für das Thema »Zero Emission« bzw. den Entwurf nachhaltigkeitsbezogener KPIs und deren Umsetzung tragen sie oft eine Mitverantwortung. Dabei gehen 75 Prozent der Befragten davon aus, dass diese Maßnahmen langfristig den finanziellen Erfolg positiv beeinflussen.

Dennoch: Die klassischen Tätigkeitsschwerpunkte bleiben. Mit 87 Prozent Zustimmung gehört nach wie vor die Risikoabsicherung zu den Kernaufgaben der Finanzfunktion – beispielsweise gegen Währungsschwankungen oder volatile Rohstoffpreise. Das Aufgabenspektrum wird also insgesamt breiter. KI wird perspektivisch helfen, Kapazitätsmangel abzumildern – wird aber derzeit noch nicht flächendeckend verwendet.

Dazu Prof. Dr. Michael Wolff, Inhaber des Lehrstuhls für Management und Controlling an der Universität Göttingen: »Mit Blick auf neue Technologien sind aktuell vor allem KI-Ansätze in aller Munde. Allerdings nutzen bisher nur ca. 8 Prozent der befragten Unternehmen solche Ansätze.«

Auch der Fachkräftemangel stellt eine große Herausforderung dar

Insgesamt sehen sich die befragten Unternehmen trotz aller Herausforderungen auf einem guten Weg. Zu schaffen macht ihnen allerdings der grassierende Fachkräftemangel bzw. die fehlende Fachexpertise in Bezug auf neue Aufgaben. Rund die Hälfte der Unternehmen gibt an, momentan kaum geeignete Mitarbeitende zu finden. Eine wirksame Personalpolitik, die auch eine rechtzeitige Evaluierung alternativer Rekrutierungswege beinhalten sollte, wird dadurch zu einem entscheidenden Erfolgstreiber.

»Es sind Charaktere notwendig, die sich in der Rolle der Finanzfunktion als Treiber der facettenreichen Transformation mit den Kernthemen Digitalisierung, Mobilitätswandel und Nachhaltigkeit wohlfühlen und dies auch ausfüllen können«, sagt Markus Hänssler. »Genau hier liegt ein großes Defizit beim Kompetenzaufbau, da viele Themen neu und in der Kombination komplex sind. Außerdem ist die Nachfrage am Markt sehr hoch.«

Ein weiteres Defizit entsteht oftmals durch die gleichzeitige Bewältigung der alltäglichen Arbeit und zahlreicher Zusatzprojekte. Investitionen in das Employer Branding, die weitere Digitalisierung und eine umfassende Aus- und Weiterbildung sind unumgänglich, um Schritt zu halten.

Mehr zur CFO-Studie finden Sie in dem aktuellen Whitepaper »Der Paradigmenwechsel für den CFO«: https://www.mhp.com/de/insights/was-wir-denken/der-paradigmenwechsel-fuer-den-cfo

