CFOs wollen verstärkte Einbindung bei der Entwicklung der Unternehmensstrategie

CFOs setzen auf KI, um die Unternehmensstrategie mitzugestalten und das Wachstum voranzutreiben.

Fast 9 von 10 CFOs (87 %), die KI in ihre Aufgaben integriert haben, sehen einen signifikanten Einfluss auf ihr Unternehmen. Das ist eine der Erkenntnisse des neuen CFO Research Reports »Der Schlüssel zum Erfolg im Finanzwesen« von Sage, einem Anbieter spezifischer KMU-Lösungen für Buchhaltung, Finanzen, ERP, Personalmanagement und Gehaltsabrechnung.

Die Studie zeigt, dass 8 von 10 CFOs KI und automatisierte Prozesse nutzen, um Zeit zu sparen und sich auf bedeutendere Aufgaben zu konzentrieren. Die hierdurch freigesetzte Zeit können sie nutzen, um wichtige Fähigkeiten zu entwickeln, mit deren Hilfe sie sich für eine höhere Führungsposition qualifizieren, beispielsweise die Ernennung zum CEO – allerdings nutzen nur 49 Prozent diese Fähigkeiten tatsächlich. Unter anderem folgende Fähigkeiten werden durch den Einsatz von Technologie und Automatisierung gefördert: Problemlösung (79 %), Führungsqualitäten (78 %), Technologie- und Systemverständnis (78 %), effektive Kommunikation (77 %) und Selbstvertrauen (77 %).

»Bei Sage sehen wir immer wieder, wie die Kombination von Finanzverständnis und Technologie CFOs in die Lage versetzt, über ihre traditionelle Rolle hinauszuwachsen und ihr Unternehmen mittels Flexibilität und tieferer Einsichten zu führen«, kommentiert Steve Hare, Chief Executive Officer von Sage. »In Zukunft wird der Erfolg der CFOs und ihrer Unternehmen immer mehr von ihrer Fähigkeit abhängen, sich anzupassen, zusammenzuarbeiten und mit klaren Zielen zu führen. Es geht darum, Technologien zu nutzen, um nicht nur ihre strategische Rolle zu stärken, sondern auch ihren Einfluss innerhalb des Unternehmens zu erweitern und so die Voraussetzungen für eine Zukunft zu schaffen, in der CFOs eine größere Rolle bei der Gestaltung der Zukunft ihrer Unternehmen spielen.«

CFOs bauen bedeutende funktionsübergreifende Beziehungen auf

Die Studie unterstreicht, dass sich die Rolle der Finanzabteilung aufgrund jüngster technologischer Fortschritte und der größer werdenden Komplexität verändert hat. 89 Prozent der CFOs geben an, dass sich ihre Rolle im Vergleich zum Vorjahr verändert hat. Darüber hinaus überschneidet sich das Tätigkeitsfeld des CFO mit anderen Abteilungen wie IT (60 %), ESG/Nachhaltigkeit (58 %), Vertrieb (53 %), operatives Geschäft (54 %) und Marketing (52 %). Auch kommt es zu Überschneidungen mit Führungskräften wie dem CEO (59 %), CTO (55 %), CIO (57 %) und CMO (51 %). Diese funktionsübergreifende Tätigkeit ermöglicht es CFOs, wertvolle Einblicke in die gesamte Wachstumsstrategie eines Unternehmens zu gewinnen. Damit können die Finanzverantwortlichen die Organisation stärken und sich für die Rolle des CEO empfehlen.

Angesichts der Herausforderungen, die sich aus der Ausweitung ihrer Verantwortlichkeiten und der Verlagerung der wirtschaftlichen Prioritäten ergeben, sind Finanzfachleute sehr ehrgeizig: Jeder zweite Finanzleiter (47 %) strebt eine Führungsposition an.

Neue Technologien fördern Ehrgeiz und Optimismus:

96 Prozent der CFOs glauben, dass sich die Aufgaben des Finanzbereichs in ihrem Unternehmen in den nächsten drei Jahren verändern werden.

86 Prozent der CFOs sind der Meinung, dass die Technologie in Zukunft einen großen Einfluss auf ihre Rolle haben wird, wobei KI, maschinelles Lernen und Automatisierung als die größten Chancen genannt werden.

78 Prozent der Finanzleiter sind der Ansicht, dass es in den nächsten drei Jahren unerlässlich sein wird, mit neuen Technologien Schritt zu halten, um erfolgreich zu sein.

79 Prozent der Finanzvorstände glauben, dass KI das Umsatzwachstum ihrer Unternehmen ankurbeln wird.

Die erfolgreichsten Finanzvorstände konzentrieren sich darauf, ihr Technologieverständnis weiterzuentwickeln. Das hat zu einer hohen Technologieakzeptanz in den Finanzteams geführt: 74 Prozent der Befragten gaben an, dass mehr als die Hälfte der Finanzprozesse in ihrem Unternehmen automatisiert sind. Diese von der Finanzabteilung ausgehende Nachfrage nach Technologie hat das Potenzial, sich auf unternehmensweite Initiativen auszuweiten. In den nächsten drei Jahren erwarten 59 Prozent der CFOs die Einführung neuer Technologien und Systeme. Das unterstreicht den wachsenden Einfluss des CFOs auf die digitale Strategie.

»Meine Rolle als CFO entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Investitionen in Technologie sind heute wichtiger denn je, um Zeit zu sparen und gleichzeitig den Umfang meiner Aufgaben zu erweitern«, sagt Rob Beckman, CFO bei Stark. »Sage Intacct hat mir dabei geholfen, manuelle Prozesse erheblich zu optimieren. Dadurch konnten wir bei Stark 20 Akquisitionsunternehmen und 17 verschiedene Bestandssysteme in einer einzigen Quelle für Finanz-, Betriebs- und Kundendaten zusammenführen. Wir haben nicht nur enorme Effizienzsteigerungen erzielt, sondern können jetzt auch in Echtzeit auf Projekte zugreifen, um Kosten zu verwalten und die Entscheidungsfindung voranzutreiben. Dadurch sind mein Team und ich in der Lage, die positive Veränderung und Wachstum für das Unternehmen voranzutreiben.«

[1] Sage hat mehr als 1.200 Finanzverantwortliche aus Kanada, Frankreich, Großbritannien, USA, Australien, Deutschland, Südafrika und Spanien zu ihren Aufgaben und zur Zukunft des Finanzwesens befragt. An der Umfrage nahmen Finanzverantwortliche aus einer Vielzahl von Branchen teil, darunter Finanzdienstleistungen, Technologie und SaaS-Software, Bau und Immobilien, professionelle Dienstleistungen, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigung, Vertrieb, allgemeine Geschäftstätigkeit und Non-Profit-Organisationen.

Die vollständige Studie steht nach Registrierung zum Download zur Verfügung:

190 Artikel zu „CFO KI“