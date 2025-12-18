Wie eine Münchener Softwarefirma doch noch »förderwürdig« wurde – Abgelehnt! Umgedacht. Bewilligt!

Betritt eine Firma technisches Neuland oder geht mit einer IT-Entwicklung ins unternehmerische Risiko, kann sie sich einen beträchtlichen Teil ihrer Investitionen zurückholen. Seit der Staat im Sommer 2025 den »Investitionsbooster« gezündet hat, sind die Chancen noch einmal gestiegen – auch für IT- und KI-Innovationen. Projektverantwortliche wissen nur oft nichts von den lohnenden Fördersummen oder denken, sie hätten keinen Anspruch darauf. Andere fürchten den Aufwand.
Ein IT-Unternehmen aus München hat es gewagt. Und wurde abgelehnt. Erst der zweite Anlauf gelang – mit Geduld, jeder Menge Daten und einem »Verbündeten«, der die Vision der kreativen Softwareentwickler verstand – und die Logik der Fördermittel-Prüfer kennt …
Die Idee: KI, die Projekte besser versteht als ihre Manager. Die Firma Can Do kennen »manage it«-Leser als Pioniere im intelligenten Ressourcenmanagement. 60.000 Anwender weltweit nutzen die Software, um Projekte realistischer zu planen, Engpässe im Voraus zu erkennen und Mitarbeitende effizient einzusetzen. Meist in mittelständischen Betrieben oder Konzernen verwendet, erkennt die KI, wenn Teams überlastet sind – und schlägt Alternativen vor oder verteilt Aufgaben neu. Wenn in Hamburg jemand ausfällt, kann das System binnen Sekunden eine Kollegin in London empfehlen, mit ähnlichen Skills und freier Kapazität.
»Seit 2017 integrieren wir KI in unser Tool. Damit werden Projekte so realistisch abgebildet, dass es Probleme erkennt, bevor sie entstehen«, sagt Can-Do-Geschäftsführer Thomas Schlereth. Hinter der Idee steckt komplexe Technologie: neuronale Netze, die auch mit ungenauen Angaben umgehen können, eine Cloud-Architektur, die hunderte Kundensysteme stabil hält, und ein Frühwarnsystem, das Fehler erkennt, bevor sie teuer werden. Ein Forschungsprojekt im besten Sinne – nur sah das anfangs niemand so.
Wer bekommt Fördermittel – und wofür?
Wer neuartige Produkte oder Dienstleistungen entwickelt und steuerpflichtiges Unternehmen in Deutschland ist, hat Anspruch auf Fördermittel wie die Forschungszulage – auch ohne eigene F&E-Abteilungen! Bezuschusst werden interne und externe Kosten für:
- Entwicklungen neuer Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse
- Optimierungen und Weiterentwicklungen
- Wissenschaftliche Risiken
Antrag abgelehnt. Einspruch! Schlereth hörte von staatlichen Fördermöglichkeiten und stellte 2022 einen Antrag auf Forschungszulage. Er scheiterte – obwohl er sich Unterstützung geholt hatte: Ein externer Berater hatte die Unterlagen vorbereitet, doch die Prüfer stuften das Vorhaben als zu anwendungsnah ein. »Wir dachten, es zählt, was wir entwickelt haben«, erinnert sich Schlereth. »Aber offenbar zählt erst einmal, wie man es erklärt.«
Can Do legte selbst Einspruch ein – vergeblich. Die Ablehnung blieb bestehen. Über seine Mitarbeiterin Ariane Becker stieß Thomas Schlereth noch im selben Jahr auf Leyton, ein internationales Beratungsunternehmen für staatliche Fördermittel mit deutscher Niederlassung. »Eigentlich war Thomas nach der Förderablehnung bedient«, erzählt die Vertriebsleiterin. »Doch Leyton hat uns das Thema Forschungszulage erneut gepitcht – und es war sofort klar, dass sie ganz anders an das Thema herangehen.« Ariane Becker überzeugte ihren Chef, einen zweiten Versuch zu wagen – und der sollte sich lohnen: »Wir brauchten jemanden, der unsere Sprache spricht – und die der Förderstellen gleich mit«, erzählt der Geschäftsführer. »Unsere neue Beraterin wusste sofort, wovon wir reden. Zum ersten Mal mussten wir niemandem erklären, was neuronale Netze sind!«
Leyton analysierte das gesamte Projekt: Welche Methoden sind neu? Welcher Erkenntnisgewinn entsteht? Wie hoch ist das technische Risiko? »Entscheidend ist es, die technologische Innovation zu erkennen und sie gemessen an den unterliegenden Kriterien der jeweiligen Fördermittel präzise im richtigen Tech-Jargon zu beschreiben und darzustellen«, erläutert Simon Glaser, wissenschaftlicher Berater bei Leyton. Für das Can-Do-Projekt hieß das, die Dokumentation zu strukturieren, den Einspruch formal sauber zu begründen und mit technischer Tiefe zu argumentieren. Mit Erfolg! Die Forschungszulage wurde bewilligt – rückwirkend über vier Jahre, mit einer Förderung im hohen sechsstelligen Bereich.
Förderfähig ist, was nachvollziehbar ist. Wenn der Staat mitfinanziert, will er genau wissen, wofür. Die Bescheinigungsstelle der Forschungszulage prüft jede Entwicklung bis ins Detail: Wer hat woran gearbeitet, wie viele Stunden flossen in welche Aufgabe, welche technischen Unsicherheiten wurden gelöst, welche Erkenntnisse gewonnen? Die Forschungszulage vergütet genau diesen Aufwand – als steuerliche Rückerstattung. Bis zu 35 Prozent der Kosten können Unternehmen geltend machen, durch Anrechnung auf die Steuerschuld oder, falls kein Gewinn anfällt, als Auszahlung vom Finanzamt.
Eine Frage der Übersetzung. Bei vielen Projekten scheitern Förderanträge an der fehlenden Übersetzung zwischen technischer Innovation und förderrechtlicher Sprache. Leyton hat sich mit naturwissenschaftlichen Consultants auf diese Schnittstelle spezialisiert – das Team besteht aus Biologen, Chemikerinnen, Physikern, Maschinenbauerinnen und -Finanzprofis. Die Branchenkenner beschreiben die Produkte, Prozesse, Verfahren und Geschäftskonzepte bei der Antragstellung so, dass sie als Forschung und Entwicklung beziehungsweise als Innovation erkennbar werden: methodisch, strukturiert und für die zuständigen Projektträger klar definiert.
Wer wie Can Do eine technische Innovation präzise »übersetzen« lässt, hat gerade beste Chancen seinen -Cashflow durch Förderungen aufzustocken. Für Projekte ab 2026 bestehen noch optimalere Bedingungen, »investitions-geboostert« zu werden. Einfach mal informieren. Es lohnt sich.
Boris Arno Werschbizky,
Journalist und TV-Produzent
Illustration: © Chris Dorney, Serhii Borodin, Renzzo | Dreamstime.com
