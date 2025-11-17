Dynamik bei der Migration zu SAP S/4HANA trotz anhaltender Herausforderungen bei der Automatisierung

Da die Frist für die Migration zu S/4HANA im Jahr 2027 näher rückt, steht für viele Unternehmen die Modernisierung von SAP auf der To-do-Liste. Doch es gibt Herausforderungen, die die Migration behindern – von Prozesskomplexität und Datenqualitätsproblemen bis hin zu gemischten Benutzeroberflächenumgebungen.
Precisely, ein Anbieter von Datenintegrität, hat neue Ergebnisse einer in Zusammenarbeit mit der Americas SAP Users Group (ASUG) durchgeführten Umfrage veröffentlicht [1]. Diese zeigen, dass die meisten Unternehmen die Migration auf SAP S/4HANA nun beschleunigen – auch wenn sie mit steigender Komplexität bei SAP-Prozessen und Herausforderungen durch konkurrierende Prioritäten konfrontiert sind.
Der während der ASUG Tech Connect-Veranstaltung vorgestellte Bericht »Transforming SAP Processes Through Automation: 2026 Trends and Challenges« stellt fest, dass 59 % der Unternehmen vollständig oder teilweise auf SAP S/4HANA eingestellt sind, ein Anstieg um 13 Prozentpunkte gegenüber 2024, da die Organisationen sich beeilen, die SAP-Frist von 2027 einzuhalten. Die Einführung von Automatisierung stagniert jedoch bei 57 %, nach starkem Wachstum in den Vorjahren, da Migrationsanforderungen Ressourcen ablenken und Teams weiterhin komplexe SAP-Umgebungen bewältigen müssen.
»SAP-Anwender machen echte Fortschritte bei der Modernisierung, stehen aber auch vor einigen der komplexesten Transformationsherausforderungen in der ERP-Landschaft«, sagte Ashwin Ramachandran, Senior Vice President, Product Management bei Precisely. »Organisationen, die diese Komplexität erfolgreich managen, sind diejenigen, die das richtige Gleichgewicht finden – indem sie laufende Migrationen auf Kurs halten und gleichzeitig Automatisierungsstrategien vorantreiben, die langfristigen Mehrwert liefern.«
S/4HANA-Migration gewinnt an Fahrt, aber Herausforderungen bestehen fort
Der Studie zufolge werden fast zwei Drittel der Unternehmen (64 %) bis Ende 2025 vollständig auf S/4HANA umgestellt sein oder sich im Migrationsprozess befinden – ein Zeichen für eine starke Dynamik nach Jahren langsameren Fortschritts. Dennoch ist die Migration alles andere als unkompliziert.
Die Befragten nannten Änderungen der Geschäftsprozesse (49 %), Anpassungen (44 %) und organisatorischen Widerstand (37 %) als die größten Hindernisse. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, die Struktur der Kernprozesse zur SAP-Datenerstellung und -verwaltung zu transformieren, SAP-ECC-Anpassungen mit dem Clean-Core-Ansatz von SAP in Einklang zu bringen und die Komplexität des groß angelegten kulturellen Wandels zu bewältigen.
Auch die Datenqualität erwies sich als kritische, aber oft übersehene Herausforderung, wobei Organisationen sowohl Probleme mit der Genauigkeit als auch der Datentransformation beim Verschieben von Legacy-Daten in SAP-S/4HANA-Umgebungen identifizierten.
Migrationsdruck verlangsamt Automatisierungsinitiativen
Obwohl Automatisierung ein zentraler Pfeiler der SAP-Modernisierungsstrategien bleibt, hat sich das Wachstum bei der Einführung verlangsamt, da Unternehmen Ressourcen auf Migrationsprojekte konzentrieren und die anhaltende Komplexität ihrer SAP-Umgebungen bewältigen müssen.
Zu den zentralen Hindernissen zählen:
- Prozesskomplexität (62 %) – die am häufigsten genannte Herausforderung, die in diesem Jahr die Integration als primäres Hindernis übertrifft.
- Integration (49 %) – anhaltende Schwierigkeiten bei der Abstimmung von SAP mit anderen führenden Systemen.
- Verständnis und Definition von Prozessanforderungen (49 %) – Organisationen tun sich schwer, SAP-Prozesse abzubilden und komplexe Geschäftsregeln zu erfassen.
Trotz dieser Herausforderungen bleibt die zugrunde liegende Dynamik stark. Die Einführungsmuster zeigen eine klare Verlagerung hin zu strategischeren, Best-of-Breed-Ansätzen, wobei Organisationen zunehmend No-Code/Low-Code-Plattformen und Citizen Development nutzen, um die Automatisierung zu skalieren, ohne die IT-Teams zu überlasten.
Zersplitterte Benutzeroberflächen (UIs) fügen eine weitere Komplexitätsebene hinzu
Da SAP-Kunden auf moderne Benutzererlebnisse umsteigen, geben 54 % der Unternehmen an, in gemischten UI-Umgebungen zu arbeiten, die SAP GUI, Fiori und GUI for HTML kombinieren. Obwohl die vollständige Einführung von Fiori sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat (von 9 % auf 18 %), bleiben inkonsistente UI-Strategien eine große Quelle der Reibung für IT- und Geschäftsanwender – und ein Hauptgrund, warum viele Automatisierungsinitiativen verzögern.
Organisationen suchen nach Automatisierungslösungen, die Konsistenz über alle SAP-Schnittstellen hinweg bieten, um reibungslose Übergänge zwischen ECC und S/4HANA zu gewährleisten und gleichzeitig die Produktivität der Endbenutzer aufrechtzuerhalten [2].
»Automatisierung ist am effektivsten, wenn sie alle SAP-Umgebungen umfasst – von ECC bis S/4HANA und über Fiori, SAP GUI und GUI for HTML hinweg«, fügte Ramachandran hinzu. »Wir sind stolz darauf, unsere Kunden mit marktführenden Prozessautomatisierungs- und Datenintegritätslösungen zu unterstützen, die diese Herausforderungen angehen und Unternehmen dabei helfen, Migrationen zu vereinfachen, Grundlagen vertrauenswürdiger Daten aufzubauen und eine sinnvolle Geschäftstransformation zu beschleunigen.«
[1] https://www.precisely.com/resource-center/analystreports/transforming-sap-processes-through-automation-2026-trends-challenges/
[2] https://www.precisely.com/de/press-release/precisely-erweitert-automate-evolve-um-die-modernisierung-von-sap-s-4hana-mit-unterstuetzung-fuer-fiori-und-gui-fuer-html-zu-vereinfachen/
