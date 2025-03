Die Migration von SAP-Systemen, z.B. auf S/4HANA, ist ein komplexes Unterfangen. Der Umgang mit individuellem Custom Code ist dabei ein entscheidender Faktor für Erfolg oder Misserfolg des Projekts. Diese selbstentwickelten ABAP-Programme, über Jahre hinweg gewachsen und oft unzureichend dokumentiert, stellen eine erhebliche Herausforderung für jede Systemumstellung dar. Easy Custom Code Adaption (ECCA) von Fujitsu bietet eine innovative Lösung, die Risiken minimiert, Kosten senkt und den Migrationsprozess deutlich beschleunigt.

Komplexer Custom Code: Ein Dickicht aus Abhängigkeiten

Typischerweise umfasst ein SAP-System mit langer Betriebszeit einen erheblichen Anteil an Custom Code – von wenigen hundert bis hin zu mehreren tausend Entwicklungsobjekten. Die Komplexität entsteht nicht nur durch die schiere Menge an Code, sondern vor allem durch die oft undokumentierte Verknüpfung und Abhängigkeit der einzelnen Komponenten. Veraltete Programmierstandards, mangelnde Testbarkeit und die Integration in diverse Geschäftsprozesse verschärfen die Situation zusätzlich.

Die Identifizierung und Analyse dieser komplexen Abhängigkeiten ist der erste und oft schwierigste Schritt einer erfolgreichen Migration. Ein unvollständiges Verständnis der Codebasis kann unterwartete Fehler und erhebliche Verzögerungen zur Folge haben, und sich entsprechend negativ auf den Projektverlauf und die Kosten auswirken.

Manuelle Anpassung: Die Probleme sind vorprogrammiert

Doch nicht nur die Identifikation des inkompatiblen Codes gestaltet sich schwierig, auch die manuelle Anpassung von Custom Code birgt erhebliche Risiken. So können fehlerhafte Anpassungen zu Systeminstabilitäten, Datenverlusten und schwerwiegenden Störungen im Geschäftsbetrieb führen. Im schlimmsten Fall droht ein Projekt-Abbruch mit erheblichen Verlusten. Die Wahrscheinlichkeit solcher Fehler steigt mit Größe und Komplexität des Codebestands exponentiell.

Zeit- und Kostenplanung der SAP-Migration in Gefahr

Ein weiteres Problem stellt der hohe Zeitaufwand für die manuelle Prüfung und das Testen des angepassten Codes dar. Dieser manuelle Prozess ist nicht nur fehleranfällig, sondern auch sehr kostenintensiv und zeitaufwendig – mit unmittelbaren und gravierenden Auswirkungen auf den Zeitplan und die Gesamtkosten einer SAP-Migration. Werden Fehler erst spät im Migrationsprozess entdeckt, führt dies zu kostspieligen Nacharbeiten und erheblichen finanziellen Mehrbelastungen.

ECCA: Die intelligente Lösung für effiziente SAP-Migrationen

Easy Custom Code Adaption (ECCA) von Fujitsu bietet eine automatisierte und intelligente Lösung für die Anpassung von Custom Code. Im ersten Schritt analysiert und bewertet ECCA den vorhandenen Code durch den Einsatz modernster Technologien automatisch, identifiziert kritische Stellen und schlägt effiziente Anpassungsstrategien vor. Dieser automatisierte Ansatz reduziert den manuellen Aufwand erheblich und minimiert das Risiko von Fehlern.

In einem zweiten Schritt passt ECCA einen großen Teil des Custom Codes automatisiert an. Die vorgenommenen Änderungen werden transparent protokolliert, sodass diese jederzeit nachvollziehbar sind.

Durch die Anpassungsvorschläge aus dem ersten Schritt können die verbleibenden Änderungen, die manuell angepasst werden müssen, einfach identifiziert und bearbeitet werden.

Diese beiden Schritte in Kombination sorgen für eine höhere Qualität und beschleunigen den gesamten Migrationsprozess, verbunden mit erheblicher Zeit- und Kostenersparnis.

Der sichere Weg zu Ihrer erfolgreichen SAP-Migration Automatisierung: ECCA automatisiert den Großteil des Anpassungsprozesses. So lässt sich der manuelle Aufwand drastisch reduzieren und das Risiko menschlicher Fehler, die bei manuellen Prozessen unvermeidlich sind, minimieren.

Effizienz: Automatisierung und intelligente Algorithmen von ECCA beschleunigen den Migrationsprozess deutlich. Zeitaufwendige manuelle Schritte werden eliminiert, was mehr Effizienz, die Einhaltung von Zeitplänen und die pünktliche Fertigstellung des Projekts ermöglicht.

Kostensenkung: Die Reduzierung des manuellen Aufwands führt zu einer direkten Senkung der Projektkosten. Zusätzlich lassen sich bei reduzierter Fehlerquote die Kosten für Testen, Nacharbeiten und Fehlerbehebungen minimieren.

Risikominderung: ECCA minimiert das Risiko von Fehlern und Systeminstabilitäten, die bei manueller Anpassung häufig auftreten. Die automatisierte Prüfung und Validierung des Codes verbessert die Qualität des Ergebnisses deutlich und minimiert das Ausfallrisiko im Betrieb.

Qualitätssicherung: Die in ECCA integrierten automatisierten Tests gewährleisten eine höhere Qualität des angepassten Codes. Dies reduziert das Risiko von Fehlern und sorgt für einen stabileren und zuverlässigeren Betrieb des SAP-Systems nach der Migration.

Dominik Wagner,

Head of SAP

Bilder: © insta_photos | shutterstock.com; Fujitsu