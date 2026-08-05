Industrie-KI verlässt die Experimentierphase

Eine IFS-Umfrage unter Führungskräften in der DACH-Industrie zeigt: Künstliche Intelligenz ist in vielen Unternehmen angekommen, liefert erste Effizienzgewinne und steht nun vor dem nächsten Reifegrad. Entscheidend für die Skalierung sind vor allem Datenqualität, Systemintegration und klar messbare Anwendungsfälle.
Management Summary
- Industrieunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben den KI-Einstieg geschafft, befinden sich aber überwiegend noch in Pilot- oder Teilproduktivphasen.
- Datenqualität und Datenzugriff sind mit 55 Prozent die zentrale Bremse für die Skalierung von KI in industriellen Prozessen.
- Vier von fünf Unternehmen berichten bereits von messbaren Zeitersparnissen durch KI, vielfach im Umfang von ein bis drei Stunden pro Woche.
- Das größte Potenzial sehen die Befragten in der Lieferkettenoptimierung, gefolgt von Asset Management und Kundendienst.
- Die Mehrheit der Unternehmen blickt zuversichtlich auf die weitere KI-Einführung, muss Pilotprojekte aber konsequent in skalierbare Betriebsmodelle überführen.
KI-Einstieg geschafft, Skalierung steht noch aus
Wie weit sind Industrieunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beim Einsatz von künstlicher Intelligenz? Dieser Frage ging IFS auf der Konferenz IFS Connect DACH 2026 nach und befragte auf der Veranstaltung in München 91 Führungskräfte zu ihrer »KI-Readiness«. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Unternehmen den Einstieg in den KI-Einsatz bereits geschafft haben, der flächendeckende Rollout jedoch vielfach noch bevorsteht.
Mit 43 % befindet sich die größte Gruppe der befragten Unternehmen derzeit in der Pilotphase. Knapp 27 % haben KI bereits in einzelnen Bereichen produktiv im Einsatz, während erst 4 % die Technologie breiter ausgerollt haben. Die Ergebnisse zeigen: Viele Industrieunternehmen haben die Experimentierphase hinter sich gelassen und sammeln nun praktische Erfahrungen. Der flächendeckende Einsatz von KI befindet sich jedoch noch am Anfang.
Datenqualität bleibt die größte Hürde
Als größtes Hindernis für die Skalierung von KI nennen 55 % der Befragten Herausforderungen bei der Datenqualität und dem Datenzugriff. Mit deutlichem Abstand folgen die Integration in bestehende IT-Systeme (38 %) sowie fehlende klare Anwendungsfälle beziehungsweise ein nicht eindeutig nachweisbarer Return on Investment (37 %). Damit liegen die größten Hürden weniger in der Technologie selbst als in den Voraussetzungen für ihren produktiven Einsatz.
Erste Effizienzgewinne werden messbar
Dass sich Investitionen in KI bereits auszahlen können, zeigt der Blick auf die erzielten Effizienzgewinne: Vier von fünf Unternehmen berichten von konkreten Zeitersparnissen durch den Einsatz von KI. Am häufigsten liegen diese bei ein bis drei Stunden pro Woche (35 %), 11 % der Befragten sparen sogar mehr als sieben Stunden wöchentlich. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass viele Pilotprojekte bereits einen messbaren operativen Nutzen schaffen und damit eine wichtige Grundlage für eine spätere Skalierung bilden.
Größtes Potenzial liegt in der Lieferkette
Das größte Potenzial sehen die Unternehmen in der Optimierung der Lieferkette (32 %), gefolgt von Verbesserungen im Asset Management (20 %) sowie im Kundendienst (15 %). Die Antworten verdeutlichen, dass Industrieunternehmen in der DACH-Region KI vor allem dort einsetzen wollen, wo sie die operative Effizienz steigern, Prozesse stabilisieren und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen kann.
Industrieunternehmen blicken zuversichtlich nach vorn
Beim Blick nach vorn überwiegt Optimismus. Wie zuversichtlich sind die Unternehmen, KI schnell genug einführen zu können, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Mit 51 % stuft die Mehrheit ihre Zuversicht als »hoch« oder »sehr hoch« ein. Lediglich 14 % zeigen sich eindeutig skeptisch («sehr gering« oder »gering«).
»Die Umfrage unterstreicht, dass KI längst keine Zukunftstechnologie mehr ist. Viele Unternehmen erzielen bereits heute messbare Zeitersparnisse und Effizienzgewinne«, kommentiert Sebastian Spicker, Managing Director DACH bei IFS. »Jetzt gilt es, diese Erfolge systematisch auszubauen und KI dort zu verankern, wo sie den größten Mehrwert für Prozesse, Mitarbeitende und Kunden schafft.«
FAQ
Wie weit ist die Industrie beim Einsatz von KI?
Viele Unternehmen haben den Einstieg geschafft: Die größte Gruppe befindet sich in der Pilotphase, während ein kleinerer Teil KI bereits produktiv in einzelnen Bereichen nutzt.
Was bremst die Skalierung am stärksten?
Die größten Hürden liegen bei Datenqualität und Datenzugriff. Danach folgen die Integration in bestehende IT-Systeme sowie fehlende klare Anwendungsfälle oder ein schwer nachweisbarer ROI.
Welche Effekte sind bereits messbar?
Ein Großteil der befragten Unternehmen berichtet von konkreten Zeitersparnissen. Damit liefern erste KI-Projekte bereits operative Vorteile und schaffen eine Grundlage für breitere Rollouts.
Wo sehen Industrieunternehmen das größte Potenzial?
Das größte Potenzial liegt in der Lieferkettenoptimierung. Weitere wichtige Einsatzfelder sind Asset Management und Kundendienst.
Über IFS
IFS ist der weltweit führende Anbieter von Industrial AI und Cloud-Business-Software für Unternehmen, die Güter produzieren und vertreiben, Anlagen bauen und betreiben sowie Dienstleistungen erbringen. Auf einer einzigen Plattform vereint IFS seine branchenspezifischen Industrial-AI-Lösungen, verbindet sie durch ein gemeinsames Datenmodell und integriert digitale Innovationen. Unternehmen können damit ihre ganze Stärke genau dann ausspielen, wenn es darauf ankommt: im Moment of Service™. Die Branchenexpertise der Mitarbeiter, das wachsende Ökosystem von IFS und das erklärte Ziel, jedem Kunden einen echten Mehrwert zu bieten, machen IFS zum meistempfohlenen Anbieter auf seinem Gebiet. Über 7.000 Mitarbeiter unterstützen täglich mehr als 7.500 Unternehmen – agil, vertrauenswürdig und kollaborativ. Weitere Informationen: ifs.com
Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt
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