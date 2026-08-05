StorMagic und Supermicro stellen integrierte, kompakte Edge-Systeme vor

Neue hochverfügbare Virtualisierungslösungen für Edge-Infrastrukturen, verteilte Niederlassungen und kleine Rechenzentrumsumgebungen.
StorMagic, Spezialist für Virtualisierung vor Ort, und Supermicro, ein Anbieter von Lösungen für KI, Cloud, Speicher und Edge-Computing, kooperieren ab sofort bei virtualisierten Infrastrukturlösungen für Edge-Infrastrukturen, verteilte Niederlassungen und kleine Rechenzentrumsumgebungen. Im Rahmen der Zusammenarbeit bieten die Hersteller nun drei kompakte Edge-Systeme von Supermicro an, vorinstalliert mit der Virtualisierungssoftware SvHCI von StorMagic. Die kombinierten Lösungen ermöglichen es Unternehmen, eine ausfallsichere, kostengünstige virtualisierte IT-Infrastruktur in verteilten Umgebungen bereitzustellen. Die integrierten Systeme sind über die weltweiten Vertriebspartner und Distributoren sowohl von StorMagic als auch von Supermicro erhältlich.
Die Vorteile der kombinierten Lösungen im Überblick:
- Ideal für Umgebungen mit begrenztem Platz und Ressourcen
- Vereinfachte Bereitstellung und Verwaltung für verteilte IT-Umgebungen
- Hochverfügbarkeit für geschäftskritische Anwendungen und Workloads mit nur zwei Knoten
- Reduzierter Platzbedarf der Infrastruktur, geringerer Stromverbrauch und geringerer Betriebsaufwand
- Flexible Bereitstellungsoptionen für Edge-Infrastrukturen, verteilte Niederlassungen und kleine Rechenzentrumsumgebungen
- Optimierte Beschaffung und Support durch ein globales OEM-Modell
»Unternehmen überdenken derzeit ihre Infrastrukturinvestitionen am Netzwerkrand und nehmen dabei die Kosten für Hochverfügbarkeit genauer unter die Lupe als zuvor«, sagt Scott Mann, SVP Global Sales bei StorMagic. »Viele unserer Kunden konzentrieren sich zunehmend auf Kosteneinsparungen bei Hardware, die sich aus einer ausfallsicheren Zwei-Knoten-Architektur anstelle einer traditionellen Drei-Knoten-Konfiguration ergeben. Das ist derzeit besonders wichtig, da sich die Preise für Hardware in einigen Szenarien verdreifacht haben. Die Möglichkeit, den Platzbedarf der Infrastruktur sowie Strom- und Beschaffungskosten zu senken, ohne die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen, wird zu einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal für Edge-Infrastrukturen und weit verteilte Umgebungen. Supermicro und StorMagic unterstützen Kunden mit dieser neuen Kooperation dabei, dies zu erreichen.«
https://stormagic.com/stormagic-partner-solutions-hub/supermicro/
Bild 1: Der Supermicro SYS-221HE-FTNR Server bietet über ein Dual-Socket-Design hohe Rechenleistung bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit. (Bild: Supermicro)
Bild 2: Der Supermicro SYS-110D-20C Server ist ideal für Standorte mit begrenztem Platzbedarf. Die Lösung vereint zuverlässige Rechenleistung auf kleinstem Raum und eignet sich somit perfekt für Edge-Standorte, an denen jede Rack-Einheit zählt. (Bild: Supermicro)
Bild 3: Der Supermicro SYS-211SE-31A Server ist für Standorte konzipiert, die nicht über ein Server-Rack mit voller Tiefe verfügen. Dank seines Designs mit geringer Tiefe kann die Lösung in Mikro-Rechenzentren, flachen Racks oder unkonventionellen IT-Räumen eingesetzt werden.
292 Artikel zu „Supermicro“
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News | Infrastruktur | Lösungen | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2023
Supermicro und das Metaverse – Neue Konfigurationen ermöglichen Echtzeit-Zusammenarbeit im Metaverse
Die Workloads für das Metaverse stellen für die Rechenzentren noch größere Herausforderungen als die ohnehin schon fordernden Ansprüche der fortschrittlichen KI-Implementierungen dar.