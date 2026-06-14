Supermicro stellt Arm AGI Serversysteme für Agentic AI vor

Neue Arm AGI Systeme liefern hohe Rechendichte, effiziente Workload-Orchestrierung und mehr Performance pro Watt für Agentic AI.
Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, hat neue KI-Serversysteme auf Basis von Arm AGI CPUs vorgestellt. Die steigenden Anforderungen von Agentic AI in Unternehmen erfordern eine neue Klasse von Rack-Scale-Lösungen, die die Rechenleistung innerhalb der gegebenen Leistungs- und Platzvorgaben von Unternehmensrechenzentren maximieren. Mit seinen Data Center Building Block Solutions (DCBBS) verbindet Supermicro die neuen Systeme mit einem End-to-End-Ansatz für große KI-Infrastrukturen und verkürzt die Time-to-Online bei Rack-Scale-Bereitstellungen.
Die neuen Arm AGI Systeme von Supermicro umfassen luftgekühlte Dual-Socket 2HE- und GPU-optimierte 5HE-Rackmount-Server sowie flüssigkeitsgekühlte Multi-Node-Systeme. Die Kombination der bewährten modularen High-Density-Architekturen von Supermicro mit den energieeffizienten, auf Arm Neoverse® CSS V3 basierenden CPUs ermöglicht eine skalierbare, flexible Infrastruktur, die die Leistung pro Watt maximiert und den Energiebedarf drastisch senkt, um die Einführung von KI in modernen Rechenzentren zu beschleunigen.
»Supermicro ist weiterhin branchenführend bei der Einführung neuer und innovativer Rack-Scale-Lösungen, die Leistung und Effizienz maximieren«, sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. »Unser DCBBS-Technologie-Stack bietet durchgängige Rechenzentrumslösungen jeder Größenordnung, die in Kombination mit der neuen, auf hohe Dichte und effiziente Leistung optimierten Arm-AGI-CPU-Mikroarchitektur Unternehmen dabei helfen, erhebliche Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten ihrer Investitionen in Agentic AI zu erzielen.«
»Agentic AI führt zu einem grundlegenden Wandel bei den Infrastrukturanforderungen, wobei Effizienz, Skalierbarkeit und Orchestrierung mittlerweile ebenso entscheidend sind wie die reine Rechenleistung«, sagte Mohamed Awad, Executive Vice President der Cloud AI Business Unit bei Arm. »Durch die Kombination von Arm AGI CPUs mit Supermicros Expertise im Bereich Rack-Scale-Systeme ermöglichen wir eine Infrastruktur, die auf höheren KI-Durchsatz, maximale Rechendichte und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit von Rechenzentren in großem Maßstab ausgelegt ist.«
Die neuen Arm AGI Systeme von Supermicro im Überblick:
Supermicro ARS-222H-NR 2HE Hyper Server
Für Agentic AI, Cloud und speicherintensive Workloads
— Zwei Arm AGI CPUs, bis zu 136 Cores pro CPU
— Bis zu 6 TB an DDR5-8800 MT/s RDIMMs
— Bis zu zwei GPUs
Supermicro ARS-522GP-NR 5HE GPU-Server
Für KI-Training und Inferenz mit hoher GPU-Dichte
— Zwei Arm AGI CPUs, bis zu 136 Cores pro CPU
— Bis zu 6 TB an DDR5-8800 MT/s RDIMMs
— Bis zu 8 GPUs mit doppelter Breite
Supermicro ARS-242TP-QNR-LCC 2-OU FlexTwin Server
Flüssigkeitsgekühlt für OCP ORV3 Umgebungen
— Zwei Arm AGI CPUs pro Node, bis zu 136 Cores pro CPU
— 4 Nodes in 2-OU potentiell bis zu 20.672 Cores pro ORV3 Rack
— Bis zu 6 TB an DDR5-8800 MT/s RDIMMs pro Node
Supermicro ARS-212HE-FNR 2HE Hyper-E Server
Edge-optimierte Single-Socket-Architektur mit Front-I/O
— Single-Socket Arm AGI CPU, bis zu 136 Cores
— Bis zu 3 TB an DDR5-8800 MT/s RDIMMs
— Bis zu 2 GPUs
1HE 4N in einem OCP-ORW-Rack
Für maximale Rechendichte im OCP-Rack
— ORW – 48HE-Rack
— 336 Arm AGI CPUs pro Rack
— 168 Server pro Rack mit 45.696 Cores pro Rack
Die neuen Arm AGI Systeme von Supermicro decken unterschiedliche Bereitstellungsmodelle ab: vom 2HE Hyper Server für Agentic AI, Cloud und speicherintensive Workloads über den 5HE GPU-Server für KI-Training und Inferenz bis zum Edge-optimierten 2HE Hyper-E Server mit Front-I/O. Für Umgebungen mit höherer Dichte umfasst die Produktlinie außerdem ein flüssigkeitsgekühltes 2-OU System für OCP ORV3 sowie eine 1HE 4N Konfiguration im OCP ORW Rack.
Fotos (c) Supermicro
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