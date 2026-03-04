Supermicro erweitert die Unterstützung für AI-RAN und Sovereign AI-Lösungen

Leistungsstarke und effiziente KI-Infrastruktur mit den neuesten CPUs und GPUs für KI-native Telekommunikationsnetze sowie sichere, skalierbare KI-Fabriken.

Supermicro zeigt auf dem MWC Barcelona Anwendungsfälle mit global agierenden Partnern wie Nokia, SK Telecom und Telenor.

Supermicro, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher sowie 5G/Edge, kündigt eine erweiterte Unterstützung für Infrastrukturlösungen an. Diese treiben Plattformen für souveräne KI und KI-RAN (Künstliche Intelligenz in Funkzugangsnetzen) an. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona, der weltweit größten Veranstaltung der Telekommunikationsbranche, präsentieren Supermicro und seine Ökosystempartner die neuesten Anwendungsbeispiele aus der Praxis, die Leistung, Effizienz und Skalierbarkeit vereinen.

AI-RAN and Sovereign AI solutions

»Um KI in großem Maßstab in das RAN zu integrieren, ist eine für Telekommunikationsnetze optimierte Infrastruktur erforderlich«, sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. »Während Betreiber Intelligenz in ihre Netze implementieren und ihre souveränen KI-Strategien vorantreiben, ermöglichen die flexiblen Data Center Building Block Solutions (DCBBS) von Supermicro in Kombination mit der engen Zusammenarbeit mit unserem Ökosystem eine schnelle Bereitstellung leistungsstarker und energieeffizienter Lösungen, die Datensouveränität sowie langfristige Skalierbarkeit unterstützen.«

Weitere Informationen zu Supermicros Telco-Produkten finden Sie auf unserer Website: https://www.supermicro.com/en/solutions/ai/telco

Der Einsatz von KI in Telekommunikationsnetzen nimmt rapide zu, da die Betreiber nach mehr Effizienz und Automatisierung streben. KI-RAN bringt KI in das Funkzugangsnetz ein, um das Spektrum, den Energieverbrauch und die Leistung zu optimieren. Zugleich wird eine verteilte Netzstruktur geschaffen, über die Betreiber und Endnutzer KI-Anwendungen nutzen können.

KI-RAN erfordert Infrastrukturlösungen, die so ausgelegt sind, dass sie die besonderen Anforderungen von Telekommunikationsnetzen skalierbar sowie kosteneffizient erfüllen. Supermicro erweitert sein umfangreiches Angebot an KI-RAN-Systemen basierend auf dem Design des NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC), um die neuesten Technologien einschließlich der NVIDIA Blackwell Architektur zu unterstützen. Die kommenden Produkte nutzen das neueste NVIDIA ARC-Pro.

ARS-111L-FR ist ein 1U-System mit geringer Einbautiefe, das für verteilte RAN-Workloads ausgelegt ist. Es verfügt über eine NVIDIA Grace CPU C1 und ist mit NVIDIA ConnectX Ethernet-Adaptern für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke kompatibel. Zusätzlich bietet der Server Platz für bis zu 2 Low-Profile-GPU-Karten, wie die NVIDIA L4 für KI-Workloads.

ARS-221GL-NR ist ein leistungsstarkes 2U-Grace-Superchip-System mit bis zu 2 NVIDIA GPUs mit doppelter Breite. Supermicro hat das System so verbessert, dass es NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs unterstützt und damit anspruchsvolle KI-Workloads im gesamten Telekommunikationsnetzwerk ausführen kann.

ARS-111GL-NHR ist Supermicros 1U GH200 Grace Hopper Superchip System mit integrierter GPU und 900 GB/s NVLink Interconnect zwischen CPU und GPU. Die extrem hohe Chip-zu-Chip-Bandbreite in Kombination mit der Unterstützung für NVIDIA BlueField Data Processing Units (DPUs) und ConnectX Ethernet-Adapter macht NVIDIA Grace Hopper zu einem leistungsstarken sowie vielseitigen System für Forschung und KI-Inferenz am Netzwerk-Edge.

Als souveräne KI wird die Fähigkeit eines Unternehmens bezeichnet, künstliche Intelligenz innerhalb der eigenen, kontrollierten Infrastruktur, Datenumgebungen und Compliance-Rahmenwerke zu entwickeln, bereitzustellen und zu steuern. Die steigende Nachfrage nach Plattformen für souveräne KI bietet Telekommunikationsbetreibern die strategische Chance, sichere KI-Infrastruktur im eigenen Land als Dienst anzubieten und damit neue Einnahmequellen in der digitalen Wirtschaft zu erschließen.

Für die Bereitstellung souveräner KI im großen Maßstab ist eine leistungsstarke, skalierbare und energieeffiziente Infrastruktur erforderlich. Die neuen DCBBS von Supermicro sind dafür gemacht, Unternehmen zu helfen, KI-Rechenzentren schnell einzurichten und zu vergrößern. Modulare Architekturen vereinfachen die Skalierung, während fortschrittliche Wärme- und Stromversorgungskonzepte die betriebliche Effizienz steigern.

Auf dem MWC arbeitet Supermicro mit führenden Branchenakteuren zusammen, um reale Einsätze und praxisnahe Anwendungsfälle zu präsentieren, die die KI-Beschleunigung vorantreiben.

Telenor, ein führender Telekommunikationsanbieter in Nordeuropa, hat mit der Telenor AI Factory Norwegens erste Cloud-Plattform für souveräne KI gestartet. Sie wurde für Unternehmen, Start-ups sowie Organisationen des öffentlichen Sektors entwickelt und stellt eine vollständig in Norwegen betriebene, NVIDIA-GPU-beschleunigte Infrastruktur bereit, sodass Daten das Land nicht verlassen. Durch die Kombination von Sicherheit, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit senkt die Telenor AI Factory die Hürden für die Einführung von KI, verkürzt die Markteinführungszeit und unterstützt die Einhaltung sensibler Datenvorgaben. Damit positioniert sich Telenor nicht nur als Telekommunikationsbetreiber, sondern auch als strategischer Anbieter von souveränen KI-Diensten.

SK Telecom, Südkoreas führender Telekommunikationsanbieter, hat mit dem Haein Cluster eine Infrastrukturplattform für souveräne KI aufgebaut. Sie ist für groß angelegte KI-Workloads und die nationale Wettbewerbsfähigkeit ausgelegt. Der Cluster umfasst mehr als 1000 KI-Server von Supermicro mit NVIDIA Blackwell GPUs und zählt damit zu den leistungsstärksten KI-GPU-Clustern des Landes. Das System wird im Gasan AI Data Center von SK Telecom betrieben und stellt GPU-as-a-Service für Training, Inferenz sowie Modellentwicklung bereit. Haein unterstützt Unternehmen sowie nationale KI-Initiativen in Südkorea und erweitert somit die Dienstleistungsmöglichkeiten.

Nokia, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Netzinfrastruktur und Technologieinnovation, präsentiert mehrere Lösungen auf Basis von Supermicro-Hardware. AnyRAN ist eine Softwaresuite von Nokia, die Mobilfunkbetreibern und Unternehmen mehr Flexibilität beim Aufbau von Funkzugangsnetzen (RAN) bietet. Sie ermöglicht die Bereitstellung cloudnativer Software auf beliebiger Infrastruktur. Für den Betrieb von AnyRAN wurde das 1U-Grace-Hopper-System ARS-111GL-NHR von Supermicro validiert. Darüber hinaus stellt Nokia ein validiertes Infrastrukturdesign für hybrides KI/ML-Training und Inferenz auf Basis der Supermicro-Server AS-8125GS-TNMR2 vor.

Viettel High Tech, der führende vietnamesische Anbieter von 5G-Netzinfrastrukturlösungen, hat ein großes 5G-Netz auf Basis von Open-RAN-Standards aufgebaut. Durch die Einführung offener, disaggregierter Infrastruktur konnte Viettel High Tech neue Technologien und Anwendungen schneller umsetzen und zugleich erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. Eines der in der Infrastruktur eingesetzten Systeme ist der Supermicro 1U Edge Server mit geringer Einbautiefe. Diese Systeme bieten Flexibilität, Leistung und Innovation und gewährleisten eine optimale Unterstützung für 5G und fortschrittliche drahtlose Netzwerke.

Weitere Informationen zu den Lösungen von Supermicro für AI-RAN und Sovereign AI Networks erhalten Sie an unserem Stand 2D35 auf dem MWC 2026 vom 2. bis 5. März in Barcelona.