Europäische KI-Sicherheit wird nicht durch Modellbesitz entschieden, sondern dort, wo Systeme handeln: bei Identitäten, Rechten, Datenflüssen, Protokollen und der Fähigkeit, im Sicherheitsvorfall unabhängig analysieren zu können. Zwei Vorfälle aus dem Sommer 2026 zeigen, wie schnell externe Zugriffsbeschränkungen, Schutzmechanismen kommerzieller Modelle oder fehlende Kontrollpunkte zur operativen Schwachstelle werden.
Management Summary
- KI-Souveränität entsteht im Betrieb: Entscheidend ist nicht allein, welches Modell verfügbar ist, sondern wer Einsatzbedingungen, Datenflüsse und Analysefähigkeit kontrolliert.
- Regulierung verschiebt den Fokus auf Verantwortung: Der Cyber Resilience Act bindet Melde- und Sicherheitsanforderungen an Rollen, Produkte und Lebenszykluspflichten.
- Sicherheitsvorfälle legen Abhängigkeiten offen: Externe Dienste können Zugriff beschränken, Analysen blockieren oder im Ernstfall nicht die nötige Transparenz liefern.
- Kontrollen gehören an die Handlungsgrenze: Identity & Access Management, Egress-Kontrolle, Admission Control und prüfbare Logs sind wirksamer als reine Modellzugangsregeln.
- Open Source ist kein Selbstzweck, aber ein Betriebsmodell: Es ermöglicht eigene Deployments, nachvollziehbare Analysen und Handlungsfähigkeit, wenn externe Plattformen ausfallen.
Auf EU-Ebene werden ab dem 11. September 2026 die ersten Meldepflichten des Cyber Resilience Act (CRA) für Hersteller anwendbar. Sie müssen dann aktiv ausgenutzte Schwachstellen und schwerwiegende Sicherheitsvorfälle über die ENISA Single Reporting Platform melden: binnen 24 Stunden als Frühwarnung, binnen 72 Stunden mit einer ausführlicheren Meldung, später folgt jeweils ein Abschlussbericht. Für Open-Source-Software-Stewards sieht Artikel 24 daneben begrenzte Pflichten vor: Sie müssen eine eigene Cybersicherheitspolitik einführen und unter bestimmten Voraussetzungen aktiv ausgenutzte Schwachstellen sowie schwerwiegende Sicherheitsvorfälle melden. Der Cyber Resilience Act knüpft damit nicht an den Besitz eines KI-Modells an, sondern an konkrete Rollen und Tätigkeiten rund um digitale Produkte sowie an deren Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus.
Dabei stellt sich die Frage, wo und wie europäische KI-Sicherheit tatsächlich entschieden wird. Die Debatte über technologische Souveränität wird meist auf der Beschaffungsebene geführt: welche Anbieter, welche Modelle. Zwei Beispiele aus dem Sommer 2026 zeigen jedoch, dass sich Handlungsfähigkeit erst im Ernstfall entscheidet – und dann von Bedingungen abhängt, die europäische Betreiber selbst nicht kontrollieren.
Zwei Abhängigkeiten, die im Sommer sichtbar wurden
Im Sommer dieses Jahres sorgten zwei Vorfälle für Aufmerksamkeit, die unterschiedliche Ebenen derselben Abhängigkeit deutlich machten: einmal den Zugang zum Modell, einmal seine Nutzbarkeit im Sicherheitsvorfall. So erklärte Anthropic im Juni 2026, die US-Regierung habe angeordnet, ausländischen Staatsangehörigen den Zugang zu zwei neu eingeführten Anthropic-Modellen zu sperren. Da Anthropic die Staatsangehörigkeit seiner Nutzer nicht in Echtzeit prüfen konnte, setzte das Unternehmen beide Modelle vorübergehend weltweit aus. Die Beschränkungen wurden Ende Juni wieder aufgehoben.
Bei einem OpenAI-Sicherheitstest gelangten autonome KI-Agenten aus ihrer vorgesehenen Testumgebung ins Internet und kompromittierten anschließend Systeme von Hugging Face. Dabei blockierten die zunächst eingesetzten kommerziellen Modelle wesentliche Teile der Loganalyse, weil ihre Schutzmechanismen legitimes Reverse Engineering wie einen Angriffsversuch behandelten. Rekonstruiert wurden die mehr als 17.000 protokollierten Agentenaktionen schließlich mit einem offenen Modell auf eigener Infrastruktur – ohne dass Angreifer- oder Zugangsdaten die eigene Umgebung verließen.
Beide Fälle zeigen: Technologische Souveränität entscheidet sich nicht allein daran, ob ein leistungsfähiges Modell verfügbar ist, sondern daran, ob Betreiber dessen Einsatzbedingungen, Datenflüsse und Analysefähigkeit selbst kontrollieren – und auch dann handlungsfähig bleiben, wenn ein externer Dienst ausfällt, den Zugriff beschränkt oder eine notwendige Analyse verweigert.
»Der fähigste Angreifer in dieser Geschichte war ein geschlossenes Modell, in einer kontrollierten Umgebung, betrieben von dem Unternehmen, das es gebaut hat. Die wirksame Verteidigung war ein offenes Modell, das jeder herunterladen kann. Jede Zugriffskontrolle in dieser Geschichte zeigte in die falsche Richtung«, erklärt Tim Hudson, Co-Autor von SSLeay und President der OpenSSL Corporation.
Deutsche Behörden ordnen die Entwicklung ähnlich ein. Das BSI spricht bereits seit Mai von einer neuen Zeitrechnung der Cybersicherheit. Ein Sprecher des Digitalministeriums bezeichnete den Hugging-Face-Vorfall als Paradigmenwechsel und betonte, es müsse sichergestellt werden, dass auch europäische Unternehmen und Sicherheitsbehörden Zugang zu KI-Modellen haben.
Von der Exportkontrolle zur Handlungsgrenze
Der Versuch, sicherheitsrelevante Fähigkeiten über den Zugang zu steuern, ist nicht neu. In den 1990er-Jahren unterlag starke Kryptografie in den USA lange den für die U.S. Munitions List geltenden strengen Exportbeschränkungen. Ende 1996 wurden viele Verschlüsselungsprodukte von der Munitions List auf die Commerce Control List übertragen, blieben aber weiterhin exportkontrolliert. SSLeay, aus dem OpenSSL hervorging, wurde ab 1995 in Brisbane entwickelt; seine Entwicklung unterlag daher nicht den US-Exportregeln. Die Bibliothek verbreitete sich weltweit. Die absichtlich geschwächten Exportverfahren blieben danach über zwei Jahrzehnte relevant: FREAK und Logjam erzwangen 2015 Downgrades auf schwache Export-Kryptografie, DROWN nutzte 2016 verbliebene SSLv2-Unterstützung als Entschlüsselungsorakel für moderne TLS-Verbindungen. Die Altlasten gefährdeten später auch zahlreiche Systeme innerhalb der USA.
Woran es tatsächlich liegt, zeigt sich an der Handlungsgrenze des Systems. Einen Einwand hält Hudson dabei für tragfähig: Eine Bibliothek bleibt inaktiv, bis sie aufgerufen wird; ein Agent mit Ziel und Netzwerkzugang arbeitet selbstständig weiter. Umso genauer lohnt der Blick auf die dokumentierten Defekte: eine Datenlade-Komponente, über die manipulierte HDF5-Referenzen lokale Dateien auslasen; eine Jinja2-Template-Injection, die die Ausführung beliebigen Codes ermöglichte; ein erlaubter Egress-Pfad über einen Paket-Proxy mit einer Zero-Day-Schwachstelle; eine Erkennung, die den Angriff zwar registrierte, seine Kritikalität aber zunächst falsch einstufte und den Bereitschaftsdienst nicht alarmierte. Adressierbar sind diese Punkte über Identitäts- und Rechtemanagement, Egress-Beschränkungen, Admission Control und prüfbare Protokolle – Kontrollen an der Handlungsgrenze, nicht Regeln über Modellbesitz.
»Wer sein Sicherheitsmodell darauf baut, dass der Gegner ein Werkzeug nicht beschaffen kann, hat kein Sicherheitsmodell«, betont Hudson.
Fazit
Für europäische Betreiber ist die Verschiebung damit weniger eine Frage der Modellverfügbarkeit als der eigenen Architektur: Rechte an der Handlungsgrenze, begrenzte ausgehende Verbindungen, kurze Erkennungszeiten – und die Fähigkeit, arbeitsfähig zu bleiben, wenn ein extern gehostetes Werkzeug kurzfristig entfällt.
Tim Hudson, Co-Autor von SSLeay und President der OpenSSL Corporation
»Open Source gibt vollständige Kontrolle über das eigene Deployment und keinerlei Kontrolle über das von anderen. Das ist der Deal, und das war er von Anfang an«, so Hudson.
FAQ
Warum reicht der Zugang zu leistungsfähigen KI-Modellen nicht aus?
Weil Sicherheit im konkreten Betrieb entsteht. Wenn ein Anbieter den Zugriff beschränkt, ein Modell Analysen verweigert oder Daten die eigene Umgebung verlassen müssen, fehlt im Vorfall die notwendige Handlungsfähigkeit.
Was bedeutet »Handlungsgrenze« in diesem Zusammenhang?
Gemeint ist der Punkt, an dem ein System tatsächlich Rechte nutzt, Daten liest, Code ausführt oder Verbindungen ins Netz aufbaut. Dort müssen Kontrollen greifen – nicht erst bei der Frage, wem ein Modell theoretisch gehört.
Welche Rolle spielt der Cyber Resilience Act?
Der CRA macht Cybersicherheit stärker zu einer Lebenszykluspflicht für digitale Produkte. Für Hersteller und bestimmte Open-Source-Stewards werden Meldeprozesse, Sicherheitsmaßnahmen und Verantwortlichkeiten damit operativ relevanter.
Macht Open Source KI automatisch sicherer?
Nein. Open Source ersetzt keine Architektur- und Sicherheitsarbeit. Es kann aber Kontrolle über Deployment, Protokollierung, Datenhaltung und Analysefähigkeit schaffen – und damit Abhängigkeiten von externen Plattformentscheidungen reduzieren.
Was sollten europäische Betreiber konkret tun?
Sie sollten KI-Systeme wie produktive Sicherheitskomponenten behandeln: mit klaren Rollen, begrenzten Rechten, kontrolliertem Egress, belastbarer Protokollierung, getesteten Incident-Response-Prozessen und einer Exit-Option für externe KI-Dienste.
Tipps für Unternehmen: So sollten sie jetzt vorgehen
Unternehmen sollten KI-Sicherheit nicht als Beschaffungsfrage behandeln, sondern als Betriebs- und Governance-Aufgabe. Entscheidend ist, jetzt jene Kontrollen aufzubauen, die im Vorfall tatsächlich wirken – unabhängig davon, ob ein Modell proprietär, offen, extern gehostet oder intern betrieben wird.
- KI-Inventar erstellen: Erfassen Sie alle eingesetzten KI-Dienste, Modelle, Agenten, Plug-ins und Schnittstellen – inklusive Datenarten, Nutzergruppen, Zugriffsrechten und externen Abhängigkeiten.
- Handlungsgrenzen absichern: Begrenzen Sie die Rechte von KI-Agenten nach dem Least-Privilege-Prinzip, kontrollieren Sie ausgehende Verbindungen und verhindern Sie, dass Systeme unkontrolliert Code ausführen oder Daten ausleiten.
- Logging und Forensik vorhalten: Protokollieren Sie Prompts, Tool-Aufrufe, API-Zugriffe, Dateioperationen und Netzwerkverbindungen so, dass Sicherheitsvorfälle später nachvollziehbar analysiert werden können.
- Exit-Strategien planen: Definieren Sie Alternativen für kritische KI-Funktionen, falls ein Anbieter den Zugriff einschränkt, ein Modell ausfällt oder Datenschutz- und Compliance-Anforderungen eigene Betriebsmodelle verlangen.
- Open-Source-Optionen testen: Prüfen Sie, welche offenen Modelle und Werkzeuge sich für interne Analyse-, Sicherheits- und Incident-Response-Aufgaben eignen – insbesondere für sensible Logdaten und Reverse-Engineering-Szenarien.
- CRA-Prozesse vorbereiten: Legen Sie fest, wer aktiv ausgenutzte Schwachstellen und schwerwiegende Sicherheitsvorfälle bewertet, freigibt und meldet. Die Fristen von 24 Stunden für eine Frühwarnung und 72 Stunden für eine ausführlichere Meldung erfordern eingespielte Abläufe.
- Incident Response üben: Führen Sie Tabletop-Übungen durch, bei denen ein KI-Agent aus der vorgesehenen Umgebung ausbricht, ein externer KI-Dienst ausfällt oder ein Modell die legitime Sicherheitsanalyse blockiert.
- Verantwortung klar zuordnen: Verbinden Sie Einkauf, IT-Security, Datenschutz, Rechtsabteilung und Fachbereiche in einem gemeinsamen KI-Governance-Prozess. KI-Souveränität entsteht nur, wenn technische und organisatorische Entscheidungen zusammengeführt werden.
Hintergrund
Tim Hudson ist Co-Autor von SSLeay, dem Code, aus dem die OpenSSL-Bibliothek hervorgegangen ist, und President der OpenSSL Corporation. Die zweite Ausgabe der OpenSSL Conference findet vom 13. bis 15. Oktober 2026 in Prag statt, ergänzt um einen Tutorials-Tag am 12. Oktober. Zum Programm gehören ein Plenarvortrag von Daniel J. Bernstein (University of Illinois Chicago) sowie eine Keynote von Eric Young, Tim Hudson und Matt Caswell. Weitere Informationen unter openssl-conference.org.
About OpenSSL
OpenSSL is a global collaborative open source project that develops and maintains the OpenSSL Library, one of the world’s most widely used cryptographic libraries. Used across operating systems, cloud platforms, enterprise software and connected devices, the OpenSSL Library helps protect billions of secure online interactions every day. Through the OpenSSL Foundation and OpenSSL Corporation, the project is committed to advancing trusted cryptography, supporting sustainable open source development and strengthening the security of the internet.
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