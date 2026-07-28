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Microsoft erhöht den Auditdruck: Zehn Praxistipps für ITAM-Teams

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Microsoft-Audits sind längst kein Ausnahmeereignis mehr, sondern ein kalkulierbares Geschäftsrisiko: Fast jedes zweite Unternehmen wurde zuletzt von einem Softwareanbieter geprüft, und Microsoft steht besonders häufig vor der Tür. Wer erst beim Audit-Schreiben reagiert, riskiert Nachzahlungen, bindet wertvolle Ressourcen und schwächt seine Verhandlungsposition. Diese zehn Best Practices zeigen, wie ITAM-Teams Transparenz schaffen, kritische Lizenzbereiche absichern und Audit-Readiness zum Dauerzustand machen.

 

Management Summary

  • Auditdruck steigt: Nahezu jedes zweite Unternehmen wurde im vergangenen Jahr geprüft; Microsoft ist dabei der am häufigsten genannte Anbieter.
  • Reaktion reicht nicht: Audit-Readiness muss als kontinuierlicher Prozess mit aktuellem Lizenzbestand, dokumentierten Berechtigungen und klaren Zuständigkeiten etabliert werden.
  • Transparenz entscheidet: Nutzungsdaten aus Dashboards müssen mit Vertragsrechten, Lizenzzuweisungen und tatsächlichem Funktionsumfang abgeglichen werden.
  • Risiken gezielt priorisieren: SQL Server, Windows Server, CALs, Visual Studio und Multi-Tenant-Umgebungen erfordern besondere Aufmerksamkeit.
  • Management muss steuern: Regelmäßige Reviews von IT, Einkauf, SAM und Legal senken Compliance-Risiken, vermeiden unnötige Kosten und stärken die Position bei Renewals und Audits.

 

Große Anbieter wie Microsoft, Oracle und SAP haben in Sachen Audit-Aktivität einen Gang höher geschaltet. Laut dem Flexera State of ITAM Report 2026 wurde fast jedes zweite Unternehmen (48 Prozent) im vergangenen Jahr von einem Softwareanbieter geprüft [1]. Die Frage ist nicht mehr, ob ein Audit kommt, sondern wann und wie hoch die Kosten diesmal ausfallen werden.

In den vergangenen drei Jahren zahlten 44 Prozent der Unternehmen mehr als eine Million US-Dollar für auditbezogene Ausgaben. Der eigentliche Preis liegt jedoch oft woanders: ITAM-Teams verbringen 22 Prozent ihrer Arbeitszeit mit externen und internen Prüfungen. Die dafür aufgewendete Zeit und Arbeit führt zu Produktivitätsverlusten bei wichtigen Themen wie Cloud-Optimierung, IT-Sicherheit und der Integration von KI.

Der wachsende Aufwand hat einen strukturellen Grund: Moderne IT-Umgebungen sind komplex und es fehlt an Transparenz. Die Grenzen zwischen On-Premises, SaaS, Public Cloud, KI-Software verschwimmen und auch die Verantwortlichkeiten zwischen ITAM und FinOps sind oft nicht klar definiert. Zudem verändern Anbieter ihre Lizenzmodelle laufend: neue Bundle-Logiken, KI-Add-Ons, geänderte Konditionen. Wer nicht aktiv am Ball bleibt, verliert schnell den Überblick über die eigene Compliance-Position.

 

Microsoft: Marktführer und Audit-Spitzenreiter

Je stärker ein Anbieter im IT-Portfolio eines Unternehmens verankert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Audits und desto komplexer fällt dieses aus. Das zeigt sich besonders deutlich bei Microsoft.

Gemessen an den Software-Ausgaben entfällt mit 40 Prozent der größte Anteil auf Microsoft. Auch bei den relevantesten SAM-Programmen liegt das Unternehmen mit einem Score von 4,15 von 5 vorn. Entsprechend aktiv ist Microsoft bei Audits: Von den im letzten Jahr geprüften Unternehmen berichteten 64 Prozent von einem Microsoft-Audit. Das ist ein Plus von 14 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. In Europa lag der Wert mit 62 Prozent nur knapp darunter.

 

Microsoft bleibt Spitzenreiter – sowohl bei den Software-Ausgaben als auch bei Audit-Häufigkeit (Quelle: Flexera)

 

Die jüngsten Änderungen am Lizenzmodell dürften zusätzliche Komplexität in die Auditpraxis bringen. Zwar bewegt sich Microsoft punktuell in Richtung Entbündelung und formaler Wahlfreiheit (Stichwort: Microsoft Teams). Zugleich werden Preis-, Cloud- und KI-Modelle stärker standardisiert und enger an das Microsoft-Ökosystem gebunden. Für IT-Manager und SAM-Teams entsteht damit doppelter Druck: Sie müssen wachsende Microsoft-Umgebungen kontrollieren und laufend neue Paketlogiken, Nutzungsrechte und kommerzielle Bedingungen nachvollziehen.

 

Zehn Best Practices für Microsoft-Audits

Audit-Readiness ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Vorbereitung. Zehn Best Practices zeigen, wo IT-Verantwortliche ansetzen sollten.

 

  1. Audit-Readiness als Dauerzustand

Wer mit der Vorbereitung beginnt, wenn das Audit-Schreiben auf dem Tisch liegt, hat wertvolle Zeit verloren. Audit-Readiness ist eine kontinuierliche Disziplin. Das bedeutet konkret: Lizenzberechtigungen regelmäßig gegen die tatsächliche Nutzung abgleichen, Lizenzzuweisungen lückenlos dokumentieren und Änderungen – ob Onboarding, Offboarding oder Umstrukturierung – proaktiv nachführen. Gerade mit dem Einzug von KI-Tools wie Copilot braucht es zusätzlich klare Governance-Regeln.

 

  1. Den eigenen Microsoft-Vertrag verstehen

Microsoft bietet verschiedene Vertragsmodelle an: Enterprise Agreement (EA), Cloud Solution Provider (CSP), Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) und Open Value. Jedes Modell hat eigene Regeln für Laufzeiten, Kündigungsfristen, True-Up-Verpflichtungen und Preisschutz. Beim EA etwa verpflichten sich Unternehmen in der Regel über drei Jahre mit jährlichen True-Ups. Werden zusätzliche Nutzer oder Dienste zwischenzeitlich nicht nachgeführt, entsteht ein Compliance-Risiko. Seit November 2025 entfallen zudem automatische Mengenrabatte unter EA, MPSA und OSPA.

 

  1. Audit-Trigger früh erkennen

Bestimmte Ereignisse erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Audits erheblich. Zu den wichtigsten Trigger gehören:

  • Fusionen und Übernahmen: Doppelte Lizenzen, unklare Zuständigkeiten und zusammengeführte Tenants erhöhen das Compliance-Risiko.
  • Ungewöhnliche Nutzungsspitzen: Plötzliche Anstiege bei Lizenzkäufen oder Cloud-Verbrauch alarmieren Systeme.
  • Umstrukturierungen und Migrationen: Wechsel zwischen Vertragsmodellen, Cloud-Migrationen oder interne Reorganisationen hinterlassen lizenzrechtliche Spuren.
  • Kostenlose SAM-Assessments: Freiwillig bereitgestellte Deployment- und Nutzungsdaten liefern unter Umständen eine ideale Grundlage für ein späteres, formales Audit.

 

  1. Belastbare Lizenzposition aufbauen

Eine belastbare Lizenzposition umfasst deshalb mehr als eine Bestandsliste. Es handelt sich um einen kontinuierlich gepflegten Abgleich zwischen Entitlements, Zuweisungen und realem Nutzungsverhalten, der jederzeit nachvollziehbar und klar dokumentiert ist.

Ein typisches Microsoft-Beispiel: Viele Unternehmen weisen Mitarbeitern Microsoft 365 E5-Lizenzen zu, obwohl diese nur E3-Funktionen nutzen. Eine solche Überlizenzierung kostet Geld. Eine Unterlizenzierung kostet jedoch noch mehr. Wer seinen tatsächlichen Bedarf kennt, kann beides vermeiden.

 

  1. Dashboards nicht mit Compliance verwechseln

Microsofts integrierte Reporting-Tools bieten eine solide Ausgangsbasis, zeigen aber vor allem Aktivität und Adoption: Logins, App-Nutzung, Teams-Aktivität. Für ein Audit reicht das nicht aus. Entscheidend ist, ob Nutzung, Lizenzzuweisung, Vertragsrechte und tatsächlicher Funktionsumfang sauber zusammenpassen. Gerade deshalb braucht es den Abgleich von Nutzung, Lizenzrechten und Feature-Ebene. Erst dieser Blick zeigt, ob Lizenzen korrekt zugewiesen, überdimensioniert oder falsch genutzt werden – und ob die eigene Compliance-Position im Audit belastbar ist.

 

  1. Hochrisiko-Bereiche im Microsoft-Portfolio identifizieren

Einige Microsoft-Produkte sind im Audit besonders fehleranfällig, weil technische Architektur und Lizenzmetrik eng zusammenhängen. Statt jedes Produkt gleich zu behandeln, sollten IT-Manager die klassischen Risikozonen gezielt priorisieren.

 

Bereich

Audit-Risiko

Prüfen

SQL Server

Cores, Editionen, Instanzen, Virtualisierung

Server- und VM-Strukturen

Windows Server

Core-Lizenzierung, Virtualisierungsrechte

Hosts, VMs, Hybridnutzung

CALs

unvollständig lizenzierte Nutzer/Geräte

Serverzugriffe

Visual Studio

falsche Nutzung in Produktion

Personenbindung, Test/Produktion-Trennung

Multi-Tenant

doppelte Nutzer, verstreute Zuweisungen

konsolidiertes Tenant-Reporting

 

 

  1. Optimierung als Audit-Vorbereitung nutzen

Lizenzoptimierung und Audit-Readiness sind kein Widerspruch. Wer ungenutzte Lizenzen entfernt, Microsoft-365-Pläne rechtzeitig herabstuft und den Azure Hybrid Benefit konsequent nutzt, reduziert Kosten und Compliance-Risiken zugleich. Ein konkretes Beispiel: Unternehmen, die Windows Server oder SQL Server on-premises lizenziert haben, können diese Lizenzen unter bestimmten Voraussetzungen über den Azure Hybrid Benefit in Azure einsetzen statt für dieselbe Nutzung unnötig Pay-as-you-go-Kosten aufzubauen.

 

  1. Governance für Cloud, SaaS und KI etablieren

Neue Microsoft-Dienste lassen sich oft schneller aktivieren als lizenzrechtlich kontrollieren. Deshalb braucht es klare Regeln für Microsoft 365, Azure, Power Platform, Security-Add-ons und Copilot: Wer darf Pilotgruppen anlegen? Wer gibt Add-ons frei? Wer prüft, ob E5-, Project-, Visio- oder Copilot-Lizenzen tatsächlich genutzt werden? Und wer stellt sicher, dass Test- und Evaluierungslizenzen nicht in den Dauerbetrieb rutschen?

 

  1. Audit-Prozess vorab definieren

Wenn das Audit-Schreiben eintrifft, sollte der Ablauf bereits stehen. Unternehmen brauchen ein festes Response-Team mit klaren Rollen: IT liefert technische Daten, SAM gleicht Nutzung und Entitlements ab, Einkauf prüft Verträge und Renewals, Legal bewertet Auskunftspflichten und Kommunikation. Wichtig ist auch eine einfache Regel: Die Antwort auf die Audit-Ankündigung sowie die gesamte weitere auditbezogene Kommunikation sollten über eine einzige Person laufen. Daten gehen zudem erst nach interner Prüfung an den Anbieter heraus – und nicht direkt aus Dashboards, Exports oder kostenlosen Assessments.

 

  1. Lizenz-Reviews auf Managementebene etablieren

Microsoft-Lizenzierung sollte nicht erst beim Audit oder Renewal auf die Agenda kommen. Unternehmen sollten feste Review-Termine etablieren, in denen IT, Einkauf, SAM und Rechtsabteilung gemeinsam auf Verträge, Nutzung, Kosten und Risiken schauen. So werden fehlende, doppelte oder falsch genutzte Lizenzen früh sichtbar bevor daraus Nachzahlungen, hektische Korrekturen oder eine schwache Verhandlungsposition entstehen.

 

In einem Markt, in dem Software ständig neu gebündelt, bereitgestellt und monetarisiert wird, muss sich das IT-Asset-Management neu positionieren. Audits sind in diesem Umfeld nicht mehr nur rückblickende Kontrollen, sondern ein Instrument, mit dem Anbieter Ordnung in immer komplexere Umsatzmodelle bringen können. Für Unternehmen heißt das: Es geht nicht mehr um klassische Lizenzverwaltung, sondern um die Fähigkeit, technologische Abhängigkeiten, Innovationsspielräume und Kostenstrukturen selbst zu gestalten.

 

Jeffrey West, Solutions Advisory Director, Data & Content, Flexera

Jeffrey West ist Solutions Advisory Director bei Flexera. Zuvor war er selbst Flexera-Kunde, Mitglied des Customer Advisory Boards und in leitender Technologiefunktion bei einem internationalen Finanzdienstleister tätig. Heute unterstützt er Unternehmen dabei, Technologiedaten für ein effektives IT-Asset-Management (ITAM) zu nutzen, Kosten zu optimieren und Risiken zu reduzieren. Er ist in den Bereichen KI, ITAM und FinOps zertifiziert.

 

[1] https://info.flexera.com/ITAM-REPORT-State-of-IT-Asset-Management-DE

 

 

FAQ: Microsoft-Audits und Audit-Readiness

Wie wahrscheinlich ist ein Microsoft-Audit?

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch: 48 Prozent der befragten Unternehmen erhielten im vergangenen Jahr eine Audit-Ankündigung oder wurden geprüft. Unter den geprüften Unternehmen berichteten 64 Prozent von einem Microsoft-Audit.

Was sollte ein Unternehmen vor einer Audit-Ankündigung vorbereiten?

Erforderlich sind eine aktuelle und nachvollziehbare Lizenzposition, vollständige Vertrags- und Kaufnachweise, belastbare Nutzungsdaten sowie ein definierter Prozess für Kommunikation, Datenprüfung und Freigabe.

Reichen die Microsoft-Dashboards als Compliance-Nachweis aus?

Nein. Die Dashboards zeigen vor allem Aktivität und Adoption. Für eine belastbare Compliance-Position müssen diese Daten mit Lizenzzuweisungen, Vertragsrechten, Produktmetriken und dem tatsächlich genutzten Funktionsumfang abgeglichen werden.

Welche Microsoft-Bereiche sind besonders auditkritisch?

Besondere Aufmerksamkeit verdienen SQL Server, Windows Server, Client Access Licenses, Visual Studio und Multi-Tenant-Strukturen. Hier treffen komplexe Lizenzmetriken häufig auf dynamische technische Umgebungen.

Wer sollte im Audit-Response-Team vertreten sein?

Das Kernteam sollte IT, SAM beziehungsweise ITAM, Einkauf und Rechtsabteilung umfassen. Eine zentrale Ansprechperson koordiniert die Kommunikation; Daten sollten erst nach interner Prüfung und Freigabe an den Anbieter gehen.

Wie hängen Lizenzoptimierung und Audit-Readiness zusammen?

Beide beruhen auf denselben Grundlagen: Transparenz, aktuelle Daten und klare Governance. Wer ungenutzte oder überdimensionierte Lizenzen bereinigt und Berechtigungen korrekt dokumentiert, reduziert zugleich Kosten und Compliance-Risiken.

 

 

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Wie krank sind die Arbeitnehmer wirklich?

14,6 Arbeitsunfähigkeitstage je Arbeitnehmer hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im vergangenen Jahr gezählt. Damit liegt dieser Wert auf einem ähnlichen Niveau wie in den Jahren davor. Dagegen waren es noch 2021 mehr als drei Tage weniger. Ähnlich sieht das Bild beim Krankenstand der Gesetzlichen Krankenversicherung aus, wie der Blick auf die Statista-Grafik…

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