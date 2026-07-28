Microsoft-Audits sind längst kein Ausnahmeereignis mehr, sondern ein kalkulierbares Geschäftsrisiko: Fast jedes zweite Unternehmen wurde zuletzt von einem Softwareanbieter geprüft, und Microsoft steht besonders häufig vor der Tür. Wer erst beim Audit-Schreiben reagiert, riskiert Nachzahlungen, bindet wertvolle Ressourcen und schwächt seine Verhandlungsposition. Diese zehn Best Practices zeigen, wie ITAM-Teams Transparenz schaffen, kritische Lizenzbereiche absichern und Audit-Readiness zum Dauerzustand machen.
Management Summary
- Auditdruck steigt: Nahezu jedes zweite Unternehmen wurde im vergangenen Jahr geprüft; Microsoft ist dabei der am häufigsten genannte Anbieter.
- Reaktion reicht nicht: Audit-Readiness muss als kontinuierlicher Prozess mit aktuellem Lizenzbestand, dokumentierten Berechtigungen und klaren Zuständigkeiten etabliert werden.
- Transparenz entscheidet: Nutzungsdaten aus Dashboards müssen mit Vertragsrechten, Lizenzzuweisungen und tatsächlichem Funktionsumfang abgeglichen werden.
- Risiken gezielt priorisieren: SQL Server, Windows Server, CALs, Visual Studio und Multi-Tenant-Umgebungen erfordern besondere Aufmerksamkeit.
- Management muss steuern: Regelmäßige Reviews von IT, Einkauf, SAM und Legal senken Compliance-Risiken, vermeiden unnötige Kosten und stärken die Position bei Renewals und Audits.
Große Anbieter wie Microsoft, Oracle und SAP haben in Sachen Audit-Aktivität einen Gang höher geschaltet. Laut dem Flexera State of ITAM Report 2026 wurde fast jedes zweite Unternehmen (48 Prozent) im vergangenen Jahr von einem Softwareanbieter geprüft [1]. Die Frage ist nicht mehr, ob ein Audit kommt, sondern wann und wie hoch die Kosten diesmal ausfallen werden.
In den vergangenen drei Jahren zahlten 44 Prozent der Unternehmen mehr als eine Million US-Dollar für auditbezogene Ausgaben. Der eigentliche Preis liegt jedoch oft woanders: ITAM-Teams verbringen 22 Prozent ihrer Arbeitszeit mit externen und internen Prüfungen. Die dafür aufgewendete Zeit und Arbeit führt zu Produktivitätsverlusten bei wichtigen Themen wie Cloud-Optimierung, IT-Sicherheit und der Integration von KI.
Der wachsende Aufwand hat einen strukturellen Grund: Moderne IT-Umgebungen sind komplex und es fehlt an Transparenz. Die Grenzen zwischen On-Premises, SaaS, Public Cloud, KI-Software verschwimmen und auch die Verantwortlichkeiten zwischen ITAM und FinOps sind oft nicht klar definiert. Zudem verändern Anbieter ihre Lizenzmodelle laufend: neue Bundle-Logiken, KI-Add-Ons, geänderte Konditionen. Wer nicht aktiv am Ball bleibt, verliert schnell den Überblick über die eigene Compliance-Position.
Microsoft: Marktführer und Audit-Spitzenreiter
Je stärker ein Anbieter im IT-Portfolio eines Unternehmens verankert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Audits und desto komplexer fällt dieses aus. Das zeigt sich besonders deutlich bei Microsoft.
Gemessen an den Software-Ausgaben entfällt mit 40 Prozent der größte Anteil auf Microsoft. Auch bei den relevantesten SAM-Programmen liegt das Unternehmen mit einem Score von 4,15 von 5 vorn. Entsprechend aktiv ist Microsoft bei Audits: Von den im letzten Jahr geprüften Unternehmen berichteten 64 Prozent von einem Microsoft-Audit. Das ist ein Plus von 14 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. In Europa lag der Wert mit 62 Prozent nur knapp darunter.
Microsoft bleibt Spitzenreiter – sowohl bei den Software-Ausgaben als auch bei Audit-Häufigkeit (Quelle: Flexera)
Die jüngsten Änderungen am Lizenzmodell dürften zusätzliche Komplexität in die Auditpraxis bringen. Zwar bewegt sich Microsoft punktuell in Richtung Entbündelung und formaler Wahlfreiheit (Stichwort: Microsoft Teams). Zugleich werden Preis-, Cloud- und KI-Modelle stärker standardisiert und enger an das Microsoft-Ökosystem gebunden. Für IT-Manager und SAM-Teams entsteht damit doppelter Druck: Sie müssen wachsende Microsoft-Umgebungen kontrollieren und laufend neue Paketlogiken, Nutzungsrechte und kommerzielle Bedingungen nachvollziehen.
Zehn Best Practices für Microsoft-Audits
Audit-Readiness ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Vorbereitung. Zehn Best Practices zeigen, wo IT-Verantwortliche ansetzen sollten.
- Audit-Readiness als Dauerzustand
Wer mit der Vorbereitung beginnt, wenn das Audit-Schreiben auf dem Tisch liegt, hat wertvolle Zeit verloren. Audit-Readiness ist eine kontinuierliche Disziplin. Das bedeutet konkret: Lizenzberechtigungen regelmäßig gegen die tatsächliche Nutzung abgleichen, Lizenzzuweisungen lückenlos dokumentieren und Änderungen – ob Onboarding, Offboarding oder Umstrukturierung – proaktiv nachführen. Gerade mit dem Einzug von KI-Tools wie Copilot braucht es zusätzlich klare Governance-Regeln.
- Den eigenen Microsoft-Vertrag verstehen
Microsoft bietet verschiedene Vertragsmodelle an: Enterprise Agreement (EA), Cloud Solution Provider (CSP), Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) und Open Value. Jedes Modell hat eigene Regeln für Laufzeiten, Kündigungsfristen, True-Up-Verpflichtungen und Preisschutz. Beim EA etwa verpflichten sich Unternehmen in der Regel über drei Jahre mit jährlichen True-Ups. Werden zusätzliche Nutzer oder Dienste zwischenzeitlich nicht nachgeführt, entsteht ein Compliance-Risiko. Seit November 2025 entfallen zudem automatische Mengenrabatte unter EA, MPSA und OSPA.
- Audit-Trigger früh erkennen
Bestimmte Ereignisse erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Audits erheblich. Zu den wichtigsten Trigger gehören:
- Fusionen und Übernahmen: Doppelte Lizenzen, unklare Zuständigkeiten und zusammengeführte Tenants erhöhen das Compliance-Risiko.
- Ungewöhnliche Nutzungsspitzen: Plötzliche Anstiege bei Lizenzkäufen oder Cloud-Verbrauch alarmieren Systeme.
- Umstrukturierungen und Migrationen: Wechsel zwischen Vertragsmodellen, Cloud-Migrationen oder interne Reorganisationen hinterlassen lizenzrechtliche Spuren.
- Kostenlose SAM-Assessments: Freiwillig bereitgestellte Deployment- und Nutzungsdaten liefern unter Umständen eine ideale Grundlage für ein späteres, formales Audit.
- Belastbare Lizenzposition aufbauen
Eine belastbare Lizenzposition umfasst deshalb mehr als eine Bestandsliste. Es handelt sich um einen kontinuierlich gepflegten Abgleich zwischen Entitlements, Zuweisungen und realem Nutzungsverhalten, der jederzeit nachvollziehbar und klar dokumentiert ist.
Ein typisches Microsoft-Beispiel: Viele Unternehmen weisen Mitarbeitern Microsoft 365 E5-Lizenzen zu, obwohl diese nur E3-Funktionen nutzen. Eine solche Überlizenzierung kostet Geld. Eine Unterlizenzierung kostet jedoch noch mehr. Wer seinen tatsächlichen Bedarf kennt, kann beides vermeiden.
- Dashboards nicht mit Compliance verwechseln
Microsofts integrierte Reporting-Tools bieten eine solide Ausgangsbasis, zeigen aber vor allem Aktivität und Adoption: Logins, App-Nutzung, Teams-Aktivität. Für ein Audit reicht das nicht aus. Entscheidend ist, ob Nutzung, Lizenzzuweisung, Vertragsrechte und tatsächlicher Funktionsumfang sauber zusammenpassen. Gerade deshalb braucht es den Abgleich von Nutzung, Lizenzrechten und Feature-Ebene. Erst dieser Blick zeigt, ob Lizenzen korrekt zugewiesen, überdimensioniert oder falsch genutzt werden – und ob die eigene Compliance-Position im Audit belastbar ist.
- Hochrisiko-Bereiche im Microsoft-Portfolio identifizieren
Einige Microsoft-Produkte sind im Audit besonders fehleranfällig, weil technische Architektur und Lizenzmetrik eng zusammenhängen. Statt jedes Produkt gleich zu behandeln, sollten IT-Manager die klassischen Risikozonen gezielt priorisieren.
|
Bereich
|
Audit-Risiko
|
Prüfen
|
SQL Server
|
Cores, Editionen, Instanzen, Virtualisierung
|
Server- und VM-Strukturen
|
Windows Server
|
Core-Lizenzierung, Virtualisierungsrechte
|
Hosts, VMs, Hybridnutzung
|
CALs
|
unvollständig lizenzierte Nutzer/Geräte
|
Serverzugriffe
|
Visual Studio
|
falsche Nutzung in Produktion
|
Personenbindung, Test/Produktion-Trennung
|
Multi-Tenant
|
doppelte Nutzer, verstreute Zuweisungen
|
konsolidiertes Tenant-Reporting
- Optimierung als Audit-Vorbereitung nutzen
Lizenzoptimierung und Audit-Readiness sind kein Widerspruch. Wer ungenutzte Lizenzen entfernt, Microsoft-365-Pläne rechtzeitig herabstuft und den Azure Hybrid Benefit konsequent nutzt, reduziert Kosten und Compliance-Risiken zugleich. Ein konkretes Beispiel: Unternehmen, die Windows Server oder SQL Server on-premises lizenziert haben, können diese Lizenzen unter bestimmten Voraussetzungen über den Azure Hybrid Benefit in Azure einsetzen statt für dieselbe Nutzung unnötig Pay-as-you-go-Kosten aufzubauen.
- Governance für Cloud, SaaS und KI etablieren
Neue Microsoft-Dienste lassen sich oft schneller aktivieren als lizenzrechtlich kontrollieren. Deshalb braucht es klare Regeln für Microsoft 365, Azure, Power Platform, Security-Add-ons und Copilot: Wer darf Pilotgruppen anlegen? Wer gibt Add-ons frei? Wer prüft, ob E5-, Project-, Visio- oder Copilot-Lizenzen tatsächlich genutzt werden? Und wer stellt sicher, dass Test- und Evaluierungslizenzen nicht in den Dauerbetrieb rutschen?
- Audit-Prozess vorab definieren
Wenn das Audit-Schreiben eintrifft, sollte der Ablauf bereits stehen. Unternehmen brauchen ein festes Response-Team mit klaren Rollen: IT liefert technische Daten, SAM gleicht Nutzung und Entitlements ab, Einkauf prüft Verträge und Renewals, Legal bewertet Auskunftspflichten und Kommunikation. Wichtig ist auch eine einfache Regel: Die Antwort auf die Audit-Ankündigung sowie die gesamte weitere auditbezogene Kommunikation sollten über eine einzige Person laufen. Daten gehen zudem erst nach interner Prüfung an den Anbieter heraus – und nicht direkt aus Dashboards, Exports oder kostenlosen Assessments.
- Lizenz-Reviews auf Managementebene etablieren
Microsoft-Lizenzierung sollte nicht erst beim Audit oder Renewal auf die Agenda kommen. Unternehmen sollten feste Review-Termine etablieren, in denen IT, Einkauf, SAM und Rechtsabteilung gemeinsam auf Verträge, Nutzung, Kosten und Risiken schauen. So werden fehlende, doppelte oder falsch genutzte Lizenzen früh sichtbar bevor daraus Nachzahlungen, hektische Korrekturen oder eine schwache Verhandlungsposition entstehen.
In einem Markt, in dem Software ständig neu gebündelt, bereitgestellt und monetarisiert wird, muss sich das IT-Asset-Management neu positionieren. Audits sind in diesem Umfeld nicht mehr nur rückblickende Kontrollen, sondern ein Instrument, mit dem Anbieter Ordnung in immer komplexere Umsatzmodelle bringen können. Für Unternehmen heißt das: Es geht nicht mehr um klassische Lizenzverwaltung, sondern um die Fähigkeit, technologische Abhängigkeiten, Innovationsspielräume und Kostenstrukturen selbst zu gestalten.
Jeffrey West, Solutions Advisory Director, Data & Content, Flexera
Jeffrey West ist Solutions Advisory Director bei Flexera. Zuvor war er selbst Flexera-Kunde, Mitglied des Customer Advisory Boards und in leitender Technologiefunktion bei einem internationalen Finanzdienstleister tätig. Heute unterstützt er Unternehmen dabei, Technologiedaten für ein effektives IT-Asset-Management (ITAM) zu nutzen, Kosten zu optimieren und Risiken zu reduzieren. Er ist in den Bereichen KI, ITAM und FinOps zertifiziert.
[1] https://info.flexera.com/ITAM-REPORT-State-of-IT-Asset-Management-DE
FAQ: Microsoft-Audits und Audit-Readiness
Wie wahrscheinlich ist ein Microsoft-Audit?
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch: 48 Prozent der befragten Unternehmen erhielten im vergangenen Jahr eine Audit-Ankündigung oder wurden geprüft. Unter den geprüften Unternehmen berichteten 64 Prozent von einem Microsoft-Audit.
Was sollte ein Unternehmen vor einer Audit-Ankündigung vorbereiten?
Erforderlich sind eine aktuelle und nachvollziehbare Lizenzposition, vollständige Vertrags- und Kaufnachweise, belastbare Nutzungsdaten sowie ein definierter Prozess für Kommunikation, Datenprüfung und Freigabe.
Reichen die Microsoft-Dashboards als Compliance-Nachweis aus?
Nein. Die Dashboards zeigen vor allem Aktivität und Adoption. Für eine belastbare Compliance-Position müssen diese Daten mit Lizenzzuweisungen, Vertragsrechten, Produktmetriken und dem tatsächlich genutzten Funktionsumfang abgeglichen werden.
Welche Microsoft-Bereiche sind besonders auditkritisch?
Besondere Aufmerksamkeit verdienen SQL Server, Windows Server, Client Access Licenses, Visual Studio und Multi-Tenant-Strukturen. Hier treffen komplexe Lizenzmetriken häufig auf dynamische technische Umgebungen.
Wer sollte im Audit-Response-Team vertreten sein?
Das Kernteam sollte IT, SAM beziehungsweise ITAM, Einkauf und Rechtsabteilung umfassen. Eine zentrale Ansprechperson koordiniert die Kommunikation; Daten sollten erst nach interner Prüfung und Freigabe an den Anbieter gehen.
Wie hängen Lizenzoptimierung und Audit-Readiness zusammen?
Beide beruhen auf denselben Grundlagen: Transparenz, aktuelle Daten und klare Governance. Wer ungenutzte oder überdimensionierte Lizenzen bereinigt und Berechtigungen korrekt dokumentiert, reduziert zugleich Kosten und Compliance-Risiken.
1282 Artikel zu „Audit“
News | Cloud Computing | IT-Security | Kommentar | Services | Tipps
Cloud-Migration ist kein Sicherheits-Audit
Ein Kommentar von André Dube, Director of Cyber Security Center bei Skaylink Wer Systeme in die Cloud hebt, macht sie schneller, skalierbarer und oft günstiger. Was dabei häufig vergessen wird: schneller, skalierbarer und günstiger gilt auch für Angreifer – wenn die Daten, die migriert wurden, niemand mehr auf dem Schirm hat. Genau das ist…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services
Rechtssichere Prozesse und volle Audit-Transparenz: Wie Alzchem Dokumentation neu gedacht hat
Von papierbasierten Abläufen zu revisionssicheren Prozessen. © Freepik, snowing In stark regulierten Branchen wie der Chemie entscheidet nicht nur die Qualität der Produkte über den Unternehmenserfolg, sondern vor allem die Qualität der Prozesse dahinter. Jede Abweichung, jede Lücke in der Dokumentation kann im Auditfall kritisch werden. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Compliance und…
News | Business | Online-Artikel
Audits zwischen Regulierung, Effizienz und Vertrauen: Warum Prüfungen auch strategisch relevant sind
https://www.pexels.com/de-de/foto/notizbuch-display-bildschirm-geschaft-7948058/ Audits gelten in vielen Organisationen noch immer als Pflichtübung: zeitaufwendig, formalisiert, primär auf Compliance ausgerichtet. Diese Sicht greift jedoch zu kurz. Verschärfte Regulierung, komplexere IT-Landschaften und ein wachsender Bedarf an verlässlichen Informationen haben die Rolle von Audits verändert. Prüfungen sind heute ein zentrales Instrument, um regulatorische Anforderungen umzusetzen, Prozesse effizienter zu steuern und Vertrauen…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services
Audits und Bewertungen von KI-Systemen erzeugen hohen GenAI-Nutzen
Governance-Praktiken erhöhen die Chancen, mehr geschäftlichen Mehrwert aus generativer KI zu erzielen. Laut einer aktuellen Umfrage von Gartner, einem Unternehmen für Geschäfts- und Technologieanalysen, haben Organisationen, die regelmäßig Audits und Bewertungen der Leistungsfähigkeit und Compliance ihrer KI-Systeme durchführen, mehr als dreimal so hohe Chancen, einen hohen Nutzen aus GenAI zu erzielen wie Organisationen, die…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Services
Effizientes Auditmanagement: mehr Transparenz, weniger Aufwand
Modernes Auditmanagement kann durch Digitalisierung und Standardisierung die Effizienz und Transparenz von Audits erhöhen. Unternehmen können durch den Einsatz softwarebasierter Lösungen und zentraler Datenhaltung den Aufwand reduzieren und die Qualität der Audits verbessern. Ein systematisches Auditmanagement ermöglicht es, Risiken proaktiv zu managen und Audits als strategisches Instrument zur Organisationsentwicklung zu nutzen. Ob interne Kontrollen,…
News | Blockchain | Business | IT-Security
Bitcoin-Treasury-Audits, Blockchain und Zero-Knowledge Proofs: Warum Technologie allein regulatorische Nachweispflichten nicht erfüllt
https://www.pexels.com/de-de/foto/schachteln-wahlen-kennzeichen-wahl-8850706/ Blockchain-Technologien werden vielfach als Werkzeuge für eine neue Ära der Transparenz gesehen. Sie gelten als Grundlage für nachvollziehbare Transaktionen, fälschungssichere Daten und flexible Infrastrukturen, die sich dynamisch an neue regulatorische Anforderungen anpassen. Insbesondere Finanz-Startups setzen auf diese Technologien, um mit schlanken Architekturen komplexen gesetzlichen Vorgaben zu genügen. Ein aktueller Fall führt jedoch vor Augen,…
News | Business | IT-Security | Services
Versicherer als Cybersecurity Auditor
Angesichts der aktuellen Bedrohungslage bei der Cybersicherheit steigen (wenig überraschend) die Prämien der Cyberversicherer. Gleichzeitig tummelt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Anbieter von Cybersicherheitslösungen im Markt, wobei die Angebote insgesamt wettbewerbsfähiger geworden sind. Eine Chance für Entscheider, ihre Cybersicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und wenn nötig, zu verstärken. Unternehmen kämpfen weiterhin mit den Folgen massiver Ransomware-Wellen, und…
News | IT-Security
Nach Wirecard jetzt Greensil: Aufsichtsbehörden und Auditoren verschärfen ihre Audits
Professionelle Unterstützung bei der Verwaltung und Umsetzung der Dokumentationspflichten im Bereich der Datenzugriffe und Berechtigungen. Bei Audits und Wirtschaftsprüfungen ist der Datenzugriff das A und O. Berechtigungsmanagement-Lösungen helfen, indem sie die Nachvollziehbarkeit von Zugriffsrechte und Genehmigungen in Echtzeit ermöglichen. Auswertungen zeigen Abweichungen zwischen Soll und Ist und dokumentieren revisionssicher Genehmigungen sowie die Dauer der Zugriffsmöglichkeiten…
News | Business | Strategien | Ausgabe 5-6-2021
Compliance leicht gemacht mithilfe von automatisierten Audits – Prüfungen einwandfrei bestehen
Durch das richtige Gleichgewicht zwischen automatisierten und manuellen Prozessen kann ein Unternehmen kontinuierliche Compliance erreichen und Audit-Berichte lückenlos sowie mit wesentlich geringerem Aufwand erstellen.
News | Produktmeldung
Leitfaden für Remote Audits
Responsible Audits für Qualitätsmanager und Revisoren als Paperback und eBook erschienen. Remote-Audits oder ResponsibleAudits werden künftig aus der Welt der Auditierungen nicht mehr wegzudenken sein, da diese eine effiziente und ressourcenschonende Methode der Auditierung zur Verfügung stellen. Dr. Roland Scherb bringt nun mit seinem Buch »Remote Audit – Von der Planung bis zur Umsetzung« einen…
News | Blockchain | IT-Security | Whitepaper
So sicher wie Bitcoin: Wie Blockchains Audit Trails besser schützen können
Wer Blockchain hört, denkt sofort an Bitcoins. Aber die Technologie kann viel mehr. Auch für regulierte Unternehmen in der Medizintechnik oder im Pharma-Umfeld sind fälschungssichere, nachvollziehbare Daten und Transaktionen wichtig. Und das geht sehr gut mit der Blockchain-Technologie, wie ein Forschungsprojekt am Beispiel Audit Trails zeigt. Die Blockchain-Technologie hat einen herausragenden Vorteil: Gespeicherte Daten bleiben unveränderlich und sind fälschungssicher. Das ist wichtig, wenn es – wie bei Bitcoins – ums Geld…
News | Business | Strategien | Whitepaper | Ausgabe 1-2-2020
Software-Audit – Die Macht der Daten
Ein gutes SAM-System generiert detaillierte Audit-Daten, besitzt alle DQM-Funktionen zur Verteidigung dieser Daten, verkürzt die Audit-Reaktionszeit signifikant und spart enorm Lizenzkosten.
News | Business | Effizienz | Kommunikation | Lösungen | Services
Audit »Zukunftsfähige Unternehmenskultur«: IT-Fachkräfte finden und binden
Die Pix Software GmbH, die Pixelconcept GmbH, die SpaceNet AG und die SPI GmbH arbeiten nicht nur mit digitalen Lösungen für morgen, sie haben sich auch intern neu aufgestellt und damit einen Startvorteil im Wettbewerb um IT-Fachkräfte. Dafür wurden sie nun vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit dem Audit »Zukunftsfähige Unternehmenskultur« ausgezeichnet. Die…
News | Business | Business Process Management | Lösungen | Services | Tipps | Ausgabe 9-10-2018
Software-Audit – 6 Praxistipps für Unternehmen
Kündigt ein Softwarehersteller ein Lizenz-Audit an, rutscht so manchem IT-Verantwortlichen das Herz in die Hose. Denn: Audits haben oft teure Konsequenzen. Aber keine Sorge: Wer die 6 goldenen Regeln zur Lizenzprüfung beachtet, die der Gebrauchtsoftware-Anbieter usedSoft formuliert hat, muss das Software-Audit nicht fürchten.
News | Business | Kommunikation | Outsourcing | Services | Strategien | Ausgabe 5-6-2018
Audits im Outsourcing – »Vertraue, aber prüfe nach«
Im Rahmen einer Outsourcing-Beziehung ist gegenseitiges Vertrauen unabdingbar. Gleichzeitig haben mehrere Beispiele in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass »blindes« Vertrauen in die Lieferantenbeziehung auch auf die Auftraggeber zurückfällt: beispielhaft seien die Kontroversen um das besondere elektronische Anwaltspostfach bei der Bundesrechtsanwaltskammer oder aber auch der Einsturz einer Textilfabrik in Sabhar 2013 mit anschließenden massiven Reputationsschäden für die Textilkonzerne genannt.
News | Infrastruktur | IT-Security | Services | Tipps | Ausgabe 7-8-2017
Zertifizierungs-Audit des ISMS – Wer hat Angst vorm Auditor?
Viele Unternehmen stehen derzeit vor einer Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) nach DIN ISO/IEC 27001. Seien es ein generell gestiegenes Bewusstsein für Informationssicherheit, aktuelle Bedrohungslagen oder gesetzliche Vorgaben wie der Sicherheitskatalog gem. §11 Abs. 1a EnWG: die Treiber für ein ISMS mögen verschieden sein, doch am Ende der Implementierungsphase steht immer dasselbe – das Zertifizierungs-Audit. Häufig stellt sich dann die Frage: »Wie kann ich meine Mitarbeiter auf das Audit bestmöglich vorbereiten?« In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie tun können, damit Ihre Mitarbeiter für ein Audit gewappnet sind.
News | IT-Security | Services | Tipps
Ältere Windows-Systeme in akuter Gefahr durch Remote-Desktop-Exploit »EsteemAudit«
Vor Kurzem veröffentlichte die Hacker-Gruppe »Shadow Brokers« gestohlene Informationen, die mehrere Tools enthielten, um Schwachstellen in verschiedenen Windows-Versionen auszunutzen. Das berühmteste davon ist das Exploit-Tool »EternalBlue«, das angepasst wurde, um den WanaCrypt0r-Wurm beim großem Ransomware-Angriff Anfang Mai zu verbreiten. Ein weiteres Exploit-Tool, das zeitgleich veröffentlicht wurde, ist »EsteemAudit«, das Unit 42, die Forschungsabteilung von Palo…
News | Business | Effizienz | Infrastruktur | IT-Security | Online-Artikel | Rechenzentrum | Services
RACF-Audit minimiert Risiken bei Mainframe-Kunden
Neun Zehntel aller globalen z/OS-Anwenderunternehmen nutzen RACF für Benutzeridentifikation, Zugriffsrechte-Verwaltung und Logging. Steigende kriminelle Angriffe, organisatorische Mängel oder technische Unfälle erfordern es, das IBM-Tool permanent auf IT-Risiken und Schwachstellen zu überprüfen. Im Rahmen eines neuen Beratungsangebotes bietet die Beta Systems DCI Software AG z/OS-Anwenderunternehmen solche Audits an. Mögliche Schwachstellen lassen sich dadurch rechtzeitig aufdecken und…
News | Digitale Transformation | Industrie 4.0 | Internet der Dinge | IT-Security | Sicherheit made in Germany | Ausgabe 1-2-2017
People Centric Security (PCS) und Data Centric Audit and Protection (DCAP) – Advanced Endpoint Security
Anton Kreuzer, CEO und Udo Riedel, Unternehmensgründer des deutschen Security-Spezialisten DriveLock sprechen über moderne Sicherheitskonzepte mit einem datenzentrischen Ansatz.
News | Trends Security | Trends 2016 | IT-Security | Tipps
Fast ein Drittel der Security-Experten hat bereits bei Audits geschummelt
Steigende Zahl von Security-Systemen und Business-Apps überlastet IT-Teams. Security Management schafft Abhilfe. Eine aktuelle Umfrage [1] verdeutlicht, unter welchem immensen Druck Security Professionals bei ihrer täglichen Arbeit stehen. Bei der Studie, die Anfang Juni im Rahmen der Infosecurity Europe in London durchgeführt wurde, gaben 28 % der Befragten Security-Experten an, bereits gegen die Ethikrichtlinien ihres…
Strategien | Ausgabe 9-10-2015
System-Audit und IT-Sanierung: Verschaffen Sie sich Klarheit
Zahlreiche Altsysteme müssen entkernt, Software und Daten auf eine stabile und zukunftsfähige IT-Lösung gehoben werden. Sanierung ist angesagt. Ein stabiles, gut wartbares, gut erweiterbares und gut dokumentiertes IT-System ist das Ergebnis eines gelungenen Sanierungsprojekts.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Selbstverifizierende KI-Agenten verändern die elektronische Entwurfsautomatisierung
Management Summary Neue Automatisierungsstufe: Selbstverifizierende KI-Agenten können vollständige EDA-Abläufe planen, ausführen und über spezialisierte Simulations- und Verifikationswerkzeuge kontrollieren. Produktivitätspotenzial: Besonders bei Bibliothekscharakterisierung, Layoutanalyse und digitaler Verifikation sind kürzere Durchlaufzeiten, weniger manuelle Routinen und gezieltere Iterationen möglich. Qualität durch Rückkopplung: Der geschlossene Regelkreis aus Planen, Ausführen, Prüfen und Korrigieren erhöht die Nachvollziehbarkeit gegenüber rein generativen KI-Ansätzen.…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Wenn der Test zur Attacke wird: Der OpenAI-Vorfall als Weckruf für die KI-Sicherheit
Ein autonomer KI-Agent verlässt eine isolierte Testumgebung, verschafft sich Zugang zum offenen Internet und kompromittiert die Infrastruktur einer fremden Plattform. Der Vorfall bei Hugging Face markiert eine Zäsur: Aus der theoretischen Debatte über agentische Risiken ist eine konkrete Herausforderung für Cyberabwehr, Modelltests und Regulierung geworden. Die entscheidende Erkenntnis: Hochleistungsmodelle sind nicht mehr nur Werkzeuge,…
News | Blockchain | Business | Services | Tipps
6 Anbieter zur Blockchain-Entwicklung im Überblick
Wer nach Anbietern zur Erstellung einer Blockchain für Deutschland sucht, braucht keine allgemeine Agenturliste. Entscheidend ist, welcher Partner Ihr Ziel in eine tragfähige Blockchain-Roadmap übersetzt. Dazu gehören Architektur, Smart Contracts und ein klarer Produktfokus im Web3-Umfeld. Dieser Vergleich richtet sich an Startups, KMUs und Enterprise-Teams. Er ist für Unternehmen relevant, die 2026 eine Blockchain prüfen,…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
So verlieren Hacker die Lust an Machine-Identity-Attacken
Hacker sind höchst einfallsreich, wenn es darum geht, sich Zugang zu internen Unternehmenssystemen zu verschaffen. Aktuell richten sie dabei ihr Augenmerk auf nicht-menschliche Cloud-Identitäten. Theus Hossmann*, CTO bei Ontinue gibt eine Übersicht über die aktuelle Gefahrenlage und nennt fünf Schutzmaßnahmen. Management Summary Machine Identities rücken ins Visier: Weil Unternehmen Benutzerkonten stärker absichern, konzentrieren sich…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Tipps
Governance als Schlüssel für agentische KI
Management Summary Agentische KI verändert die Spielregeln: Aus reaktiven Assistenten werden operative Akteure, die selbstständig auf Daten und Systeme zugreifen, Prozesse koordinieren und Aktionen auslösen. Governance wird zur Schlüsselarchitektur: Eine zentrale Kontrollschicht muss Rollen, Rechte, Freigaben und Verantwortlichkeiten technisch durchsetzen und jeden Zugriff nachvollziehbar machen. Regulatorik erhöht den Handlungsdruck: Der EU AI Act verlangt belastbare…
News | Business Process Management | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Für KI reißen Unternehmen etablierte Sicherheitsmauern ein
Management Summary Der breite Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert die Sicherheitsarchitektur von Unternehmen grundlegend: KI-Systeme benötigen umfangreichen, schnellen Datenzugriff und können dadurch etablierte Schutzmechanismen wie rollenbasierte Zugriffssteuerung, Row-Level Security sowie kontrollierte Datenfreigaben unterlaufen. Damit verschiebt sich die zentrale Governance-Frage von »Wer darf welche Daten sehen?« zu »Was darf die KI aus welchen Daten ableiten –…
News | Digitalisierung | TechTalk | Infrastruktur
TechTalk: Souveränität heißt, die Daten gehören dem Kunden – Punkt.
Auf der hauseigenen Veranstaltung zur Digitalen Souveränität in der EU, mit Einladung zum Blick hinter die Kulissen, gab uns Bernhard Göth, Vice President Sales bei noris network, klare Antworten auf unsere zwei TechTalk-Fragen.
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
KI-Pilot gestoppt: Was verhindert echten KI-Erfolg im Unternehmen?
Warum 95 Prozent der KI-Pilotprojekte ohne messbaren Ertrag bleiben und worauf Entscheider jetzt achten müssen. Die Investitionen sind hoch, die Pilotprojekte zahlreich, aber der Durchbruch bleibt für die meisten Unternehmen aus. HTEC, ein globaler Anbieter von Engineering- und KI-Services, hat fünf unbequeme Wahrheiten identifiziert, mit denen sich Unternehmen konfrontieren sollten, bevor sie das nächste…
News | Business Process Management | E-Commerce | Geschäftsprozesse | IT-Security | Logistik
Cybersicherheit in der Lieferkette als Wettbewerbsvorteil für Unternehmen
Unternehmen versuchen auf viele Weisen, ihr Kerngeschäft vor Cyberattacken zu schützen. Doch längst sind ihre Lieferketten zum bevorzugten Angriffsziel geworden. Die Gefahr droht nicht mehr nur in der Firmenzentrale, sondern an der Peripherie durch sogenannte Supply-Chain-Attacken. Das Berliner Sicherheitsunternehmen Maconia sieht eine verantwortlich und schnell handelnde Unternehmensführung als wichtigsten Faktor für die Sicherheit im gesamten…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | New Work | Services | Strategien | Tipps
Prozesslogik: Warum Einkaufsregeln in der digitalen Beschaffung maschinenlesbar werden müssen
Regeln müssen maschinenlesbar werden: Einkaufsrichtlinien entfalten ihre Wirkung erst, wenn sie nicht nur dokumentiert, sondern als Entscheidungslogik im Prozess hinterlegt sind. Automatisierte Prüfungen ersetzen manuelle Kontrollen und schaffen konsistente Compliance im Moment der Bedarfserfassung. Automatisierung beginnt im Backend – nicht beim Nutzer: Wertgrenzen, Rollen, Pflichtattribute, Routing‑Regeln und Ausnahmepfade müssen systemisch modelliert sein. Erst dann…
News | Business | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
70 Jahre KI: Der Wettbewerb verlagert sich von den Modellen zur Umsetzung
Management Summary Strategie vor Aktionismus: Der nachhaltige KI-Erfolg hängt weniger von maximaler Modellleistung als von klar definierten Einsatzszenarien, passenden Autonomiegraden und einer konsequenten Umsetzungsstrategie ab. Mehrwert entsteht im operativen Alltag: KI sollte reale Geschäftsprobleme lösen und insbesondere Mitarbeitende in Handel, Produktion, Logistik und Lieferketten wirksam unterstützen. Vertrauen wird zum Wettbewerbsfaktor: Unternehmen müssen menschliche und automatisierte…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Industrielle KI: Warum Deutschlands nächster Wettbewerbsvorteil im Datenkeller liegt
Die Verbindung von Engineering, Produktion und Betrieb wird zur entscheidenden Architekturfrage der Industrie. Die Partnerschaft von Siemens und IFS zeigt exemplarisch, wohin sich industrielle KI entwickelt: weg von isolierten Pilotprojekten, hin zu geschlossenen Datenkreisläufen, vertrauenswürdigen digitalen Zwillingen und neuen Formen industrieller Wertschöpfung. Industrielle KI entfaltet ihren Wert erst, wenn Konstruktionswissen, Produktionsdaten, Wartungsinformationen und reale Betriebsleistung…
News | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Strategien
Siemens und IFS gehen Partnerschaft für die KI-gestützte Verbindung von Entwicklung, Produktion und Betrieb ein
Industrielle KI soll Entwicklung, Produktion und Anlagenbetrieb in einem kontinuierlichen Kreislauf verbinden, von der Konstruktionsvorgabe bis zum realen Betriebsergebnis. Das Ziel: mehr Produktivität und Anpassungsfähigkeit für Hersteller durch die Verknüpfung KI-nativer Produktionsplanung mit Asset-Management-Systemen. IFS, ein Anbieter von industrieller KI-Software, hat eine neue strategische Partnerschaft mit Siemens angekündigt. Ziel ist es, die Expertise und…
News | Trends Security | IT-Security | Tipps | Whitepaper
Projekt »Windows seziert«: BSI veröffentlicht Sicherheitsanalysen von Windows Hello for Business
Unternehmen, Verwaltung und die Bevölkerung sind auf sichere Betriebssysteme angewiesen. Sicherheitslücken in Betriebssystemen sind daher ein bedeutendes Cybersicherheitsrisiko für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat den Auftrag, Bewertungen von IT-Systemen und -Komponenten vorzunehmen und Empfehlungen zu deren Einsatz und sicheren Konfiguration auszusprechen. Um tiefgreifende Analysen verschiedener sicherheitsbezogener…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Penetrationstests selbst entwickeln oder kaufen?
Vorstände und CIOs drängen Sicherheitsteams dazu, interne KI-Penetrationstest-Tools selbst zu entwickeln – aber lohnt sich das? Mit jedem neuen Frontier Model Release – sei es Mythos von Anthropic oder ChatGPT 5.5 – stehen Sicherheits- und Penetrationstest-Teams unter dem zunehmenden Druck seitens von Vorständen, CEOs und CIOs, interne KI-Tools zu entwickeln. Bevor sie sich für die…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Services | Strategien
Cloud-Abhängigkeit als KRITIS-Risiko – Revival der Datensicherung vor Ort
Regulatorischer Druck zwingt KRITIS‑Betreiber zu echter Resilienz: Das neue KRITIS‑Dachgesetz und NIS2 verlangen nachweisbare Widerstandsfähigkeit, dokumentierte Risikoanalysen und belastbare Wiederanlaufkonzepte. Backup, Archivierung und Notfallwiederherstellung werden zu prüfbaren Pflichtdisziplinen – nicht zu optionalen IT‑Projekten. Souveränitätslücke zwischen Anspruch und Realität: 85 % der Unternehmen halten Deutschland für zu abhängig von US‑Clouds, während 91 % eigentlich europäische Anbieter bevorzugen. Gleichzeitig…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | IT-Security | Strategien
Was deutsche Kliniken vom ersten quantensicheren Krankenhaus Skandinaviens lernen können
Quantenbedrohung wird real: Gesundheitsdaten sind über Jahrzehnte schützenswert; »Harvest Now, Decrypt Later« macht heutige Verschlüsselung bereits heute angreifbar, sobald leistungsfähige Quantencomputer verfügbar werden. Norwegen zeigt den Praxisweg: Das Akershus Universitätsklinikum testet als erstes nordisches Krankenhaus eine quantensichere Verbindung via QKD – inklusive Know-how-Aufbau, Betriebserfahrungen und Infrastrukturtests unter realen Bedingungen. Zwei technologische Pfade: Post‑Quantum Cryptography (PQC)…
News | IT-Security | Strategien | Tipps
Der Cyber Resilience Act kommt: Was Unternehmen bis September tun müssen
Am 11. Dezember 2024 trat der Cyber Resilience Act (CRA) der EU in Kraft. Exakt drei Jahre später müssen alle Unternehmen, die Produkte mit digitalen Elementen anbieten, vollständige Compliance gemäß der neuen Verordnung beweisen. Cycode erklärt, warum der 11. September 2026 jedoch das wichtigere Datum ist. Bis zum letzten Augenblick zu warten, um eine…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft
Wie krank sind die Arbeitnehmer wirklich?
14,6 Arbeitsunfähigkeitstage je Arbeitnehmer hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im vergangenen Jahr gezählt. Damit liegt dieser Wert auf einem ähnlichen Niveau wie in den Jahren davor. Dagegen waren es noch 2021 mehr als drei Tage weniger. Ähnlich sieht das Bild beim Krankenstand der Gesetzlichen Krankenversicherung aus, wie der Blick auf die Statista-Grafik…