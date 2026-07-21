Prozesslogik: Warum Einkaufsregeln in der digitalen Beschaffung maschinenlesbar werden müssen

-
Regeln müssen maschinenlesbar werden: Einkaufsrichtlinien entfalten ihre Wirkung erst, wenn sie nicht nur dokumentiert, sondern als Entscheidungslogik im Prozess hinterlegt sind. Automatisierte Prüfungen ersetzen manuelle Kontrollen und schaffen konsistente Compliance im Moment der Bedarfserfassung.
-
Automatisierung beginnt im Backend – nicht beim Nutzer: Wertgrenzen, Rollen, Pflichtattribute, Routing‑Regeln und Ausnahmepfade müssen systemisch modelliert sein. Erst dann können Prozesse regelgeführt ablaufen, Touch‑Rates sinken und Standardfälle ohne menschliche Eingriffe verarbeitet werden.
-
Aktuelle Daten sind die Voraussetzung für belastbare Automatisierung: Genehmigungen, Lieferantenstatus, Budgetinformationen und Vertragsbezüge müssen in Echtzeit aus dem führenden ERP stammen. Veraltete Kopien verhindern automatisierte Compliance und erzeugen Unsicherheit im operativen Einkauf.
-
KI unterstützt, ersetzt aber keine Governance: Assistenzsysteme erklären Regeln, führen durch Prozesse und vervollständigen Eingaben. Die eigentliche Wirksamkeit entsteht jedoch durch die Einbettung in Workflows, Prüfmechanismen und nachvollziehbare Regelwerke – nicht durch frei interpretierende KI‑Dialoge.
-
Governance entscheidet über Skalierbarkeit: Einkauf, Compliance, IT und Fachbereiche müssen gemeinsam definieren, wie Regeln operationalisiert werden. Schrittweise Modellierung, klare Eskalationspfade und transparente Ausnahmebehandlung schaffen eine Architektur, die Automatisierung sicher, auditierbar und zukunftsfähig macht.
Ein Bestellvorgang im indirekten Einkauf ist selten deshalb kompliziert, weil das Produkt schwer zu beschaffen wäre, sondern weil viele Regeln gleichzeitig greifen und Fragen aufwerfen: Darf dieser Lieferant genutzt werden? Gibt es einen Rahmenvertrag? Ab welchem Wert sind Vergleichsangebote erforderlich? Muss der Fachbereich genehmigen? Ist das Budget ausreichend? Welcher Prozess gilt für Dienstleistungen statt Material?
Für Gelegenheitsbesteller sind solche Fragen kaum zuverlässig zu beantworten. Richtlinien-Compliance im Einkauf umfasst zwar die systematische Einhaltung interner und externer Vorgaben – von gesetzlichen Bestimmungen über interne Einkaufsrichtlinien bis zu branchenspezifischen Standards [5]. Im Arbeitsalltag liegen diese Vorgaben jedoch häufig getrennt vom eigentlichen Beschaffungsprozess. Sie sind zwar formal verfügbar, aber im Moment der Bedarfserfassung nicht automatisch wirksam. Die Folge: Anfordernde wählen den schnellsten Weg, der Einkauf prüft nachträglich, und Compliance wird zur manuellen Kontrollaufgabe.
Mit wachsendem Beschaffungsvolumen und steigenden Compliance-Anforderungen wird diese Lücke zunehmend zum Effizienz- und Kontrollproblem. McKinsey zufolge verwalten Procurement-Funktionen heute pro Mitarbeitendem rund 50 Prozent mehr Spend als noch vor fünf Jahren. Zugleich könnten technologische Transformation und KI-Agenten die Effizienz der Procurement-Funktion nach Analysen des Beratungshauses um 25 bis 40 Prozent erhöhen [1]. Dieses Potenzial entsteht aber nicht dadurch, dass bestehende Richtlinien einfach digital abgelegt werden, sondern erst, wenn Regeln so operationalisiert sind, dass Systeme sie im laufenden Prozess anwenden können.
Von Richtlinien-Compliance zu Compliance by Design
Der notwendige Perspektivwechsel lautet: Einkaufsrichtlinien dürfen nicht nur beschrieben, sondern müssen in Entscheidungslogik übersetzt werden. Eine Regel wie »ab einem bestimmten Bestellwert sind mehrere Angebote einzuholen« sollte nicht davon abhängen, dass eine Person daran denkt und ihre Einhaltung prüft. Sie muss vielmehr im System als feste Logik hinterlegt sein: Wird die Wertgrenze erreicht, erkennt das System die Angebotspflicht, fragt die erforderlichen Vergleichsangebote ab, verhindert eine unvollständige Weiterleitung oder startet bei Bedarf automatisch den passenden Sourcing- oder Genehmigungsprozess.
Damit verschiebt sich Compliance vom Ende des Prozesses an den Anfang. Einkaufsabteilungen müssen nicht nachträglich korrigieren, sondern definieren vorab die Leitplanken, innerhalb derer Fachbereiche selbstständig handeln können. Für Anfordernde nimmt die Komplexität und Unsicherheit ab, weil sie keine Richtlinie erst raussuchen und richtig interpretieren müssen. Für Einkaufsteams sinkt die Touch-Rate, weil Standardfälle systemgeführt und regelkonform ablaufen. Gleichzeitig verbessert sich die Nachweisführung, denn Beschaffungsentscheidungen, angewandte Prüfkriterien und Genehmigungsschritte können automatisch dokumentiert und später ausgewertet werden – ein zentraler Bestandteil moderner Richtlinien-Compliance.
Rules as Code als Denkmodell für Procurement
Der Gedanke ist aus anderen Digitalisierungsfeldern bekannt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beschreibt »Rules as Code« als Ansatz, Regeln zusätzlich in einer maschinenverarbeitbaren Form bereitzustellen, damit Computersysteme sie konsistent verstehen und anwenden können [2]. Auch die EU-Initiative Interoperable Europe betont, dass die Übersetzung von Gesetzen und Policies in maschinenlesbare Formate digitale Services transparenter, effizienter, skalierbarer und nachvollziehbarer macht [3].
Übertragen ins Procurement bedeutet das nicht, jede Einkaufsregel starr zu programmieren. Häufig geht es um klar modellierte Schwellenwerte, Pflichtattribute, Rollen, Routing-Regeln und Ausnahmepfade. Ein katalogisierter Bedarf unterhalb einer definierten Wertgrenze kann automatisch freigegeben, gesperrte Lieferanten kann gar nicht erst ausgewählt werden. Bei einer bestimmten Dienstleistungsart öffnet sich ein strukturiertes Formular mit den notwendigen Leistungsdaten. Nach Erkennung eines bestehenden Vertrages wird der Bedarf in diesen Beschaffungspfad gelenkt. Fehlt Budget, erhält der Nutzer sofort eine verständliche Rückmeldung.
Aktuelle Daten machen Regeln belastbar
Damit solche Regeln zuverlässig greifen, benötigen sie aktuelle Daten. Eine Genehmigungslogik ist lediglich so gut wie die dahinterliegenden Rollen, Kostenstellen und Wertgrenzen. Eine Lieferantenprüfung funktioniert nur, wenn Sperrstatus, Vertragsbezug und Stammdaten aktuell sind. Eine Budgetprüfung erzeugt erst dann Vertrauen, wenn sie auf dem führenden ERP-Datenbestand basiert. Maschinenlesbare Richtlinien sind daher immer auch ein Architekturthema.
Gerade im SAP-nahen operativen Einkauf ist entscheidend, dass Richtlinienlogik, Stammdaten, Berechtigungen, Workflows und Belege nicht in voneinander abweichenden Datenwelten gepflegt werden. Wenn Beschaffungssysteme mit veralteten Kopien arbeiten, entstehen genau jene Unsicherheiten, die automatisierte Compliance eigentlich vermeiden soll. Echtzeitvalidierung gegen das führende System macht Richtlinien nicht nur digital, sondern belastbar. Erst dadurch lassen sich Compliance-Kennzahlen wie Regelkonformitätsquote, Anzahl der Abweichungen, Durchlaufzeit von Prüfungen oder Anteil systemgeführt geprüfter Vorgänge sinnvoll messen und verbessern.
KI gehört in den Prozess – nicht daneben
KI-Assistenten und Chatbots schaffen in diesem Kontext großen Mehrwert. Sie können Richtlinien in natürlicher Sprache erklären, nach fehlenden Angaben fragen, passende Warengruppen vorschlagen oder Nutzende durch ungewohnte Prozesse führen. Sie ersetzen jedoch nicht die fachliche Governance der Einkaufsrichtlinien. Wenn ein Chatbot erklärt, was erlaubt ist, die zugrunde liegende Regel aber nicht im Prozess durchgesetzt wird, bleibt Compliance abhängig vom Verhalten der Anwender.
Deshalb sollte Künstliche Intelligenz nicht als frei interpretierende Instanz, sondern als nutzerfreundlicher Zugang zu klar definierter und im Prozess verankerter Regel- und Entscheidungslogik verstanden werden. Über eine intuitive Oberfläche kann sie Anfordernde unterstützen, Eingaben vervollständigen, passende Warengruppen, Lieferanten oder Verträge vorschlagen und durch den Beschaffungsprozess führen. Ihre Wirkung entsteht jedoch erst durch die Einbettung in Workflows, Prüfmechanismen und ERP-nahe Datenlogiken. Damit daraus keine Blackbox entsteht, müssen die zugrundeliegenden Regeln versioniert, nachvollziehbar und fachlich verantwortet sein. Denn Wertgrenzen, Lieferantenfreigaben, Genehmigungswege oder Warengruppenlogiken können sich ändern und müssen im System ebenso aktiv gepflegt werden wie in der Einkaufsorganisation.
Governance entscheidet über den Erfolg
Der Weg zu maschinenlesbaren Einkaufsrichtlinien ist kein reines IT-Projekt. Procurement definiert, welche Regeln für Warengruppen, Lieferanten, Einkaufskanäle und Bestellwertgrenzen gelten. Compliance prüft, ob regulatorische und interne Vorgaben korrekt abgebildet sind – soweit sie sich in regelbasierte Prüfungen, Workflows oder Nachweise übersetzen lassen. IT sorgt für Datenzugriff, systemseitige Umsetzung sowie einen stabilen und zugleich anpassbaren Betrieb. Fachbereiche liefern Feedback dazu, wo Regeln im Alltag zu Rückfragen oder Verzögerungen führen.
In der Praxis lässt sich dies schrittweise umsetzen: Zunächst werden die häufigsten Entscheidungs- und Rückfragepunkte im operativen Einkauf identifiziert. Danach werden Richtlinien in Entscheidungsbäume, Tabellen, Pflichtfelder und Workflows übersetzt. Anschließend folgt die Anbindung an aktuelle ERP-Daten. Ausnahmefälle sollten dabei nicht ignoriert, sondern bewusst modelliert werden – mit klaren Eskalationspfaden und transparentem Status. So entsteht ein System, das nicht nur Verstöße verhindert, sondern auch kontinuierlich zeigt, wo Richtlinien angepasst oder präzisiert werden müssen.
Fazit
Einkaufsrichtlinien, die nur gelesen werden können, greifen im digitalen Einkauf zu spät. Wirklich wirksam werden sie erst, wenn Systeme sie im Moment der Bedarfserfassung anwenden – durch automatische Prüfungen, klare Nutzerführung, passende Beschaffungspfade und nachvollziehbare Freigaben. Damit wird Richtlinien-Compliance nicht zur nachgelagerten Kontrolle, sondern Bestandteil des Prozessdesigns.
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die ihre Policies maschinenlesbar machen, schaffen die Grundlage für weniger Rückfragen, geringere Prozesskosten und höhere Akzeptanz bei den Fachbereichen. ERP-nahe Einkaufslösungen wie die Digital Procurement Plattform von BeNeering [4] helfen dabei, Einkaufsregeln, Nutzerführung und Echtzeitdaten in einem System für den operativen Beschaffungsprozess zusammenzuführen. Damit entsteht die Basis für einen zeitgemäßen Einkauf, der Regeln nicht als Bremse versteht, sondern als digitalen Orientierungspunkt für schnelle, transparente und regelkonforme Entscheidungen.
[1] McKinsey: Transforming procurement functions for an AI-driven world, https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/transforming-procurement-functions-for-an-ai-driven-world
[2] OECD: Cracking the Code: Rulemaking for humans and machines, https://www.oecd.org/en/publications/cracking-the-code_3afe6ba5-en.html
[3] Interoperable Europe: Rules as Code – An Open approach, https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/eugovtech/document/rules-code-open-approach
[4] https://www.beneering.com/
2082 Artikel zu „Einkauf Prozess“
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI in der Beschaffung: Wie Insight Engines die Prozesse im Einkauf optimieren
Die großen Vorteile von Insight Engines für das Wissensmanagement. Von der Beschaffung hängt der Geschäftserfolg vieler Unternehmen maßgeblich ab – vor allem in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Um alle Geschäftsziele zu erreichen, erwerben sie regelmäßig Waren und Dienstleistungen. Dabei stehen Mitarbeiter vor vielfältigen Herausforderungen, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Das umfasst beispielsweise…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Lösungen
Digitales Beschaffungswesen: E-Procurement als Schlüssel für schlanke Prozesse im Einkauf
Deutschland ist in der Welt nicht gerade als Vorreiter der Digitalisierung bekannt. Das beweist auch der eGovernment Benchmark 2022 der europäischen Kommission, bei dem Deutschland auf Platz 21 von 35 landete. Häufig sind es Traditionsunternehmen im Mittelstand, die sich schwertun, althergebrachte Prozesse zu modernisieren. Isabelle Coudert, Leiterin Supply Chain Management des Familienunternehmens WILKA Schließtechnik, zeigt,…
News | Digitalisierung | Produktmeldung
Veraltete Einkaufsprozesse: Wie Unternehmen mit Hilfe der Digitalisierung Ressourcen sparen und Mitarbeiter entlasten
Vor allem in Zeiten von Covid-19 ist kosteneffizientes Wirtschaften für Unternehmen essenziell. Während in den Bereichen Vertrieb oder Herstellung die Abläufe schon häufig optimiert und automatisiert wurden, erfolgt der Einkauf bei vielen Unternehmen noch manuell. Dabei sparen die Automatisierung und Digitalisierung der Einkaufsprozesse nicht nur Ressourcen, sondern reduzieren zudem Aufwände. Für die erfolgreiche Unterstützung ihrer…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Kundenservice: Viele Unternehmen bauen Bots vor kaputte Prozesse
Warum KI im Kundenservice nicht an der Sprache scheitert, sondern an der Integration. Zum Ferienstart steigt das Anfragevolumen in vielen Servicecentern deutlich. Airlines, Reiseanbieter, Mobilitätsdienste und Versicherer müssen Umbuchungen, Statusfragen, Reklamationen und kurzfristige Änderungen schnell bearbeiten. Genau hier zeigt sich, ob KI im Kundenservice produktiv eingebunden ist oder nur eine weitere Dialogschicht bildet.…
News | Business Process Management | ERP | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Logistik | Services
Prozess- und Datentransparenz: Wirksamer Einsatz künstlicher Intelligenz im Lieferketten-Management
Die Einführung künstlicher Intelligenz im Supply Chain Management verspricht Effizienzsteigerungen, höhere Prognosequalität und eine verbesserte Entscheidungsunterstützung. Der tatsächliche Nutzen entsprechender Anwendungen hängt jedoch wesentlich von der Reife der zugrunde liegenden Prozesse sowie von der Qualität, Konsistenz und Verfügbarkeit relevanter Daten ab. Die digitale Transformation industrieller Wertschöpfungssysteme ist eng mit der Erwartung verbunden, operative Prozesse…
Ausgabe 5-6-2026 | News | E-Commerce | Services | E-Government
Wie digitale Einkaufsportale den Verwaltungseinkauf verändern – Zettelwirtschaft adé!
Vom Fachkräftemangel über Compliance bis Krisensituation: Ein effizienter Beschaffungsprozess sichert die Handlungsfähigkeit öffentlicher Auftraggeber und Unternehmen. Während Excel-Listen, Umlaufmappen und manuelle Freigaben überall an Grenzen stoßen, sorgen digitale Einkaufsplattformenfür Transparenz, Steuerung und Entlastung.
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services | Tipps
Uwe Werner IT Einkaufsberatung unterstützt Bühler Group bei der SAP-Vertragsgestaltung
Bei den Verhandlungen eines neuen »RISE with SAP«-Vertrags vertraute das Schweizer Technologieunternehmen auf das Know-how und die Strategie der Uwe Werner IT Einkaufsberatung AG. Rund 8.500 User weltweit arbeiten bei der Bühler Group mit SAP S/4HANA, das Unternehmen gilt als einer der ersten Schweizer SAP-Kunden. Unternehmensintern bestand ein profundes Wissen im Hinblick auf die…
Ausgabe 5-6-2026 | News | Business | ERP | Geschäftsprozesse | Lösungen
Geschützte Werkstätten Salzburg vereinfachen Prozessabläufe mit dem APplus Flow Mode – Komfort statt Komplexität
Vollwertige, gerecht entlohnte Ausbildung und Arbeit für alle. Diesem Anspruch hat sich die Geschützte Werkstätten – sIntegrative Betriebe Salzburg GmbH (GWS) verschrieben. Als Wirtschaftsunternehmen mit sozialem Auftrag zielt sie darauf ab, Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen ein Arbeits- und Ausbildungsumfeld zu bieten, das individuell zu ihren Anforderungen passt. Auf individuelle Passgenauigkeit setzt das Unternehmen auch im Kontext seiner Geschäftsprozesse: Der innovative Flow Mode von APplus ermöglicht der GWS die Vereinfachung von Kernprozessen wie etwa der Bestellungs- und Rechnungsfreigabe – und damit eine deutliche Erhöhung der Effizienz.
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Lösungen
Von der Pflicht zur Prozessintelligenz: Warum E-Invoicing zum Ausgangspunkt der digitalen Wertschöpfung wird
Management Summary Seit Januar 2025 sind inländische B2B-Unternehmen zur Verarbeitung strukturierter elektronischer Rechnungen verpflichtet; dies standardisiert kaufmännische Prozesse und macht Rechnungsdaten maschinenlesbar, was Automatisierung, Compliance und Echtzeit-Analysen ermöglicht. Der strategische Mehrwert liegt in der Integration dieser Daten in bestehende Prozesse und Systeme: Automatisierte Validierung, digitale Freigaben, verbesserte Liquiditätsplanung und transparente Lieferketten schaffen operative Effizienz…
News | Business Process Management | ERP | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2026
Effizienz-Boost und Automatisierungsbasis – APplus bringt Prozesse in die ERP-Welt
Die internationalen Märkte wanken, der Konkurrenzdruck steigt, die Belegschaften arbeiten am Limit: Wer in der heutigen Welt- und Wirtschaftslage erfolgreich sein und bleiben will, benötigt massive Produktivitätssprünge. Asseco hat dazu die ERP-Welt mit der Prozessebene zusammengebracht – als Basis für effiziente Automatisierungen und eine Agentic AI, die tatsächlich das tut, was sie soll.
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Revenue Intelligence: Wie KI Transparenz in umsatzrelevante Kommunikationsprozesse bringt
In vielen Vertriebsorganisationen entstehen täglich große Mengen an Kommunikationsdaten – aus Telefonaten, Videomeetings, Chats oder E‑Mails. Obwohl diese Interaktionen einen entscheidenden Einfluss auf Abschlussquoten, Kundenbindung und Forecast-Genauigkeit haben, bleiben die darin enthaltenen Informationen häufig ungenutzt. Moderne Revenue‑Intelligence‑Ansätze setzen genau an dieser Stelle an und zielen darauf ab, Kommunikationsdaten systematisch auszuwerten und für vertriebsnahe Entscheidungen nutzbar…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Services
Agentic AI: Warum ein Großteil der KI-Agenten im technischen Einkauf scheitern wird
Kommentar von Robert Hilmer, CEO PartSpace »Die Unternehmensberatung McKinsey & Company hat kürzlich eine unbequeme Wahrheit ausgesprochen: Das Problem mit KI im Einkauf ist kein Technologieproblem, sondern ein Leadership-Problem. In ihrem Report »Redefining procurement performance in the era of agentic AI« beschreibt die Beratung den Wandel von analytischer KI nach dem Motto »Zeig mir die…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Prozessbasierte Workflowsysteme und Agent-Orchestrierung
Unternehmen ohne ein Orchestrierungs- und Workflowsystem für KI-Agenten werden künftig Schwierigkeiten haben, wettbewerbsfähig zu bleiben. »Für Elise« in der Warteschleife und generische Textantworten per E-Mail wirken im Zeitalter von KI wie Relikte. Immer mehr Unternehmen übersetzen manuelle Abläufe in agentenbasierte Services. Der Engpass verlagert sich dabei von der Textgenerierung hin zur Ausführungssteuerung: Welche Events…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Massive Dynamik hin zum KI‑gestützten Prozessmanagement
Künstliche Intelligenz entwickelt sich im Prozessmanagement vom Analyse‑Werkzeug zum aktiven Gestalter und läutet das Zeitalter des »Agentic BPM« ein. Immer mehr Unternehmen setzen bereits auf generative KI und KI‑Agenten, doch strategische Nutzung, Governance und Datenqualität bremsen oft die Skalierung. Wer jetzt gezielt in Entscheidungsintelligenz, Kompetenzen und saubere Prozessarchitekturen investiert, verschafft sich nachhaltige Effizienz‑ und Innovationsvorteile.…
Trends 2026 | News | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | IT-Security | Marketing
»Dark Patterns« beim Online-Einkauf: Sich von digitalen Kaufanreizen nicht beeinflussen lassen
Nahezu alle Online-Shopper nehmen sogenannte »Dark Patterns« oder ähnliche Hinweise wahr. 9 von 10 fühlen sich beim Online-Einkauf sicher – online sogar sicherer als offline. Verbraucherschutz im Fokus des Safer Internet Day am 10. Februar: www.bitkom.org/Safer-Internet-Day Das Smartphone gibt es heute ein letztes Mal zum halben Preis, die Sneaker sind nur noch einmal auf…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Lösungen
Digitale Dokumentenprozesse für IT-Entscheider im Wandel
Die Digitalisierung von Dokumenten hat sich in den letzten Jahren von einer Nischenlösung zu einem zentralen Bestandteil moderner Büroabläufe entwickelt. Unternehmen aller Größen stehen vor der Herausforderung, papierbasierte Prozesse effizient in digitale Workflows zu überführen. Der globale Markt für Dokumentenscanner wächst dabei stetig und spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der digitalen Transformation von Unternehmen.…
News | Geschäftsprozesse | IT-Security
5 Risiken unzureichender Identitätsprüfung in digitalen Geschäftsprozessen
Digitale Geschäftsmodelle leben von Vertrauen. Ob Kundenportale, Partnerplattformen oder interne Self‑Service‑Systeme – überall entscheidet die Identität darüber, wer Zugriff erhält und welche Aktionen möglich sind. Genau hier entstehen 2026 wachsende Risiken für Unternehmen. Für IT‑Entscheider ist das kein reines Technikthema mehr. Mangelhafte Identitäts- und Vertrauensprüfungen wirken sich direkt auf Sicherheit, Compliance und wirtschaftliche Stabilität aus.…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Einkauf 2026: Sieben Trends, die sich abzeichnen
Wie intelligente Analytics, autonome Agenten und virtuelle Assistenten das Procurement verändern. KI krempelt Geschäftsprozesse um, auch in der Beschaffung und im Supply Chain Management. Die Algorithmen optimieren ganze Prozesse, lernen kontinuierlich dazu und Agenten treffen sogar eigenständig Entscheidungen. Der Procurement-Spezialist JAGGAER zeigt anhand aktueller Studien, wie Einkaufsteams 2026 von den neuen Technologien profitieren. …
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services
Rechtssichere Prozesse und volle Audit-Transparenz: Wie Alzchem Dokumentation neu gedacht hat
Von papierbasierten Abläufen zu revisionssicheren Prozessen. © Freepik, snowing In stark regulierten Branchen wie der Chemie entscheidet nicht nur die Qualität der Produkte über den Unternehmenserfolg, sondern vor allem die Qualität der Prozesse dahinter. Jede Abweichung, jede Lücke in der Dokumentation kann im Auditfall kritisch werden. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Compliance und…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Kommentar | Künstliche Intelligenz
EDC: Modernisierung von Produkten und Prozessen beginnt mit Daten
In Las Vegas trafen sich auf der der CES die führenden Technologieunternehmen der Welt, um ihre aktuellen Entwicklungen zu präsentieren. Im Mittelpunkt stehen dabei neben dem Dauerbrenner KI auch die Themen Automatisierung und Physical AI (meist in Gestalt humanoider Roboter). All diese Themen haben eines gemeinsam: Sie hängen unmittelbar mit dem Schlagwort »Digitalisierung« zusammen und…