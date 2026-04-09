Prozessbasierte Workflowsysteme und Agent-Orchestrierung

Unternehmen ohne ein Orchestrierungs- und Workflowsystem für KI-Agenten werden künftig Schwierigkeiten haben, wettbewerbsfähig zu bleiben.

»Für Elise« in der Warteschleife und generische Textantworten per E-Mail wirken im Zeitalter von KI wie Relikte. Immer mehr Unternehmen übersetzen manuelle Abläufe in agentenbasierte Services. Der Engpass verlagert sich dabei von der Textgenerierung hin zur Ausführungssteuerung: Welche Events triggern welche Prozessinstanzen? Wie werden Tasks geroutet, priorisiert und parallelisiert? Welche Policies, Berechtigungen und Tool-Integrationen gelten – und an welchen Kontrollpunkten wird eine menschliche Freigabe erzwungen?

Kunden erwarten heute sofortige, präzise Antworten – keine Warteschleifen. KI-Agenten können Informationen recherchieren, Anfragen klassifizieren und Texte erzeugen. Die produktive Wirkung entsteht aber erst, wenn diese Fähigkeiten in eine Workflow-Engine eingebettet werden: Ein Orchestrator instanziiert einen Prozess (z. B. als Zustandsautomat oder Task-Graph/DAG), zerlegt ein Ziel in deterministische Schritte, injiziert den notwendigen Kontext (Daten, Berechtigungen, Policies), ruft Agenten/Tools kontrolliert auf und persistiert Zwischenstände und Entscheidungen. So wird aus „schnell antworten“ ein reproduzierbarer, auditierbarer Ausführungs- und Entscheidungsfluss.

Voraussetzung dafür bleibt der Mensch – nicht als Gegenentwurf zur Automatisierung, sondern als expliziter Prozessschritt. In der Workflow-Engine wird Human-in-the-Loop als „Approval/Gate“-Task mit Rollenmodell, SLAs, Eskalationspfaden und vollständigem Kontext (Inputs, Agenten-Outputs, Quellen, Begründungen) modelliert. Die KI bereitet vor, das Workflowsystem erzwingt Übergaben, Freigaben und Compliance-Checks, und erst danach wird in nachgelagerte Systeme geschrieben oder extern kommuniziert.

Automatisierte Bearbeitung von Anfragen – ein Beispiel von vielen

Ein gängiger Anwendungsfall für den Einsatz von KI-Agenten ist die Bearbeitung von Kundenanfragen. Nach Angaben der Service Quality Measurement (SQM) Group liegt die Chance, dass ein Anliegen beim ersten Kontakt gelöst wird, bei 70 bis 79 Prozent. In bis zu 30 Prozent der Fälle ist also mehr als eine Interaktion erforderlich, bis das Anliegen gelöst werden kann. Häufige Ursachen sind Wissenslücken, Medienbrüche, Weiterleitungen oder eine unvollständige Bearbeitung. Um diese Reibungsverluste zu reduzieren, überführen Unternehmen ihre analogen Abläufe zunehmend in KI-gestützte, digitale Workflows.

Der Ablauf sieht dann typischerweise so aus: Ein Kunde sendet ein Formular ab – das Event triggert eine Workflow-Instanz (z. B. via Queue/Webhook). Der Orchestrator führt Routing und Priorisierung anhand von Metadaten, SLAs und Policies aus und startet eine Task-Kette: (1) Parsing/Extraktion, (2) Klassifikation/Intent, (3) Datenanreicherung über freigegebene System-Connectoren (CRM/ERP/Ticketing), (4) Wissensabruf (z. B. RAG) und Antwort-/Entscheidungserstellung, (5) Validierung (Quellenprüfung, Schema-Checks, Confidence-Schwellen, PII/Compliance-Regeln), (6) optional Human-Approval, (7) Commit in Zielsysteme. Parallel werden Korrelation-IDs, Zustände, Artefakte und Entscheidungen in einem Audit-Log persistiert; Timeouts, Retries und Idempotenzregeln verhindern Doppelbearbeitung. Je nach Risikoklasse läuft der Prozess vollautomatisch oder wird an eine Bearbeiter-Queue bzw. Freigabeinstanz geroutet.

Ähnliche agentenbasierte Workflows entstehen inzwischen auch in:

IT-Support und Incident-Management

HR-Prozessen wie Bewerbervorauswahl oder Onboarding

Finance-Workflows, etwa bei Rechnungsprüfung oder Compliance-Checks

Marketing-Automatisierung und Lead-Qualifizierung

Einkauf und Lieferkettenmanagement

Wissensmanagement und interner Dokumentensuche

Qualitätsmanagement und Produktionsanalyse

Agent Orchestrierung: Prozessbasierte Workflows als Betriebssystem für KI

Entscheidend für den produktiven Einsatz ist nicht der Agent allein, sondern die Orchestrierung als Control Plane über einer Workflow-/Integration-Layer. Prozessbasierte Plattformen definieren Trigger, States, Übergänge, Verantwortlichkeiten und Datenflüsse und setzen Governance technisch durch: Policy-Engine (z. B. Tool-Allowlist, Datenklassifikation), IAM/Rollen, Mandantenfähigkeit, Versionierung von Prozess-/Prompt-Artefakten sowie kontrollierte Tool-Adapter zu internen Systemen. Damit wird festgelegt, wann ein Agent ausgeführt wird, in welchem Kontext er laufen darf, welche Aktionen er ausführen kann und wie Outputs weiterverarbeitet, gespeichert und nachvollziehbar gemacht werden.

Damit verlagert sich der Fokus von „Automatisierung“ hin zu kontrollierter Ausführung in einem End-to-End-Prozess. In geschäftskritischen oder regulierten Bereichen entscheidet die technische Workflow-Governance über den Nutzen: RBAC/ABAC, DLP-/PII-Filter, Secret-Management für Connectoren, Vier-Augen-Approvals, Policy-Gates, sowie lückenlose Audit-Trails (Wer hat wann welche Daten/Tools genutzt und welche Entscheidung wurde getroffen?). Agenten agieren damit nicht „frei“, sondern innerhalb klar definierter Rechte, Regeln und deterministischer Prozessübergänge.

So wird Human-in-the-Loop nicht nur organisatorisch, sondern als First-Class-Konzept im Workflow modelliert: als Status im Zustandsautomaten, als Case/Workitem in einer Queue und als definierter Übergang mit Backpressure (z. B. wenn Freigaben ausstehen). Eskalationsregeln, Delegation und SLAs machen die Übergabe messbar. KI-Agenten werden damit zu integrierten Prozesskomponenten – ihre Stärke liegt weniger in Autonomie, sondern in der verlässlichen Ausführung innerhalb eines Systems, das Kontrolle, Verantwortlichkeiten und Observability operationalisiert.

Agent Orchestration sorgt so für:

klare Steuerung und Nachvollziehbarkeit von KI-Entscheidungen

Governance und Compliance durch definierte Prozesslogiken

Qualitätssicherung durch menschliche Freigaben

reproduzierbare Ergebnisse statt unkontrollierter Automatisierung

System-Prompts statt Programmierung

Ein KI-Agent wird häufig weniger „programmiert“ als konfiguriert: System-Prompts fungieren als ausführbare Spezifikation (Rolle, Ziel, Nicht-Ziele, Tool-Verträge/Schemas, Ausgabeformat, Eskalationsregeln). Das Workflowsystem versieht diese Spezifikation mit Versionierung, Kontext-Injektion (z. B. Ticketdaten, Kundensegment, Berechtigungen) und kontrolliertem Tool-Zugriff. Ein Prompt könnte beispielsweise lauten: »Du bist ein Service-Agent. Extrahiere strukturierte Felder (Name, E-Mail etc.), klassifiziere die Anfrage nach Taxonomie, liefere eine Lösungsempfehlung im JSON-Schema X, zitiere Quellen, und setze den Workflow-Status auf ‘Needs-Approval’, wenn Confidence < 0,85 oder Policy Y verletzt ist.«

Je leistungsfähiger Agenten werden, desto wichtiger werden technische Guardrails in der Orchestrierung. Da LLMs probabilistisch arbeiten, braucht es kontrollierende Mechanismen wie Grounding (z. B. RAG mit Quellenbindung), Schema-/Typvalidierung der Outputs, Re-Checks gegen Policies, Confidence-Scoring, sowie definierte Fallbacks (Retry mit anderem Prompt/Modell, Human-Review, Abbruch). Werden Agenten-Outputs ungeprüft in nachgelagerte Prozessschritte übernommen (z. B. automatische Buchung, E-Mail-Versand, Datenänderung), propagieren sich Fehler entlang der Workflow-Kette.

Hier wird Human-in-the-Loop zum Qualitäts- und Sicherheitsventil in einem messbaren Betrieb: Reviews liefern Trainings-/Prompt-Feedback, und Telemetrie (Logs, Metriken, Distributed Tracing) macht Latenzen, Fehlerquoten, Policy-Verletzungen und Abbruchgründe sichtbar. Auf dieser Basis werden Prompts, Routing-Regeln, Schwellenwerte und Prozessmodelle iterativ ausgerollt (Versionierung, Canary/Rollback). Zusammen mit dem Workflowsystem entsteht ein stabiler, skalierbarer „Agent Ops“-Betrieb.

Vom Problemlöser zur lernenden Unternehmensfunktion

Paradoxerweise gewinnt der Faktor Mensch mit zunehmender Automatisierung an Bedeutung: Repetitive Aufgaben erledigen digitale Assistenten, während Mitarbeiter komplexe Probleme lösen, Kundenbeziehungen pflegen und Prozesse kontinuierlich verbessern.

Das Marktforschungsunternehmen Gartner prognostiziert, dass bis 2029 voraussichtlich 80 % der Kundendienstinteraktionen ohne menschliches Eingreifen durch KI-Agenten gelöst werden [2]. Erfolgreich werden jedoch vor allem jene Unternehmen sein, die KI-Agenten nicht als Ersatz, sondern als lernende Erweiterung menschlicher Arbeit verstehen – gesteuert durch Regelwerk, Workflow und Human-in-the-Loop.

Prozessbasierte Workflowsysteme und Agent Orchestration verbinden Modellintelligenz mit einer robusten Ausführungsplattform: standardisierte Prozessmodelle, kontrollierter Systemzugriff, Policy- und Sicherheitsdurchsetzung, Observability und auditierbare End-to-End-Flows. Wettbewerbsfähig bleiben Organisationen, die Agenten nicht als Einzellösung integrieren, sondern als Plattformfähigkeit betreiben – inklusive Governance-by-Design, Release-/Rollback-Mechanismen und klaren Human-in-the-Loop-Kontrollpunkten.

Gregor Greinke, Gründer und CEO der GBTEC Software AG

Gregor Greinke ist ein wahrer Pionier im Bereich KI-gestützte Business-Transformation. Über zwei Jahrzehnte hinweg hat er Fortune 500-Unternehmen und international agierende KMUs bei der Gestaltung, Analyse und Optimierung ihres IT- und Prozessportfolios begleitet. Mit der Gründung von GBTEC im Jahr 2005 hat er ein heute weltweit bekanntes Softwareunternehmen im Bereich Business Process Management, Enterprise Architecture Management und Governance, Risk und Compliance etabliert. https://www.gbtec.com/

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