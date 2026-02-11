Wo KI-Agenten für Verbraucher nützlich sind

https://de.statista.com/infografik/35700/unterstuetzung-durch-ki-agenten/?lid=qdudofbzcv53

Was Kunden erwarten – und wie Unternehmen reagieren sollten

KI-Agenten, also Programme, die selbstständig Aufgaben umsetzen können, sind der nächste große Trend in der künstlichen Intelligenz. die Telekom MMS Studie zeigt:

43 % der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen bereits KI-Agenten oder können sich das vorstellen.

75 % der IT-Entscheider erwarten, dass ihre Kunden künftig gezielt KI-Agenten im Service einsetzen werden.

Doch: Obwohl KI-Agenten ein enormes Potenzial bieten, wird die Technologie bislang nur in Ansätzen ausgeschöpft. Die Studie zeigt die Kluft zwischen den Möglichkeiten und der praktischen Umsetzung auf – und verdeutlicht, wo Unternehmen jetzt ansetzen müssen, um Effizienz, Innovation und Marktposition entscheidend zu stärken.

KI-Agenten im Realitätscheck

Die Telekom MMS Studie »Vertrauen in KI-Agenten – Was Kund*innen wirklich wollen – und was Unternehmen daraus machen sollten« beleuchtet Chancen, Erwartungen und Stolpersteine beim Einsatz persönlicher KI-Agenten.

Die Ergebnisse vereinen die Perspektive von Unternehmen und Nutzern und zeigen deutlich, wie groß die Lücke zwischen technologischem Potenzial und tatsächlicher Akzeptanz noch ist. Im Mittelpunkt stehen zentrale Themen wie:

Bekanntheit & Nutzung: Wo KI-Agenten bereits Anwendung finden – und wo ungenutzte Chancen liegen.

Vertrauen & Transparenz: Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Nutzer bereit sind, Verantwortung an digitale Assistenten zu übertragen.

Unternehmensperspektive: Einschätzungen zum Entwicklungsstand, zu Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen und zu nachhaltigen Geschäftsmodellen.

Damit liefert die Studie nicht nur Zahlen, sondern vor allem klare Orientierung: Wie können Unternehmen KI-Agenten heute verantwortungsvoll einsetzen – und sich für die Zukunft richtig aufstellen?

Studie Vertrauen in KI-Agenten

Studiendesign

Online-Befragungen im Juli 2025 durch YouGov. Repräsentative Befragung von 1.020 Verbraucher*innen. 162 IT-Entscheider*innen in Deutschland.

Doppelte Perspektive

Die Studie vergleicht Erwartungen und Erfahrungen der deutschen Bevölkerung mit Einschätzungen aus Unternehmen – und deckt so Lücken und Chancen auf.

Praxisnutzen

Neben Daten und Trends liefert die Studie klare Handlungsempfehlungen, wie Unternehmen KI-Agenten einführen und erfolgreich einsetzen können.

795 Artikel zu „KI-Agenten“