Vom Projekt zur Betriebslogik: Wie UiPath seine SAP-Landschaft mit KI-Agenten neu erfindet

Warum orchestrierte, KI-basierte Agenten zum strategischen Hebel in der SAP-S/4HANA-Transformation werden und was sich aus der »Customer Zero«-Initiative von UiPath und Deloitte lernen lässt.
In vielen Unternehmen wird die Umstellung auf SAP S/4HANA noch immer als notwendige Pflichtübung gesehen: teuer, riskant und mit ungewissem Mehrwert jenseits der technischen Erneuerung. UiPath hat diese Transformation anders angelegt, nämlich als Gelegenheit, das eigene ERP-Betriebsmodell grundlegend zu verändern. Im Zentrum stehen dabei orchestrierte, KI-basierte Agenten, die nicht nur Aufgaben automatisieren, sondern die Funktionsweise der ERP-Landschaft neu definieren.
Dieser Ansatz ist deshalb so interessant, weil er einen Perspektivwechsel einleitet. Statt die SAP-Transformation als isoliertes IT-Großprojekt zu behandeln, nutzt UiPath sie als Einstieg in ein Agentic ERP, also ein Betriebsmodell, in dem SAP S/4HANA der stabile Kern ist und eine Schicht intelligenter Software-Agenten die notwendige Flexibilität und Agilität liefert.
Ausgangspunkt: Wachstum, Komplexität und ein ERP am Limit
UiPath ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen, international, mit neuen Geschäftsmodellen und steigenden Anforderungen an Transparenz und Compliance. Das vorhandene ERP-System konnte dieses Tempo nicht mehr abbilden. Die Finanzprozesse waren stark von manuellen Tätigkeiten geprägt, Abschlüsse dauerten zu lange, Berichte für unterschiedliche Rechnungslegungsstandards banden viele Ressourcen und die Systemlandschaft war fragmentiert. Im Ergebnis bremste die ERP-Umgebung die Organisation, statt sie zu stützen.
An diesem Punkt entschied sich UiPath, die eigene SAP-Transformation nicht als klassisches Migrationsprojekt aufzusetzen, sondern als »Customer Zero«-Initiative. Die Idee dahinter: Das Unternehmen wird zum ersten Anwender seiner eigenen Plattform für Agentic Automation und nutzt die interne Transformation als Proof-of-Concept für ein neues, agentenbasiertes Betriebsmodell rund um SAP S/4HANA.
Der zentrale Unterschied zu vielen anderen SAP-Programmen bestand hier darin, dass Automatisierung nicht nachgelagert, sondern von Beginn an als Designprinzip verankert wurde. UiPath setzte in der Migration konsequent auf die eigene UiPath Platform für Agentic Automation. Robotic Process Automation, intelligente Dokumentenverarbeitung, UiPath Apps, Testautomatisierung und KI-gestützte Orchestrierung wurden früh in die Projektarchitektur integriert. Dieser Ansatz reduzierte den manuellen Aufwand von Datenmigration und Integration erheblich. Systemübergänge, etwa zwischen SAP S/4HANA und Lösungen wie Workday oder Salesforce, wurden mit Hilfe automatisierter Agenten stabilisiert und standardisiert. Gleichzeitig wurden manuelle Engpässe in den Finanzprozessen schrittweise abgebaut.
Clean Core und Agentenlogik: Rollen klar getrennt
Viele kennen die Empfehlung zum Clean Core: Möglichst standardnahe SAP-Kerne, wenig Modifikationen, klare Upgrade-Fähigkeit. UiPath ist diesen Weg konsequent gegangen und konnte 93 Prozent Clean Core erreichen. Das ist deutlich mehr als der in vielen Branchen anzutreffende Wert von rund 80 Prozent. Entscheidender als die Zahl ist jedoch das Architekturprinzip dahinter. Das gelang, weil spezifische Anforderungen nicht durch Anpassungen im SAP-Kern abgebildet, sondern in eine darüberliegende Automatisierungsschicht verlagert wurden. SAP S/4HANA bildet damit den stabilen, weitgehend standardisierten Transaktionskern. Differenzierende Funktionen, etwa spezielle Prozessvarianten oder die Behandlung komplexer Ausnahmefälle, werden durch orchestrierte KI-Agenten und Bots umgesetzt, die davor und daneben arbeiten.
Im Laufe der Transformation entstanden bei UiPath über 200 Automatisierungen in zentralen Geschäftsprozessen. Besonders die Finanzorganisation profitiert: Mehr als 85 Prozent der wesentlichen Finanzprozesse laufen heute vollautomatisiert, ohne manuelle Zwischenschritte. Gleichzeitig wurden rund 60 Prozent der Testfälle automatisiert, was die Fachbereiche spürbar entlastet und den Rollout beschleunigt hat. Insgesamt konnte die Projektdauer gegenüber vergleichbaren Rollouts um rund zehn Prozent reduziert werden.
UiPath hat bewusst darauf verzichtet, einzelne Task-Bots isoliert in Fachbereichen laufen zu lassen. Stattdessen wurde ein zentrales Center of Excellence eingerichtet, das Standards für Entwicklung, Governance, Security und Monitoring definiert. Alle Bots und KI-Agenten sind in eine Orchestrierungsplattform eingebunden, die End-to-End-Abläufe steuert. Das hat konkrete Auswirkungen auf die Prozessstabilität. Wenn etwa in der Fakturierung eine Abweichung erkannt wird, wird nicht nur ein einzelner Bot neu gestartet. Vielmehr setzt eine orchestrierte Prozesskette ein: Daten werden geprüft, vordefinierte Korrekturschritte angestoßen, die zuständigen Fachbereiche informiert und der Vorgang revisionssicher dokumentiert.
Ein Blick nach vorn: Agentic ERP als Co-Pilot für Entscheidungen
Auf dieser Grundlage entwickelt UiPath das Konzept eines Agentic ERP weiter. Das Ziel ist, die Rolle von KI-Agenten über die Ausführung von Aufgaben hinaus auszubauen und sie zu einem Co-Piloten in der operativen Steuerung zu machen. In der Praxis bedeutet das: Routineentscheidungen und häufige Ausnahmefälle in ERP-nahen Prozessen – etwa bei Abweichungen in der Rechnungsprüfung, bei Rückstellungen oder in der Abgrenzungslogik – können von Agenten übernommen werden. Sie orchestrieren dazu Daten aus SAP- und Non-SAP-Systemen, führen Prüfschritte aus, dokumentieren Ergebnisse und eskalieren nur dann an Menschen, wenn Unsicherheiten bestehen oder eine fachliche Bewertung erforderlich ist. Fach- und IT-Bereiche erhalten nicht nur Daten, sondern auch Vorschläge, Szenarien und automatisch vorvalidierte Optionen.
Orchestrierung als Weichenstellung für die Zukunft
Die »Customer Zero«-Initiative zeigt, dass Automatisierung in einer SAP-Transformation am wirkungsvollsten ist, wenn sie von Anfang an in Architektur, Projektvorgehen und Governance mitgedacht wird. Durch die Kombination eines weitgehend unveränderten SAP-Kerns mit einer intelligenten Agentenschicht sind Clean Core und Flexibilität kein Widerspruch. Das Beispiel UiPath zeigt auch, dass vor allem mit Blick auf die Zukunft Orchestrierung eine Schlüsselrolle spielt. Automatisierungen entfalten ihren Wert erst dann voll, wenn sie in End-to-End-Prozesse eingebettet und zentral gesteuert werden. Das ist vor allem für Unternehmen relevant, die mit heterogenen Landschaften arbeiten, in denen SAP nur ein Baustein neben vielen anderen ist. Am Ende geht es um eine strategische Weichenstellung: Unternehmen entscheiden heute nicht nur, auf welcher ERP-Plattform sie in den nächsten zehn Jahren arbeiten wollen, sondern auch, welche Rolle KI-Agenten in der Steuerung ihrer Wertschöpfung spielen sollen.
Saurabh Vartikar, Area Vice President, UiPath Deutschland & Österreich
746 Artikel zu „KI-Agenten“
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz
Trends 2026: KI-Agenten kommen in der Unternehmenspraxis an
Produktive KI-Anwendungen lösen Pilotprojekte ab und treiben Effizienz, Innovation und Wachstum voran. Künstliche Intelligenz (KI) ist endgültig im Unternehmensalltag angekommen. Das Jahr 2026 wird einen weiteren entscheidenden Punkt markieren: Unternehmen verabschieden sich von KI-Versuchsballons und setzen KI-Technologien jetzt produktiv und skalierbar ein. Die Zeit der Experimente ist vorbei, denn KI wird zum festen Bestandteil…
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Quantencomputer, KI-Agenten und neue Rechenzentren: Die IT-Welt steht 2026 Kopf
Das neue Jahr eröffnet Unternehmen viele neue Chancen – angetrieben durch Technologien, die die IT-Landschaft grundlegend verändern werden. Fortschritte in Quantencomputing, agentenbasierter KI und Rechenzentrumsarchitektur ebnen den Weg für mehr Effizienz, Intelligenz und Skalierbarkeit. Ein Spezialist für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen beleuchtet die Trends für 2026 und zeigt auf, welche Schritte IT-Teams ergreifen können,…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps | Whitepaper
Die Gefahren von KI-Agenten und wie Unternehmen ihnen begegnen können
Mit dem rasanten Aufstieg agentischer KI-Systeme – also KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen agieren – entsteht eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken. Unternehmen profitieren zwar von Effizienzsteigerungen, stehen aber zugleich vor Herausforderungen, die klassische IT-Sicherheitskonzepte nicht mehr abdecken. Neue Risikoklasse: Was macht KI-Agenten so gefährlich? Agentische KI…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Tipps
Eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken: KI-Agenten
OWASP hat erstmals die Top 10 for Agentic Applications veröffentlicht. Der Bericht macht deutlich, welche erheblichen geschäftlichen Risiken von agentischer KI ausgehen können – insbesondere, weil diese Systeme eigenständig Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen handeln [1]. Dazu ein Kommentar von Keren Katz, Co-Lead, OWASP Agentic AI Project; Senior Group Manager of AI Security,…
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten und Sprachtechnologie als Treiber des Wandels 2026
Im Jahr 2026 werden KI-Agenten laut einer aktuellen Studie von DeepL weltweit als zentrale Treiber für den Wandel in Unternehmen gesehen, wobei die Mehrheit der Führungskräfte einen tiefgreifenden Einfluss auf Geschäftsprozesse erwartet [1]. Besonders die Integration von KI-Sprachtechnologie und Echtzeit-Sprachübersetzung wird als entscheidend für globale Kommunikation und Wachstum betrachtet, wobei Deutschland und Großbritannien bei der…
News | Business Process Management | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Banken und Versicherungen: KI-Agenten brauchen Beaufsichtigung der KI
Drei von fünf Banken und Versicherungen nennen die Kundengewinnung als einen der Hauptgründe für den Einsatz von KI-Agenten. 33 Prozent der Unternehmen entwickeln aktiv eigene KI-Agenten, allerdings haben nur 10 Prozent diese in großem Umfang eingesetzt. Fast die Hälfte der Banken und Versicherungen schafft neue Arbeitsplätze zur Überwachung von KI-Agenten. Finanzinstitute verlagern wichtige kundenbezogene…
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Whitepaper
KI-Agenten am Arbeitsplatz machen Identity Resilience unerlässlich
Angreifer brechen nicht mehr ein; sie melden sich einfach an. Eine neue Studie zeigt eine besorgniserregende Lücke zwischen der wachsenden Angriffsfläche für Identitätsdiebstahl und der Fähigkeit von Unternehmen, sich von Kompromittierungen zu erholen [1]. Die KI-Welle führt zu einer Zunahme von KI-Agenten am Arbeitsplatz und damit zu mehr nicht-menschlichen Identitäten (NHIs) sowie agentenbasierten Identitäten.…
News | Digitalisierung | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, bevor man KI-Agenten in der Cybersecurity einsetzt?
In der heutigen digitalen Welt sind KI-Agenten zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Cybersecurity geworden. Doch bevor man diese mächtigen Helfer einsetzt, ist es entscheidend, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten. Von der Sicherung ihrer Identitäten bis hin zur Integration menschlicher Freigaben für kritische Aktionen – jeder Schritt zählt.…
News | Business Process Management | Trends 2025 | E-Commerce | Trends Infrastruktur | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Logistik
KI-Agenten in Logistik und Lieferkette: Hohe Akzeptanz, aber klare Spielregeln gefordert
Laut einer aktuellen Studie des Aachener Softwareunternehmens INFORM unter 114 Fach- und Führungskräften aus Logistik und Supply Chain Management sehen die meisten Unternehmen in KI-Agenten großes Potenzial, vor allem bei der Automatisierung und Effizienzsteigerung logistischer Abläufe. Für den erfolgreichen Einsatz sind gut geschulte Mitarbeitende, klare Richtlinien und transparente Entscheidungsprozesse entscheidend. Hohe Akzeptanz, wachsender Praxiseinsatz…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Halloween das ganze Jahr: Stoppt den KI-Agenten-Horror
Wenn sie von der Leine gelassen werden, können sie Angst und Schrecken verbreiten und der Horror bricht los. Freilaufende KI-Agenten sind praktisch ein nie enden wollendes Halloween. Das Marketing schreibt KI-Agenten gerne magische Kräfte zu: Sie handeln völlig autonom und regeln alles selbst. Die Realität sieht jedoch etwas anders aus. Wer KI-Agenten nicht an…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 9-10-2025
Wie Unternehmen KI-Agenten verantwortungsvoll einsetzen – Zwischen Hype und Realität
Für den erfolgreichen Einsatz von KI-Agenten in Unternehmen ist die Akzeptanz in der Belegschaft entscheidend. Zudem müssen klare Leitplanken für den Umgang mit KI gesetzt werden. Besonders großes Potenzial wird in Bereichen gesehen, in denen Daten im Mittelpunkt stehen und repetitive Prozesse dominieren, wie im Finanzwesen und IT-Support.
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps
Welche Herausforderungen sollten gelöst werden, bevor man KI-Agenten im Unternehmen einführt?
Agentic AI, die nächste Evolutionsstufe der künstlichen Intelligenz, verspricht eine intelligente Automatisierung von Prozessen, indem sie selbstständig plant, entscheidet und handelt. Diese Vielseitigkeit und Selbstständigkeit bringen jedoch auch Herausforderungen mit sich, die Unternehmen vor der Einführung bewältigen müssen. Eine klare Definition von Governance, Rollen und Verantwortlichkeiten ist entscheidend, um unkontrollierte Autonomien zu vermeiden. Sicherheitsrisiken…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Drei zentrale Risiken bei KI-Agenten
KI-Agenten (engl. »AI agents«) erobern die Arbeitswelt, doch der Hype birgt auch Gefahren. Während Unternehmen weltweit auf diese Technologie setzen, zeigt sich: Schnelligkeit geht oft zu Lasten der Sicherheit. Nach einer aktuellen IBM-Studie sehen Unternehmen KI-Agenten nicht länger als Experiment, sondern als unverzichtbaren Bestandteil ihrer digitalen Transformation [1]. Führungskräfte erwarten bis 2025 einen achtfachen Anstieg…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work
KI-Revolution: Management betrachtet KI-Agenten mit Neugier
Von allen Trend-Technologien werden KI-Agenten die Wertschöpfung der Wirtschaft am meisten stärken: 44 Prozent der deutschen Entscheider trauen ihnen zu, für den größten Produktivitätsschub zu sorgen, im Vergleich zu smarten Maschinen (42 Prozent), Quantencomputern (40 Prozent) und humanoiden Robotern (26 Prozent). Das zeigt eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von Microsoft Deutschland [1]. Den Einsatz von…
News | Effizienz | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Effizienzschub im Außendienst: Die Rolle von KI-Agenten im Field Service
Sie planen selbstständig den Einsatz von Servicetechnikern, erkennen Anomalien an Maschinen und schlagen Gegenmaßnahmen vor oder arbeiten neue Kollegen ein: KI-Agenten werden den technischen Außendienst nachhaltig transformieren. Agentenbasierte KI läutet eine neue Ära der Automatisierung ein. KI-Agenten, die Aufgaben ohne menschlichen Input autonom erledigen und dabei Entscheidungen treffen, versprechen Unternehmen erhebliche Effizienzgewinne. Ein Bereich,…
News | Trends 2025 | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten werden Arbeitskräfte ersetzen – aber später als gedacht
Lediglich 15 % der IT-Anwendungsleiter gaben an, dass sie derzeit vollständig autonome KI-Agenten – also zielorientierte KI-Tools, die ohne menschliche Aufsicht arbeiten – in Betracht ziehen, testen oder bereits einsetzen. Das geht aus einer Umfrage von Gartner hervor [1]. Im Mai und Juni 2025 befragte Gartner insgesamt 360 IT-Anwendungsleiter aus Unternehmen mit mindestens 250 Vollzeitbeschäftigten…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Verantwortungsbewusster Einsatz von KI-Agenten: Maßnahmen und Empfehlungen
Es gibt mehr Herausforderungen und Risiken, die mit der Einführung von KI-Agenten in Unternehmen verbunden sind, als bisher angenommen. Gerade Unternehmen, die bereits KI-Agenten einsetzen, haben ein höheres Bewusstsein für die damit verbundene Management-Komplexität, und erkennen, dass diese Komplexität oft die verfügbaren Mitarbeiterressourcen übersteigt. Ohne klare Governance, Ressourcenplanung und Transparenz drohen erhebliche Risiken wie Überlastung,…
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Whitepaper
Vertrauen ist Schlüsselfaktor für Akzeptanz von KI-Agenten
KI-Agenten könnten der nächste große Trend sein – ihr Potenzial wird bislang aber kaum ausgeschöpft. Transparenz & Kontrolle sowie Rechtssicherheit sind zentrale Anforderungen. Unternehmen erproben Monetarisierungsansätze – Zahlungsbereitschaft entsteht nur bei klar erkennbarem Mehrwert. KI-Agenten, also Programme, die Aufgaben eigenständig ausführen, entwickeln sich zum nächsten großen Technologietrend. 39 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Der Ansturm auf KI-Agenten: Sind Unternehmen bereit, schnell UND groß zu scheitern?
Unternehmen lassen KI unbeaufsichtigt laufen, als ob sie einem Praktikanten große Entscheidungen anvertrauen, anstatt einfache Aufgaben – obwohl sie noch nicht klug genug sind. Stellen Sie sich vor, Sie kommen an einem Bahnhof während der Hauptverkehrszeit an einem überfüllten Zug irgendwo in Bangladesch oder Indien vorbei. Sie wissen vielleicht nicht, wohin er fährt, aber…
8683 Artikel zu „KI ERP“
News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Enterprise Content Management – High Performance dank Low-Code und KI
Intelligenten Systemen und automatisierten Prozessen gehört die Zukunft. Auf dieser Grundlage können sich Unternehmen fit für das Wettbewerbsumfeld für morgen machen und mit mehr Effizienz im Arbeitsalltag glänzen. Künstliche Intelligenz (KI) und Low-Code-Plattformen liegen hier eindeutig im Trend.
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Ausgabe 9-10-2025
TaxTech im Praxiseinsatz – KI als Treiber für effiziente Steuerprozesse
Das deutsche Steuerwesen ist komplex und erfordert effiziente Lösungen zur Bewältigung der hohen Anforderungen. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ermöglichen die Automatisierung und Optimierung von Steuerprozessen, wodurch Unternehmen Transparenz gewinnen und Risiken sowie Kosten reduzieren können. Die Vision der »autonomen Compliance« kombiniert technologische Innovationen mit menschlicher Expertise, um eine moderne und resiliente Steuer-Compliance zu schaffen.
News | TechTalk | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Mit Nutanix Enterprise AI entstehen neue, intelligente KI-Agenten
Was hat es mit der aktuellen Edition von Nutanix Enterprise AI auf sich, und wie wird dieser Release Unternehmen helfen, ihre eigenen intelligenten KI-Agenten zu realisieren und zu implementieren. Das wollten wir auf der Tech Show Frankfurt von Jason Langone wissen. Herausgekommen ist dieses 2-minütige Video, für das er spontan zur Verfügung stand.
News | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Tipps
Überprüfung von KI-Ergebnissen: So bewerten Sie die Zuverlässigkeit künstlicher Intelligenz
Die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) wird immer alltäglicher – sei es für Texte, Analysen oder Bilder. Doch wie kann man sicherstellen, dass die Ergebnisse korrekt, verlässlich und nicht verzerrt sind? Hier sind einige Methoden, mit denen Sie die Qualität und Genauigkeit von KI-generierten Ergebnissen prüfen können. Faktencheck durch unabhängige Quellen KI kann Fehler…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Gesundes Misstrauen: Überprüfen Sie KI-Ergebnisse?
Die Nutzung künstlicher Intelligenz ist in Deutschland mittlerweile weit verbreitet. Aber wie groß ist eigentlich das Vertrauen in die Ergebnisse von KI-Tools wie ChatGPT, Perplexity oder dem Microsoft Copilot? In Deutschland offenbar ziemlich groß, wie der kürzlich von EY veröffentlichte AI Sentiment Index zeigt. Demnach liegt der Anteil der Befragten, die KI-Ergebnisse überprüfen, um ihre…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Wenn KI erwachsen wird: Wie Firmen den Sprung von der Experimentierphase zur unternehmensweiten Skalierung meistern
Eine Einschätzung von Martin Weis, Managing Director Germany & Switzerland sowie Global Managing Partner AI Experience bei Infosys Consulting. Die anfängliche Euphorie rund um generative KI stößt inzwischen auf erste Hürden. Zwar wird die Technologie noch immer zu Recht als bahnbrechend für Wirtschaft und Gesellschaft gefeiert – doch zu Beginn des Jahres 2025 kämpfen viele…
News | Effizienz | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien
Neuer Ansatz einer Datenspeicherplattform für KI und HPC im großen Maßstab
Für KI-Workloads optimierte All-Flash-basierte Ultra-Scale-Datenspeicherplattformen liefern ausreichenden Speicherdurchsatz und bieten weitreichende Skalierbarkeit. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Innovationen erkennen viele Unternehmen schnell den Wert, ihre bestehenden Prozesse durch Modelltraining und Inferenz zu verbessern. Dieser Trend hat die Einführung von KI-Workflows in den Bereichen Vorverarbeitung, Training, Test, Feinabstimmung und Bereitstellung vorangetrieben. Alle diese Teilbereiche der…
News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Whitepaper
Wenn KI erwachsen wird: Wie Firmen den Sprung von der Experimentierphase zur unternehmensweiten Skalierung meistern
Die anfängliche Euphorie rund um generative KI stößt inzwischen auf erste Hürden. Zwar wird die Technologie noch immer zu Recht als bahnbrechend für Wirtschaft und Gesellschaft gefeiert – doch zu Beginn des Jahres 2025 kämpfen viele Unternehmen noch damit, ihre ambitionierten KI-Versprechen in greifbaren, unternehmensweiten Mehrwert zu überführen. Der Markt ist sich einig, dass generative…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Das KI-Gesetz der EU ist (bislang) eine verpasste Chance
Kommentar von Christian Guttmann, Vice President of Engineering, Decisioning & AI, Pegasystems »In den vergangenen Wochen habe ich immer wieder gelesen, das KI-Gesetz der EU sei ein Meilenstein bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz und könne als Vorbild für den Rest der Welt dienen. Tatsächlich verfolgen einige Länder wie Brasilien und Kanada ähnliche risikobasierte Ansätze, doch…
News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Rechenzentren: Flüssigkeitsgekühlte KI- und Enterprise-Rack-Scale-Lösungen
Supermicro eröffnet drei neue Produktionsstätten im Silicon Valley und weltweit, um das Wachstum von flüssigkeitsgekühlten KI- und Enterprise-Rack-Scale-Lösungen zu unterstützen. Erweiterte Produktionskapazitäten sollen die weltweite Kapazität an flüssigkeitsgekühlten Racks auf mehr als das Doppelte der heutigen 1.000 pro Monat ausgelieferten KI SuperClusters erhöhen. Supermicro, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und…
News | Marketing | Tipps
KI im Marketing: Hyperpersonalisierst du schon oder A/B-testest du noch?
Kundinnen und Kunden das zu bieten, was ihr Herz höherschlagen lässt – dieses Ziel streben nicht nur Verkaufsprofis an, sondern auch Marketer. Die Wünsche der Kundschaft in den Mittelpunkt zu rücken und ihr an sämtlichen Touchpoints genau jene Informationen bereitzustellen, die sie wirklich braucht, ist die Königsklasse im datengetriebenen Marketing. Natürlich kann künstliche Intelligenz die…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz | Services
KI avanciert 2024 zum stärksten Motor für die Entwicklerproduktivität
Generative KI hat im vergangenen Jahr die Schlagzeilen bestimmt. Kein Wunder also, dass auch 2024 ganz im Zeichen künstlicher Intelligenz stehen wird. Markus Eisele, Developer Strategist bei Red Hat, wagt einen Ausblick darauf, wie und wo die Zukunftstechnologie Entwicklerinnen und Entwickler im kommenden Jahr begegnen und ihre Produktivität verbessern wird. Der Blick in die…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
KI ist mehr als Hype: Warum Unternehmen den Aufsprung auf den KI-Zug nicht verpassen sollten
OpenAI hat schon mit der Veröffentlichung von ChatGPT vor gut einem Jahr einen wahren KI-Hype ausgelöst. Aber erst kürzlich hat das Unternehmen bei seiner ersten Entwicklerkonferenz das wahre Potenzial seiner Technologie aufgezeigt: Ein GPT-Ökosystem, dessen Anwendungen miteinander verknüpft sind und aufeinander aufbauen. Künstliche Intelligenz wird unser Leben mindestens so stark verändern wie das Internet, ist…
News | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Verpfuschte KI-Integration: Die Dinge beim ersten Mal richtig machen
Warum es wichtig ist, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, bevor künstliche Intelligenz im Unternehmen eingeführt wird. Die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen steigt, da Unternehmen ihr Potenzial zur Förderung von Innovation, Effizienz und Wachstum erkannt haben. Laut einer aktuellen Studie von Deloitte sagen 94 % der Unternehmen, dass KI-unterstützte Automatisierungslösungen ein…
News | Business Intelligence | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung
abas erweitert ERP-Portfolio um KI-gestützte Spend-Analytics-Lösung von Onventis
abas, Hersteller von ERP-Software für den fertigenden Mittelstand, ergänzt sein Angebot um die SaaS-Lösung für Geschäftsausgaben »Onventis Spend Analytics«. Mit dem Add-on haben Anwender fortan die Möglichkeit, ihre Einkaufsdaten auf Basis von KI sowie differenziert nach Kriterien wie Lieferanten, Warengruppen, Organisationseinheiten sowie Transaktionen zu analysieren, um dadurch eine deutlich höhere Transparenz über ihre Ausgaben zu…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Energiemanagement und CO2-Tracking: Mehr Nachhaltigkeit und bessere Krisenbewältigung durch ERP-Integration
Wie mittelständische Unternehmen Energiemanagement und CO2-Tracking effizient umsetzen können. Die Weltwirtschaft befindet sich derzeit an der Schwelle eines neuen Zeitalters: Die Corona-Pandemie, Klimawandel sowie der Ukraine-Krieg wirken sich auf Lieferketten, Energieversorgung und Digitalisierungsinitiativen aus. Auch der deutsche Mittelstand bleibt von diesen Veränderungen nicht verschont und bekommt bereits erste Konsequenzen zu spüren. Mittelständler sollten sich…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
4 Schwerpunkte für datenschutzkonforme KI-Lösungen
Was sind die vier wichtigsten Herausforderungen bei Konzeption und Einsatz von KI-Anwendungen im Unternehmen? Der Siegeszug künstlicher Intelligenz spielt beim jüngst ausgelösten Digitialisierungsschub eine herausragende Rolle, schließlich erobert KI ständig neue Anwendungsfelder und findet sich so immer häufiger im praktischen Einsatz. Die Security-Verantwortlichen in Unternehmen stellt diese Entwicklung jedoch vor komplexe, neue Herausforderungen, denn…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Ausgabe 5-6-2020
KI aus der Cloud: Intelligent ERP – Das Plus für mehr Effizienz
Steigende Kundenerwartungen, wachsender Innovationsdruck und schnelle Marktveränderungen veranlassen Unternehmen zur mathematischen Optimierung ihrer Funktionsbereiche. Im ERP-System integrierte intelligente Assistenten geben hierbei fundierte Handlungsempfehlungen und unterstützen bei komplexen Entscheidungen.
News | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Ausgabe 11-12-2018
ERP-System mit KI und ML – Großes Potenzial durch intelligente Algorithmen
Die Themen künstliche Intelligenz und Machine Learning bestimmen heute zum großen Teil die Diskussionen zur Informationstechnologie. Das trifft auch auf Christian Leopoldseder, Managing Director der Asseco Solutions GmbH, zu.
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Trends Kommunikation | Trends Services | Kommunikation | Trends 2017 | Services
Anbietervergleich: Social Enterprise Networking Suites verbessern die Zusammenarbeit im Unternehmen
(Social) Enterprise Networking Suites stehen für professionelle Software- und Service-Angebote, die die Zusammenarbeit und Kommunikation von Mitarbeitern auf den Ebenen Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement unterstützen. Die entsprechenden Lösungen ähneln nicht selten sozialen Netzwerken für Privatkunden, sind aber aufgrund der Ausrichtung auf den professionellen Einsatz bezüglich des Designs flexibel anpassbar, sicherer und facettenreicher – speziell im…