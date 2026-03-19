Regulierung als KI-Skalierungsbooster

Regeln haben immer auch etwas Positives: Wie würden Geldgeschäfte ablaufen, wenn es dafür keine Gesetze gäbe? Erst Regeln führen zu einem zufriedenen, vertrauensvollen Miteinander. Bei KI ist es ähnlich: Wer komplexe Vorgänge an eine Maschine abgibt, sollte darauf vertrauen und prüfen können, dass sie verlässlich funktioniert. Dann lässt sie sich produktiv in vielen Situationen im Business-Alltag verwenden und gibt dem KI-Einsatz einen richtigen Boost.
Versicherungsnehmer können sich in Deutschland absolut darauf verlassen, dass ihre Versicherung im Fall der Fälle garantiert zahlen kann. Dafür sorgen zahlreiche Vorschriften, die eine ausreichende Risikovorsorge und abgesicherte Geldanlage vorschreiben. Hier sorgt Regulierung also für absolute Verlässlichkeit, selbst wenn beispielsweise eine Naturkatastrophe für großflächige Schäden sorgt.
Im Business-Maßstab trifft das auch auf Regulierungen wie den EU AI Act, die FIDA-Verordnung (Financial Data Access) und BaFin-Vorgaben zu. Sie sorgen für mehr Transparenz und Kontrolle für Kunden und sorgen letztlich für eine höhere Datenqualität, mit der eine KI deutlich bessere Ergebnisse erzielen kann.
Was passiert, wenn solche Leitplanken fehlen, hat die Finanzkrise 2008 gezeigt: Sie hat nicht nur Banken, sondern auch Versicherer wie AIG in höchste Nöte gebracht, die Ausfallrisiken nur unzureichend mit Kapitalrückstellungen abgesichert hatten. Dies war eine direkte Folge einer zu schwachen Regulierung.
KI-Agenten werden fehlende Fachkräfte ersetzen
Allen Verantwortlichen im Finanzwesen dürfte aufgrund der demographischen Entwicklung und des weiter wachsenden Fachkräftemangels klar sein, dass wir künstliche Intelligenz benötigen, um Prozesse und Workflows viel stärker zu automatisieren als bisher. KI-Agenten spielen dabei eine zentrale Rolle, weil sie ähnlich wie Menschen auch komplexere Aktionen selbstständig durchführen können und nicht nur Auskunft geben oder Anträge prüfen können.
Halluzinationen und nicht nachvollziehbare Entscheidungen dürfen den KI-Agenten aber in keinem einzigen Fall unterlaufen. Denn bei jeder Risikobewertung, Schadensregulierung oder Finanztransaktion können große Summen umgeschichtet werden. Von menschlichen Mitarbeitern wird verlangt, dass sie regelkonforme, dokumentierte Entscheidungen treffen. Dies muss auch für eine KI gelten.
Der Kunde geht davon aus, dass sein Institut und seine Versicherungen umsichtig und verantwortlich handeln, unabhängig davon, ob Entscheidungen von Menschen oder einer KI gefällt werden. Die KI muss genauso DSGVO-Vorgaben folgen und sich an Datensicherheits- und Datenschutzregeln halten – das ist die absolut notwendige Grundlage, um sie produktiv einsetzen zu können.
FIDA sorgt indirekt für verlässlichere KI-Ergebnisse
Auf Finanzinstitute kommen mit FIDA noch einmal strengere regulatorische Anforderungen zu. Deren Erfüllung ist eine zusätzliche Last und ein Kostenfaktor. Auf der anderen Seite benötigen sie auch selbst bessere, datengetriebene Entscheidungen. Der Schlüssel für beides liegt in einer erhöhten Datentransparenz. Regulatorische Compliance bedeutet nicht nur Regeln beachten – es bedeutet, dass Entscheidungen nachvollziehbar und überprüfbar sein müssen.
Datentransparenz ist die Versicherung gegen schlechte Entscheidungen. Wenn Finanzinstitute wissen, dass ihre KI keine versteckten Verzerrungen hat, dass sie robust ist gegen Edge Cases – dann können sie schneller und risikoärmer skalieren.
FIDA dient direkt dem Interesse von Kunden für mehr Kontrolle und Transparenz. Dafür werden Organisationen entsprechende Daten weiter aggregieren und qualitätssichern müssen. Dies erhöht gleichzeitig die Menge und Qualität an Daten, die für innovative und nützliche KI-Lösungen besonders wichtig sind. Dank einheitlicher und standardisierter Schnittstellen und Datenformate sinkt auch intern der Aufwand, diese Daten zu erheben und kontinuierlich zu verarbeiten.
Vom Datenpotenzial zu belastbaren KI-Entscheidungen
Dieser Datenschatz kann genutzt werden, um KI-Agentensysteme verlässlicher zu machen. Die Kunst besteht in einer datengetriebenen Orchestrierung der Agenten. Dabei werden aus den Daten analytische Leitplanken abgeleitet, welche die Agenten steuern. So gelangt man zu KI-Entscheidungen, die gemäß BaFin, EU-AI-Act und FIDA nachprüfbar, datenbasiert und verlässlich sind. Statt eines universell genutzten LLM wird eine Kombination verschiedener Modelle inklusive Small Language Models und klassischerer Machine-Learning-Modelle eingesetzt, um große Datenbestände nach Mustern und Auffälligkeiten zu durchsuchen und präzise Filter bereitzustellen. Die generative KI kann darauf basierend erklären, was das konkret bedeutet, und entsprechende Aktionen anstoßen.
Dank der Regulierungsvorgaben und der damit konformen, verlässlichen KI-Technologie wird sich der breite KI-Einsatz rasant entwickeln. KI wird in vielen Geschäftsfeldern und komplexen Umgebungen in Kürze zum Einsatz kommen, bei denen Unternehmen bisher zurückhaltend agiert haben. Damit schaffen einheitliche Regeln und Standards die Voraussetzung dafür, dass sich erfolgreiche KI-Lösungen nicht nur lokal erproben, sondern schnell auf weitere Prozesse, Abteilungen und Standorte übertragen lassen – Regulierung wird so zum entscheidenden Hebel für Skalierung.
Fazit
Auch wenn »Daten-Owner« aufgrund von FIDA ihre Daten öffnen und Drittanbieter und Insurtechs bereitstellen müssen: Aus der Datenperspektive wirkt die Regulierung wie ein sehr effektiver Katalysator. Unternehmen, die jetzt auf den regelkonformen Einsatz von KI setzen, haben noch einen deutlichen Wettbewerbsvorteil, der sich schnell als lohnende Investition in die Zukunft entpuppen wird.
Heiko Beier
Heiko Beier ist Geschäftsführer von moresophy und Professor für Medienkommunikation mit über 25 Jahren Erfahrung in der KI-gestützten Datenanalyse und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Seine Expertise umfasst die Entwicklung erklärbarer KI-Lösungen, die sich nahtlos in Unternehmensprozesse integrieren lassen.
1557 Artikel zu „KI Regulierung“
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Souveräne KI – Warum Regulierung, staatliche Beschaffung und geopolitische Interessen den Wettbewerb um KI neu ordnen
Zwei Jahre lang dominierte im KI-Markt vor allem ein Thema: der Wettbewerb der Modelle. Neue Benchmarks, größere Kontextfenster und schnellere multimodale Fortschritte bestimmten die Diskussion. Währenddessen blieb eine zentrale Frage weitgehend im Hintergrund: Was geschieht, wenn diese Systeme für Staaten strategisch so wichtig werden, dass Regierungen Einfluss auf ihre Nutzung und ihr Verhalten nehmen? …
News | Trends 2026 | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit 2026: KI und Regulierungen verändern das Spiel
Zum Ende des Jahres 2025 analysieren Experten die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Cybersicherheit und im Kontext der Cyberbedrohungen. Während Unternehmen in einer zunehmend komplexen Landschaft zahlreicher und ausgeklügelter Cyberbedrohungen agieren, erweist sich KI als ein mächtiges Instrument für die Verteidigung. Gleichzeitig ist sie aber auch zu einer Waffe für Cyberkriminelle geworden,…
News | Business | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Kleinstaaterei bei der KI-Regulierung bremst Automotive-Innovationen aus
Kommentar von Craig Melrose, Global Managing Partner – Advanced Technologies bei HTEC Künstliche Intelligenz entwickelt sich mit beeindruckender Geschwindigkeit – inzwischen beantwortet sie zuverlässig Fragen an Hotlines, kann weit über 100 Tumorarten unterscheiden und steuert selbstständig ganze Produktionsstraßen. Dafür verantwortlich sind IT-Systeme mit immer größerer Rechenleistung, bessere KI-Modelle und eine smartere Nutzung der verfügbaren Daten.…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Cloud-Souveränität 2025 – Zwischen Regulierung, KI und technischer Realität
Digitale Souveränität zählt zu den strategischen Leitthemen europäischer Industriepolitik. Doch was bedeutet sie konkret für Cloud-Anbieter und ihre Kunden?
News | Business | Künstliche Intelligenz
KI als Compliance-Coach – Wie Finanzdienstleister 2025 zwischen Automatisierung und Regulierung navigieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/mano-dedo-futuro-robot-8386440/ Künstliche Intelligenz hat sich in der Finanzbranche von einem Effizienzwerkzeug zu einem strategischen Instrument entwickelt, das Unternehmen dabei unterstützt, sich in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld zurechtzufinden. Mit dem Inkrafttreten neuer Vorschriften wie dem EU AI Act, DORA und AMLA stehen Finanzdienstleister vor der Herausforderung, KI-Technologien effektiv zu nutzen und gleichzeitig strenge Compliance-Anforderungen zu…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Stargate und die Streichung der KI-Regulierung sind eine Gefahr für die europäische Wirtschaft und Technologiesouveränität
Donald Trump streicht die bestehenden Vorgaben zur Kontrolle von künstlicher Intelligenz in den USA und kündigt ein 500 Milliarden Investment in die Technologie an. Damit gerät Europa weiter in Gefahr: Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist ernsthaft beeinträchtigt, führende KI-Denker wandern ab und Europa wird seine Technologiesouveränität nicht mehr sicherstellen können. Ein Statement von KI-Experte Carsten Kraus.…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Rechenzentrumstrends 2025: Unterstützung, Umsetzung, Nutzung und Regulierung von KI rücken verstärkt in den Fokus der Branche
Innovationen bei der Stromversorgung und Kühlung von KI-Racks sowie das Management von Energieverbrauch und Emissionen – diese Entwicklungen werden im kommenden Jahr im Mittelpunkt stehen. KI wird die Rechenzentrumsbranche weiterhin grundlegend neu gestalten. Das wird in den von Vertiv, einem Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, prognostizierten Trends für Rechenzentren für…
News | Künstliche Intelligenz
KI-Regulierung Europa vs. USA
Um möglichen Risiken wie dem Missbrauch personenbezogener Daten und der Privatsphäre sowie der Menschenwürde durch KI vorzubeugen, nimmt die Europäische Union (EU) mit dem »Artificial Intelligence Act« eine internationale Vorreiterrolle mit regulatorischen Überwachungsanforderungen für KI-Systeme ein. Neben dem EU AI Act gibt es auch aus den USA Vorgaben für KI, jedoch bezieht sich der »National…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
KI-Trends 2024: Hardwaremonopol, Fertigungsindustrie und Regulierung
Gainfarm-CTO und KI-Experte Christian Behrens über die Trends 2024 im Bereich Künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz (KI) war das große Thema in der Tech-Community im Jahr 2023 – und auch 2024 wird KI für reichlich Gesprächsstoff sorgen. »Neue Technologien, Fortschritte und Anwendungsmöglichkeiten werden künstliche Intelligenz immer stärker zu einem wesentlichen Bestandteil der Gesellschaft machen«, sagt…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
AI Act: Balance zwischen Regulierung und Förderung von KI-Innovationen notwendig
Am vergangenen Montag, 23.10.2023, endete eine Verhandlung von Kommission, Rat und Parlament der Europäischen Union (EU) zu neuen Regeln für künstliche Intelligenz (KI) ohne Ergebnisse. Da die Beratungen zum AI Act der EU weiter anhalten, scheint eine Einigung bis Dezember 2023 unwahrscheinlich. Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) hat die neuesten Entwicklungen zum Anlass genommen…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Es fehlen Grundlagen, um KI sicher in Finanzprozesse zu integrieren
Gleichzeitig mit wachsendem KI‑Einsatz im Finanzbereich fehlen vielen Organisationen weiterhin die operativen Grundlagen für eine sichere Integration. Eine aktuelle Studie zeigt, dass selbst KI‑Vorreiter häufig an Governance, Datenmanagement und Infrastruktur scheitern. Damit bleibt der Schritt vom Experiment zur skalierbaren Anwendung in zentralen Finanzprozessen für viele Unternehmen eine Herausforderung. Laut einer Studie von Payhawk fehlt…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Digitalisierung | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI beschleunigt die unkontrollierte Verbreitung von Zugangsdaten um ein Vielfaches
Im Jahr 2025 weisen Entwickler-Commits mit Claude Code* eine Leak-Rate von 3,2 Prozent bei Zugangsdaten auf, gegenüber einem Basiswert von 1,5 Prozent. Der menschliche Faktor bleibt entscheidend. GitGuardian, der Sicherheitsanbieter hinter der meistinstallierten Anwendung auf GitHub, veröffentlicht die fünfte Ausgabe seines Berichts »State of Secrets Sprawl« (Lagebericht zur Ausbreitung von Zugangsdaten) [1]. Der Lagebericht…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Whitepaper
KI‑Agenten statt Offshoring: Softwareentwicklung steht vor einem Paradigmenwechsel
93 Prozent der Tech-Entscheider sehen agentenbasierte KI als Alternative zur traditionellen Softwareentwicklung. Reply veröffentlicht die Studie »From Code to Control: AI’s Takeover of Software Development Lifecycle«, eine von Forrester Consulting durchgeführte Untersuchung [1]. Dafür wurden 536 IT-Führungskräfte in Europa und den USA befragt. Die Ergebnisse zeigen den schrittweisen Übergang von einfachen KI-Coding-Assistenten zu autonomen…
News | Business Process Management | Effizienz | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Warum Roboter ein eigenes Gehirn brauchen: Höchste Anforderungen an IT‑Systeme in der KI‑Robotik
KI macht Roboter so intelligent, dass sie ihre Umgebung wahrnehmen, komplexe Aufgaben eigenständig erledigen und individuell auf neue Situationen reagieren können. Als Gehirn dienen kompakte IT-Systeme direkt am Roboter, die sich deutlich von den klassischen Systemen aus der Rechenzentrumswelt unterscheiden. Dell Technologies erklärt, was sie auszeichnet und welche Anforderungen sie erfüllen müssen. KI erlaubt…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
KI und Arbeit: Warum der große Jobabbau ausbleibt – und was sich stattdessen verändert
Während viele vor einer KI‑bedingten Entlassungswelle warnen, zeigen Daten und Praxis ein deutlich widersprüchlicheres Bild. KI ersetzt bislang kaum Jobs, sondern verschiebt Aufgaben, scheitert aber an Datenqualität und schafft neue Rollen dort, wo Prozesse neu gedacht werden. Warum Angst schneller wächst als Produktivität – und weshalb Europas Herausforderung weniger im Personalabbau als in Qualifizierung und…
News | Business Intelligence | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Warum konsistente Daten der Schlüssel für maßgeschneiderte KI‑Anwendungen sind
Wie Datenplattformen zur Zentrale für moderne KI-Lösungen werden. Damit KI-Anwendungen überhaupt valide Ergebnisse liefern können, sind Qualität, Konsistenz und eine klare Strukturierung der zugrunde liegenden Daten entscheidend. Unvollständige, inkonsistente oder falsch formatierte Informationen führen zu unzuverlässigen Modellen, Verzerrungen oder fehlerhaften Entscheidungen. Außerdem sind strukturierte Daten leichter maschinell verarbeitbar und analysierbar – und erleichtern so…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Trends 2026 | Favoriten der Redaktion | Tipps
Mit KI, Nachhaltigkeit und Resilienz zum Unternehmenserfolg 2026 – Zukunft jetzt gestalten
2026 steht im Zeichen des digitalen Umbruchs: Künstliche Intelligenz, nachhaltige Technologien und resiliente Strukturen werden zur Grundlage für den Unternehmenserfolg. Unternehmen müssen sich neuen regulatorischen Anforderungen, Cyberrisiken und dem Fachkräftemangel stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer jetzt in Innovation, Talente und verantwortungsvolle Datenstrategien investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
KI‑Agenten im Unternehmen: Effizienzgewinn durch klare Regeln statt blinder Autonomie
KI‑Agenten entwickeln sich 2026 vom Experiment zum festen Bestandteil des Arbeitsalltags und versprechen, Unternehmen spürbar zu entlasten und effizienter zu machen. Ihr Nutzen entsteht jedoch nicht durch vollständige Autonomie, sondern durch klare Regeln, begrenzte Zugriffsrechte und eine enge Einbindung in bestehende Strukturen, in denen der Mensch die letzte Entscheidung trifft. Voraussetzung für den Erfolg sind…
News | Digitale Transformation | Effizienz | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Vertiv industrialisiert KI-Bereitstellung mit digital orchestrierter Infrastruktur
Die werkseitig integrierte, digital validierte Infrastruktur Vertiv OneCore reduziert die Komplexität der Bereitstellung vor Ort und beschleunigt die Termintreue trotz immer strengerer Bauauflagen. Vertiv industrialisiert die KI-Bereitstellung und kooperiert für bessere Skalierbarkeit mit Hut 8. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt eine bedeutende Weiterentwicklung im Bereich der Bereitstellung von Rechenzentren…
News | Trends 2025 | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Whitepaper: KI im Autohaus – Service Next Level
Das Thema künstliche Intelligenz (KI) ist auch in der Automobilbranche allgegenwärtig – von den Herstellern und Zulieferern bis in die Autohäuser und Werkstätten. Doch viele Händler und Kfz-Betriebe haben den konkreten Nutzen von KI im Alltag noch nicht identifiziert. KI kann bei Prozessen echten Mehrwert für das Servicegeschäft generieren – und dabei gleichzeitig positiv auf…