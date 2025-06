Cloud-Souveränität 2025 – Zwischen Regulierung, KI und technischer Realität

Digitale Souveränität zählt zu den strategischen Leitthemen europäischer Industriepolitik. Doch was bedeutet sie konkret für Cloud-Anbieter und ihre Kunden?

Klar ist: Wer digitale Infrastrukturen nicht selbst kontrolliert, macht sich abhängig – technologisch, wirtschaftlich und politisch. Spätestens seit extraterritorialen Gesetzen wie dem US CLOUD Act, den geopolitischen Spannungen der letzten Jahre und einer wachsenden Bedrohungslage durch Cyberangriffe ist das Bewusstsein für diese Abhängigkeit gestiegen. Die europäische Antwort lautet: regulatorische Rahmenwerke, technologische Eigenentwicklungen und die Rückbesinnung auf eigene Stärken.

Dabei stellt sich nicht nur die Frage, wie sich europäische Cloud-Infrastrukturen realisieren lassen. Entscheidend ist, ob diese souveränen Architekturen den Anforderungen an Skalierbarkeit, Innovationskraft und regulatorische Sicherheit genügen, gerade mit Blick auf die Bedarfe des Mittelstands und stark regulierter Branchen. Gleichzeitig rückt die Frage nach der wirtschaftlichen Tragfähigkeit in den Fokus: Denn die souveräne Cloud muss nicht nur sicher, sondern auch effizient betreibbar sein.

Drei Gesetze, die den Markt neu ordnen. Der Data Act [1], der AI Act [2] und die NIS2-Richtlinie [3] markieren eine neue Phase europäischer Digitalpolitik. Alle drei Regelwerke greifen unmittelbar in die Art und Weise ein, wie Unternehmen mit ihren Daten, Systemen und Partnern umgehen.

Der Data Act verpflichtet Unternehmen, ihre industriellen Nicht-Personendaten kontrollierbar und übertragbar zu machen. Insbesondere IoT-Daten dürfen nicht in abgeschlossenen Plattformen verbleiben, sondern müssen bei Bedarf mit Dritten geteilt werden können. Für Cloud-Anbieter bedeutet das: Sie müssen Transparenz schaffen, Portabilität gewährleisten und Lock-in-Effekte technisch wie vertraglich vermeiden. Unternehmen wiederum benötigen Plattformen, die sich flexibel in ihre Datenflüsse integrieren lassen, ohne unnötige Abhängigkeiten.

Der AI Act verfolgt einen risikobasierten Ansatz zur Regulierung künstlicher Intelligenz. Hochrisikosysteme – etwa in der Industrie oder im Gesundheitswesen – unterliegen strengen Auflagen in Bezug auf Datenqualität, Nachvollziehbarkeit, Dokumentation und menschliche Kontrolle. Cloud-Plattformen, auf denen KI-Anwendungen entwickelt oder betrieben werden, müssen daher nicht nur skalierbar, sondern auch auditierbar und rechtssicher gestaltet sein. Gerade hier können Anbieter punkten, die transparente Architekturen mit klarer Datenherkunft kombinieren.

Die NIS2-Richtlinie weitet die Pflichten zur Cyber-sicherheit erheblich aus. Erstmals sind nicht nur Betreiber Kritischer Infrastrukturen, sondern auch zahlreiche mittelständische Unternehmen verpflichtet, Risikoanalysen, technische und organisatorische Schutzmaßnahmen sowie Meldeprozesse umzusetzen. Daraus ergeben sich neue Anforderungen an die IT-Dienstleister: Sie müssen sowohl die regulatorischen Standards ihrer Kunden verstehen als auch ihre eigenen Infrastrukturen danach ausrichten. In der Praxis geht es damit um Sicherheitszertifikate, nachvollziehbare Betriebsprozesse und einen hohen Grad an Automatisierung, die zum Standard werden.

Souveränität braucht technische Exzellenz. Europäische Anbieter zeigen, dass Souveränität und Innovationsfähigkeit kein Widerspruch sind. Gerade mittelständische Unternehmen mit spezifischen Anforderungen profitieren von modularen Plattformen, die ohne komplexe Migrationsprojekte einsatzbereit sind. Kurze Wege, schnelle Skalierung und volle Kontrolle über Standort und Datenflüsse machen den Unterschied.

Ein besonderer Ansatz liegt in der dezentralen Infrastruktur: gridscale (ein OVHcloud Unternehmen) realisiert Rechenzentren etwa direkt in Windkraftanlagen – energie-effizient, geografisch nah am Kunden und von vornherein auf Resilienz ausgelegt [4]. Die Kombination aus Cloud- und Edge-Architektur erlaubt es, souveräne IT-Strukturen genau dort aufzubauen, wo sie gebraucht werden, ob im Krankenhaus, im Umspannwerk oder in der Industriehalle. Gerade diese Nähe zur industriellen Realität macht den Unterschied zu global standardisierten Hyperscale-Angeboten.

Von der Pflicht zur Chance: Europas digitale Eigenständigkeit. Die regulatorischen Anforderungen sind komplex, aber sie schaffen auch Marktchancen. Wer heute die Weichen richtig stellt, kann nicht nur Compliance sicherstellen, sondern echte Wettbewerbsvorteile erzielen. Denn Vertrauen, Geschwindigkeit und Anpassbarkeit werden zu entscheidenden Kriterien bei der Auswahl von Cloud-Partnern. Das gilt insbesondere für Unternehmen, die in sensiblen Bereichen wie Energie, Medizin oder Kritischer Infrastruktur tätig sind.

Gerade europäische Anbieter, die Souveränität nicht nur versprechen, sondern technisch und operativ umsetzen können, sind für die nächste Phase der Digitalisierung gut positioniert. Sie kombinieren regulatorisches Verständnis mit technologischer Exzellenz – und stellen die Frage nach der Cloud nicht nur politisch, sondern praktisch neu. Der Bedarf an souveräner IT ist real, und die Lösungen dafür existieren bereits.

Zukunftsfähige Cloud braucht europäische Antworten. Cloud-Souveränität ist keine ideologische Debatte, sondern eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Wer digitale Prozesse verantwortungsvoll gestalten will, muss Standort, Zugriffsrechte und Datenflüsse aktiv steuern können. Mit passenden Plattformen, regulatorischer Sicherheit und der Nähe zur Industrie bietet sich für europäische Anbieter jetzt die Gelegenheit, vom politischen Appell zur unternehmerischen Lösung zu werden. Die Kombination aus Gesetzestreue, technischer Qualität und praxistauglicher Infrastruktur ist ein Alleinstellungsmerkmal, das im globalen Wettbewerb zunehmend Gewicht gewinnt.

Henrik Hasenkamp verantwortet als CEO die Strategie und Ausrichtung von gridscale, einem Kölner Technologieanbieter, der Unternehmen eine schlüsselfertige Plug-and-Play Plattform für den schnellen und unkomplizierten Aufbau von Cloud- und Edge Computing-Services zur Verfügung stellt. Als einer der Pioniere und Vorreiter hat Henrik mit der Gründung von gridscale im Jahr 2014 das große Potenzial von Edge und Cloud Computing für die Digitalisierung in Deutschland früh erkannt und gridscale bis heute zu einem innovativen Softwareanbieter und Plattformbetreiber für mittlerweile tausende Mittelstandsunternehmen, IT-Dienstleister und Systemhäuser fortentwickelt. Seit August 2023 gehört das Unternehmen zur OVHcloud, dem europäischen Marktführer im Bereich Cloud. Gemeinsam und auf Basis der gridscale-Technologie entstehen derzeit weltweit 150 neue Standorte für OVHcloud, die unter dem Produktnamen Local Zone bereits erfolgreich vermarktet werden.

602 Artikel zu „Cloud Souveränität“