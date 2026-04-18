Zu schnell für die Wahrheit: Wie Tempo Distanz erzeugt

- Zu viel Tempo erzeugt Distanz, nicht Leistung: Organisationen scheitern weniger an fehlender Effizienz als daran, dass Beschleunigung Kontakt, Wahrheit und Lernen im Team untergräbt.
- Professionalität wird mit Vermeidung verwechselt: Unter Druck gelten Glätte, Positivität und Tempo als professionell – tatsächlich verhindern sie frühzeitige Klärung und erhöhen spätere Nacharbeit.
- Distanz entsteht im Alltag, nicht im Leitbild: Enge Taktung, fehlende Pausen und mangelnde Rückkopplung führen zu scheinbarer Produktivität bei innerer Abwesenheit.
- Resonanz ist die Gegenkompetenz zur Beschleunigung: Sie verbindet Klarheit mit Beziehung und ermöglicht, Unterschiede auszuhalten, ohne in Harmonisierung oder Rückzug zu flüchten.
- Kleine Rituale mit großer Wirkung: Drei Mikro‑Rituale (Pause vor Reaktion, Kontakt‑Check, klares Ende) kosten kaum Zeit, senken aber nachhaltig Distanz und Nacharbeit.
Viele Organisationen scheitern heute nicht an mangelnder Leistung, sondern an einem Zuviel an Tempo, das klammheimlich Distanz erzeugt. Wir verwechseln Professionalität mit dem Vermeiden von Reibung. Doch wer Minuten spart, indem er Unbequemes vertagt, zahlt später mit Wochen an Nacharbeit. Warum Resonanz die wichtigste Gegenkompetenz zur Beschleunigung ist und wie drei Mikro-Rituale den Kontakt zurück ins Team bringen, illustriert Frank Kellenberg.
Das Meeting ist eng getaktet. Alle sind freundlich, effizient. Die Folien sind auf Hochglanz poliert, die Agenda ist dicht. Und doch liegt etwas in der Luft: ein Thema, das niemand anspricht. Man nickt, macht weiter, entscheidet. Nach dem Meeting schreiben zwei Personen privat: „Können wir kurz sprechen?“ Später heißt es: „Irgendwie zieht das Team nicht mit.“ Tempo war da. Kontakt nicht.
Tempo ist nicht das Problem. Distanz ist es.
Unter Druck verändert sich Kommunikation. Sie wird glatter, Feedback vorsichtiger, Zweifel leiser. Was nach Professionalität aussieht, ist oft schon der Beginn von Distanz – und genau sie macht Zusammenarbeit zäh. Denn in komplexen Systemen wirken nicht nur Prozesse, Rollen und Strukturen. Entscheidend ist, was zwischen Menschen m
öglich bleibt: ob sie lernen, sich korrigieren und wirklich mitdenken können. Lernen entsteht dort, wo Realität früh genug zur Sprache kommen kann, ohne dass Beziehung bricht.
Viele Organisationen sind heute nicht zu langsam. Sie sind zu schnell für Wahrheit. Wo Arbeit gleichzeitig hybrid, vernetzt und unter Dauerlast stattfindet, wird „positiv bleiben“ leicht zur stillen Norm: keine Umwege, keine Reibung, bitte lösungsorientiert. Das klingt professionell. Oft ist es nur Vermeidung in gutem Ton. Freundlichkeit ist keine Kultur, wenn sie verdeckt, worum es eigentlich geht.
Warum Tempo Distanz erzeugt
Tempo erzeugt Distanz, weil es Wege verkürzt, die Zusammenarbeit dringend braucht: den inneren Weg zu einer bewussten Antwort, den sozialen Weg zueinander und schließlich selbst das Verständnis davon, was als professionell gilt.
Es verkürzt den inneren Weg.
Wo kaum Zeit bleibt, wird aus Wahrnehmung schnell Reaktion. Menschen greifen auf Muster zurück, statt sich zu fragen, was hier gerade wirklich dran ist. In der Sprache hört man das sofort: „Machen wir später“, „Ist nicht so schlimm“, „Da sind wir doch schon drüber“. Solche Sätze sind meist keine Geringschätzung, sondern Schutzreaktionen unter Druck – nur kosten sie später oft mehr, als sie im Moment sparen.
Es verkürzt den sozialen Weg.
Unter Zeitdruck wird Beziehung funktional. Dann zählt vor allem: Wer liefert? Wer blockiert? Wer stimmt zu? Je höher der Druck, desto stärker erscheinen Menschen in Rollen und desto weniger als Personen mit Wahrnehmung, Ambivalenz und Erfahrung. Das mag effizient wirken, senkt aber die Bereitschaft, Risiko einzugehen: eine unbequeme Wahrheit, eine unfertige Beobachtung, ein noch nicht belegbares Bauchgefühl.
Und es verschiebt, was als professionell gilt.
In vielen Teams heißt Professionalität unter Druck vor allem: ruhig, schnell, positiv. Wer zögert, irritiert. Wer widerspricht, bremst. Wer Gefühle benennt, gilt als zu nah dran. So entsteht ein Team, das nach außen harmonisch wirkt, während es innerlich an Verbindung verliert.
Wo Distanz entsteht: im Kalender, nicht im Leitbild
Distanz entsteht selten im Leitbild. Sie entsteht im Kalender: in zu vielen Übergängen, zu wenig Atem und zu wenig echter Rückkopplung. Wenn jedes Gespräch nur noch „durch“ muss, wird das Unfertige zum Störgeräusch. Menschen werden effizient – und innerlich abwesend. Das sieht nach Produktivität aus. Oft ist es nur beschleunigte Nacharbeit: Tempo spart Minuten und frisst später Wochen.
So zeigt sich Distanz im Alltag – meist leise, fast harmlos: Alles klingt „okay“, aber das Wesentliche bleibt ungeklärt. Entscheidungen werden getroffen und später erneut infrage gestellt, weil der Einwand nur vertagt wurde. Konflikte verschwinden nicht. Sie kommen als Reibung, Zynismus oder Rückzug zurück. Man nennt das dann ein „Kulturthema“. In Wirklichkeit ist es Kontaktverlust.
Resonanz als Gegenkompetenz: Klarheit mit Kontakt
Hier setzt Resonanz an. Resonanz ist keine Harmonie. Sie ist Klarheit mit Kontakt. Gemeint ist eine Form von Antwort: Ich nehme wahr, was ist – in mir und zwischen uns – und antworte so, dass Verbindung nicht abreißt. Resonanz heißt nicht, dass alle einer Meinung sind. Resonanz heißt: Wir können Unterschiedlichkeit aushalten, ohne in Distanz zu flüchten. Wir bleiben in Beziehung, während wir klären.
Gerade in einer Arbeitswelt unter Beschleunigung wird das zur Kernkompetenz: ambitioniert bleiben und zugleich lernfähiger werden. Schnell bleiben und zugleich kontaktfähiger. Nicht perfekter, sondern realistischer – schnell genug, um zu liefern, und nah genug, um wahr zu bleiben.
Wie Mikro-Rituale greifen
Die entscheidende Frage lautet: Wie wird das praktisch – ohne gleich das nächste Programm daraus zu machen? Die gute Nachricht: Es braucht kein großes Konzept. Es braucht Wiederholbarkeit im Kleinen. Rituale an den Momenten, die zählen. Dort, wo Tempo typischerweise Distanz erzeugt: in Meetings, im Feedback, in Entscheidungen, in Konflikten.
Besonders wirksam sind drei Mikro-Rituale, weil sie kaum Zeit kosten – und trotzdem die Logik im Raum verändern.
30 Sekunden: Pause vor der Reaktion
Oft reicht ein Satz: „Ich nehme mir kurz 30 Sekunden, damit ich bewusst antworte.“ Diese Mini-Pause entkoppelt Reflex und Antwort. Sie schafft Selbstkontakt: Was triggert mich gerade? Was ist wirklich wichtig? Und was wäre jetzt eine stimmige Antwort, die Klarheit schafft, ohne abzuwerten?
60 Sekunden: Kontakt-Check im Meeting
Eine einfache Frage genügt: „Was ist gerade das Unausgesprochene, das unsere Entscheidung später teuer macht?“ Nicht als Drama, sondern als Handwerk. Wer diesen Satz regelmäßig einführt, macht Wahrheit normal. Manchmal ist die Antwort klein: „Ich habe eine Sorge, aber noch keine Lösung.“ Manchmal ist sie größer: „Wir reden über Rollen, aber nicht über Verantwortung.“ In beiden Fällen gewinnt das Team Tempo – nicht durch schnelleres Sprechen, sondern durch weniger Umwege später.
2 Minuten: Ende mit Verantwortung
Am Ende eines Calls genügen zwei Fragen: „Was war heute wirklich wichtig?“ und „Was bleibt offen – und wer kümmert sich darum?“ Dieses kurze Ende verhindert, dass Unklarheit als „To-do“ in die nächste Woche wandert. Es stärkt Verantwortung, ohne die Kontrolle zu erhöhen.
Diese Mikro-Rituale sind klein – und genau deshalb wirksam. Sie wirken nicht über Absicht, sondern über Wiederholung. Und mit jeder Wiederholung verändern sie die soziale Logik im Raum.
Die neue Arbeitswelt wird nicht daran scheitern, dass Menschen zu wenig leisten. Sie scheitert dort, wo Tempo Beziehung ersetzt und Distanz als Professionalität durchgeht. Die Wahrheit kommt ohnehin ins System. Die Frage ist nur, ob früh genug, damit sie noch gestaltbar bleibt.
Tempo darf bleiben. Druck wird bleiben. Aber Distanz muss nicht bleiben. Was es dafür braucht, sind Vorbilder. Wenn Führungskräfte solche Sätze selbst nutzen, sinkt die soziale Gefahr für alle anderen. Aus einzelnen Momenten von Mut wird so ein gemeinsamer Standard. Genau so entsteht Kultur: nicht über Poster, sondern über wiederholbares Verhalten.
Resonanz ist die Fähigkeit, unter Druck in Kontakt zu bleiben – damit Lernen schneller wird als der Druck und Tempo wieder zu Fortschritt wird, statt zur Flucht nach vorn.
Frank Kellenberg
Frank Kellenberg ist Leadership- und Kulturentwickler, Organisationspsychologe, Coach – und Resonanzarchitekt. Seit über fünfundzwanzig Jahren begleitet er internationale Organisationen und Führungskräfte dabei, Arbeit lebendiger, sinnstiftender und menschlicher zu gestalten.
» https://www.frankkellenberg.com
Frank Kellenberg
Auf einer Wellenlänge
Resonanz – die verborgene Kraft, die Menschen wirklich verbindet
-
Auflage BusinessVillage 2026
232 Seiten
ISBN 978-3-86980-837-6 29,95 Euro
ISBN PDF 978-3-86980-838-3 28,95 Euro
ISBN EPUB 978-3-86980-839-0 28,95 Euro
197 Artikel zu „Führungskräfte Vorbild“
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Services | Strategien | Tipps
Führungskräfteentwicklung: Coaching als Schlüssel erfolgreicher Transformation
Die industrielle Transformation gelingt nicht allein durch Technologie, sondern durch Menschen. Digitalisierung, Fachkräftemangel und globale Unsicherheiten fordern Unternehmen heraus, Veränderung als Dauerzustand zu begreifen. Entscheidend ist, wie Führungskräfte befähigt werden, Orientierung zu geben, Teams zu befähigen und Kultur vorzuleben. Nur wer Wandel führt, statt ihn zu verwalten, macht Transformation nachhaltig erfolgreich. Wandel braucht Haltung…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Strategien | Tipps
Akademische Ausgründungen brauchen Vorbilder
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlagen nur selten alternative Karrierewege ein: Viele verfolgen entweder eine akademische Laufbahn oder entscheiden sich nach ihrem Studium für ein namhaftes Unternehmen, um dort Karriere zu machen. Die dritte Option – ein eigenes Start-up zu gründen – ziehen nur wenige in Betracht. Experten machen unter anderem fehlende Vorbilder für die niedrigen Gründungszahlen…
News | Business | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Trends 2019
Führungskräfte und die IT-Sicherheit – ein brisantes Verhältnis
Neue Zahlen belegen, dass viele Manager Sicherheitsregeln ignorieren. Zwei Fragen: Wer hat die meisten Informationen in einem Unternehmen, die weitesten Rechte zum Datenzugriff und wird deshalb bevorzugt gehackt? Klar, das Topmanagement. Wer sollte sich daher konsequent schützen und schützen lassen? Eben. Doch Sicherheit kann unbequem sein und neue Untersuchungen zeigen einen gefährlichen Trend: Viele leitende…
News | Business | Online-Artikel | Services
Gesundheit am Arbeitsplatz: Verantwortung für Führungskräfte, aber auch für jeden Einzelnen
Wer im Service arbeitet, tickt »etwas« anders – das hört man oft, und das ist positiv gemeint. Engagierte Mitarbeiter leben den Service, für sie ist der Dienst am Kunden eine emotionale Angelegenheit, eben eine Lebensaufgabe. Aber je nach Einsatzbereichen ist auch eine gewisse Last zu tragen, angefangen von der Verantwortung über den Dialog zum Kunden…
News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Geschäftsprozesse | Infografiken | Trends 2018 | Kommunikation
Wunsch nach flexiblem Arbeitsplatz: Unternehmen brauchen Vorbilder
45 Prozent der Mitarbeiter hoffen auf mehr Freiheiten durch digitalen Arbeitsplatz. Hälfte der Arbeitnehmer nutzt aber keine digitalen Werkzeuge. Erfolgsformel: Technologie + Kultur + Vorbilder. Die Erwerbstätigen in Deutschland wünschen sich von der Arbeit der Zukunft vor allem eins: mehr Flexibilität. Sie sehen diese laut einer aktuellen Umfrage auch als größten Vorteil des digitalen…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Lösungen | Online-Artikel | Strategien | Tipps
Die Essentials der zukünftigen Führungskräfteentwicklung
Die wertvollste Ressource eines jeden Unternehmens sind qualifizierte Mitarbeiter, vor allem die, von denen es nur relativ wenige gibt. Gemeint sind exzellente Führungskräfte. Gerade im Zeitalter der digitalen Transformation benötigen Unternehmen aber gute Leader auf allen Führungsebenen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Fatalerweise wächst diese Spezies aber nicht so einfach auf Bäumen und…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | New Work | Strategien | Tipps
Stimmigkeit statt Status: Auf der Suche nach echtem Sinn im Digital Age
In einer Welt permanenter Vergleichbarkeit und sozialer Erwartungen steht der Mensch vor einer zentralen Frage: Entfaltet er sein Potenzial aus innerer Stimmigkeit oder verliert er sich in Anpassung und Inszenierung? Der Autor beleuchtet, wie subtil Konditionierung wirkt, warum gesellschaftliche Anerkennung oft mit Selbstverleugnung erkauft wird und welche psychischen Kosten daraus entstehen. Er plädiert für Autonomie,…
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security
Warum DDoS-Abwehr heute geschäftskritisch ist – Digitale Resilienz stärken
Gezielte DDoS-Angriffe auf Unternehmen und öffentliche Verwaltungen nehmen rasant zu und bedrohen nicht nur die technische Infrastruktur, sondern auch Geschäftserfolg und Reputation – Standardlösungen stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen. Nur dedizierte, intelligente und skalierbare Abwehrsysteme sichern digitale Resilienz und schützen nachhaltig vor finanziellen Schäden und Vertrauensverlust.
Ausgabe 1-2-2026 | News | Kommentar | Strategien
Business-Jam 2026 – Mit dem richtigen Beat den Erfolg orchestrieren
Was halten Sie davon, das Unternehmensjahr 2026 mit den musikalischen Prinzipien des »Business«-Jam zu gestalten? Dynamik, Takt und Beat für eine erfolgreiche Unternehmensführung in einer komplexen, schnelllebigen Welt, die von Restrukturierungen nur so durchzogen ist, für sich zu nutzen.
News | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Tipps
KRITIS-Dachgesetz beschlossen – Was Betreiber kritischer Infrastrukturen jetzt wissen müssen
Nach mehrjähriger Verzögerung hat der Bundestag am 29. Januar 2026 das KRITIS-Dachgesetz beschlossen [1]. Das Gesetz schafft erstmals bundeseinheitliche Mindeststandards für den physischen Schutz kritischer Anlagen und ergänzt damit die bereits etablierten IT-Sicherheitsanforderungen. Betroffen sind elf Sektoren: Energie, Transport und Verkehr, Finanz- und Versicherungswesen, Gesundheit, Trinkwasser, Abwasser, Siedlungsabfallentsorgung, Informationstechnik und Telekommunikation, Ernährung, Weltraum sowie…
News | Business | Digitalisierung | New Work | Services | Strategien | Tipps
8 Tipps für deine Jobsuche
Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind eindeutig: 3,085 Millionen Menschen waren im Januar 2026 arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,6 Prozent. Gleichzeitig gibt es nur noch 598.000 offene Stellen bei den Arbeitsagenturen – 34.000 weniger als vor einem Jahr. Das bedeutet: Auf jede Stelle kommen mehr Bewerber als zuvor. Erstelle eine Liste…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Strategien | Tipps
Vom Projekt zur Betriebslogik: Wie UiPath seine SAP-Landschaft mit KI-Agenten neu erfindet
Warum orchestrierte, KI-basierte Agenten zum strategischen Hebel in der SAP-S/4HANA-Transformation werden und was sich aus der »Customer Zero«-Initiative von UiPath und Deloitte lernen lässt. In vielen Unternehmen wird die Umstellung auf SAP S/4HANA noch immer als notwendige Pflichtübung gesehen: teuer, riskant und mit ungewissem Mehrwert jenseits der technischen Erneuerung. UiPath hat diese Transformation anders…
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Orchestrierung mit Substanz: Wie europäische Unternehmen digitale Komplexität beherrschbar machen
Europäische Unternehmen begegnen der digitalen Komplexität, indem sie auf stabile, sichere und steuerbare IT-Architekturen setzen und Technologien gezielt dort einsetzen, wo sie nachweislich Wert schaffen. Zentrale Maßnahmen sind die sichere Kopplung von IT- und OT-Systemen, der produktive Einsatz spezialisierter KI-Lösungen, nachhaltige und wirtschaftliche Betriebsmodelle (wie GreenOps und FinOps) sowie die strategische Orchestrierung hybrider Systemlandschaften durch…
News | Business | IT-Security | Services | Strategien
IT-Security-Strategie für komplexe Landschaften entwickeln
»Eine IT-Security-Strategie für komplexe Landschaften zu entwickeln, sollte zu Jahresbeginn ganz oben auf der Agenda stehen.« Die meisten Cyberangriffen in der EU finden in Deutschland statt, und die Schwachstellen in den IT-Infrastrukturen nehmen täglich zu. Viele Unternehmen stehen daher vor der Frage, wie sie ihre IT-Sicherheit strategisch neu ausrichten können. Im Interview stellen Stefan Rothmeier…
News | Business | New Work | Services
Talent zu erkennen ist die Kunst, um Wachstum zu schaffen
Eine professionelle Personalberatung ist weit mehr als bloße »Personalvermittlung«: Sie ist analytischer Sparringspartner, Moderator und Katalysator, der Unternehmen und echte Talente langfristig zusammenbringt. Im Fokus stehen dabei Werte wie Loyalität, Erfahrung, Lernfähigkeit und Expertenwissen – und nicht nur ein lückenloser Lebenslauf. Talente binden und Unternehmenserfolg sichern Talente zu binden und Erfahrung sinnvoll zu nutzen,…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Logistik | Whitepaper
Die Reisebranche muss in Resilienz investieren und sie priorisieren
Die Luftfahrt- und die gesamte Reisebranche befinden sich an einem kritischen Wendepunkt, da ältere IT-Systeme Schwierigkeiten haben, den Anforderungen steigender Passagierzahlen und zunehmender Cyberbedrohungen gerecht zu werden. Um Betrieb und Reputation zu schützen, muss der Sektor dringend sichere, skalierbare und cloud-native Infrastrukturen einführen, die betriebliche Resilienz gewährleisten und sensible Daten schützen, so Martin Smillie,…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | New Work | Strategien | Tipps
Wirkliche Cyberresilienz: Cybersicherheit ist eine Angelegenheit der Unternehmenskultur
Im Falle eines erfolgreichen Angriffs sind die Schuldigen mitunter schnell gefunden: Eine Lücke in der Firewall, eine geöffnete Phishing-Mail oder eine übersehene Warnmeldung. Doch ein Blick in die Praxis zeigt: IT-Sicherheit scheitert nicht an Technologien oder Fehlverhalten, sondern bereits grundsätzlich an einem Mangel an Unternehmenskultur. Wenn Cybersicherheit in einer Organisation nur als eine schlecht durchgesetzte…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Nachhaltigkeit | New Work | Tipps
Mentale Erschöpfung ist beruflicher Alltagsschmerz
Fast jeder zweite Beschäftigte fühlt sich an seinem Arbeitsplatz dauerhaft mental belastet. Mentale Erschöpfung ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ein ständiger beruflicher Begleiter. Das zeigt der aktuelle voiio Resilienz Report, für den 570 Beschäftigte zu Belastungsfaktoren im Job sowie zu deren Symptomen und Ursachen befragt wurden [1]. Die Ergebnisse der Umfrage…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | IT-Security | Services | Whitepaper
Digitale Resilienz aufbauen – So sichern wir digitale Netze und Services
Dänemark gilt als Vorreiter, wenn es um Digitalisierung und moderne Kommunikationsinfrastruktur geht. Ein aktuelles Whitepaper, das von der GlobalConnect Gruppe für Dänemark veröffentlicht wurde, zeigt jedoch eindrücklich: Selbst in hochentwickelten Volkswirtschaften sind digitale Netze verwundbar – und zwar nicht nur durch technische Fehler, sondern durch systemische Risiken. Und in jüngerer Zeit – vor dem Hintergrund…
News | Business | IT-Security | Services | Tipps
Haftungsfalle Cybersecurity: NIS2-Schulungspflicht setzt Geschäftsleiter unter Zugzwang
Cyberangriffe treffen Unternehmen immer häufiger und entwickeln sich zum zentralen Geschäftsrisiko. Aktuell schärfen die NIS2-Richtlinie und der Entwurf eines neuen BSI-Gesetzes die Verantwortung der Chefetagen und verpflichten Geschäftsleiter zu regelmäßigen Schulungen im Cyberrisikomanagement. »Die neue Schulungspflicht macht Cybersecurity zur Kernaufgabe der Geschäftsleitung und rückt die persönliche Verantwortung in den Mittelpunkt«, weiß Rechtsanwalt André Schenk,…