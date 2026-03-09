Gezielte DDoS-Angriffe auf Unternehmen und öffentliche Verwaltungen nehmen rasant zu und bedrohen nicht nur die technische Infrastruktur, sondern auch Geschäftserfolg und Reputation – Standardlösungen stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen. Nur dedizierte, intelligente und skalierbare Abwehrsysteme sichern digitale Resilienz und schützen nachhaltig vor finanziellen Schäden und Vertrauensverlust.
Die Verfügbarkeit von Onlinediensten ist heute ein entscheidender Faktor für den Geschäftserfolg und die Reputation jeder Organisation – von Großunternehmen bis hin zur öffentlichen Verwaltung. Die anhaltenden Distributed-Denial-of-Service-Angriffe (DDoS) auf deutsche Kommunen in jüngster Zeit haben erneut gezeigt, wie allgegenwärtig und aktuell diese Bedrohung ist. Solche Attacken legen öffentliche Websites lahm und beeinträchtigen damit massiv Bürgerdienste und Informationsangebote.
Ein Beispiel: In Nürnberg war die städtische Homepage über Stunden hinweg nicht zuverlässig erreichbar als Ergebnis eines gezielten externen Angriffs [1]. Trotz sofort eingeleiteter Gegenmaßnahmen dauerten die Störungen an. Auch Trier war Ende Juli/Anfang August sowie erneut Ende Oktober/Anfang November von wiederholten Cyberangriffen betroffen [2]. Der jüngste Angriff wies dabei ein um ein hunderfaches höheres Intensitätsniveau auf als die Attacke im Sommer. Nach derzeitigen Erkenntnissen war im Juli ein russisches Hacker-Kollektiv für die Attacke verantwortlich. Infolge der Angriffe kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen der städtischen Webinfrastruktur. Die Website der Stadt war über mehrere Tage vollständig außer Betrieb. Trotz des Einsatzes einer dedizierten Firewall konnte der Schutzmechanismus den Angriff nicht abwehren. Im Rahmen der Analyse wurde festgestellt, dass die Firewall selbst gezielt als Angriffsvektor ausgenutzt wurde und somit eine sicherheitsrelevante Schwachstelle darstellte.
Diese Vorfälle zeigen deutlich: Angriffe auf digitale Dienste von Städten und Landkreisen, bei denen Websites und Portale stunden- oder gar tagelang lahmgelegt werden, sind längst kein bloßes »Grundrauschen« des Internets mehr. DDoS-Attacken werden gezielt als geopolitisches oder finanzielles Druckmittel eingesetzt – und verlangen nach einer Abwehr, die über generische Sicherheitsmaßnahmen hinausgeht.
Die unterschätzte Gefahr permanenter Ausfallzeiten. Laut der Bitkom Wirtschaftsschutz-Studie 2025 sind 25 % der durch Cyberangriffe verursachten Schäden DDoS-Angriffen geschuldet [3]. Die Folgen erfolgreicher DDoS-Angriffe reichen weit über technische Probleme hinaus und betreffen keineswegs nur öffentliche Verwaltungen. Wenn kritische, umsatzrelevante Dienste wie E-Commerce-Plattformen, Buchungssysteme oder Cloud-Anwendungen ausfallen, entstehen unmittelbar finanzielle Verluste. Hinzu kommen die oft erheblichen Kosten für Wiederherstellung und forensische Analyse nach einem Angriff.
Auch die interne Produktivität leidet: Sind Anwendungen oder Dienste nicht verfügbar, können Mitarbeitende nicht effizient arbeiten. Gleichzeitig sorgt die Nichterreichbarkeit von Kundenportalen oder Support-Diensten für Unzufriedenheit und Vertrauensverlust.
Ein längerer Ausfall sendet zudem ein klares Signal der Unzuverlässigkeit. Frustrierte Kunden wandern ab, und der entstandene Reputationsschaden kann die Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigen.
Wenn Standardlösungen an ihre Grenzen stoßen. Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Landschaft der DDoS-Angriffe und verleiht den ohnehin schon leistungsstarken Diensten eine neue Dimension der Raffinesse. Automatisierung und KI haben die Effektivität und Anpassungsfähigkeit dieser Angriffe so weit verbessert, dass herkömmliche Abwehrmaßnahmen zunehmend obsolet werden.
Ihre Schwächen verschaffen Angreifern oft einen entscheidenden Vorteil:
- Blind-Spots: Generische oder nicht spezialisierte DDoS-Schutzlösungen weisen häufig mehrere Schwächen auf, da diese selten auf die individuellen Anforderungen und die spezifische Netzwerktopologie einer Organisation zugeschnitten sind. Dadurch entstehen blinde Flecken, in denen sich Angreifer unbemerkt vorbereiten und unerkannt agieren können.
- Unzureichende Erkennung kleinerer Angriffe: Sind die Erkennungsschwellen zu hoch eingestellt, übersehen generische Systeme kleinere, gezielte Attacken – etwa auf Netzwerk- oder Anwendungsebene. Die Folge: Der Angriff bleibt unentdeckt, bis der Schaden bereits erheblich ist.
- Überlastung durch Volumen: Groß angelegte, wie zum Beispiel volumetrische Angriffe übersteigen die Kapazitäten vieler Standardlösungen. In solchen Fällen werden die Schutzmechanismen wirkungslos, und Angreifer können ihre Attacken erfolgreich durchführen.
Intelligente Verteidigung als Wettbewerbsvorteil. Eine dedizierte, auf das individuelle Bedrohungsprofil und die jeweilige Netzwerkgröße zugeschnittene DDoS-Abwehr bietet klare Vorteile – weit über die reine Sicherheitsfunktion hinaus. Sie stärkt die Resilienz des Unternehmens auf mehreren Ebenen.
Im Mittelpunkt steht dabei die Minimierung von Betriebsunterbrechungen: Angriffe werden schnell und präzise erkannt und abgewehrt, wodurch Produktivität und Umsatzsicherung gewährleistet bleiben. Die kontinuierliche Verfügbarkeit und Performance der Dienste verbessert das Kundenerlebnis, da unnötige Blockierungen vermieden werden. Technologisch bieten dedizierte Lösungen umfassenden Schutz für kritische Ressourcen wie lokale Infrastrukturen, DNS-Server und Cloud-Umgebungen.
Ein weiterer Vorteil liegt im kosteneffizienten Risikomanagement. Durch die Vermeidung teurer Fehlalarme und Fehlnachweise entsteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheitsinvestitionen und geschäftlichen Auswirkungen. Zudem entlasten dedizierte Lösungen bestehende Infrastrukturkomponenten – etwa Firewalls – und verlängern so deren Lebensdauer.
Darüber hinaus ermöglichen moderne Systeme eine erweiterte Bedrohungserkennung durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML). Diese Technologien passen sich dynamisch neuen Angriffsmustern an und analysieren ein- wie ausgehenden Daten-verkehr bidirektional. Skalierbarkeit und Flexibilität werden durch hybride Strategien erreicht, die Cloud-basierte Abwehr für volumetrische Angriffe mit lokalen Komponenten für anwendungsspezifische Attacken kombinieren. Ergänzend sorgen integrierte Threat-Intelligence-Feeds und zentralisierte Steuerungsfunktionen für durchgehende Transparenz und eine automatisierte, proaktive Abwehr über die gesamte Netzwerklandschaft hinweg.
Proaktiv handeln, statt reaktiv reagieren. Die aktuellen DDoS-Wellen gegen kritische Infrastrukturen wie Stadtverwaltungen sind ein deutlicher Weckruf. Da Angriffe immer komplexer, kürzer und massiver werden, ist die Sicherstellung der Verfügbarkeit längst keine reine IT-Aufgabe mehr – sondern eine strategische Geschäftsnotwendigkeit.
Laut dem aktuellen Threat Intelligence Report von NETSCOUT wurden allein im ersten Halbjahr 2025 mehr als acht Millionen DDoS-Angriffe registriert – über 3,2 Millionen davon in der EMEA-Region. Wer das Geschäftsergebnis schützen, die Reputation wahren und die digitale Souveränität sichern will, muss auf dedizierte, intelligente und skalierbare DDoS-Abwehrlösungen setzen. Nur so lassen sich kostspielige Betriebsunterbrechungen wirksam und proaktiv vermeiden.
Karl Heuser,
Manager Security – Enterprise
(DACH, EEUR, NEUR & TRIT)
bei NETSCOUT
[1] https://www.nuernberg.de/presse/mitteilungen/pm_25763.html
[2] https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/trier/cyberattacke-auf-internetseite-der-stadt-trier-100.html
[3] https://www.bitkom.org/sites/main/files/2025-09/bitkom-pressekonferenz-wirtschaftsschutz-cybercrime.pdf
[4] https://www.netscout.com/threatreport/
Illustration: © Alphaspirit | Dreamstime.com
1760 Artikel zu „Digitale Resilienz“
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Wenn KI Cyberangriffe beschleunigt: Diese Maßnahmen sollten Unternehmen jetzt für mehr digitale Resilienz ergreifen
Mit der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) erreicht auch die Cyberkriminalität eine neue Dimension. Was früher erheblichen technischen Aufwand und personelle Ressourcen erforderte, lässt sich heute mithilfe intelligenter Algorithmen automatisieren, skalieren und gezielt optimieren. Angriffe werden personalisierter, dynamischer und deutlich schwerer zu erkennen. Unternehmen sehen sich damit einer neuen Qualität digitaler Bedrohungen gegenüber, die klassische…
News | Cloud Computing | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
EuroCloud Pulse Check 2025 – Digitale Resilienz made in Europe – Strategien für eine souveräne Cloud-Zukunft
Cloud-Technologie ist längst kein IT-Trend mehr, sondern die Grundlage moderner Wertschöpfung. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und datenbasierte Entscheidungen wären ohne sie kaum denkbar. Doch während internationale Hyperscaler weiterhin die Infrastruktur dominieren, setzen deutsche Unternehmen zunehmend auf Diversifikation, Datensouveränität und Resilienz – die zentralen Schlagworte des EuroCloud Pulse Check 2025, einer Studie von techconsult im Auftrag von EuroCloud, A1 Digital, IONOS und Plusserver [1].
News | Digitalisierung | Infrastruktur | IT-Security | Services | Whitepaper
Digitale Resilienz aufbauen – So sichern wir digitale Netze und Services
Dänemark gilt als Vorreiter, wenn es um Digitalisierung und moderne Kommunikationsinfrastruktur geht. Ein aktuelles Whitepaper, das von der GlobalConnect Gruppe für Dänemark veröffentlicht wurde, zeigt jedoch eindrücklich: Selbst in hochentwickelten Volkswirtschaften sind digitale Netze verwundbar – und zwar nicht nur durch technische Fehler, sondern durch systemische Risiken. Und in jüngerer Zeit – vor dem Hintergrund…
News | Business | IT-Security | Services
NIS2-Umsetzung: Mehr digitale Resilienz für Europa
Experten begrüßen Kabinettsbeschluss – Dänemark als mögliches Vorbild für nächste Schritte? Ende Juli hat die Bundesregierung den Kabinettsbeschluss zur Umsetzung der EU-NIS2-Richtlinie gefasst und damit den Weg für strengere IT-Sicherheitsanforderungen in Deutschland geebnet. Doch während Deutschland hierbei noch ganz am Anfang steht, hat unser Nachbarland Dänemark die Richtlinie bereits vollständig in nationales Recht umgesetzt…
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Warum digitale Resilienz jetzt zur Pflicht wird: So bauen Unternehmen digitale Standfestigkeit
Die zunehmende Digitalisierung und externe Faktoren wie Klima, Krieg oder KI setzen digitale Systeme massiv unter Druck. Unternehmen müssen daher ihre digitale Resilienz stärken, um auf unerwartete Störungen vorbereitet zu sein. Resilienz bedeutet nicht nur, dass Systeme schnell wieder anlaufen, sondern dass Geschäftsprozesse unter allen Umständen aufrechterhalten werden können. Die Temperaturen steigen – nicht…
News | Infrastruktur | IT-Security | Ausgabe 5-6-2025 | Security Spezial 5-6-2025
Wie ALM sicherheitskritische Systeme zukunftsfähig macht – Digitale Resilienz beginnt im Engineering
Sicherheitskritische Anwendungen brauchen resiliente, auditierbare und anpassungsfähige Systeme. Application Lifecycle Management hilft, Komplexität beherrschbar zu machen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Innovationszyklen zu verkürzen.
News | Infrastruktur | IT-Security
Hohe digitale Resilienz schützt den Einzelhandel vor Verlusten
Netzwerkprobleme sind Gift für das Geschäft. Das gilt insbesondere für den Einzelhandel, wo Ausfälle direkte und weitreichende Konsequenzen haben. Vier Schritte sorgen für eine höhere digitale Resilienz. Der Einzelhandel setzt immer mehr auf eine digitalisierte Einkaufserfahrung. Große Unternehmen, etwa globale Anbieter von Luxusmarken, verwalten dafür ihre Läden über eine zentrale IT. Ihr Ausfall gleicht…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Tipps
Cyberresilienz als Schlüssel zur Zukunftssicherung: Schutz, Wiederherstellung und Anpassungsfähigkeit im digitalen Zeitalter
Ransomware-Angriffe gehören mittlerweile zum Standardrepertoire von Cyberkriminellen. So weit – so bekannt. Weniger bekannt ist die Erkenntnis, dass 90 Prozent der erfolgreichen Angriffe von nicht-verwalteten Geräten ausgehen [1]. Mithin Geräte, für die die Eigentümer voll verantwortlich sind, einschließlich aller Betriebssystemupdates, Sicherheitspatches und Softwareprodukte. Und damit stellen sie eine Sicherheitsgefahr für Unternehmen dar. Organisationen sollten daher…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Softwarestücklisten als Schlüssel zur digitalen Resilienz
Die Software Bill of Materials (SBOM) ist in Unternehmen noch nicht weit verbreitet, wird aber durch den Cyber Resilience Act (CRA) bald zum Standard. Viele Firmen stehen noch am Anfang – und können mit SBOMs ihre Cyberresilienz stärken. Immer mehr Geräte sind mit dem Internet verbunden, vom Smart Home bis zur Industrie 4.0, und…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien
Cybersicherheit neu denken – Mehr digitale Souveränität und Resilienz
Die Cybersicherheitslandschaft in Europa verändert sich deutlich. Unternehmen stehen vor einer Zeitenwende, die von steigenden Bedrohungen, der Durchdringung künstlicher Intelligenz und einem wachsenden Bewusstsein für digitale Souveränität geprägt ist. Der HarfangLab State of Cybersecurity Report 2025 zeigt, dass 40 Prozent der befragten Unternehmen ihr Cyberbedrohungsniveau als »extrem ernst« oder »sehr ernst« einschätzen [1]. Zugleich ist…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Services | Whitepaper
Cybersecurity Report 2025: Resilienztest für die digitale Gesellschaft
Trotz eines starken Rückgangs in der zweiten Jahreshälfte steigt die Anzahl schädlicher Requests im Gesamtjahr 2024 um 25 Prozent. Bots und Hacktivismus: Einflussnahme auf Wahlen und die Bevölkerung nimmt zu. Öffentlicher Sektor bleibt Cyberhotspot: Mehr als die Hälfte der Überlastungsangriffe (55,8 Prozent) sind erfolgreich. Die Bedrohungslage im Internet verschärft sich trotz vereinzelter positiver…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends 2023
Digitale Transformation entscheidet über Grad der Resilienz des Einkaufs
Wie zukunftsfit sind die Einkaufsteams der DACH-Region? Setzen sie die neuen digitalen Instrumente schon wirksam ein und nutzen alle verfügbaren Technologiehebel zur Optimierung ihrer Beschaffungsprozesse? Diesen und weiteren Fragen geht die Studie »Einkaufsbarometer Mittelstand 2023« nach. Neben dem jährlichen Lagebild zu Beschaffungsprozessen werden die konkreten Handlungsfelder und Maßnahmen zur Umsetzung von Versorgungsicherheit in Zeiten…
News | Business | Digitalisierung | Lösungen | Ausgabe 7-8-2020
Digitale DNA – Digital First als Strategie für Business-Resilienz
Aufgrund der Niedrig- und Nullzinsen sucht heute jeder nach Alternativen zu klassischen Anlageformen. Doch die Investition in Immobilienprojekte bringt für Privatanleger traditionell Hindernisse mit sich, wie beispielsweise den schwierigen Zugang zu geeigneten Immobilienprojekten, fehlende Expertise, hohe Mindestinvestitionen oder beträchtliche Transaktionskosten. Dank des Ansatzes von Exporo, Immobilien digital zu demokratisieren, wird die Zugangsschwelle zu diesem Markt abgeschafft und es jedem ermöglicht, bereits kleine Beträge zu investieren. Das 2014 gegründete, in Hamburg ansässige Unternehmen ist heute eine der führenden Crowdinvestment-Plattformen Europas für digitale Immobilien-Investitionen, auf der bereits mehr als 600 Millionen Euro Kapital vermittelt wurden.
News | Digitale Transformation | IT-Security
Digitale Transformation und Cyberresilienz im Unternehmen: Wo stehen wir?
Die digitale Transformation, die mittlerweile als unerlässlich für die Gewährleistung von Geschäftskontinuität, Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmenswachstum gilt, ist seit mehreren Jahren ein Schwerpunkt für Unternehmen. Infolgedessen könnte man annehmen, dass diese Entwicklung der Organisationen und ihrer Arbeitsweise heute im gesamten wirtschaftlichen und institutionellen Gefüge, unabhängig vom Land, weit verbreitet ist. Aber ist dies wirklich der Fall?…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Trends Security | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2019
Erfolgreiche digitale Transformation braucht IT-Resilienz
Für den »State of IT-Resilience Report 2019« wurden weltweit 500 Führungskräfte sowohl aus der IT als auch aus anderen Geschäftsbereichen befragt [1]. Die Teilnehmer kamen aus über zehn unterschiedlichen Branchen und äußerten sich zu den derzeitigen Herausforderungen von IT-Resilienz im Rahmen der digitalen Transformation. Die Ergebnisse der Befragung geben Einblick in den Stand der Dinge…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Cyberresilienz beginnt mit Backup: Ein Rahmenwerk für messbare Wiederherstellung
Cyberresilienz entscheidet sich nicht beim Backup, sondern bei der Wiederherstellung. Angesichts von Ransomware, kompromittierten Identitäten und komplexen Cloud‑Abhängigkeiten müssen Unternehmen ihre Backup‑Strategie konsequent auf messbare Recovery‑Ergebnisse ausrichten. Dieser Beitrag zeigt, wie eine architekturgetriebene Enterprise‑Backup‑Strategie Wiederherstellbarkeit, Sicherheit und Resilienz systematisch in den Mittelpunkt stellt. Die Enterprise-Backup-Strategie hat sich weit über ihre traditionelle Rolle als operative…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Ein 360-Grad-Blick auf die Sicherheit im digitalen Raum
Die digitale Welt ist aus dem Gleichgewicht geraten: Technologie ist zur zentralen Machtfaktorin geworden und verschärft Cyber Crime, staatliche Cyberangriffe und digitale Abhängigkeiten. Mit dem neuen Wheel of Motion zeigt das BSI, wie Deutschland und Europa diesen Bedrohungen durch Cyber Automation, Cyber Defense und Cyber Control wirksam begegnen können. Ziel ist ein ganzheitlicher 360‑Grad‑Ansatz, der…
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security
Was Unternehmen jetzt zur digitalen Verifizierung wissen müssen – Identitätsbetrug als Geschäftsrisiko
Identitätsbetrug zählt heute zu den am schnellsten wachsenden Bedrohungen für Unternehmen. Besonders deutsche Firmen sind betroffen und stehen vor der Herausforderung, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit in Einklang zu bringen. Moderne Technologien wie biometrische Authentifizierung und KI-gestützte Verfahren eröffnen neue Wege, um Betrug frühzeitig zu erkennen und Vertrauen als Wettbewerbsfaktor zu stärken.
News | IT-Security | Strategien
Vier Säulen der Cyberresilienz
Trotz langjähriger Investitionen in Abwehrmaßnahmen nehmen Cyberangriffe und kostspielige Ausfallzeiten weiter zu. Traditionelle Sicherheitsmethoden zur Bedrohungsprävention und -erkennung bleiben zwar nach wie vor relevant, doch unter CISOs zeigt sich eine Veränderung in der Herangehensweise. Viele erweitern ihr Aufgabengebiet, um zusätzlich die Leitung von Wiederherstellungsmaßnahmen nach Sicherheitsvorfällen zu übernehmen, damit ihr Unternehmen rasch wieder betriebsbereit ist.…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
Neue digitale Kollegen machen die Industrie systematisch intelligent – Digital Worker
Auch wenn immer mehr Industrieunternehmen verstärkt auf KI setzen, bleiben die Erfolge in vielen Fällen überschaubar. Der Grund: Daten, Systeme und Entscheidungen bleiben voneinander getrennt, großes Potenzial in der Konsequenz ungenutzt. Abhilfe schafft die agentenbasierte KI, die wie digitale Mitarbeitende selbstständig Informationen zusammensuchen und Aufgaben über Systemgrenzen hinweg erledigen. Als zentrales Bindeglied machen sie Unternehmen damit effizienter und zukunftssicher.