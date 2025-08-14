Warum digitale Resilienz jetzt zur Pflicht wird: So bauen Unternehmen digitale Standfestigkeit

Die zunehmende Digitalisierung und externe Faktoren wie Klima, Krieg oder KI setzen digitale Systeme massiv unter Druck. Unternehmen müssen daher ihre digitale Resilienz stärken, um auf unerwartete Störungen vorbereitet zu sein. Resilienz bedeutet nicht nur, dass Systeme schnell wieder anlaufen, sondern dass Geschäftsprozesse unter allen Umständen aufrechterhalten werden können.
Die Temperaturen steigen – nicht nur draußen. In Rechenzentren laufen Kühlsysteme auf Hochtouren, um die digitale Infrastruktur am Laufen zu halten. Zwar muss man sich um moderne Rechenzentren selbst bei Hitzewellen keine Sorgen machen – ihre Systeme sind auf extreme Bedingungen ausgelegt. Dass es aber Ausnahmen gibt, zeigte der Sommer 2022: In London mussten Rechenzentren großer, international führender Cloud-Anbieter aufgrund einer Hitzewelle kontrolliert heruntergefahren werden – die Kühlsysteme konnten den Außentemperaturen über 40 °C nicht mehr standhalten.
Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen (1881) wurde die 40-Grad-Grenze in Deutschland erst rund 10–15 Mal erreicht oder überschritten, und alle diese Fälle traten ab dem Jahr 2015 auf. Auch in Deutschland treten solche Hitzeschübe also immer öfter auf und stehen exemplarisch für eine ungemütliche Realität: Externe Faktoren – ob Klima, Krieg oder KI – setzen digitale Systeme massiv unter Druck oder bringen sie zum Ausfall. Und genau hier liegt die zentrale Herausforderung: Resilienz – also die Fähigkeit, nicht nur auf unerwartete Störungen zu reagieren, sondern auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.
Was Resilienz bedeutet, merkt man oft erst, wenn sie fehlt. Kommen IT-Systeme zum Stillstand, führt das in der Konsequenz zu Umsatzeinbußen, Vertrauensverlust und – in kritischen Infrastrukturen wie der Gesundheitsversorgung – sogar zu einer realen Gefährdung für Menschen. Und in Deutschland, das eine immer digitalisiertere öffentliche Verwaltung und kritische Infrastruktur anstrebt, kann selbst ein kurzer Ausfall gravierende Folgen für Gesellschaft und öffentliche Sicherheit haben.
Resilienz betrifft alle – unabhängig von Größe oder Branche
Widerstandsfähige IT-Architekturen sind keine Frage der Unternehmensgröße. Während Großkonzerne oft komplexe Backup-Strategien und Redundanzsysteme einsetzen, ist im Mittelstand oder im öffentlichen Sektor die Resilienz häufig auf wenige zentrale Dienstleister oder Inhouse-Ressourcen angewiesen. Doch gerade hier fehlen oft spezialisierte Teams oder Budgets für umfassende Analysen. Eine Kommune mit veraltetem Rechenzentrum kann genauso betroffen sein wie ein multinationaler Konzern mit Cloud-first-Strategie. Entscheidend ist nicht, wie groß das System ist, sondern wie gut es vorbereitet ist.
Mit der rasanten Einführung von künstlicher Intelligenz und anderen datengetriebenen Technologien verändert sich nicht nur die Arbeitsweise von Unternehmen. Es entstehen auch neue Abhängigkeiten, neue Schwachstellen und neue Risiken. KI kann helfen, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, Systemausfälle vorherzusagen oder Wiederherstellungsprozesse zu automatisieren. Gleichzeitig bringt der schnelle technologische Wandel neue Angriffspunkte – etwa durch fehlerhafte Integration, unzureichende Datenvalidierung oder unklare Zuständigkeiten. Besonders neuralgisch sind hybride Architekturen, in denen KI-Modelle auf externe Cloud-Dienste zurückgreifen. Fehlkonfigurationen, Latenzprobleme oder ein Ausfall des Cloud-Anbieters können dann unmittelbare Auswirkungen auf betriebliche Prozesse haben.
Cyberrisiken, Lieferketten und geopolitische Spannungen
Neben technischen Fehlern und Umweltfaktoren nehmen Cyberangriffe und geopolitische Unsicherheiten an Bedeutung zu. Ransomware-Attacken, durch Dritte eingeschleuste Schadsoftware oder kompromittierte Lieferketten können zum Totalausfall ganzer Systeme führen. Gleichzeitig macht die Abhängigkeit von internationalen Cloud-Infrastrukturen – häufig außerhalb der EU – viele Unternehmen verwundbarer gegenüber politischen Spannungen oder regulatorischen Änderungen. Die Fähigkeit, auch bei solchen externen Schocks handlungsfähig zu bleiben, wird zunehmend zum Maßstab moderner Resilienz.
Resilienz bedeutet nicht nur, dass Systeme schnell wieder anlaufen. Es bedeutet, dass Geschäftsprozesse unter allen Umständen aufrechterhalten werden – automatisiert, priorisiert und abgesichert. Technisch umfasst das unter anderem Echtzeit-Überwachung von Infrastrukturen, Air-Gap-Backups, automatisierte Failover-Systeme, KI-gestützte Frühwarnmechanismen sowie segmentierte Netzwerkarchitekturen. Organisatorisch sind klar definierte Eskalationspfade, regelmäßige Stresstests, rollenbasierte Notfallprozesse und kontinuierliches Training entscheidend. Entscheider:innen müssen heute in der Lage sein, innerhalb von Sekunden den Zustand ihrer kritischen Systeme zu erfassen und datenbasiert Entscheidungen zu treffen.
Unternehmen müssen Resilienz nicht allein stemmen
Resilienz ist kein Zustand, sondern ein kontinuierlicher Prozess – und ein komplexer noch dazu. Die gute Nachricht: Unternehmen müssen diesen Weg nicht allein gehen. Es gibt spezialisierte Partner, die mit fundierter Risikoanalyse, technischen Audits und bewährten Best Practices helfen, die passende Strategie zu entwickeln. Ob Industrie, Finanzwesen, öffentliche Verwaltung oder Gesundheitssektor – in jeder Branche gibt es etablierte Methoden, um Resilienz maßgeschneidert und wirtschaftlich umzusetzen.
Mit dem »Cyber Resilience Act« der EU kündigt sich bereits eine neue Ära der gesetzlichen Anforderungen an. Unternehmen werden in Zukunft nicht nur für den Schutz, sondern auch für die Wiederherstellungsfähigkeit ihrer Systeme haftbar gemacht. Das Thema Resilienz wird damit zur verbindlichen Governance-Aufgabe. Wer jetzt handelt, positioniert sich nicht nur technologisch sicher, sondern auch regulatorisch zukunftsfest.
Vorsorge ist keine Kür mehr – sie ist Pflichtprogramm
Die aktuelle Hitzewelle zeigt beispielhaft, wie äußere Einflüsse digitale Systeme unter Druck setzen können. Doch ob Stromausfall, Cyberangriff oder Softwarefehler – die eigentliche Frage lautet: Ist mein Unternehmen vorbereitet? Resilienz entscheidet zunehmend darüber, ob Prozesse stabil laufen oder zum Erliegen kommen. Wer heute vorsorgt, schützt nicht nur Daten – sondern auch Vertrauen, Marktposition und das eigene Geschäftsmodell.
Lukas Winklmann, VP bei Kyndryl Deutschland
1217 Artikel zu „digitale Resilienz“
Ausgabe 5-6-2025 | Security Spezial 5-6-2025 | News | Infrastruktur | IT-Security
Wie ALM sicherheitskritische Systeme zukunftsfähig macht – Digitale Resilienz beginnt im Engineering
Sicherheitskritische Anwendungen brauchen resiliente, auditierbare und anpassungsfähige Systeme. Application Lifecycle Management hilft, Komplexität beherrschbar zu machen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Innovationszyklen zu verkürzen.
News | Infrastruktur | IT-Security
Hohe digitale Resilienz schützt den Einzelhandel vor Verlusten
Netzwerkprobleme sind Gift für das Geschäft. Das gilt insbesondere für den Einzelhandel, wo Ausfälle direkte und weitreichende Konsequenzen haben. Vier Schritte sorgen für eine höhere digitale Resilienz. Der Einzelhandel setzt immer mehr auf eine digitalisierte Einkaufserfahrung. Große Unternehmen, etwa globale Anbieter von Luxusmarken, verwalten dafür ihre Läden über eine zentrale IT. Ihr Ausfall gleicht…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Services | Whitepaper
Cybersecurity Report 2025: Resilienztest für die digitale Gesellschaft
Trotz eines starken Rückgangs in der zweiten Jahreshälfte steigt die Anzahl schädlicher Requests im Gesamtjahr 2024 um 25 Prozent. Bots und Hacktivismus: Einflussnahme auf Wahlen und die Bevölkerung nimmt zu. Öffentlicher Sektor bleibt Cyberhotspot: Mehr als die Hälfte der Überlastungsangriffe (55,8 Prozent) sind erfolgreich. Die Bedrohungslage im Internet verschärft sich trotz vereinzelter positiver…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Trends Services | Geschäftsprozesse | Trends 2023
Digitale Transformation entscheidet über Grad der Resilienz des Einkaufs
Wie zukunftsfit sind die Einkaufsteams der DACH-Region? Setzen sie die neuen digitalen Instrumente schon wirksam ein und nutzen alle verfügbaren Technologiehebel zur Optimierung ihrer Beschaffungsprozesse? Diesen und weiteren Fragen geht die Studie »Einkaufsbarometer Mittelstand 2023« nach. Neben dem jährlichen Lagebild zu Beschaffungsprozessen werden die konkreten Handlungsfelder und Maßnahmen zur Umsetzung von Versorgungsicherheit in Zeiten…
News | Business | Digitalisierung | Lösungen | Ausgabe 7-8-2020
Digitale DNA – Digital First als Strategie für Business-Resilienz
Aufgrund der Niedrig- und Nullzinsen sucht heute jeder nach Alternativen zu klassischen Anlageformen. Doch die Investition in Immobilienprojekte bringt für Privatanleger traditionell Hindernisse mit sich, wie beispielsweise den schwierigen Zugang zu geeigneten Immobilienprojekten, fehlende Expertise, hohe Mindestinvestitionen oder beträchtliche Transaktionskosten. Dank des Ansatzes von Exporo, Immobilien digital zu demokratisieren, wird die Zugangsschwelle zu diesem Markt abgeschafft und es jedem ermöglicht, bereits kleine Beträge zu investieren. Das 2014 gegründete, in Hamburg ansässige Unternehmen ist heute eine der führenden Crowdinvestment-Plattformen Europas für digitale Immobilien-Investitionen, auf der bereits mehr als 600 Millionen Euro Kapital vermittelt wurden.
News | Digitale Transformation | IT-Security
Digitale Transformation und Cyberresilienz im Unternehmen: Wo stehen wir?
Die digitale Transformation, die mittlerweile als unerlässlich für die Gewährleistung von Geschäftskontinuität, Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmenswachstum gilt, ist seit mehreren Jahren ein Schwerpunkt für Unternehmen. Infolgedessen könnte man annehmen, dass diese Entwicklung der Organisationen und ihrer Arbeitsweise heute im gesamten wirtschaftlichen und institutionellen Gefüge, unabhängig vom Land, weit verbreitet ist. Aber ist dies wirklich der Fall?…
News | Trends Security | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Digitale Transformation | Infrastruktur | Trends 2019
Erfolgreiche digitale Transformation braucht IT-Resilienz
Für den »State of IT-Resilience Report 2019« wurden weltweit 500 Führungskräfte sowohl aus der IT als auch aus anderen Geschäftsbereichen befragt [1]. Die Teilnehmer kamen aus über zehn unterschiedlichen Branchen und äußerten sich zu den derzeitigen Herausforderungen von IT-Resilienz im Rahmen der digitalen Transformation. Die Ergebnisse der Befragung geben Einblick in den Stand der Dinge…
News | Business | Digitale Transformation | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Whitepaper
Für zukunftsfähigen Erfolg braucht die Modebranche eine digitale Transformation
Wirtschaftliche Unsicherheiten, fragile Lieferketten und geopolitische Spannungen fordern von den Unternehmen heute mehr denn je eine schnelle Reaktionsfähigkeit. Gleichzeitig steigt der regulatorische Druck, denn ab 2027 verlangt die EU mit der CSRD und dem digitalen Produktpass volle Transparenz über Herkunft und Nachhaltigkeit von Produkten. Wer zukunftsfähig bleiben will, muss heute schon handeln. Wie kann die…
News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Öffentliche Förderung für die digitale Transformation gezielt nutzen
Ihre eigene digitale Transformation ist eine Herausforderung für alle Organisationen, auch für jene, die selbst in der IT-Branche aktiv sind. Für mittelständische Unternehmen wird aus dieser Herausforderung leicht eine wahre Herkulesaufgabe, denn es ist schwer, die erforderlichen Ressourcen aufzubringen. Das gilt neben den Kosten vor allem auch für die erforderliche Zeit neben dem Tagesgeschäft und…
Trends 2025 | News | Business | Trends Security | Infrastruktur | IT-Security
IT-Resilienz erfordert einen ganzheitlichen Ansatz
Report zeigt, dass die meisten IT-Teams die betriebliche Resilienz überschätzen, trotz Lücken in Workflows, Personalbesetzung und Kennzahlen. SolarWinds, ein Anbieter einfacher, leistungsstarker und sicherer Observability- und IT-Management-Software, veröffentlichte seinen IT Trends Report 2025 »Fragile to Agile: The State of Operational Resilience«. Der Report beschreibt die aktuelle Lage betrieblicher Resilienz und wie Unternehmen mit ihren…
News | IT-Security | Tipps
Endpoint-Security: Cyberresilienz als strategischer Imperativ
Unternehmen sind nur so stark wie ihr schwächster Endpunkt: Der 4-Punkte-Plan für effektive Endpoint-Security. Unternehmen sehen sich einem unerbittlichen Ansturm von Cyberbedrohungen ausgesetzt. Sie erleben Angriffe auf breiter Front – von Servern über Cloud-Dienste bis hin zu APIs und Endgeräten. Das Arsenal der Cyberkriminellen ist mit hochentwickeltem Phishing und KI-gestützten Exploits bestens ausgestattet. Für…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Agenten im Visier: Die nächste Generation des Phishings bedroht autonome digitale Assistenten
Während Unternehmen und Privatpersonen ihre Abwehrmechanismen gegen traditionelle Phishing-Angriffe stetig verbessern, zeichnet sich am Horizont eine neue, möglicherweise noch gefährlichere Bedrohung ab: Die gezielte Manipulation und die Übernahme von KI-Agenten. Diese autonomen digitalen Assistenten, die im Namen ihrer Nutzer handeln und Zugriff auf sensible Konten und Systeme haben, könnten in naher Zukunft zur Achillesferse der…
News | Business | IT-Security | Services | Strategien
Operative Resilienz nach DORA: ITSM-Strategien im Finanzsektor
Die wachsende Abhängigkeit des Finanzsektors von IT-Infrastruktur bringt nicht nur Effizienz, sondern macht ihn auch anfälliger für Systemausfälle und Cyberangriffe. Am 17. Januar 2025 tritt in der Europäischen Union das Gesetz über die digitale operationale Resilienz (DORA) in Kraft. Das Gesetz betrifft nicht nur Banken, Versicherungen und Wertpapierhäuser, sondern schließt auch wichtige IT-Dienstleister mit ein.…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
DORA: Fünf Chancen, um Cybersicherheit und Resilienz zu erhöhen
Wie der Finanzsektor und dessen IT-Dienstleister ihre DORA-Hausaufgaben jetzt erledigen können. Der Digital Operational Resilience Act (DORA), welcher am 17. Januar 2025 in Kraft getreten ist, betrifft nicht nur Anbieter von Finanzdiensten, sondern auch deren IT-Dienstleister: Dazu gehören sowohl Partner und Distributoren, aber auch indirekte IT-Dienstanbieter, wie die Anbieter von IT-Sicherheitsplattformen. Der Kreis der…
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Strategien
So nehmen Unternehmen ihr digitales Schicksal in die eigene Hand
Wegen der Unberechenbarkeit der Trump-Regierung möchten viele Unternehmen ihre Abhängigkeit von US-amerikanischen Softwareanbietern und Cloud-Plattformen reduzieren. Wie lässt sich die digitale Souveränität zurückgewinnen? Wohl die allermeisten deutschen Unternehmen nutzen Software aus den USA und Public Clouds der US-amerikanischen Hyperscaler. Dadurch sind sie von proprietärer Software aus einem fremden Wirtschaftsraum abhängig und haben keine Hoheit…
Trends 2025 | News | Trends Security | Infrastruktur | IT-Security | Whitepaper
Unternehmen setzen bei Cybersicherheit zunehmend auf digitale Souveränität
81 Prozent der Führungsetagen in deutschen Unternehmen messen digitaler Souveränität heute mehr Bedeutung bei als noch vor einem Jahr. Eine aktuelle Studie des europäischen Cybersicherheitsunternehmens HarfangLab zeigt, dass Performance allein nicht mehr ausreicht: Bei der Wahl von Cybersicherheitslösungen achten deutsche Unternehmen verstärkt auf Fragen der Rechtszuständigkeit, Kontrolle und Transparenz [1]. Demnach geben 59 Prozent…
Ausgabe 5-6-2025 | News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien
Digitale Souveränität: Von der Abhängigkeit in die Eigenverantwortung – Digitale Abhängigkeit als strategisches Risiko
Was lange als bequem galt, entpuppt sich zunehmend als Risiko. Viele deutsche Unternehmen haben sich über Jahre hinweg in komfortable technologische Abhängigkeiten begeben – vor allem von großen US-amerikanischen Softwarekonzernen. Doch angesichts geopolitischer Spannungen rückt eine Frage zunehmend in den Fokus unternehmerischer Verantwortung: Wie souverän ist die eigene digitale Infrastruktur?
News | Business | Cloud Computing | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Mehr digitale Souveränität für Bildung, Verwaltung und künstliche Intelligenz
Der bundesweite Digitaltag am 27. Juni 2025 steht unter dem Motto »Digitale Demokratie: Mitreden. Mitgestalten. Mitwirken.« Aus Sicht der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ist dieser Tag ein guter Anlass, um auf drei zentrale Voraussetzungen einer funktionierenden digitalen Demokratie hinzuweisen: digitale Bildung, eine leistungsfähige digitale Verwaltung sowie digitale Souveränität – auch im Umgang mit neuen…
Ausgabe 5-6-2025 | News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien
The Road to Resilience – Resilienz ist kein Zustand, sondern ein Prozess
Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen, politische Instabilität, gestörte Lieferketten, Extremwetterlagen – die Risikolandkarte für Unternehmen verändert sich rasant. Was gestern noch undenkbar schien, ist heute Realität: In diesem Umfeld zählt nicht nur die Fähigkeit, kurzfristig zu reagieren. Es geht um langfristige Widerstandskraft, um Resilienz im besten Sinne. Doch was genau bedeutet Resilienz für Unternehmen? Wie lässt sich diese strategisch aufbauen, und welche Rolle spielen digitale Lösungen dabei?
News | Business | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Services | Strategien
The Road to Resilience oder: Warum Resilienz kein Zustand ist, sondern ein Prozess
Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen, politische Instabilität, gestörte Lieferketten, Extremwetterlagen – die Risikolandkarte für Unternehmen verändert sich rasant. Was gestern noch undenkbar schien, ist heute Realität: In diesem Umfeld zählt nicht nur die Fähigkeit, kurzfristig zu reagieren. Es geht um langfristige Widerstandskraft, um Resilienz im besten Sinne. Doch was genau bedeutet Resilienz für Unternehmen? Wie lässt…