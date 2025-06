Wie ALM sicherheitskritische Systeme zukunftsfähig macht – Digitale Resilienz beginnt im Engineering

Sicherheitskritische Anwendungen brauchen resiliente, auditierbare und anpassungsfähige Systeme. Application Lifecycle Management hilft, Komplexität beherrschbar zu machen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Innovationszyklen zu verkürzen.

Verteidigung, Luftfahrt, Katastrophenschutz – in sicherheitskritischen Branchen ist Zeit längst ein sicherheitsrelevanter Faktor. Ob es um die Zulassung eines neuen Kommunikationssystems geht, ein Software-Update für ein Drohnensystem oder die vorausschauende Wartung von Rettungshubschraubern: Geschwindigkeit, Qualität und Regulierbarkeit müssen Hand in Hand gehen. Doch das gelingt nur, wenn Prozesse und Daten durchgängig vernetzt sind – und genau hier kommt Application Lifecycle Management (ALM) ins Spiel.

ALM als Rückgrat für komplexe Entwicklungen. ALM beschreibt die strukturierte Steuerung des gesamten Produktlebenszyklus – von der ersten Anforderung über das Systemdesign bis zu Tests, Zertifizierung, Betrieb und Wartung. In stark regulierten Umfeldern ist es weit mehr als ein Tool: Es schafft Transparenz, beschleunigt Abstimmungen, ermöglicht Variantenmanagement und sorgt für Nachvollziehbarkeit bis zur letzten Codezeile.

Gerade in der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie, wo Produkte über Jahrzehnte einsatzfähig bleiben müssen, bietet ALM einen entscheidenden Vorteil: Änderungen, Tests und Freigaben lassen sich dokumentieren, auditieren und rückverfolgen – über den gesamten Lebenszyklus und entlang der gesamten Lieferkette.

Compliance von Anfang an mitdenken. Ob ISO 15288, DO-178C oder EASA Part 21: Sicherheitskritische Systeme unterliegen strengen regulatorischen Anforderungen. ALM ermöglicht »Compliance by Design«, also die Integration regulatorischer Standards direkt in die Entwicklungsprozesse. Auditfähige Nachweise lassen sich automatisiert erzeugen – Behörden und Kunden erhalten auf Knopfdruck vollständige Prüfdokumente, statt manuell gepflegte Excel-Tabellen. Diese standardisierte Dokumentation reduziert nicht nur Risiken und Aufwände im Zulassungsprozess, sondern verkürzt die Time-to-Certification – ein entscheidender Faktor, wenn Systeme schnell einsatzbereit sein müssen.

Immer mehr Systeme – von Aufklärungssensorik bis Flugsteuerung – sind softwaredefiniert. Neue Funktionen lassen sich heute per Remote-Update ausrollen, ohne physische Nachrüstung. Das reduziert Ausfallzeiten, erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit auf Bedrohungen und ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung der Einsatzfähigkeit. Damit das sicher und nachvollziehbar geschieht, braucht es ein ALM-System mit robustem Versions- und Konfigurationsmanagement, das nicht nur Softwarestände verwaltet, sondern auch deren Auswirkungen auf Safety und Security dokumentiert.

Schneller skalieren mit Digital Thread und Variantenmanagement. Ein modern aufgestelltes ALM-System, wie etwa PTCs Codebeamer, verknüpft alle Daten entlang eines Digital Threads. Änderungen an Anforderungen oder Modulen sind direkt im Kontext nachvollziehbar – auch über mehrere Produktlinien hinweg. Besonders bei variantenreichen Systemen mit nationalen oder einsatzspezifischen Anpassungen (BOS-Funk, taktische Kommunikation, Missionsprofile) wird das zum entscheidenden Vorteil. Hersteller können neue Varianten schneller entwickeln, bereits getestete Komponenten wiederverwenden und Risiken durch unkoordinierte Modifikationen minimieren.

Systeme, die im Einsatz stehen, liefern wertvolle Daten über Betriebszeiten, Belastungen, Fehlerhäufigkeiten. ALM macht es möglich, diese Felddaten zurück in die Entwicklung zu führen – strukturiert, nachvollziehbar und verwertbar. Wartung wird damit vorausschauend statt reaktiv, und Entwickler können Sicherheitsrisiken frühzeitig erkennen, statt erst auf Probleme im Feld reagieren zu müssen.

Interoperabilität und Zusammenarbeit in vernetzten Systemlandschaften. In Verteidigungs- und Sicherheitsprojekten arbeiten oft mehrere Partnerländer, Behörden und Unternehmen zusammen. ALM unterstützt diese Komplexität, indem es Schnittstellen standardisiert, konsistente Datenmodelle bereitstellt und alle Beteiligten auf einen gemeinsamen Informationsstand bringt – ohne Medienbrüche, ohne redundante Datenpflege. Damit wird nicht nur die Zusammenarbeit einfacher, sondern auch die Interoperabilität verbessert – ein Muss für multinationale Einsatzszenarien.

Ob bei der Entwicklung von Drohnen, Raumfahrtmodulen oder Rettungshubschraubern: ALM hilft, Komplexität beherrschbar zu machen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Innovationszyklen zu verkürzen. Wer heute investiert, legt das digitale Fundament für resiliente, auditierbare und anpassungsfähige Systeme – bereit für ein Jahrzehnt sicherheitskritischer Herausforderungen.

Marc Rivière,

Strategic Advisor Aerospace & Defense

bei PTC

