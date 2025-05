IT mit digitalem Zwilling managen: Drei neue Funktionen in DC Vision machen Infrastrukturmanagement noch effizienter

Pünktlich zur Data Centre World in Frankfurt stellt DC Smarter drei neue Funktionen der KI-basierten Software DC Vision vor: Ab sofort lassen sich auch Netzwerkkabel im digitalen Zwilling abbilden, Racks können zunächst digital hinzugefügt und anschließend physisch erfasst werden. Zusätzlich wird der Servicestatus von DCIM, KI und der Infrastrukturservices in Echtzeit angezeigt.

Live-Demos auf der Data Centre World in Frankfurt am DC Smarter Stand K102.

Aktuelle Informationen sind zum Schutz der IT-Infrastruktur entscheidend. Sowohl bei Ausfällen von IT-Systemen aufgrund von Defekten als auch bei Angriffen von außen müssen IT-Verantwortliche schnell handeln; nur den logischen Aufbau des Netzwerks zu kennen, genügt nicht. Es gilt, immer den korrekten physischen Standort aller verbauten Systeme sofort abrufen zu können. Mit der Funktionalität »Dokumentation Netzwerkkabel« lassen sich jetzt auch einzelne Netzwerkkabel über den digitalen Zwilling erfassen und später genau lokalisieren. DC Vision verbessert damit die Dokumentation der Kabelinfrastruktur und vereinfacht die Wartung.

Das umgekehrte Vorgehen wird durch die Funktion »Rack neu anlegen und platzieren« ermöglicht: In DC Vision ist es ab sofort möglich, ein neues Rack digital zu erstellen und schon im entsprechenden Raum zu platzieren. Anschließend können die physischen Aufkleber gedruckt und das Rack damit beschriftet werden. Einfach und sicher lassen sich anschließend die neuen Komponenten direkt in Betrieb nehmen. Die Übereinstimmung zwischen physischen und digitalen Aufzeichnungen wird so jederzeit gewährleistet.

Zusätzlich liefert DC Vision den Überblick über den Status der zentralen Serviceleistungen DCIM, AI und Backend-Infrastruktur ab sofort in Echtzeit. Sollte ein Eingriff erforderlich werden, zeigt dies die Software direkt an. Die Verlässlichkeit der Anwendung steigt damit und Ausfälle werden schneller sichtbar, so dass die Zeit zur Lösung des Problems sinkt.

Alle Funktionen sind ab sofort in der DC Vision Plattform implementiert und stehen den Anwendern ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Wie einfach das IT Asset Management (ITAM) mit DC Vision funktioniert, zeigen die Experten von DC Smarter bei Livedemos auf der Data Centre World in Frankfurt am 4. und 5. Juni 2025 auf Stand K102.

DC Vision vereinfacht das IT Asset Management dank KI und digitalem Zwilling. Alle Änderungen lassen sich direkt am Rack dokumentieren.

3271 Artikel zu „Rechenzentrum Infrastruktur“

Infrastruktur | Rechenzentrum | Ausgabe 7-8-2016 IT-Infrastruktur heute und morgen – Das Rechenzentrum und die Cloud Wie können Unternehmen ihre IT heute betreiben? Die Bandbreite an Möglichkeiten reicht hier von eigenen Rechenzentren über das Outsourcing-Modell bis hin zur kompletten Verlagerung von Infrastruktur in die Cloud. Besonders Cloud Service Provider werben mit verlockenden Angeboten: agil, flexibel und kostengünstig könnten Unternehmen ihren IT-Infrastruktur-Bedarf aus der Cloud decken. Allerdings bestehen gerade bei deutschen Unternehmen noch Bedenken bei Datenschutz, Datensicherheit, Performance und Zuverlässigkeit und viele Kunden zögern bei der Verlagerung von IT-Infrastruktur in die Wolke. Weiterlesen →

News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Produktmeldung Controlware optimiert IIoT-Infrastrukturen Die digitale Transformation leitete in den letzten Jahren eine Revolution in der industriellen Landschaft ein. Das Industrial Internet of Things (IIoT) spielt eine zentrale Rolle, um Betriebsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Oft bremsen spezifische Anforderungen sowie physische und cyberbezogene Bedrohungen die Transformation allerdings aus. Controlware steht Unternehmen mit maßgeschneiderter Architekturberatung und der… Weiterlesen →