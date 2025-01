Die (möglicherweise) wichtigsten Trends, die Infrastruktur und Betrieb im Jahr 2025 beeinflussen werden

Flüssigkeitsgekühlte Infrastrukturen werden sich durchsetzen, da die nächsten Generationen von GPUs und CPUs mehr Strom verbrauchen und mehr Wärme produzieren.

Gartner, Inc. hat sechs Trends identifiziert, die im Jahr 2025 einen signifikanten Einfluss auf Infrastruktur und Betrieb (I&O) haben werden (siehe Abbildung 1).

»Diese Trends bieten I&O-Führungskräften die Möglichkeit, künftige Qualifikationsanforderungen zu identifizieren und Erkenntnisse zu gewinnen, die bei der Umsetzung helfen«, sagte Jeffrey Hewitt, Vice President Analyst bei Gartner. »Sie werden die Differenzierung ermöglichen, die Unternehmen brauchen, um im Jahr 2025 den optimalen Nutzen aus ihren I&O-Aktivitäten zu ziehen.«

Abbildung 1: Gartner Top I&O Trends for 2025

Quelle: Gartner (December 2024)

Trend Nr. 1: Revirtualisierung/Devirtualisierung

Die jüngsten Lizenzänderungen für bestimmte herstellerbasierte Lösungen haben viele I&O-Teams dazu gezwungen, ihre Virtualisierungsentscheidungen neu zu bewerten, wobei einige mehr in die öffentliche Cloud, andere in die verteilte Cloud und wieder andere in die private Cloud wechseln. Dies beinhaltet mehrere Optionen, die über einen einfachen Wechsel des Hypervisors hinausgehen.

»I&O-Verantwortliche müssen alle aktuellen Virtualisierungsimplementierungen und alle damit verbundenen Abhängigkeiten inventarisieren«, so Hewitt. »Sie müssen alternative Wege wie Hypervisors, Hyperkonvergenz, verteilte Clouds, Containerisierung, private Clouds und Devirtualisierung evaluieren. Ermitteln Sie die vorhandenen I&O-Fähigkeiten und wie diese weiterentwickelt werden müssen, um die besten Entscheidungen zu unterstützen.«

Trend Nr. 2: Programme für Sicherheitsverhalten und -kultur

Da die Angriffe immer raffinierter und vielfältiger werden, müssen die Sicherheitsprogramme auf das Verhalten und die Kultur eingehen, um ihre Wirksamkeit zu optimieren. Programme für Sicherheitsverhalten und -kultur (SBCPs = Security behaviour and culture programmes) sind unternehmensweite Ansätze zur Minimierung von Cybersicherheitsvorfällen, die mit dem Verhalten der Mitarbeiter zusammenhängen.

SBCP-Programme führen zu einer verbesserten Übernahme von Sicherheitskontrollen durch die Mitarbeiter und zu einer Verringerung von Verhaltensweisen, die nicht als sicher gelten. Sie versetzen I&O in die Lage, die effektivere Nutzung von Cybersicherheitsressourcen durch die Mitarbeiter zu unterstützen.

Trend Nr. 3: Cyberstorage

Cyberstorage-Lösungen nutzen einen Datenhafen, der aus Daten besteht, die fragmentiert und über mehrere Speicherorte verteilt sind. Die fragmentierten Daten können bei Bedarf sofort wieder zusammengesetzt werden.

Cyberstorage kann eine dedizierte Lösung mit umfassenden Funktionen sein, ein plattformspezifisches Serviceangebot mit integrierten Lösungen oder eine Sammlung von Einzelprodukten, die Speicheranbieter mit Cyberschutzfunktionen ergänzen.

»Damit Cyberstorage erfolgreich sein kann, sollten I&O-Führungskräfte die Risiken von kostspieligen und störenden Speicherbedrohungen in Verbindung mit steigenden regulatorischen und versicherungstechnischen Ausgaben erkennen, um einen Business Case für die Einführung von Cyberstorage zu erstellen«, so Hewitt.

Trend Nr. 4: Flüssigkeitsgekühlte Infrastruktur

Flüssigkeitsgekühlte Infrastruktur besteht aus Wärmeaustausch an der Rückseite, Eintauchen und direkt auf dem Chip. Sie ermöglicht es I&O, neue Chip-Generationen, Dichte und KI-Anforderungen zu unterstützen, und bietet I&O gleichzeitig die Möglichkeit, die Infrastruktur flexibel zu platzieren, um Edge-Anwendungsfälle zu unterstützen.

»Die Flüssigkeitskühlung hat sich von der Kühlung der breiteren Rechenzentrumsumgebung zu einer näheren und gleichmäßigeren Kühlung innerhalb der Infrastruktur entwickelt«, sagte Hewitt. »Flüssigkeitsgekühlte Infrastrukturen führen heute noch ein Nischendasein in Bezug auf die Anwendungsfälle, aber sie werden sich durchsetzen, wenn die nächsten Generationen von GPUs und CPUs einen höheren Stromverbrauch und eine höhere Wärmeentwicklung aufweisen.

Trend Nr. 5: Intelligente Anwendungen

Die generative KI hat das Potenzial von Anwendungen offenbart, intelligent zu arbeiten, was die Erwartung an intelligente Anwendungen geweckt hat. Intelligente Anwendungen passen sich an den Kontext und die Absichten ihrer Nutzer an und verringern so digitale Reibungsverluste. Sie können bei der Verfolgung ihrer eigenen Absichten und der ihrer Nutzer interagieren, indem sie die entsprechenden Schnittstellen zu externen APIs und verbundenen Daten bereitstellen.

Letztlich reduzieren intelligente Anwendungen die erforderlichen Eingriffe und Interaktionen seitens der I&O. Außerdem werden die Prozesse und die Nutzung optimiert und der Ressourcenaufwand verringert.

Trend Nr. 6: Optimale Infrastruktur

Von optimaler Infrastruktur spricht man, wenn I&O-Teams den Schwerpunkt auf die besten Infrastrukturentscheidungen für einen bestimmten Anwendungsfall in einer Reihe von Einsatzarten legen. Bei diesem Ansatz wird ein geschäftsbasierter Fokus verwendet, damit Führungskräfte außerhalb der IT verstehen können, warum Infrastrukturentscheidungen aus ihrer Sicht getroffen werden.

»Diese Entscheidungen sind letztlich auf die Einführung von Plattformtechnik ausgerichtet«, so Hewitt. »Sie ermöglichen es der I&O-Abteilung, Infrastrukturentscheidungen mit den Geschäftszielen des gesamten Unternehmens in Einklang zu bringen. Außerdem erleichtern sie die Unterstützung und Genehmigung durch die Leiter der Geschäftsbereiche und die Führungskräfte.

