Datenintelligenz als Schlüssel für KI-Datenbereitschaft und betriebliche Effizienz

Der State of Data Intelligence Report 2024 zeigt, dass Unternehmen bei der KI-Governance mehr Schwierigkeiten haben als bei allen anderen Aspekten der Datenintelligenz.

Quest Software, Anbieter von Systemmanagement-, Datenschutz- und Sicherheitssoftware, hat in Zusammenarbeit mit ESG (Enterprise Strategy Group) den State of Data Intelligence Report 2024 veröffentlicht, einen jährlichen Bericht, der die entscheidende Rolle von Datenintelligenz bei der Wertschöpfung, Ressourcennutzung und dem Aufbau widerstandsfähiger, datengestützter Unternehmen hervorhebt [1].

Das Jahr 2024 war ein Jahr des Wandels im Bereich der Datenintelligenz, in dem sich die Unternehmen auf die wachsenden Anforderungen der KI einstellen. In diesem Jahr sind auch die Datenbereitschaft für KI und die betriebliche Effizienz in den Vordergrund gerückt, da Unternehmen den Datenzugriff demokratisieren und sich gleichzeitig gegen neue Risiken und gesetzliche Vorschriften absichern wollen.

Der State of Data Intelligence Report 2024 bietet IT- und Unternehmensleitern in Unternehmen Leitlinien und Benchmarks, um ihre Technologieentscheidungen, Arbeitsabläufe und Praktiken sowie ihre Gesamtstrategie für die erfolgreiche Umsetzung von Datenintelligenzinitiativen zu bestimmen.

Wichtige Ergebnisse des Berichts umfassen:

KI ist für Governance-Teams und Datenintelligenzinitiativen fest im Blick.

Die Verbesserung der Datenqualität (42 %), der Sicherheit (40 %) und der Analytik (40 %) bleiben die wichtigsten Treiber der Daten-Governance. Im Jahr 2024 debütierte die Sicherstellung der Datenbereitschaft und -qualität für KI (34 %) als der vierthäufigste genannte Treiber von Data-Governance-Programmen. Darüber hinaus berichteten Organisationen, dass die Entwicklung von Daten und Governance zu einem KI-bereiten Zustand (33 %) als eines der drei größten Hindernisse gilt, die die Wertschöpfungskette ihrer Daten beeinträchtigen, hinter dem Verständnis der Qualität von Quelldaten (38 %) und gleichauf mit dem Finden, Identifizieren und Sammeln von Datenressourcen (33 %).

Die Einführung von Datenmarktplätzen ist im Jahresvergleich um 71 % gestiegen, wobei 95 % der Organisationen planen, einen Self-Service-Datenmarktplatz zu erstellen oder bereits einen zu haben; 78 % der Befragten gaben an, signifikante oder bahnbrechende Vorteile zu sehen. In Korrelation zur Einführung von Datenmarktplätzen hat sich die Zahl der Befragten, die Fachkräftemangel als die größte Herausforderung für die strategische Nutzung von Daten in ihren Organisationen nannten, im Vergleich zu 2023 um das 2,6-Fache verringert.

Heute liefern 84 % der Organisationen Datenprodukte, wobei 86 % ihre Daten modellieren. Von diesen betrachten 71 % die Datenmodellierung als entscheidend oder transformativ für die Verbesserung der Bereitstellung von Datenprodukten und die Förderung der Zusammenarbeit. Darüber hinaus planen 86 % Investitionen in Datenprodukte in den nächsten 12 bis 24 Monaten.

»Da KI weiterhin als Multiplikator für datengestützte Unternehmen fungiert, ist es jetzt eine unternehmenswichtige Anforderung, sicherzustellen, dass die Daten und die Governance Ihrer Organisation KI-bereit sind«, sagte Bharath Vasudevan, VP of Product Management bei Quest Software. »Da sich Datenintelligenz als Schlüssel für KI-Datenbereitschaft und betriebliche Effizienz herauskristallisiert, haben Unternehmen nun die Möglichkeit, ihre Daten als strategischen Wachstumsfaktor zu positionieren und zu sichern, anstatt sie als Beschleuniger von Geschäftsrisiken zu betrachten.«

Der Bericht zeigt auch, dass 36 % mehr Organisationen glauben, eine klar formulierte Datenintelligenzstrategie zu haben, verglichen mit dem Vorjahr. Die drei wichtigsten Prioritäten der Datenintelligenzstrategie umfassen: die strategische Nutzung von hochwertigen Daten zu erhöhen (38 %), die Verbesserung der Datenqualität (38 %) und die Entwicklung und Stärkung von Daten- und Governance-Praktiken für die zukünftige Nutzung von KI (34 %).

»Organisationen sehen die geschäftlichen Erträge der Investitionen in Datenintelligenzprogramme, wenn eine klar formulierte Datenintelligenzstrategie vorliegt«, sagte Stephen Catanzano, Senior Analyst bei der Enterprise Strategy Group. »Die Herausforderung für Organisationen heute besteht darin, ihre Aufmerksamkeit zwischen der sofortigen Nutzung zuverlässiger Daten zur Schaffung von Geschäftswert und dem gleichzeitigen Aufbau einer Grundlage zur Risikominderung und Wertschöpfung aus zukünftiger KI-Nutzung auszubalancieren.«

Als spezifisch nach dem Management der Schlüsselkomponenten von Datenintelligenzprogrammen, einschließlich Datenmapping, Datenherkunft und Datenrichtlinien, gefragt wurde, berichteten die Organisationen, dass die Governance der Nutzung von KI-Modellen und Daten die schwierigste Management-Herausforderung darstellt. KI-Governance steht an erster Stelle, während das Metadatenmanagement — ein entscheidender Bestandteil der Datenbereitschaft für KI — im Jahresvergleich um 21 % gestiegen ist. Die Überwachung der Datenqualität, die Verbesserung der Datenqualität, die Datenprofilierung und die Qualitätsbewertung sowie Datenrichtlinien und -kontrollen runden die sechs größten Herausforderungen ab, mit denen Organisationen derzeit im KI-Zeitalter konfrontiert sind.

»Die Grundlagen der Datenintelligenz wie z. B. ein Metadatenmanagement, Datenmodellierung, Datenherkunft, integrierte Datenqualität und geschäftsunterstützende Governance, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit zu hochwertigen, vertrauenswürdigen Daten sind heute unverzichtbar«, so Bharath Vasudevan, VP of Product Management bei Quest Software. »Sie machen den Unterschied aus, wenn es darum geht, in dieser Ära des verstärkten ›betrieblichen Self-Service‹ erfolgreich zu sein und sicherzustellen, dass Ihre Daten ein Gewinn sind.«

[1] Die Umfrage wurde zwischen dem 6. Juni 2024 und dem 3. Juli 2024 unter 220 Geschäfts- und IT-Fachleuten durchgeführt, die in ihren Unternehmen für Strategien, Initiativen, Ziele und/oder Technologieimplementierungen in den Bereichen Data Governance, Datenmanagement und Datenbetrieb verantwortlich und/oder damit vertraut sind. Alle Befragten repräsentierten Unternehmen mit 1.000 oder mehr Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 100 Millionen US-Dollar.

Um den vollständigen Quest State of Data Intelligence Report 2024 herunterzuladen, besuchen Sie bitte https://www.erwin.com/analyst-report/the-state-of-data-intelligence-2024/ .

