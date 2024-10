Best-of-Breed ohne Nachteile: KI und sich selbst neu erfunden

Angesichts rasanter Fortschritte in der KI hat sich das Flaggschiff der deutschen KI-Industrie neu erfunden. Produktinnovationen erschließen die weltweiten Milliardeninvestitionen in KI für Konzerne und Mittelständler im deutschsprachigen Raum – risikoarm, datenschutzkonform und zukunftsfähig.

Auf Einladung von Insiders Technologies konnte ich kürzlich beim Anwender- und Partnertreffen einen Einblick in die Weiterentwicklung des Produktportfolios bekommen und mit Partnern und Kunden darüber diskutieren. Um es kurz zu machen: Es war schlichtweg der Knaller. Hier hat sich ein Unternehmen erfolgreich neu erfunden und macht sich gemeinsam mit seinen Kunden auf den Weg in die nächste Ära der künstlichen Intelligenz.

Hidden Champion – oder auch nicht

Insider Technologies gehört ohne Frage zu den führenden KI-Unternehmen in Deutschland und kann getrost als Hidden Champion für angewandte KI bezeichnet werden. Wobei ganz so »hidden« ist das Unternehmen mit mehr als 5.000 Kunden weltweit, die die Lösung von Insiders Technologies tagtäglich einsetzen, sicher nicht. Jeden Tag werden Millionen von Dokumenten mit der Insiders KI verarbeitet und die Prozesse hochgradig automatisiert. Damit ist sie in den Kernprozessen von Versicherungen, Handelsunternehmen und dem Who-is-who der Industrie bereits fest verankert – das müssen die gehypten US-Unternehmen wie OpenAI erst noch leisten.

Als erfolgreichstes Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz (DFKI) ist Insiders Technologies seit mehr als 25 Jahren federführend in der Prozessautomatisierung mittels KI. Obwohl bereits so lange am Markt und fest eingebunden in die KI-Forschung, können selbst die Expertinnen und Experten von Insiders über die aktuell besonders stürmischen Innovationszyklen in der KI nur staunen. Nahezu wöchentlich werden neue Versionen von Large Language Models (LLM) veröffentlicht, von denen der breiten Öffentlichkeit vermutlich im wesentlichen ChatGTP von OpenAI bekannt sein dürfte. Dabei gibt es mittlerweile mehr als hundert solcher Modelle und je nach Use Case ist mal das eine, mal das andere Modell leistungsfähiger. Neben vielen Start-ups und neuen Playern wie Anthropic und OpenAI investieren auch die bekannten Platzhirsche von AWS über Google und Microsoft bis zu Tesla aktuell Milliardenbeträge in neue KI-Technologien.

Die Flut an KI-Innovationen ist Segen und Schrecken zugleich

Die schießen aktuell wie Pilze aus dem Boden. Auf der einen Seite sorgt dieser Boom natürlich für Begeisterung, öffnet er doch neue Anwendungsgebiete und bietet ungeheures Potenzial. Auf der anderen Seite macht die rasante Entwicklung es aber auch für Anbieter wie Insiders Technologies sowie Berater und Anwender enorm schwierig, die jeweils am besten geeignete Technologie für bestimmte Anwendungsfälle umzusetzen.

Genau dieses Problem löst das Unternehmen mit der jetzt gestarteten, neuen Generation seines Produktportfolios. Die Insiders KI OvAItion kann im neuesten Release eine sehr große Bandbreite fremder KI-Komponenten einbinden. Damit lassen sich beispielsweise mehrere LLM wie das neueste OpenAI-Modell GTP-4 oder das Konkurrenzmodell Claude Sonnet von Anthropic parallel einbinden.

Im Schulterschluss mit den bewährten KI-Technologien von Insiders entsteht so die perfekte Kombination verschiedener Komponenten zur Lösung der jeweiligen Use Cases. Besonders hilfreich sind dabei Ansätze wie das sogenannte Green Voting, mit dem das Ergebnis einer Technologie durch die Ergebnisse anderer KI-Technologien validiert wird. Damit lässt sich die Dunkelverarbeitung, also die Verarbeitung ohne manuellen Eingriff, von Kundenanfragen, Belegen oder ähnlichem noch einmal deutlich steigern.

Jeweils die beste KI auf Knopfdruck

OvAItion ermöglicht dadurch die Nutzung der jeweils besten KI-Technologie zur Lösung der jeweiligen Anwendungsfälle, ohne dass sich die Kunden durch den mühsamen Prozess der Auswahl einzelner Technologien kämpfen müssen. Insiders Technologies evaluiert in enger Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen proaktiv neue Technologien und führt regelmäßige Benchmarks mit konkurrierenden LLM für verschiedene Use Cases durch. Mit diesen Ergebnissen und der langjährigen Erfahrung aus vielen Kundenprojekten kann Insiders so jederzeit konkrete Empfehlungen für den Einsatz bestimmter Technologien in bestimmten Use Cases aussprechen – und besser noch: konfiguriert diese in ihren Produkten vor.

Auch die technische, vertragliche und datenschutzrechtliche Integration fremder oder unterschiedlicher KI-Modelle ist für die Kunden bereits gelöst. Fremdkomponenten von OpenAI, Google, AWS oder Microsoft sind technisch transparent in OvAItion integriert und können durch einfache Konfiguration aktiviert oder deaktiviert werden. Dabei lassen sich verschiedene KI-Technologien im Hintergrund austauschen, ohne dass es zu Unterbrechungen oder Anpassungsaufwänden kommt. Der Kunde bindet einmal OvAItion an und hat damit Zugang zu einem breiten Spektrum an jeweils aktuellen und auf Wirksamkeit geprüften KI-Technologien. Im Kern können Kunden also Best-of-Breed nutzen, ohne sich die üblichen Nachteile von Best-of-Breed einzuhandeln.

No-Code Generator für KI-Services

Das neue Werkzeug GenerAItor macht die Nutzung von OvAItion besonders einfach. Im No-Code-Ansatz können auch geübte Fachabteilungen ohne großes Mitwirken der IT individuelle KI-Services zur Verarbeitung von Dokumenten und Belegen bauen. Anhand eines vom Kunden bereitgestellten Eingangsbelegs führt ein Assistent durch die Erstellung eines Service. Potenzielle Belegfelder werden dabei zur Extraktion erkannt, Validierungen angeboten usw., bis das gewünschte Ergebnis definiert ist. Aus den unterschiedlichen KI-Technologien von OvAItion können dazu die passenden Ansätze gewählt werden. Per Knopfdruck wird dann der einsatzbereite KI-Service generiert, der auch gleich in der Insiders Cloud genutzt werden kann.

Ergänzt wird die Möglichkeit, individuelle KI-Services einfach zu erstellen, um einen breiten Pool von bereits vorgefertigten und vortrainierten KI-Services aus dem Insiders Marketplace. Hier stehen mehr als fünfzig verschiedene Services zur Beleglesung zur sofortigen Nutzung bereit – von A wie Ausweis bis Z wie Zulassung. Der GenerAItor und der Insiders Marketplace erlauben es damit sowohl Anwenderunternehmen als auch dritten Softwareherstellern, schnell und ohne große Hürden sofort KI-Services zur Automatisierung von Prozessen zu nutzen.

Erst die Integration in Prozesse bringt Nutzen

Als drittes Produkt im Bunde bringt Insiders Technologies mit OmnIA eine Plattform auf den Markt, mit der KI-Services tief in Geschäftsprozesse integriert und orchestriert werden können. Im Fokus steht dabei auch die Einbindung menschlicher Nutzer (Human in the Loop) über die bewährten Web-Verifier. Die ebenfalls zu OmnIA gehörenden Analyse-, BI- und Reporting-Fähigkeiten erlauben die Formulierung spezifischer Prozess-KPIs, um die Leistung und den Durchsatz der einzelnen Prozesse und Lösungen kontinuierlich verbessern zu können. In Summe steht OmnIA für eine intelligente Automatisierung von Prozessen – ob on premises oder in der Insiders Cloud.

Unsicherheit ade

Das neue Produktportfolio von Insiders Technologies überzeugt durch den Dreiklang aus zukunftssicheren Wahlmöglichkeiten bei KI-Technologien, einfacher Generierung von KI-Services per No-Code und intelligenter Prozessautomatisierung. Damit schafft Insiders eine der größten Hürden für den konkreten Einsatz von mehr KI aus dem Weg: Unsicherheit.

Kunden und Partner müssen sich nicht heute für bestimmte KI-Technologien entscheiden, sondern nutzen die aktuell jeweils Besten. Sie müssen nicht hohe Aufwände in den Aufbau eigener KI-Spezialisten stecken, weil sich neue Services leicht generieren lassen. Sie müssen nicht gleich im ersten Wurf perfekte Ergebnisse erzielen, weil OmnIA die kontinuierliche Verbesserung von Prozessen erlaubt. Insiders baut seinen Kunden eine verlässliche Brücke in die immer wieder neue Welt der KI und minimiert ihre Risiken. So profitieren hiesige Unternehmen von den weltweiten Milliarden-Investitionen in KI-Technologien.

Eine bei den bestehenden Kunden und Partnern von Insiders gern gehörte Botschaft war, dass das komplett neu gestaltete Produktportfolio kein Bruch mit der bisherigen Welt darstellt. Die weitverbreiteten Lösungen wie beispielsweise smart FIX, smart ORDER oder smart INVOICE gehen sukzessive in den neuen Produkten OvAItion, GenerAItor und OmnIA auf. Es existieren Migrationspfade im Rahmen der normalen Produktpflege, so dass Investitionen in die Insiders-Technologien vollständig erhalten bleiben und Kunden nahtlos in die neue Welt umsteigen können.

Sie werden es meiner euphorischen Wortwahl vielleicht angemerkt haben, dass ich wirklich begeistert bin von der Konsequenz und dem Mut, mit dem Insiders Technologies sich angesichts enormer Umwälzungen im Markt neu aufgestellt hat. Es ist dem Unternehmen gelungen, eine bestehende Produktwelt mit einer überzeugenden neuen Produktidee in die Zukunft zu transferieren, ohne dabei Kunden und Partner im Regen stehen zu lassen. Ich bin seit mehr als 30 Jahren in der Softwareindustrie und habe selten gesehen, dass ein Hersteller derart konsequent die neuen Möglichkeiten ergreift und seine Kunden dabei mitnimmt. Hut ab!

Bernd Hoeck, freier Journalist und IT-Experte

www.insiders-technologies.com

