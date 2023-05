Vom Personal Computer in die KI-Zukunft: Microsoft feiert 40. Geburtstag in Deutschland

Vier Jahrzehnte nach Eröffnung des ersten deutschen Microsoft-Büros in Unterhaching stärkt das Technologieunternehmen den Standort München

Neues Experience Center EMEA ist Microsofts Innovations-Hotspot für Europa, den Mittleren Osten und Afrika

Ministerpräsident Dr. Markus Söder: »Happy Birthday! Microsoft und Bayern sind ein perfektes Match.«

Ralph Haupter, President EMEA bei Microsoft: »Im Experience Center werden wir Partnerschaften mit Unternehmen vertiefen und gemeinsam Innovationen voranbringen.”

Impact Report zeigt Microsofts Engagement in und für Deutschland auf

Deutschlandchefin Marianne Janik: »Wollen weiter Impulsgeber und Möglichmacher für die Digitalisierung in Deutschland sein.”

Vor vier Jahrzehnten eröffnete Microsoft in Unterhaching bei München sein erstes Büro in Deutschland, zur Feier des Geburtstags nun das erste »Experience Center« Europas. Das Technologieunternehmen aus Redmond ist in der bayerischen Metropole tief verwurzelt und will von dort aus weiterhin die Digitalisierung in Deutschland mitgestalten. Kaum ein anderes Unternehmen hat die digitale Transformation des Landes so eng begleitet und geprägt: Als Microsoft die Deutschlandtochter 1983 gründete, waren PCs in Deutschland noch Exoten, das Internet ein Forschungsprojekt und die Cloud eine Wolke am Himmel. Mit Windows 95 wurde der PC zum Massenphänomen. Heute kommt kein Unternehmen und keine Behörde ohne Computer aus – und auch die meisten Haushalte besitzen einen. Längst ist nicht mehr nur zum Arbeiten da, sondern auch zum Surfen, Spielen und Spaß haben.

Anzeige

Mit der feierlichen Eröffnung des Experience Center EMEA, zusammen mit dem Ministerpräsident von Bayern Dr. Markus Söder, erweitert Microsoft seine Präsenz an der Isar um einen Hotspot für Digitalisierung, Innovation und Zukunft. Dort können Kunden, Partner und Gäste Technologie hautnah erleben – mit physischen und virtuellen Showcases sowie immersiven Welten. Das Experience Center für Europa, den Mittleren Osten und Afrika in München ist der erste europäische Standort eines Microsoft Experience Center und weltweit der vierte nach dem Silicon Valley, Atlanta und Singapur.

Der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder sagte zum 40. Geburtstag von Microsoft in Deutschland und zur Eröffnung des Experience Centers: »Happy Birthday! Microsoft und Bayern sind ein perfektes Match. Wir glauben fest an Technologie und verbinden wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, beste Forschung und hohe Lebensqualität. In Wissenschaft und Forschung liegt unser Erfolg in der Zukunft. Bayern fördert deshalb Start-ups und investiert mit der Hightech Agenda fünf Milliarden Euro in Technologie. Das ist die größte Forschungsoffensive eines Bundeslandes. Wir werden nur erfolgreich bleiben, wenn wir die Transformationsprozesse der Zeit aktiv gestalten. Technologie macht die Welt besser. Live long and prosper!«

Das Experience-Center wird ein Erlebnis-, Inspirations- und Kollaborationsraum sein. Kunden und Partner, aber auch Gäste aus Politik oder Wissenschaft können dort modernste Technologie und futuristische Visionen erleben sowie Anregungen für die Zusammenarbeit an und mit Technologie gewinnen. »Im Experience Center EMEA werden wir Partnerschaften mit Unternehmen vertiefen und gemeinsam Innovationen voranbringen”, erklärte Ralph Haupter, President EMEA bei Microsoft. »Wir schauen in eine aufregende Zukunft: Wie nutzen Organisationen neue Technologien, um nah an ihren Kunden zu bleiben, Mitarbeiter zu binden und neue Märkte und Potenziale zu erschließen? Wohin führen uns Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Quantencomputer? Mit dem Experience Center haben wir nun einen Ort in der Region für den Austausch mit Kunden, um gemeinsam Ideen zu entwickeln und Projekte anzustoßen.”

Wegbereiter der Digitalisierung in Deutschland

Aus den sieben Beschäftigten, mit denen Microsoft 1983 in Unterhaching startete, sind in vier Jahrzehnten rund 3.000 in ganz Deutschland geworden. »Ein runder Geburtstag ist kein Grund, sich auszuruhen. Unser Blick ist nach vorne gerichtet«, sagte Marianne Janik, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. »Wir wollen andere befähigen, mehr zu erreichen. Technologie ist ein mächtiges Werkzeug, um in den nächsten Jahren signifikante Fortschritte bei den Herausforderungen unserer Zeit zu erreichen, vom Arbeitskräftemangel über den Klimaschutz bis zur Verwaltungsmodernisierung. Auf diesem Weg wollen wir mit Microsoft Deutschland weiterhin Impulsgeber und Möglichmacher für die Digitalisierung in Deutschland sein.”

Anlässlich des 40. Geburtstags stellte Microsoft Deutschland zudem einen Bericht vor, der die Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland darstellt. Dazu zählen nicht nur wirtschaftliche Effekte wie der Aufbau eines Partner-Ökosystems mit 30.000 Unternehmen. Seit 40 Jahren engagiert sich Microsoft auch für die Gemeinschaft. Dazu zählt beispielsweise die Unterstützung zahlreicher Initiativen für digitale Bildung, Engagements für Schüler oder Migranten, für Inklusion, den Klimaschutz oder die Wissenschaft.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Fotos: © Microsoft