KI-Startups in Deutschland im Überblick

275 Startups mit künstlicher Intelligenz (KI) als Kernelement des Geschäftsmodells haben die Analysten von Appanion Labs in Deutschland gezählt. Der mit Abstand bedeutendste KI-Standort ist Berlin mit 102 Startups gefolgt von München (50) und Hamburg (17). Etwas mehr als ein Drittel der Neugründungen haben keinen Branchenfokus, sondern bieten Lösungen für sämtliche Industrien an. Gemessen daran, dass KI in den Medien als eine der entscheidenden Zukunftstechnologien gehandelt wird, halten sich die Investitionen bislang in Grenzen. In für die Studie betrachteten Startups sind bislang aus Venture Capital und M&A rund 1,2 Milliarden Euro geflossen. Gemessen am Umsatzpotential von KI-Anwendungen ist das wenig. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/18389/ki-startups-in-deutschland-nach-staedten-und-branchen/

