Tipps zur Erkennung von Dokumentenbetrug

Manipulierte Dokumente identifizieren, bevor sie in Unternehmenssysteme gelangen und nachgelagerte Risiken auslösen.
Dokumente sind in vielen Geschäftsprozessen die Grundlage für Entscheidungen. Entsprechend hoch ist das Risiko, wenn gefälschte oder manipulierte Unterlagen unbemerkt in Systeme gelangen. Die Kombination aus Document AI, forensischen Prüfungen und Process AI kann helfen, mögliche Fälschungen bereits beim Eingang aufzudecken. Gleichzeitig werden Prozessrisiken sichtbar, die sich auf Governance, Compliance, finanzielle Verluste und Kundenerlebnisse auswirken können.
Abbyy, Experte für smarte Dokumentenverarbeitung (IDP, Intelligent Document Management), erläutert wie Dokumentenbetrug erkennt werden bzw. Betrug vorgebeugt werden kann:
Kriminelle nutzen zunehmend ausgefeilte Werkzeuge, um Dokumente so zu fälschen, dass sie manuelle Kontrollen und herkömmliche Dokumentenverarbeitung leicht umgehen können. Häufig handelt es sich um subtile digitale Eingriffe, etwa Änderungen auf Pixelebene, manipulierte Metadaten oder Unstimmigkeiten bei Schriftarten. Für das bloße Auge sind diese Abweichungen meist nicht sichtbar.
Für Unternehmen in Hochrisikobranchen wie Banken, Versicherungen und Behörden kann eine fehlende Früherkennung von Fälschungen erhebliche Folgen haben. Dazu zählen finanzielle Verluste, regulatorische Sanktionen und ein deutlicher Verlust an Kundenvertrauen.
Hinzu kommt, dass viele Organisationen getrennte Systeme für Dokumentenverarbeitung und Betrugsanalyse einsetzen. Dadurch entstehen Datensilos, ineffiziente Abläufe und eine fragmentierte Risikobetrachtung, die aktuelle Angriffsmethoden häufig nicht ausreichend berücksichtigt. Diese Fragmentierung erschwert außerdem die Entwicklung hin zu FRAML, also zur Konvergenz von Fraud, Anti-Money Laundering und Risk Management. Eine solche Konvergenz setzt voraus, dass Kontrollen gegen Betrug und Geldwäsche sowie KYC-Prüfungen auf einer gemeinsamen Datenbasis beruhen. Entscheidend sind hohe Datenqualität und einheitliche Authentizitätsprüfungen.
Wie sich Betrug frühzeitig aufdecken lässt
ABBYY rät zur Nutzung einer modernen Document-AI-Plattform. Sie bereinigt eingehende Dokumente wie Scans, mobile Bilder oder Unterlagen in schlechter Qualität, klassifiziert sie und extrahiert relevante Daten. Felder werden über Regeln, Querprüfungen und Human-in-the-Loop-Verfahren validiert. So entsteht eine verlässliche Datengrundlage für Betrugsbekämpfung, Compliance-Prüfungen und automatisierte Prozesse.
Ergänzend lassen sich über flexible und sichere APIs spezialisierte Partnerlösungen für die Dokumentenforensik einbinden. Abhängig von Geschäftsregeln wie Dokumententyp oder Transaktionswert können Dokumente an diese Lösungen übermittelt werden. Dort werden Metadaten, Layouts, eingebettete Ebenen, Bearbeitungsspuren, Schriftkonsistenz und weitere Hinweise auf mögliche Manipulationen analysiert. Auch subtile Fälschungen bei Zahlen, Ebenen oder KI-generierten Inhalten können dadurch sichtbar werden.
Die Ergebnisse der forensischen Analyse fließen mit den extrahierten Dokumentendaten zusammen. Daraus entsteht eine gemeinsame Grundlage für automatisierte Entscheidungen oder menschliche Prüfungen. Als risikoreich eingestufte Dokumente können zur weiteren Untersuchung weitergeleitet werden. Unauffällige Unterlagen lassen sich ohne Verzögerung bearbeiten.
Damit setzt die Prüfung an, bevor kompromittierte Daten in Entscheidungs-, Fallmanagement-, Risikobewertungs- oder Compliance-Systeme gelangen. Die Architektur ermöglicht konsistente Kontrollen über alle Kanäle hinweg, liefert integrierte Eingangsdaten für nachgelagerte Systeme und schafft erklärbare Nachweise für KI-Governance sowie regulatorische Prüfungen.
Process AI ergänzt diese Sicht um die Prozessebene. Dokumentenrisiken werden mit dem Verhalten im Workflow verknüpft. So lassen sich Anomalien wie Routing-Fehler, ungewöhnliche Sequenzen, Regelverstöße, Engpässe oder blinde Flecken bei Kontrollen erkennen. Vollständige Rückverfolgbarkeit und Echtzeit-Monitoring verbessern die Nachvollziehbarkeit und erleichtern die kontinuierliche Optimierung.
Vertrauenswürdige Dokumentendaten und forensische Signale stärken außerdem Betrugsprävention und Geldwäscheuntersuchungen. Zugleich bilden sie eine Grundlage für integrierte FRAML-Kontrollen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Einordnung für regulierte Branchen
Für regulierte Branchen liegt der zentrale Nutzen in einer belastbaren Datenbasis für Entscheidungen, Prüfungen und Risikobewertungen. Wenn Dokumentendaten, forensische Manipulationssignale und Prozessinformationen zusammengeführt werden, lassen sich Betrugsprävention, Geldwäscheuntersuchungen, KYC-Kontrollen und Audit-Anforderungen besser miteinander verbinden.
Besonders relevant ist dieser Ansatz für Finanzdienstleister, Versicherungen und öffentliche Organisationen. Dort können unter anderem Einkommensnachweise, Kontoauszüge, Ausweisdokumente, Schadenunterlagen, medizinische Berichte, Rechnungen sowie Belege für Leistungsanträge, Lizenzen und Genehmigungen geprüft werden.
Damit unterstützt die Kombination aus Document AI, forensischer Analyse und Process AI die Integrität regulierter Prozesse. Zugleich sinkt das Risiko, dass kompromittierte Informationen nachgelagerte Entscheidungen beeinflussen.
1230 Artikel zu „Dokumente Risiko“
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