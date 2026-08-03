Physische KI erreicht den industriellen Mainstream

- Unternehmen sichern ihre Budgets für physische KI und treiben den unternehmensweiten Rollout konsequent voran.
- 77 Prozent der Befragten erwarten die größten Veränderungen in der Lagerhaltung, gefolgt von der Montage und der Fertigung (75 Prozent).
- 42 Prozent der Betriebe setzen die Technologie gezielt zur Entlastung und zum Schutz der Belegschaft in Gefahrenbereichen ein.
Tata Consultancy Services (TCS) hat die Ergebnisse des »Future-Ready Manufacturing: TCS Physical AI Readiness Report 2026« veröffentlicht – einer Umfrage unter 300 Führungskräften aus nordamerikanischen und europäischen Industrieunternehmen aus dem März und April 2026 [1].
Der Report zeigt einen klaren Trend: Unternehmen investieren nicht mehr nur in einzelne, isolierte Automatisierungsprojekte. Der Schwerpunkt verlagert sich stattdessen auf umfassende Ökosysteme für physische KI. Eine weitere zentrale Erkenntnis ist, dass die Industrie die Technologie als eine mitarbeiterzentrierte Transformation begreift: ihr Einsatz zielt im Sinne eines kollaborativen Betriebsmodells (Mensch + KI) darauf ab, die Sicherheit, Effizienz und Produktivität der Belegschaft zu steigern.
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
- Langfristige Investitionsbereitschaft:
Kein einziges der befragten Unternehmen plant, das Budget für physische KI zu kürzen; 26 % wollen die Ausgaben sogar steigern. Statt auf schnelle Erfolge bei Pilotprojekten setzen die Betriebe auf eine nachhaltige Transformation und planen längere Amortisationszeiten ein.
- Logistik im Fokus der Transformation:
77 % der Befragten rechnen mit signifikanten oder transformativen Effekten in der Lagerhaltung. Dicht dahinter folgen die Bereiche Montage und Fertigung (75 %) sowie Transport und Materialfluss (72 %).
- Sicherheit und Entlastung für den Menschen:
42 % der Hersteller erwarten eine spürbare Unterstützung der Belegschaft durch physische KI. Die Technologie soll die Sicherheit erhöhen und das Personal in komplexen, gefährlichen oder monotonen Arbeitsumgebungen entlasten.
- Frühe Phase mit klarem Fahrplan:
Aktuell befinden sich 68 % der Unternehmen noch in der Erprobungsphase oder vor der Implementierung. Als wesentliche Voraussetzungen für den breiten Rollout gelten die Integration von Altsystemen, der Aufbau der Dateninfrastruktur sowie gezielte Schulungen für Mitarbeiter.
- Herausforderung Governance:
44 % der Befragten berichten von unklaren oder fehlenden Verantwortlichkeiten bei Systemausfällen der physischen KI. Zudem sehen sich 40 % nicht ausreichend auf kommende regulatorische Vorgaben vorbereitet – ein Bereich, der im Zuge der beschleunigten Einführung an Bedeutung gewinnen wird.
Gleichzeitig beleuchtet die Studie, wie sich Betriebe auf den großflächigen Einsatz physischer KI in Fabriken, Lagern, Logistiknetzwerken, der Instandhaltung und der Qualitätskontrolle vorbereiten. Auf dieser Basis liefert der Report Einblicke in strategische Ansätze, bestehende Hürden und künftige Potenziale bei der unternehmensweiten Einführung. Anupam Singhal, President, Manufacturing bei TCS, erklärte: »Physische KI bringt Intelligenz vom Bildschirm direkt in die Werkshalle, wo Maschinen ihre Umgebung wahrnehmen, sich anpassen und in Echtzeit agieren. Wer diese Technologie erfolgreich skaliert, wird die nächste Ära der Industrie prägen. Der TCS-Ansatz ,Infrastructure to Intelligence‘ befähigt Unternehmen dazu, diese Transformation anzuführen. Da alle Befragten ihre Investitionen halten oder ausbauen, ist die Richtung vorgegeben: hin zu resilienteren, anpassungsfähigeren und zukunftsfähigen Betrieben.«
[1] https://www.tcs.com/content/dam/global-tcs/en/pdfs/what-we-do/industries/manufacturing/physical-ai-in-manufacturing.pdf
Management Summary
Der TCS-Report basiert auf einer Befragung von 300 Führungskräften aus Industrieunternehmen in Nordamerika und Europa. Vertreten waren unter anderem die Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Elektronik und Hightech, Maschinen- und Anlagenbau sowie Prozessfertigung.
Die Fertigungsindustrie tritt in eine entscheidende Phase technologischer Transformation ein, in der physische KI zu einem zentralen Wegbereiter künftiger operativer Exzellenz wird. Anders als bei der breiteren Einführung digitaler KI steht der Sektor jedoch noch am Anfang, das volle Potenzial dieser Technologie auszuschöpfen. Die Umfrage zeigt ein Umfeld, das von großem Ehrgeiz, aber zugleich vorsichtiger Umsetzung geprägt ist.
Die zentrale Spannung besteht nicht zwischen Befürwortern und Skeptikern, sondern zwischen Ambition und Umsetzungsreife. Hersteller erkennen zunehmend das Potenzial von Maschinen, die ihre Umgebung wahrnehmen, schlussfolgern und in der physischen Welt handeln können. Deutlich weniger Unternehmen verfügen jedoch bereits über die Grundlagen, um solche Systeme wiederholt und sicher im Betrieb einzusetzen.
Trotz wachsender strategischer Bedeutung steckt die Einführung noch in den Anfängen: 68 Prozent der Hersteller setzen physische KI entweder noch nicht ein oder befinden sich weiterhin in experimentellen Phasen. Diese Lücke zwischen Erprobung und Skalierung ist die zentrale Erkenntnis des Reports. Physische KI schreitet voran, doch technische Machbarkeit allein genügt nicht. Die Integration in operative Systeme, vertrauenswürdige Daten, Kompetenzen der Belegschaft und klare Governance werden darüber entscheiden, welche Pilotprojekte zu dauerhaften Geschäftsfähigkeiten werden.
Die wichtigsten Herausforderungen sind eher struktureller als finanzieller Natur. Die Integration von Altsystemen, Qualifikationslücken in der Belegschaft und eine unzureichende Dateninfrastruktur erweisen sich als größte Hindernisse für die Skalierung physischer KI. Diese grundlegenden Einschränkungen unterstreichen eine zentrale Wahrheit: Erfolg mit physischer KI hängt weniger vom Erwerb fortschrittlicher Technologien ab als vom Aufbau des organisatorischen und technischen Ökosystems, das diese Technologien tragen kann.
Gleichzeitig schaffen Lücken bei Governance und Compliance neue Formen der Risikobelastung, insbesondere wenn physische KI-Systeme beginnen, reale Betriebsabläufe zu beeinflussen. Zusammen mit längeren ROI-Zeiträumen zwingt dies Hersteller dazu, traditionelle Investitionsmodelle zu überdenken und geduldigere, langfristig ausgerichtete Wertmodelle zu verfolgen.
Der vorsichtige Umgang des Sektors mit Autonomie spiegelt seine inhärente Risikosensibilität wider. Hersteller priorisieren kontrollierte Einführung und Unterstützung gegenüber vollständiger Automatisierung; ihre Personalstrategien sind stärker auf Zusammenarbeit als auf Ersatz ausgerichtet. Dies bestätigt ein menschenzentriertes Einführungsmodell, bei dem physische KI Entscheidungsprozesse verbessert, statt sie zu verdrängen.
Mit Blick nach vorn werden die nächsten drei bis fünf Jahre entscheidend sein. Ermutigend ist, dass die Investitionsdynamik stark bleibt: Kein Hersteller plant, die Ausgaben zu senken, und 26 Prozent wollen sie erhöhen. Der Weg zur Wertrealisierung erfordert jedoch eine Verschiebung des Fokus – weg von isolierten Experimenten hin zu unternehmensweiter Befähigung durch Modernisierung der Infrastruktur, reifere Governance und eine vorbereitete Belegschaft.
Die nächste Phase wird daher weniger durch einzelne Technologietests geprägt sein als durch unternehmensweite Befähigung. Hersteller, die ihr operatives Umfeld modernisieren und gleichzeitig wertstarke Anwendungsfälle erproben, werden besser positioniert sein, schneller voranzukommen, sobald die Technologie weiter reift.
Die zentrale Erkenntnis ist klar: Die Skalierung physischer KI ist im Kern eine organisatorische Transformationsaufgabe – nicht nur eine technologische. Hersteller, die Technologieinvestitionen mit struktureller Umsetzungsreife verbinden, werden den Übergang anführen und den Maßstab für Wettbewerbsfähigkeit im kommenden Jahrzehnt setzen.
Partnerschaft mit Google Cloud
Der vorliegende Report knüpft an die Kooperation von TCS mit Google Cloud an und folgt auf die Eröffnung des TCS Physical AI Gemini Experience Center in Troy, Michigan, im März 2026. Diese Einrichtung unterstützt Hersteller dabei, Anwendungsfälle physischer KI für Arbeitsschutz, Qualität und Betriebseffizienz zu untersuchen, zu testen und zu skalieren.
Ziel der Zusammenarbeit von TCS und Google Cloud ist es, Industrieunternehmen beim Übergang von experimentellen Pilotprojekten zur unternehmensweiten Nutzung physischer KI zu unterstützen.
Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem bei Google Cloud, sagte: »Physische KI führt die Fertigung weg von rein digitalen Erkenntnissen und hin zu autonomem Handeln in der realen Welt. Durch unsere Partnerschaft mit TCS bringen wir die multimodale Logik von Gemini in die Werkshalle. Roboter und Systeme können so in komplexen industriellen Umgebungen sicher und intelligent agieren.«
Zusätzlich bietet der TCS Physical AI Blueprint einen ganzheitlichen Rahmen für die technische Umsetzung. Das Framework integriert KI-gestützte vierbeinige sowie humanoide Robotik mit fortschrittlicher Sensorik, Edge-Intelligence und sicherer Cloud-Orchestrierung. Unternehmen erhalten dadurch präzise Betriebsdaten in Echtzeit und eine verlässliche Basis für autonome Entscheidungen.
2051 Artikel zu „KI Fertigung“
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Whitepaper
Echtzeit-KI in der Fertigung: Warum Inferenz näher an die Produktionslinie rücken muss
Die Fabrik der nächsten Generation entscheidet nicht mehr erst nachträglich, sondern während der Prozess läuft. Damit wird KI-Inferenz von einer analytischen Zusatzfunktion zu einem operativen Bestandteil der Produktionsarchitektur – und die Frage, wo sie ausgeführt wird, kann über Taktzeit, Qualität und Ausfallsicherheit entscheiden. Management Summary KI-Inferenz rückt in der Fertigung von der nachgelagerten Analyse…
News | TechTalk | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Mit Amazon Bedrock wird die KI-gesteuerte Fertigung lokaler und modularer
Wo steht die Fertigungsindustrie hierzulande eigentlich, wenn es um das Thema KI-gestützte, autonome Produktion geht? Und wie werden in diesem Kontext KI-Agenten die Fertigung von Morgen verändern? Darüber haben wir auf der HANNOVER MESSE 2026 mit Jan Metzner von Amazon Web Services (AWS) gesprochen. Herausgekommen ist dieses knapp 2-minütige Videogespräch.
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Komplexreduzierte Fertigung: Wie KI-Agenten den Wandel in der Industrie vorantreiben werden
Die Fertigungsindustrie befindet sich im Wandel, und dieser Wandel wird maßgeblich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) vorangetrieben. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von AI Agents vollzieht sich eine technologische Transformation, die nicht nur die Art und Weise verändert, wie Produkte gefertigt werden, sondern auch, wie Unternehmen in ihrer Gesamtheit operieren. Doch während der technologische…
News | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Kollege KI in der Praxis: Vier Beispiele, wie digitale Agenten den Alltag in der Fertigung erleichtern
In vielen Industrieunternehmen verzögern sich Abläufe immer noch durch manuelle Routinetätigkeiten. Das Prüfen von Kundenaufträgen, das Überwachen von Lagerbeständen oder die Materialbeschaffung binden Mitarbeitende und ziehen Prozesse in die Länge. Dabei könnten all diese Aufgaben längst sicher und zuverlässig automatisiert erledigt werden. IFS zeigt in vier Praxisbeispielen, wie der „Kollege KI“ den Alltag erleichtert und…
News | Business | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI in der Fertigungsindustrie: KI muss endlich produktiv werden
Für die Fertigungsindustrie markiert 2026 einen Wendepunkt: Nach Jahren technologischer Experimente rücken belastbare Ergebnisse, wirtschaftlicher Nutzen und operative Resilienz in den Mittelpunkt. Denn der Produktionsalltag ist weiterhin geprägt von steigender Komplexität und regulatorischen Anforderungen sowie volatilen Lieferketten. Das zwingt Unternehmen jetzt dazu, den tatsächlichen Mehrwert von Technologie neu zu bewerten – vor allem dort, wo…
Trends 2026 | News | Business | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Fertigungsindustrie: KI wird 2026 der Haupttreiber für Margengewinne sein
74 % der Führungskräfte bei Herstellern gehen davon aus, dass KI-Agenten bis 2028 einen erheblichen Teil der routinemäßigen Produktionsentscheidungen treffen werden. 89 % erwarten eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in der Produktion, wenn die KI-Einführung zunimmt. Auf der ganzen Welt setzen Industrieunternehmen verstärkt auf intelligent gesteuerte und autonomere Fertigungsprozesse. Das ist das…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Zunehmende Cyberrisiken in der Fertigung: 61 Prozent der Cybersicherheitsexperten planen Einführung von KI
Laut des Berichts zum Stand der intelligenten Fertigung zählt Cybersicherheit mittlerweile nach der Wirtschaftslage zu den größten externen Bedenken. Rockwell Automation hat die Ergebnisse des zehnten Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung bekannt gegeben. Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von über 1500 Führungskräften in der Fertigung aus 17 der wichtigsten Industrieländer und zeigt: Cybersicherheit…
News | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Ausgabe 3-4-2025
Daten und KI für reibungslose Flugabfertigung – Aus Daten abgeleitetes Wissen ist Gold wert
Die Fraport AG nutzt die Databricks Data Intelligence Plattform um die Abläufe für die Passagiere zu optimieren und dem Fachkräftemangel entgegenzutreten.
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Infrastruktur | Services | Strategien | Whitepaper
Intelligente Fertigung: Deutsche Unternehmen setzen zunehmend auf KI
Der Report »State of Smart Manufacturing« von Rockwell Automation liefert wertvolle Einblicke in Trends, Herausforderungen und Pläne für Hersteller. Hierfür wurden mehr als 1.500 Unternehmen der Fertigungsindustrie aus 17 Ländern befragt, darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich (UK), Frankreich, Italien und Spanien. Knapp über 100 der teilnehmenden Firmen kommen aus Deutschland (101). Unter den vielen…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
KI-Trends 2024: Hardwaremonopol, Fertigungsindustrie und Regulierung
Gainfarm-CTO und KI-Experte Christian Behrens über die Trends 2024 im Bereich Künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz (KI) war das große Thema in der Tech-Community im Jahr 2023 – und auch 2024 wird KI für reichlich Gesprächsstoff sorgen. »Neue Technologien, Fortschritte und Anwendungsmöglichkeiten werden künstliche Intelligenz immer stärker zu einem wesentlichen Bestandteil der Gesellschaft machen«, sagt…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Von selektiven Checks zur umfassenden Analyse: Deutsche Telekom nutzt KI für Cybersecurity
Management Summary KI wird zum Skalierungshebel für Cybersecurity: Die Deutsche Telekom zeigt, wie sich etablierte Sicherheitsanalysen mit GPT-5.5 Cyber von punktuellen Prüfungen auf deutlich größere IT-Umgebungen ausweiten lassen. Bestehende Security-Verfahren bleiben maßgeblich: KI ersetzt weder Red Teams noch klassische Prüfprozesse, sondern erweitert deren Reichweite und entlastet Fachkräfte bei wiederkehrenden Analyseaufgaben. Zwei praxisnahe Einsatzfelder stehen im…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
Die europäische KI-Verifizierung: Deterministisch. Quittiert. Bereit.
Management Summary Transparenzpflichten werden 2026 scharf geschaltet: Ab 2. August 2026 müssen Anbieter und Nutzer von Allzweck‑KI nach Artikel 50 EU‑KI‑Gesetz nachweisbare, prüfbare Belege für KI‑Ergebnisse liefern – reine Zusicherungen reichen nicht mehr. Verifizierung wird zum europäischen Wettbewerbsfaktor: Die EU‑Industrie ist auf belastbare Fakten angewiesen; eine deterministische Verifizierungsschicht wird zum Fundament für sichere Lieferketten, Compliance und vertrauenswürdige KI‑Nutzung.…
Trends 2026 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Tipps
Bis 2029 werden die meisten Datenschutzvorfälle auf KI-generierte Schlussfolgerungen zurückzuführen sein
KI-bedingte Datenschutzrisiken erfordern von CISOs, den Fokus über den klassischen Schutz personenbezogener Daten hinaus auf die Governance KI-generierter Schlussfolgerungen auszuweiten. Management Summary KI verändert das Risikoprofil des Datenschutzes grundlegend: Datenschutzvorfälle entstehen künftig nicht nur durch die Offenlegung personenbezogener Daten, sondern zunehmend durch Schlussfolgerungen, die KI-Systeme aus vorhandenen, aggregierten oder anonymisierten Daten ableiten. Für Unternehmen…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Der Kontrollverlust bei den KI-Agenten
Der CISO Insight Report von Okta warnt mit deutlichen Zahlen vor einem Kontrollverlust bei der Sicherheit von KI-Agenten. Okta, der Identitätsanbieter, hat seinen Global CISO Insights 2026 Report veröffentlicht, der eine kritische Governance-Lücke beim Einsatz von KI-Agenten aufdeckt [1]. Befragt wurden 306 CISOs weltweit, darunter auch aus Deutschland. Unternehmen treiben die Adaption von KI-Agenten derzeit…
News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Strategien
Leistungsschub mit KI – Quantencomputing-basierte Methoden machen das Training großer KI-Modelle effizient
KI hat in vielen Arbeits- und Lebensbereichen bereits Einzug gehalten. Das Training moderner KI-Modelle erfordert jedoch enorme Rechenressourcen, verbunden mit hohem Energieverbrauch und erheblichen CO₂-Emissionen. Daher muss dieser Bedarf durch intelligente Methoden deutlich gedrosselt werden. Das QC-Train Projektteam aus der infoteam Software AG, dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, der OptWare GmbH sowie den…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Selbstverifizierende KI-Agenten verändern die elektronische Entwurfsautomatisierung
Management Summary Neue Automatisierungsstufe: Selbstverifizierende KI-Agenten können vollständige EDA-Abläufe planen, ausführen und über spezialisierte Simulations- und Verifikationswerkzeuge kontrollieren. Produktivitätspotenzial: Besonders bei Bibliothekscharakterisierung, Layoutanalyse und digitaler Verifikation sind kürzere Durchlaufzeiten, weniger manuelle Routinen und gezieltere Iterationen möglich. Qualität durch Rückkopplung: Der geschlossene Regelkreis aus Planen, Ausführen, Prüfen und Korrigieren erhöht die Nachvollziehbarkeit gegenüber rein generativen KI-Ansätzen.…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum
Vorgefertigte KI-Infrastruktur im Gigawatt-Maßstab: KAYTUS revolutioniert das Design von Rechenzentren
Da sich die Einführung von KI in ganz Europa beschleunigt, wächst die Nachfrage nach Hochleistungs-Recheninfrastruktur in beispiellosem Tempo. Dennoch stehen viele Nutzer vor derselben Herausforderung: Aufgrund der komplexen Planung, Bereitstellung und Wartung neuer KI-Rechenzentren können herkömmliche Rechenzentrumsmodelle die hohen Anforderungen an Rechen- und Kühlkapazität sowie an die übrige IT-Infrastruktur nicht mehr erfüllen. Mit seiner vollständig…
News | Business Process Management | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Für KI reißen Unternehmen etablierte Sicherheitsmauern ein
Management Summary Der breite Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert die Sicherheitsarchitektur von Unternehmen grundlegend: KI-Systeme benötigen umfangreichen, schnellen Datenzugriff und können dadurch etablierte Schutzmechanismen wie rollenbasierte Zugriffssteuerung, Row-Level Security sowie kontrollierte Datenfreigaben unterlaufen. Damit verschiebt sich die zentrale Governance-Frage von »Wer darf welche Daten sehen?« zu »Was darf die KI aus welchen Daten ableiten –…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Gartner sieht diese Unternehmen im Rennen um KI-Halbleiter vorn
Neue Studie zeigt, welche Anbieter in den wichtigsten Segmenten des Halbleitermarkts derzeit die Nase vorn haben. Mit dem rasant steigenden Bedarf an Rechenleistung für KI-Anwendungen verschärft sich der Wettbewerb auf dem Markt für KI-Halbleiter. Zu diesem Ergebnis kommt Gartner, ein Unternehmen für Business- und Technologie-Insights. Für seine Studie hat Gartner mehr als 40 Marktsegmente…
News | Business | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
70 Jahre KI: Der Wettbewerb verlagert sich von den Modellen zur Umsetzung
Management Summary Strategie vor Aktionismus: Der nachhaltige KI-Erfolg hängt weniger von maximaler Modellleistung als von klar definierten Einsatzszenarien, passenden Autonomiegraden und einer konsequenten Umsetzungsstrategie ab. Mehrwert entsteht im operativen Alltag: KI sollte reale Geschäftsprobleme lösen und insbesondere Mitarbeitende in Handel, Produktion, Logistik und Lieferketten wirksam unterstützen. Vertrauen wird zum Wettbewerbsfaktor: Unternehmen müssen menschliche und automatisierte…