Vorgefertigte KI-Infrastruktur im Gigawatt-Maßstab: KAYTUS revolutioniert das Design von Rechenzentren

Da sich die Einführung von KI in ganz Europa beschleunigt, wächst die Nachfrage nach Hochleistungs-Recheninfrastruktur in beispiellosem Tempo. Dennoch stehen viele Nutzer vor derselben Herausforderung: Aufgrund der komplexen Planung, Bereitstellung und Wartung neuer KI-Rechenzentren können herkömmliche Rechenzentrumsmodelle die hohen Anforderungen an Rechen- und Kühlkapazität sowie an die übrige IT-Infrastruktur nicht mehr erfüllen. Mit seiner vollständig vorgefertigten, containerisierten und flüssigkeitsgekühlten Rechenzentrumslösung bietet KAYTUS einen neuen Ansatz, der es Unternehmen ermöglicht, KI-Infrastrukturen deutlich schneller bereitzustellen und dabei Skalierbarkeit, Effizienz und Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Der Wettlauf um KI-Kapazitäten

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasch zu einem strategischen Vorteil für Neocloud-Anbieter, Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Programme wie die EU-Initiative für KI-Fabriken beschleunigen Investitionen in souveräne KI-Infrastrukturen zusätzlich und schaffen Nachfrage nach immer leistungsstärkeren GPU-Clustern und Rechenumgebungen mit hoher Dichte.

Doch während die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steigt, bleibt die Bereitstellung der IT-Infrastruktur ein großer Engpass. Herkömmliche Rechenzentrumsprojekte erfordern oft eine umfangreiche Koordination zwischen mehreren Anbietern, Dienstleistern und technischen Fachbereichen, was zu langwierigen Implementierungszyklen und erheblichen Projektrisiken führt.

Für Unternehmen, die die Chancen der KI nutzen wollen, wird die Zeit bis zur Bereitstellung mittlerweile genauso wichtig wie die Rechenleistung selbst.

Warum konventionelle Rechenzentrumsmodelle nicht mehr ausreichen

Betreiber groß angelegter KI-Umgebungen stehen in der Regel vor drei Hauptherausforderungen.

Die Erste ist die Geschwindigkeit der Bereitstellung. Beim Bau herkömmlicher Rechenzentren vergehen häufig 18 bis 24 Monate, bis neue Kapazitäten betriebsbereit sind. In den schnelllebigen KI-Märkten können solche langfristigen Zeitpläne Innovationsinitiativen verzögern und die rasche Umsatzgenerierung beeinträchtigen.

Zweitens ist es zunehmend schwieriger geworden, eine konsistente Bauqualität zu gewährleisten. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und fragmentierte Projektstrukturen können zu Schwankungen in der Installationsqualität führen, insbesondere in kritischen Bereichen wie der Stromverteilung, der Konstruktion und den Flüssigkeitskühlsystemen.

Drittens müssen Betreiber ein schwieriges Investitionsdilemma bewältigen. Der Bau eines großen KI-Campus von Grund auf erfordert erhebliche Vorabinvestitionen, während eine schrittweise Erweiterung zwar zunächst kostengünstiger ist, aber oft Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen Generationen von Infrastrukturtechnologien mit sich bringt.

KAYTUS hat erkannt, dass diese Herausforderungen nicht mehr nur isolierte Projektprobleme sind. Sie entwickeln sich zu strategischen Hindernissen für die Einführung von KI.

Eine vollständig vorgefertigte KI-Infrastruktur

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat KAYTUS eine vollständig vorgefertigte Rechenzentrumsarchitektur entwickelt, die Rechenleistung, Stromversorgung und Kühlung in einer standardisierten modularen Plattform vereint.

Im Gegensatz zu vielen modularen Lösungen, die sich ausschließlich auf Racks oder Kühlanlagen konzentrieren, fertigt und validiert KAYTUS die gesamte KI-Infrastruktur vor dem Versand in einer Werksumgebung. Dieser industrialisierte Ansatz verwandelt die Errichtung von Rechenzentren von einem Bauprojekt in einen wiederholbaren und skalierbaren Fertigungsprozess.

Das Ergebnis ist eine Infrastrukturplattform, die von einer anfänglichen Leistung von 3 MW auf 15 MW, 100 MW und schließlich auf KI-Campus im Gigawatt-Maßstab skaliert werden kann. Darüber hinaus kann dieser Ansatz die Bereitstellungszeiten im Vergleich zu herkömmlichen Baumodellen um bis zu 60 Prozent verkürzen, sodass Kunden ihre KI-Kapazitäten deutlich schneller in Betrieb nehmen können.

Drei integrierte Module, eine einheitliche Plattform

Das Herzstück der Lösung bilden drei werkseitig gefertigte Module: der IT-Cube, der Power-Cube und der Cooling-Cube.

IT-Cube: Optimiert für KI mit hoher Dichte

Der IT-Cube dient als standardisierte Rechenumgebung für KI- und HPC-Workloads. In seiner Grundkonfiguration beherbergt er 18 flüssigkeitsgekühlte Racks, die eine IT-Kapazität von bis zu 3 MW bereitstellen.

Das Modul wurde speziell für moderne GPU-Implementierungen entwickelt und kombiniert hohe Rack-Dichten, eine integrierte Netzwerkinfrastruktur sowie fortschrittliche Flüssigkeitskühltechnologie. Die kontinuierliche Überwachung thermischer und betrieblicher Parameter unterstützt einen zuverlässigen Betrieb und vereinfacht gleichzeitig die Verwaltung großer KI-Cluster.

Power Cube: Zuverlässigkeit per Design

KI-Workloads sind auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen. Der Power Cube integriert daher die gesamte kritische Strominfrastruktur – einschließlich Stromübertragungssysteme und Notstromversorgung – in einem werkseitig getesteten Modul.

Seine redundante 2+1-Architektur ist darauf ausgelegt, die Geschäftskontinuität auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Da alle Komponenten vor der Auslieferung vorintegriert und validiert werden, werden die Risiken bei der Bereitstellung erheblich reduziert.

Cooling Cube: Für zukunftsfähige Rechendichten

Eine der größten Herausforderungen in der KI-Infrastruktur ist das Wärmemanagement. GPU-Cluster können enorme Wärmebelastungen erzeugen, die die Kapazitäten herkömmlicher Kühlkonzepte übersteigen.

Der Cooling Cube kombiniert Hochtemperatur-Flüssigkeitskühlung mit einer luftgekühlten Chiller-Anlage und bietet so eine hocheffiziente Kühlumgebung für moderne KI-Systeme. Redundante Pumpen, Notreserven und integrierte Ausfallsicherungsmechanismen tragen dazu bei, den kontinuierlichen Betrieb auch in kritischen Szenarien zu gewährleisten.

Vier Vorteile für Betreiber von Rechenzentren

Die vollständig vorgefertigte IT-Architektur bietet vier wesentliche Vorteile.

Schnellere Amortisation der Anfangsinvestition

Mit Bereitstellungszeiten von etwa sechs bis acht Monaten können Unternehmen die Projektumsetzung beschleunigen und neue KI-Dienste deutlich schneller auf den Markt bringen. Klare Verantwortlichkeiten

Durch die Bereitstellung von Rechenleistung, Stromversorgung und Kühlung als integrierte Lösung vereinfacht KAYTUS das Projektmanagement, reduziert den Koordinationsaufwand und schafft klare Verantwortlichkeiten über den gesamten Bereitstellungszyklus hinweg. Konstante Qualität und Betriebssicherheit

Die werkseitige Fertigung und Prüfung gewährleisten ein standardisiertes Qualitätsniveau bei allen Bereitstellungen. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit von Installationsproblemen und minimiert die Risiken bei der Inbetriebnahme. Flexible Skalierung bei reduziertem Investitionsrisiko

Von entscheidender Bedeutung ist vor allem, dass Kunden ihre KI-Infrastruktur schrittweise skalieren können. Ausgehend von einer 3-MW-Basiseinheit können

Unternehmen ihre Kapazität entsprechend den geschäftlichen Anforderungen erweitern und dabei die Einheitlichkeit der Architektur über alle zukünftigen Wachstumsphasen hinweg gewährleisten.

Die Grundlage für Europas KI-Zukunft schaffen

Da die Anforderungen an die KI-Infrastruktur stetig steigen, werden Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und betriebliche Effizienz zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren. Die vollständig vorgefertigte Rechenzentrumslösung von KAYTUS im Gigawatt-Maßstab erfüllt diese Anforderungen durch eine hochgradig standardisierte, modulare IT-Architektur, die eine schnelle Bereitstellung mit langfristiger Flexibilität bei der Erweiterung kombiniert.

Für Unternehmen, die die nächste Generation der KI-Infrastruktur planen, könnte die Fähigkeit, zuverlässige Rechenkapazitäten schnell bereitzustellen, sich als ebenso wertvoll erweisen, wie die Rechenleistung selbst – und genau hier will sich KAYTUS von der Konkurrenz abheben.

Darren Cox, General Manager für Europa bei KAYTUS

Darren Cox ist General Manager Europe bei Kaytus und verantwortet seit 2026 die Expansion des Unternehmens im europäischen Markt. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich AI‑Infrastruktur, Server‑Technologie und Datacenter‑Lösungen gilt er als einer der profiliertesten Vertriebs‑ und Organisationsentwickler der Branche.

Vor seinem Wechsel zu Kaytus prägte Cox über 17 Jahre die europäische Entwicklung von Supermicro, zuletzt als GM Central & Eastern Europe. Dort führte er die größte EMEA‑Region, erzielte dreistellige Wachstumsraten und baute leistungsstarke, international vernetzte Vertriebsteams auf. Frühere Stationen umfassen Führungsrollen bei Foxconn, Gigabyte und CHI Electronics, wo er Channel‑Strukturen aufbaute, Märkte neu erschloss und signifikante Umsatzsteigerungen realisierte.

Cox steht für eine dynamische Sales‑Kultur, präzise Marktanalyse und die Fähigkeit, komplexe AI‑ und HPC‑Infrastrukturen in skalierbare Geschäftsmodelle zu übersetzen. Sein Fokus liegt auf Teamführung, nachhaltigem Wachstum und der Entwicklung moderner Datacenter‑Strategien für europäische Unternehmen.

Er lebt in Bayern, arbeitet europaweit und ist in der IT‑Hardware‑ und AI‑Infrastruktur‑Community breit vernetzt.

Über KAYTUS

KAYTUS ist ein führender Anbieter flüssigkeitsgekühlter End-to-End IT-Infrastrukturlösungen für KI-Einsätze und bietet eine Reihe innovativer, offener und umweltfreundlicher Infrastrukturprodukten für Cloud, KI, Edge und andere aufkommende Anwendungsszenarien. Mit einem kundenzentrierten Ansatz reagiert KAYTUS durch sein agiles Geschäftsmodell flexibel auf die Bedürfnisse der Nutzer. Erfahren Sie mehr unter KAYTUS.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.