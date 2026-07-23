Whitepaper zur Skalierung praktischer Anwendungsfälle im Bereich des Quantencomputings auf dem Weg in das Zeitalter der Fehlertoleranz

Die Unternehmen Quantinuum und SoftBank Corp. haben ein gemeinsames Whitepaper veröffentlicht, in dem kommerziell relevante Anwendungsfälle für das Quantencomputing in den Bereichen Quantenchemie und Graphenanalyse mit der Hardware-Roadmap von Quantinuum abgeglichen werden.

Das Paper liefert einen Rahmen zur Beurteilung, inwiefern Fortschritte bei der Quantenhardware und bei den Algorithmen Einfluss darauf haben könnten, wann praktische industrielle Anwendungen realisierbar werden.

SoftBank Corp. und Quantinuum werden die Roadmap als Grundlage für ihre Untersuchungen zu künftigen Quanten-KI-Rechenzentrumsdiensten und den damit verbundenen Geschäftsmodellen nutzen.

Im Whitepaper »Quantum Computing Frontiers« werden zwei kommerziell relevante Anwendungsbereiche des Quantencomputings anhand der Hardware-Roadmap von Quantinuum dargestellt. Die Analyse untersucht, inwiefern Fortschritte bei der Quantenhardware und bei den Algorithmen Einfluss darauf haben könnten, wann diese Anwendungen für den industriellen Einsatz praxistauglich werden.

Das Paper konzentriert sich auf zwei repräsentative Anwendungsbereiche, in denen SoftBank die Systeme von Quantinuum aktiv für Forschungszwecke einsetzt: die Quantenchemie zur Erforschung neuer Materialien und die Energieforschung sowie die topologische Datenanalyse für die Analyse groß angelegter Graphen, unter anderem zur Aufdeckung von Betrugsfällen in der Telekommunikation. Die Autoren stützen ihre Einschätzung der Skalierbarkeit dieser beiden Anwendungsbereiche auf die von Quantinuum veröffentlichte Hardware-Roadmap und untersuchen, inwiefern die prognostizierten Fortschritte bei den Hardware-Fähigkeiten und Algorithmen die Marktreife zukünftiger industrieller Anwendungen ermöglichen könnten.

Aufbauend auf dieser Anwendungsfall-Roadmap untersucht das Paper auch, wie Quantencomputing, KI und Hochleistungsrechnen in die zukünftige Recheninfrastruktur integriert werden könnten. Es befasst sich damit, wie die Fortschritte über aufeinanderfolgende Hardware-Generationen hinweg zukünftige Quanten-KI-Rechenzentrumsdienste und damit verbundene Geschäftsmodelle beeinflussen könnten – ein zentraler Schwerpunkt der im vergangenen Jahr angekündigten Partnerschaft zwischen Quantinuum und SoftBank [1].

»Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Studie ist, dass Unternehmen nicht auf groß angelegte, fehlertolerante Systeme warten müssen, um herauszufinden, in welchen Bereichen Quantencomputing bereits einen Mehrwert schaffen kann«, sagte Duncan Jones, Geschäftsleiter der Applications Group bei Quantinuum. »Durch den Einsatz heutiger Systeme zur Entwicklung, zum Benchmarking und zur Optimierung von Anwendungen in Bereichen wie der Quantenchemie und der Graphenanalyse können Unternehmen die technischen und betrieblichen Voraussetzungen schaffen, die für die nächste Ära des quantenbasierten Rechnens erforderlich sind.«

»Die Frage ist nicht mehr, ob Quantencomputer einen Mehrwert bieten können, sondern vielmehr, welche Problemklassen in welcher Phase der Hardware-Reife lösbar werden«, sagte Ryuji Wakikawa, Senior Vizepräsident und Leiter der Technikabteilung, SoftBank Corp. »Wir sind jedoch der Ansicht, dass Fortschritte im Bereich der Hardware durch ebenso bedeutende Entwicklungen bei Quantenalgorithmen sowie durch die Integration von Quantensystemen in KI und Hochleistungsrechner ergänzt werden müssen.«

Das Whitepaper beschreibt anhand von Beispielszenarien, wie sich repräsentative Anwendungsfälle, der Reifegrad der Technologie und potenzielle Marktchancen unter den genannten Annahmen im Laufe der Zeit entwickeln könnten. Die in dem Paper vorgenommene Analyse soll einen konzeptionellen Rahmen zum Verständnis der potenziellen Marktentwicklung bieten und stellt keine finanziellen Leitlinien oder Prognosen dar. Diese Analysen dienen der Diskussion über die zukünftige technologische Entwicklung und sind nicht als Zusagen hinsichtlich der Kommerzialisierung, von Infrastrukturinvestitionen, Produkten, Dienstleistungen oder der finanziellen Entwicklung zu verstehen.

Das komplette Whitepaper steht auf den Websites von SoftBank https://www.softbank.jp/en/corp/technology/research/topics/220/

und Quantinuum https://cdn.prod.website-files.com/669960f53cd73aedb80c8eea/6a5fdbd4c56351e0c5776547_White-Paper-Quantinuum%20SoftBank-Quantum-Computing-Frontiers-July-2026.pdf

zum Download bereit.

Zusammenfassung des Whitepaper

Strategischer Rahmen und Zielsetzung

Das Whitepaper markiert einen Wendepunkt in der Entwicklung der Quantinuum‑Hardware und SoftBanks Vision eines Quantum‑AI‑Datacenters, in dem Quantenprozessoren als reguläre Rechenressourcen neben HPC und KI‑Systemen operieren. Die zentrale Frage lautet nicht mehr, ob Quantencomputing Wert schaffen kann, sondern welche Problemklassen wann ausführbar werden – abhängig von der Reife der Hardware, der Verfügbarkeit fehlerkorrigierter Logik und der algorithmischen Skalierbarkeit.

Das Dokument entwickelt dafür eine Use‑Case‑Timeline, die zwei exemplarische Domänen untersucht:

Quantum Chemistry – mit Fokus auf angeregte Zustände, Photochemie und konische Übergänge. Topological Data Analysis (TDA) – mit Fokus auf graphbasierte Strukturen, Laplacian‑Momente und frühe industrielle Anwendungen wie Fraud Detection.

Beide Bereiche sind industriell relevant, schwer klassisch skalierbar und algorithmisch gut mit quantenmechanischen Rechenmodellen kompatibel.

Methodik: Vom theoretischen Modell zur ausführbaren Schaltung

Das Whitepaper betont einen implementierungsgetriebenen Ansatz: Statt abstrakter Komplexitätsanalysen werden konkrete Quanten‑Schaltungen konstruiert, simuliert und – wo möglich – auf realer Hardware ausgeführt. Die Evaluationsstrategie umfasst:

Ressourcenabschätzung (logische Qubits, Gate‑Counts, Tiefe, Fehlerkorrektur‑Overheads).

(logische Qubits, Gate‑Counts, Tiefe, Fehlerkorrektur‑Overheads). Fehlerkorrektur‑Modelle (Steane [[7,1,3]]‑Code, teilweise fault‑tolerante Rotationen).

(Steane [[7,1,3]]‑Code, teilweise fault‑tolerante Rotationen). Hardware‑Roadmap‑Abgleich (Helios → Sol → Apollo → Lumos).

(Helios → Sol → Apollo → Lumos). Proof‑of‑Concept‑Experimente auf Quantinuum‑Systemen (H2‑2, Helios‑1, Helios‑1E).

Die Timeline ist bewusst annahmegetrieben, nicht deterministisch – sie berücksichtigt Unsicherheiten in Skalierung, physikalischen Fehlern und QEC‑Overheads.

Quantum Chemistry: Industrielle Relevanz und algorithmische Pipeline

3.1 Warum Quantum Chemistry ein Leitmarkt ist

Viele industrielle Materialien – optische Schalter, photoresponsive Moleküle, Energiespeicher, Solarchemie – hängen von elektronischen Übergängen ab, die klassisch nur mit extrem teuren Multireferenzmethoden (CASSCF, MRCI) berechnet werden können. Besonders angeregte Zustände und konische Übergänge sind hochgradig korreliert und schwer klassisch skalierbar.

Optische Schalter sind ein Paradebeispiel: Sie ermöglichen photonische Routing‑Systeme, AR/VR‑Displays, adaptive Fenster, Lidar‑Modulation, neuromorphe Photonik und Sicherheitsanwendungen. Ihre Leistungsparameter hängen direkt von elektronischen Übergängen und Reaktionspfaden ab, die Quantencomputer präziser simulieren können.

3.2 Modellfall: Ethylen und konische Übergänge

Als prototypisches System dient Ethylen (C₂H₄), dessen π‑Bindung beim Torsionswinkel von 90° einen konischen Übergang bildet. Das Whitepaper reduziert das Problem auf ein (2e,2o)‑Aktivraum mit STO‑3G‑Basis und erzeugt nach Symmetrie‑Tapering ein effektives 2‑Qubit‑Hamiltonian. Dieses Modell dient als Testfall für die vollständige QPDE‑Pipeline.

3.3 Algorithmik: Quantum Phase Difference Estimation (QPDE)

QPDE ist eine Variante der Quantum Phase Estimation, die Phasendifferenzen statt absolute Phasen bestimmt. Das Verfahren nutzt:

kontrollierte Anregungsoperatoren,

zufällige k‑Exponenten und β‑Phasen,

Likelihood‑Maximierung über Messstatistiken,

Trotter‑Approximationen,

fault‑tolerante Clifford‑ und RZ‑Rotationen.

Die Pipeline ist vollständig fault‑tolerant gedacht, inklusive decomposierter Rotationen und RZ‑Teleportation.

3.4 Fehlerkorrektur: Steane‑Code und teil‑fault‑tolerante Rotationen

Der Steane‑Code ermöglicht:

transversale Clifford‑Gates,

nicht‑Clifford‑Rotationen via Recursive Gate Teleportation (RGT) ,

, QEC‑Gadgets (X‑ und Z‑Typ),

periodische Fehlerkorrektur während der Zeitentwicklung.

Die Implementierung ist teilweise fault‑tolerant, um Ressourcen zu sparen, aber realistisch genug, um algorithmische Break‑Even‑Fragen zu untersuchen.

Experimentelle Ergebnisse: Kalibrierung, QPDE und Simulationen

4.1 Kalibrierungsexperimente

Auf H2‑2, Helios‑1 und Helios‑1E wurden Mirror‑Circuits ausgeführt, um die Dekohärenzparameter q(k) zu bestimmen. Ergebnisse:

QEC hilft bei größeren Tiefen (k ≥ 3) – die Fehlerkorrektur übertrifft No‑QEC.

– die Fehlerkorrektur übertrifft No‑QEC. Bei kleinen Tiefen überwiegt der Overhead – QEC ist dort schlechter.

– QEC ist dort schlechter. Physische (unencoded) Schaltungen sind noch besser als logische – Break‑Even auf Algorithmus‑Ebene ist noch nicht erreicht.

– Break‑Even auf Algorithmus‑Ebene ist noch nicht erreicht. Memory‑Noise ist der dominante Fehlerkanal, trotz Dynamical Decoupling.

4.2 QPDE‑Experimente

Mit 1400 Samples und Bootstrap‑Auswertung wurde die Energie­differenz am konischen Übergang bestimmt:

ΔE = −0.0025561(24) Ha ,

, sehr nahe am Trotter‑korrigierten Referenzwert ΔE ≈ −0.002559 Ha.

Dies zeigt, dass QPDE trotz realer Hardware‑Noise präzise Energieunterschiede liefern kann.

4.3 Simulationen mit tunable Noise

Numerische Simulationen isolieren die Fehlerquellen:

Inkoherente Memory‑Noise und Readout‑Fehler dominieren.

und dominieren. Koherente Memory‑Noise wird durch DD gut unterdrückt.

wird durch DD gut unterdrückt. Die RGT‑Gadgets verursachen lange Idle‑Zeiten → verstärkte Memory‑Fehler.

Topological Data Analysis (TDA): Quantum‑Enhanced Graphanalyse

5.1 Grundlagen

TDA interpretiert Daten als geometrische Objekte und extrahiert robuste, globale Strukturmerkmale (z. B. Betti‑Zahlen, Laplacian‑Spektren). Klassisch ist TDA schwer skalierbar, da simpliciale Komplexe exponentiell wachsen.

5.2 Warum TDA ein früher kommerzieller Kandidat ist

Im Gegensatz zur Chemie:

TDA‑Algorithmen sind NISQ‑kompatibel ,

, Graphgrößen können strukturiert skaliert werden (k‑partite Graphen),

Anwendungen wie Fraud Detection haben direkte finanzielle Wirkung,

haben direkte finanzielle Wirkung, frühe Quantum‑HPC‑AI‑Workflows sind realistisch.

5.3 Quantum‑Laplacian‑Momente und Fraud Detection

Das Whitepaper zeigt:

Konstruktion von Quanten‑Schaltungen für Laplacian‑Momente,

Integration in hybride ML‑Pipelines,

synthetische Datensätze, bei denen Quantum‑TDA GNNs übertrifft,

Proof‑of‑Concept‑Experimente für IRSF‑Fraud‑Detection.

Roadmap: Hardware‑Generationen und Use‑Case‑Timeline

Die Timeline verbindet die Quantinuum‑Roadmap mit den beiden Domänen:

Generation Zeitraum Chemie‑Use‑Cases TDA‑Use‑Cases Helios 2026 1–2 logische Qubits, PoC‑QPDE, kleine Modelle NISQ‑TDA, Fraud‑Detection‑Piloten Sol ~2027 größere aktive Räume, erste Multi‑State‑Analysen skalierbare Laplacian‑Momente Apollo ~2029 mittelgroße Moleküle, excited‑state‑Chemie Quantum‑HPC‑AI‑Workflows Lumos (FTQC) 2030er chemisch akkurate Simulationen, industrielle Co‑Design‑Pipelines großskalige Graphanalysen, strukturelle KI‑Modelle

Gesamtbewertung und Ausblick

Das Whitepaper liefert:

eine technisch belastbare, generationenindexierte Timeline ,

, eine realistische Einschätzung der QEC‑Herausforderungen ,

, eine strategische Perspektive für Quantum‑AI‑Datacenter ,

, konkrete PoC‑Ergebnisse, die zeigen, dass algorithmische QEC‑Break‑Even noch nicht erreicht ist, aber in Reichweite liegt.

Quantum Chemistry bietet langfristig die größten wissenschaftlichen Durchbrüche, während TDA kurzfristig die schnellsten kommerziellen Erträge ermöglicht.

Albert Absmeier & KI

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