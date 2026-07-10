Deutschland bei der Internetkonnektivität unter den weltweit besten Ländern

Deutschland belegt weltweit Platz 12 – das zeigt der neue Internet Connectivity Index der Reise-eSIM-App Saily [1]. Angeführt wird das Ranking von Estland, gefolgt von Litauen, Dänemark, Portugal und Frankreich.

Bereits zum zweiten Jahr in Folge bewertete der Index 97 Länder in den Bereichen Cybersicherheit, Qualität, Erschwinglichkeit und Freiheit des Internets. Gemeinsam vereinen diese verschiedene detaillierte Merkmale, die helfen, die Performance des Internets zu beurteilen.

So schneidet Deutschland ab

Deutschland zählte in diesem Jahr zu den großen europäischen Volkswirtschaften mit den deutlichsten Verbesserungen und kletterte gleich um 13 Plätze nach oben – von Rang 25 auf Rang 12. Dieser Sprung ist das Ergebnis kontinuierlicher Fortschritte über alle Bereiche hinweg.

Und genau diese Ausgewogenheit macht Deutschland aus. Beim Thema Cybersicherheit liegt das Land weltweit auf Platz 18, bei der Internetfreiheit auf Platz 22. Schwächer schneidet Deutschland nur in einer Kategorie ab: bei der Internetqualität. Im Bereich der Internetqualität liegt Deutschland weltweit lediglich auf Rang 38 – hier besteht hinsichtlich Geschwindigkeit, Stabilität und Abdeckung noch das größte Optimierungspotenzial.

»Sicherheit, Offenheit und faire Preise haben sich alle in die richtige Richtung entwickelt. Für Reisende ist diese Beständigkeit wichtig – denn man weiß genau, was einen erwartet, sobald man sein Handy einschaltet«, sagt Vykintas Maknickas, CEO von Saily.

Die führenden Länder

Europa dominiert die Spitze des globalen Rankings. Dreizehn der fünfzehn am besten vernetzten Länder der Welt liegen in Europa, und die Top drei – Estland, Litauen und Dänemark – zeigen, wie ein ausgewogenes, leistungsstarkes Internet aussieht.

Über die drei Spitzenreiter hinaus sind auch andere Länder aus West- und Nordeuropa stark vertreten: Frankreich, Niederlande, Österreich, Luxemburg, Finnland, Deutschland und Großbritannien.

Überraschend ist zudem der Aufstieg Moldaus in die Top 15: Kein anderes Land der Analyse konnte sich innerhalb eines Jahres so stark verbessern und kletterte von außerhalb der Top 60 auf Platz 8. Hauptgrund für diesen signifikanten Sprung war die deutliche Verbesserung der Internetfreiheit.

Chile ist der einzige lateinamerikanische Vertreter im Spitzenfeld und erreicht fast europäisches Niveau. Damit setzt das Land Maßstäbe in der Region und dient anderen lateinamerikanischen Staaten als Vorbild.

Auf Reisen vernetzt zu bleiben, ist essenziell

»Wenn im Ausland etwas schiefgeht – zum Beispiel, wenn man einen Flug verpasst oder medizinische Hilfe braucht –, greift man als Erstes zum Handy. Eine zuverlässige Internetverbindung ist daher eines der wichtigsten Dinge für jeden Weltenbummler«, sagt Maknickas.

Für Reisende hat Maknickas einige praktische Tipps für ein reibungsloses Reiseerlebnis und sicheres Internet:

Vorsicht bei öffentlichem WLAN : Nutzen Sie nach der Anmeldung im Hotel- oder Flughafen-WLAN am besten ein VPN. Aufforderungen zur Installation von Software über solche Seiten sollten Sie konsequent ablehnen.

: Nutzen Sie nach der Anmeldung im Hotel- oder Flughafen-WLAN am besten ein VPN. Aufforderungen zur Installation von Software über solche Seiten sollten Sie konsequent ablehnen. Für sensible Daten das Mobilfunknetz nutzen : Greifen Sie für Bankgeschäfte oder Ähnliches lieber auf Ihre mobilen Daten zurück, um Ihre Aktivitäten vor neugierigen Blicken zu schützen.

: Greifen Sie für Bankgeschäfte oder Ähnliches lieber auf Ihre mobilen Daten zurück, um Ihre Aktivitäten vor neugierigen Blicken zu schützen. eSIM als kostengünstige Alternative : eSIM-Datenpakete sind häufig günstiger als Roaming. Achten Sie dabei stets auf offizielle Anbieter oder bekannte Apps, um Betrugsversuche zu vermeiden.

: eSIM-Datenpakete sind häufig günstiger als Roaming. Achten Sie dabei stets auf offizielle Anbieter oder bekannte Apps, um Betrugsversuche zu vermeiden. Offline-Vorsorge treffen : Reisen Sie in Regionen mit instabilem Netz, laden Sie Karten und Playlists vorab herunter. Aktivieren Sie den Datensparmodus und pausieren Sie automatische Backups in der Cloud.

: Reisen Sie in Regionen mit instabilem Netz, laden Sie Karten und Playlists vorab herunter. Aktivieren Sie den Datensparmodus und pausieren Sie automatische Backups in der Cloud. Über Zensur und Sperren informieren : Prüfen Sie vorab, ob am Zielort bestimmte Apps oder Dienste eingeschränkt sind, und installieren Sie notwendige Anwendungen bereits vor Reiseantritt.

: Prüfen Sie vorab, ob am Zielort bestimmte Apps oder Dienste eingeschränkt sind, und installieren Sie notwendige Anwendungen bereits vor Reiseantritt.

[1] Methodik: Der Internet Connectivity Index bewertet das Internet der einzelnen Länder, indem er vier gleich gewichtete Kriterien kombiniert: Cybersicherheit, Qualität, Erschwinglichkeit und Freiheit des Internets.

Die Methodik wurde so konzipiert, dass sie reale Reiseerfahrungen widerspiegelt. Mithilfe eines schrittweisen Verfahrens wurden relevante Merkmale sowie zuverlässige Datenquellen mit breiter Länderabdeckung ausgewählt. Der Index stützt sich auf etablierte Quellen wie den Global Cybersecurity Index oder den GSMA Mobile Connectivity Index. Die vollständige Methodik finden Sie hier: https://saily.com/de/internet-connectivity-index/methodology/

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