Wer nutzt wirklich Ihre Internetverbindung zu Hause?

Ihre Heimverbindung könnte den Verkehr für Fremde leiten. So funktionieren Wohn-Proxy-Netzwerke, wie Geräte registriert werden und was unsere Telemetrie über die Risiken für Verbraucher aufzeigt.

Management Summary

Kernaussage: Wohn-Proxy-Netzwerke machen private Haushaltsanschlüsse zur kommerziellen Infrastruktur für Dritte. Was für Marktforschung, Werbeprüfung oder Sicherheitstests legitim genutzt werden kann, wird zunehmend auch für Phishing, Malware-Verteilung, Betrug, Scraping und Credential-Stuffing missbraucht. Für betroffene Verbraucher entsteht dadurch ein erhebliches Risiko, obwohl sie häufig weder Umfang noch Zweck der Nutzung ihrer Verbindung kennen.

Relevanz für Entscheider: Die beobachtete Größenordnung ist signifikant: Seit Januar 2026 wurden 7,4 Millionen böswillige Vorfälle im Zusammenhang mit privatem Proxy-Verkehr registriert, die 572.000 Nutzer betreffen. Damit handelt es sich nicht um ein Randphänomen, sondern um ein skalierendes Ökosystem, in dem legitime Geschäftsmodelle, unklare Einwilligungsmechanismen und krimineller Missbrauch eng beieinanderliegen.

Business Impact: Für Endnutzer liegen die größten Risiken in Fehlattribution, Reputationsschäden der eigenen IP-Adresse, Service-Sperren, erhöhter Verifizierung, Performance-Verlusten und möglicher Verletzung von ISP-Nutzungsbedingungen. Für Unternehmen und Plattformbetreiber erschweren Wohn-Proxys Bot-Erkennung, Missbrauchsabwehr und Betrugsprävention, weil der Traffic technisch wie legitimer Verbraucherzugriff erscheint.

Empfohlene Stoßrichtung: Verbraucher sollten kostenlose VPNs, Bandbreiten-Sharing-Apps und unbekannte Dienstprogramme kritisch prüfen und nicht benötigte Anwendungen entfernen. Anbieter und Sicherheitsverantwortliche sollten Proxy-Komponenten transparent benennen, Erkennung und Entfernung vereinfachen sowie Missbrauchssignale stärker mit Verbraucheraufklärung verbinden. Die zentrale Management-Aufgabe besteht darin, legitime Proxy-Nutzung von missbräuchlicher Infrastruktur zu trennen, ohne echte Nutzer unnötig zu blockieren.

Seit Januar 2026 haben wir 7,4 Millionen böswillige Vorfälle im Zusammenhang mit privaten Proxy-Verkehr festgestellt, die 572.000 Nutzer in unserer Telemetrie betreffen. In diesem Modell ist der Haushalt, dessen Anschluss genutzt wird, oft nicht der Käufer des Verkehrs. Es ist der Ausstiegspunkt.

Das ist der unbequeme Teil von Wohn-Proxy-Netzwerken. Ein Heimrouter, Laptop, Telefon, Smart-TV oder ein anderes immer eingeschaltetes Gerät kann leise Teil eines kommerziellen Netzwerks werden, das den Internetverkehr von Fremden über gewöhnliche Verbraucher-IP-Adressen leitet. Für die Webseiten am anderen Ende sieht dieser Traffic so aus, als käme er aus einem echten Haushalt, denn das war er auch.

Die Technologie selbst ist nicht von Natur aus böswillig. Unternehmen nutzen private Proxys für Marktforschung, Werbeverifizierung, Markenschutz, Sicherheitstests und Dienste, die das Web wie ein echter Nutzer sehen müssen. Doch dieselbe Funktion, die diese Netzwerke nützlich macht, macht sie auch für Missbrauch attraktiv: Verkehr von einer Haushalts-IP-Adresse ist schwer zu blockieren, ohne das Risiko von Fehlalarmen bei legitimen Nutzern zu riskieren.

Das Problem für die Verbraucher ist einfacher. Viele Menschen wissen gar nicht, dass ihr Gerät oder ihre Verbindung überhaupt in ein solches Netzwerk eingebunden werden kann. Einige Nutzer entscheiden sich über Pay-for-Bandwidth-Apps. Andere werden über »kostenlose« VPNs, zusammengefügte Software-Entwicklungskits in nicht verwandten Apps oder unerwünschte Software angemeldet, die Proxy-Komponenten ohne sinnvolle Zustimmung installiert.

So funktioniert der Markt, wer dafür bezahlt und was er den Haushalt kosten kann, der ihn unwissentlich ausrichtet.

Was ist ein Wohnsitz-Proxy

Ein privater Proxy ist eine Internetverbindung – typischerweise ein Laptop, Telefon, Smart-TV oder Router zu Hause –, die in ein Drittanbieternetzwerk eingebunden wurde und verwendet wird, um den Datenverkehr anderer Personen weiterzuleiten. Für den Rest des Internets sieht dieser Datenverkehr so aus, als käme er von einer gewöhnlichen Haushalts-IP-Adresse, die von einem Verbraucher-ISP zugewiesen wurde, nicht von einem Rechenzentrum oder VPN-Anbieter.

Wohn-Proxy-Netzwerke werden kommerziell verkauft. Das Modell ist zweiseitig: Manche Menschen zahlen, um ihren Datenverkehr über die Verbindung eines anderen zu tunneln (ähnlich wie ein VPN, nur dass der Ausstiegspunkt ein echtes Zuhause ist), während andere dafür bezahlt werden, diese Ausgangspunkte bereitzustellen. Einige sind als bezahlte Peer-to-Peer-Netzwerke strukturiert, bei denen die Verbindung eines jeden Teilnehmers als Ausgang für jede andere dienen kann.

Käufer zahlen für den Zugang zu Pools von Millionen dieser »echten Benutzer«-IPs, weil sie extrem schwer zu blockieren sind, oder vielmehr hat das Blockieren reale Konsequenzen: Der Traffic stammt aus echten Haushalten, sodass jede Blockade das Risiko birgt, einen legitimen Nutzer auszuschließen – effektiv ein Fehlalarm.

Häufige Käufer sind Marktforschungsfirmen, Preisvergleichsdienste, Anbieter von Markenschutz, Sicherheitsteams, die ihre eigenen Abwehrmechanismen testen, und Verbraucherschutz-Tools. Am missbräuchlichen Ende des Marktes gibt es dieselbe Infrastruktur, die von Betreibern genutzt wird, die automatisierte Einkaufsbots, Scrapping-Kampagnen, Werbebetrug, Credential-Stuffing, Phishing und andere Angriffe nutzen, wo es wichtig ist, den wahren Ursprung des Traffics zu verbergen. Die Nachfrage wird auch durch groß angelegtes Web Scraping beeinflusst, einschließlich Scraping für KI-Trainingsdaten. Da Anti-Bot-Systeme besser darin werden, den Datenverkehr von Rechenzentren und bekannten VPN-Anbietern zu identifizieren, werden private IP-Adressen attraktiver, weil sie wie gewöhnliche Nutzer aussehen. Das macht nicht jeden privaten Proxy-Nutzer böswillig. Das bedeutet, dass Verbraucher möglicherweise Traffic für Unternehmen und Akteure tragen, von denen sie noch nie gehört haben.

Wie Verbrauchergeräte in diesen Netzwerken landen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Heimgerät Teil eines privaten Proxy-Netzwerks werden kann. Einige sind explizit. Andere sind leicht zu übersehen.

Der offensichtlichste Weg ist das Pay-for-Bandwidth-Modell. Apps wie Honeygain, IPRoyal Pawns und PacketStream bezahlen Nutzer dafür, ihre Internetverbindung zu teilen. Der Nutzer meldet sich an, aber er weiß möglicherweise nicht, wer später Zugang zu dieser Verbindung kauft, welche Art von Datenverkehr durch sie fließt oder was passiert, wenn dieser Datenverkehr Missbrauchsmeldungen auslöst.

Eine zweite Möglichkeit ist das »kostenlose« VPN oder die Proxy-App. Anstatt ein Abonnement zu berechnen, monetarisiert die App die Verbindung des Nutzers, indem sie Bandbreite weiterverkauft. In der Praxis könnte der Nutzer denken, ein Datenschutz-Tool zu erhalten, das gleichzeitig zur Infrastruktur für den Traffic anderer Menschen wird.

Ein dritter Weg führt über gebündelte Softwareentwicklungskits oder SDKs. Ein Entwickler fügt einer ansonsten nicht verwandten App eine Drittanbieterkomponente hinzu, wie eine Taschenlampe, ein Tapete, ein Spiel oder ein Dienstprogramm. Der Entwickler wird bezahlt, wenn die App aktiv ist. Der Nutzer sieht die Host-App, nicht das dahinterstehende Proxy-Netzwerk.

Der vierte Weg ist Malware oder potenziell unerwünschte Software. In diesen Fällen wird die Proxy-Komponente stillschweigend oder täuschend installiert, ohne jegliche sinnvolle Zustimmung des Nutzers.

Warum die »Einwilligung« selten bedeutungsvoll ist

Selbst wenn es technisch gesehen Einwilligung gibt, ist es oft nicht die Art von Einwilligung, die die meisten Menschen anerkennen würden.

Die Offenlegung kann in einem langjährigen Nutzungsdokument verborgen sein. Die Formulierung kann vage sein, mit Formulierungen wie »Teilen Sie Ihre ungenutzte Bandbreite«, »Unterstützen Sie die App« oder »Treten Sie unserem Netzwerk bei«. Diese Formulierungen geben dem Nutzer nicht klar mit, dass beliebige Dritte den Datenverkehr über die Heim-IP-Adresse des Nutzers leiten können.

Es stellt sich auch die Frage der nachgelagerten Nutzung. Den Nutzern wird selten gesagt, wer den Zugang zum Netzwerk kauft oder was diese Käufer damit machen. Ihre Verbindung könnte für harmlose Marktforschung genutzt werden. Es könnte auch für Scraping, automatisierte Kontoerstellung, Werbebetrug, Credential-Stuffing oder Phishing-Infrastruktur verwendet werden.

Das Problem verschärft sich, wenn die Proxy-Komponente in einer anderen App liegt. Die Datenschutzrichtlinie der Host-App mag ein Partner-SDK nach Markennamen erwähnen, aber das macht einem normalen Nutzer nicht klar, dass sein Gerät als Proxy-Endpunkt fungieren kann.

Das Deinstallieren der sichtbaren App löst das Problem auch nicht immer sauber, besonders wenn Proxy-Komponenten separat installiert oder mit anderer unerwünschter Software gebündelt werden.

Die Risiken, die die Verbraucher tatsächlich tragen

Wenn ein Haushaltsgerät zu einem Wohn-Proxy-Knoten wird, übernimmt der Nutzer Risiken, die durch den Datenverkehr anderer verursacht werden.

Das erste Risiko ist die Attribution. Missbräuchliche, betrügerische oder illegale Aktivitäten, die über das Gerät geleitet werden, scheinen von der IP-Adresse des Haushalts zu stammen. ISP-Missbrauchshinweise, Plattformsperren, Betrugsprüfungen und Anfragen der Strafverfolgungsbehörden beziehen sich zunächst auf den Abonnenten, nicht auf die Person, die den Proxy-Datenverkehr gekauft hat.

Das zweite Risiko ist die Leistung. Kontinuierlicher Datenverkehr von Drittanbietern kann Bandbreite verbrauchen, das Heimnetzwerk verlangsamen, Datenobergrenzen erreichen oder gegen die Nutzungsbedingungen des Internetanbieters verstoßen. Der Nutzer bemerkt vielleicht nur, dass sich das Internet langsamer anfühlt, eine Rechnung höher ist oder ein Dienst plötzlich den Zugang blockiert.

Das dritte Risiko ist die Sicherheitsrisiken. Proxy-Clients betreiben persistente Hintergrundprozesse und pflegen Netzwerkverbindungen, damit sie den Datenverkehr weiterleiten können. Das fügt dem Gerät dauerhaft eingeschaltete Netzwerksoftware hinzu, oft mit begrenzter Sichtbarkeit für den Nutzer.

Das vierte Risiko ist der Ruf. Eine für Missbrauch verwendete Heim-IP-Adresse kann auf Sperrlisten landen, die von Banken, Einzelhändlern, Streamingdiensten und Online-Plattformen genutzt werden. Das Ergebnis kann Kontoreibungen, fehlgeschlagene Logins, zusätzliche Verifizierungsschritte oder eine vollständige Sperrung von Diensten sein, die die Familie tatsächlich nutzt.

Es gibt auch einen familiären Aspekt. Ein Kind oder ein anderes Haushaltsmitglied kann ein kostenloses Spiel, ein VPN oder ein Dienstprogramm installieren, ohne die Konsequenzen zu verstehen. Das rechtliche, finanzielle und reputationsbezogene Risiko liegt weiterhin beim Kontoinhaber.

Was unsere Telemetrie zeigt

Seit Anfang 2026 haben wir 7,4 Millionen bösartige Verkehrsvorfälle im Zusammenhang mit Wohn-Proxy-Verkehr festgestellt, die 572.000 eindeutige Nutzer in unserer Nutzerbasis betreffen.

Dies ist kein Maß für den gesamten Wohnungs-Proxy-Markt. Sie spiegelt wider, was wir in unserer Telemetrie beobachten: bösartigen Datenverkehr, Erkennungen und damit verbundene Aktivitäten, die geschützte Nutzer betreffen. Der tatsächliche Fußabdruck ist viel größer, da private Proxy-Netzwerke große Verbraucherplattformen und viele Geräte außerhalb unserer Sichtbarkeit umfassen.

Die Aktivität ist global, konzentriert sich aber auf eine kleinere Gruppe von Ländern. Indien führt mit etwa 83.000 betroffenen Nutzern mit großem Vorsprung, gefolgt von Vietnam mit 61.000 und Brasilien mit 39.000. Die Philippinen (23.000), Polen (18.000), Indonesien (18.000) und Thailand (14.000) bilden eine zweite Ebene, wobei Ägypten, Spanien, Ukraine, Argentinien, Mexiko und Italien jeweils 10.000 bis 13.000 ausmachen. Die Verteilung über Süd- und Südostasien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa spiegelt wider, wo die Host-Apps, die diese Software tragen, am weitesten verbreitet installiert sind.

Diese geografische Verteilung spiegelt wahrscheinlich eine Kombination aus App-Verteilung, lokalen Installationsmustern, dem Interesse der Nutzer an kostenlosen oder kostenpflichtigen Bandbreiten-Apps und der Ökonomie des Bandbreiten-Weiterverkaufs wider. Es sollte nicht als einfache Rangfolge gelesen werden, woher der Missbrauch von Wohnstellvertretern entstanden ist.

Das untenstehende Diagramm zeigt die Bedrohungen, die wir bei diesem Proxy-bezogenen Verkehr beobachtet haben. Zwei Kategorien dominieren: Phishing und böswillige Werbung. Hinter ihnen verbirgt sich ein langes Spektrum von konsumentengerichteten Betrugsfällen, darunter E-Shop-Betrügereien, generische Betrügereien, Finanzbetrügereien und gefälschte Tutorial-Seiten, neben offener Schadsoftware wie Trojanern und anderem bösartigen Datenverkehr.

Im bösartigen Proxy-Verkehr, den wir beobachtet haben, dominieren Betrügereien und Malware. Wichtig für Verbraucher ist nicht nur, dass ihre Verbindung von jemand anderem genutzt werden kann. Es ist so, dass bei Missbrauch ihre Haushalts-IP-Adresse die Rücksendeadresse sein kann.

Was Verbraucher tun können

Die meisten Menschen nennen eine Wohn-Proxy-Komponente nicht namentlich. Aber es gibt praktische Warnzeichen.

Überprüfen Sie »kostenlose« VPNs, Proxy-Apps, Bandbreiten-Sharing-Apps und Dienstprogramme von unbekannten Publishern. Prüfen Sie, ob sie Bandbreitenteilung, Peer-to-Peer-Netzwerke, Verkehrsleitung oder Netzwerkbeteiligung in ihren Begriffen erwähnen. Wenn eine App eine Bezahlung für das Online-Lassen Ihres Geräts anbietet, gehen Sie davon aus, dass Ihre Verbindung weiterverkauft wird, es sei denn, der Anbieter erklärt genau, wie der Datenverkehr geprüft wird und wer Zugang kaufen kann.

Auf Handys und Computern entfernen Sie Apps, die Sie nicht erkennen oder nicht mehr verwenden. Bei Heimroutern solltest du die Liste der angeschlossenen Geräte überprüfen und nach etwas Unbekanntem suchen. Wenn Ihr Internetanbieter Missbrauchshinweise verschickt, Webseiten Sie blockieren oder Ihre Heim-IP-Adresse plötzlich Betrugsprüfungen nicht besteht, ist eine Proxy-Komponente eine mögliche Erklärung.

Sicherheitssoftware kann auch helfen, indem sie unerwünschte Proxy-Clients, gebündelte Komponenten und damit verbundene bösartige Aktivitäten erkennt. Aber das sollte für die Verbraucher kein Ratespiel sein. Software, die eine Haushaltsverbindung in einen kommerziellen Ausgangsknoten verwandelt, sollte klar benannt und leicht zu entfernen sein.

Die Quintessenz

Mit Wohn-Proxys wird die Verbindung des Nutzers zur Infrastruktur für das Geschäft eines anderen.

Das Problem ist nicht, dass es Wohn-Proxy-Technologie gibt. Es hat legitime Verwendungszwecke. Die Frage ist, ob die Menschen wissen, wann ihre Geräte Teil davon sind, verstehen, welche Art von Datenverkehr durch ihre Verbindung fließen könnte, und ob sie tatsächlich die Möglichkeit haben, sich abzumelden.

Die Lösung ist nicht, so zu tun, als würden Verbraucher jede EULA lesen. Diese Software sollte klar benannt, klar dargestellt und leicht entfernt werden können, bevor eine Haushaltsverbindung zur Infrastruktur eines anderen wird.

Jan Rubín, Leiter des Bedrohungsforschungsteams, Gen

2902 Artikel zu „Verbraucher Schutz“