Wie Eltern ihre Kinder im digitalen Zeitalter schützen können

Kinder und Jugendliche bewegen sich selbstverständlich im Internet – zum Lernen, Spielen und Kommunizieren. Jedoch sprechen weniger als die Hälfte der Eltern mit ihrem Kind über dessen Freizeitaktivitäten (47 % bei Eltern von 6- bis 13-Jährigen, 42 % bei Eltern von 14- bis 17-Jährigen). Zu diesem Ergebnis kommt das Fokusthema »Digitaler Familienalltag« zum Cybersicherheitsmonitor. Währenddessen wachsen die Risiken durch altersunangemessene Inhalte, Cybergrooming, Datenmissbrauch oder Kostenfallen. Zum Weltkindertag am 01. Juni 2026 informiert das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) daher über einfache technische Schutzmaßnahmen und gibt Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen konkrete Hilfestellungen für mehr Sicherheit im digitalen Alltag.
Larissa Hänzgen, Expertin für Verbraucherschutz im BSI: »Digitale Teilhabe gehört zum Aufwachsen dazu. Umso wichtiger ist es, Kinder und Jugendliche frühzeitig zu befähigen, digitale Angebote sicher und verantwortungsvoll zu nutzen. Technische Schutzmaßnahmen, klare Regeln und ein offenes Gespräch in der Familie oder Schule bilden die Grundlage für mehr Sicherheit im Netz.«
Das BSI empfiehlt Eltern dabei folgende Schritte:
- Aktivieren Sie Altersbeschränkungen für Apps, Spiele, Filme und Serien.
Gehen Sie dafür auf dem Gerät des Kindes in die Einstellungen des App- oder Play-Stores und nehmen Sie Einschränkungen vor. So gehen Sie sicher, dass dem Kind keine altersunangemessenen Inhalte ausgespielt werden.
- Beschränkter Zugang zu App- sowie In-App-Einkäufe
Deaktivieren Sie App- sowie In-App-Einkäufe oder erlauben Sie diese nur nach Eingabe eines Passwortes oder im Rahmen einer Altersbeschränkung. Auch diese Funktion finden Sie in den Einstellungen des App- oder Play-Stores. Auf diesem Weg verhindern Sie mögliche Kostenfallen.
- Prüfen Sie App-Berechtigungen gemeinsam mit Ihrem Kind.
Deaktivieren Sie beispielsweise Standortfreigaben für Apps, die keinen Zugriff auf den Standort des Kindes benötigen. Den Zugriff auf solche sensiblen Daten sollten Sie nur äußerst behutsam freigeben.
- Besprechen Sie eine mögliche Bildschirmzeit mit Ihrem Kind.
Legen Sie diese dann ggf. in den Einstellungen des Smartphones oder Tablets fest. So behalten Sie und Ihr Kind einen besseren Überblick.
- Regelmäßige Gespräche.
Sprechen Sie regelmäßig mit Ihrem Kind über Online-Erlebnisse, Risiken im Internet sowie ein respektvolles Verhalten im Netz.
Auf der Website des BSI finden Interessierte auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten von Jugendschutzeinstellungen sowie weitere Informationen rund um den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet.
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Broschueren/Wegweiser_Checklisten_Flyer/SfS-Anleitung_Jugendschutzeinstellungen_Apps_Spiele_Co.pdf?__blob=publicationFile&v=12
Für Pädagoginnen und Pädagogen stellt das BSI zudem einsatzbereites Unterrichtsmaterial im Rahmen des Medienpakets »Cybersicherheit für 10- bis 14-Jährige« zur Verfügung.
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Sicher-im-digitalen-Schulalltag/digitaler-schulalltag_node.html
1038 Artikel zu „Kinder Schutz“
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Ist Schul-WiFi gefährlich für Ihr Kind? 8 Tipps, wie Kindern online Schutz gegeben werden kann
Die Kinder gehen wieder zur Schule und damit einhergehend wächst die Gefahr von Online-Hacks, ‑Betrügereien und Cyber-Schikanierung. Die meisten Schulen haben inzwischen WiFi und fast alle Schulkinder verwenden Tablet oder Smartphone, um sich in der Schule mit dem Internet zu verbinden. Andererseits geben nur wenige Schulen Kindern und Eltern klare Anweisungen, wie man online geschützt…
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OT-Sicherheit: Vom Perimeterschutz zu identitätsbasiertem Datenverkehr
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Lizenz zum Stillstand: Was der Hannoveraner Datenschutz-Patzer über öffentliche IT-Beschaffung verrät
Der in Hannover bekannt gewordene Vorgang rund um den Einsatz von Microsoft 365 an Schulen wirft gleich mehrere grundsätzliche Fragen auf. Die Verwaltungspraxis einer einzelnen Kommune ist dabei nur der Ausgangspunkt – der Blick muss auf die strategische Ausrichtung öffentlicher IT-Beschaffung in Deutschland und Europa insgesamt fallen. Nach aktueller Berichterstattung von golem hat die…
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Neue Island Enterprise Platform schützt und ermöglicht Arbeit über Enterprise und Consumer Browser, Desktop Apps sowie Netzwerke hinweg
Enterprise-Work-Experte Island vereint Netzwerk- und KI-, Datenschutz-, Identity- und Endpoint- sowie Produktivitäts-Services entlang eines einzigen User Interfaces. Island gilt als führender Anbieter im Bereich Enterprise-Work und stellt aktuell seine neue Island Enterprise Platform vor. Durch die einheitliche Unternehmensumgebung wird die Sicherheit, Produktivität und Benutzererfahrung des Island Enterprise Browsers erweitert. Zudem bringt die neue Plattform…
News | Trends 2025 | Nachhaltigkeit
Schlafprobleme bei Schulkindern nehmen zu
Schlafprobleme bei Schulkindern nehmen seit Jahren deutlich zu. Im Schuljahr 2016/2017 berichteten 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler, mindestens einmal pro Woche unter Ein‑ oder Durchschlafproblemen zu leiden. Bis zum Schuljahr 2024/2025 stieg dieser Anteil auf 42 Prozent. Das zeigen Daten des Präventionsradars der DAK-Gesundheit, die auch der Statista-Infografik zugrunde liegen [1]. Der Anstieg verlief…
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17 WhatsApp-Betrugsmaschen, die Sie kennen sollten (und wie Sie sich schützen)
WhatsApp-Betrug breitet sich schneller aus denn je. Allein im Dezember 2025 verschickten Betrüger schätzungsweise 19,2 Milliarden Spam-Nachrichten, was Messenger-Dienste zu einem der effektivsten Werkzeuge für Online-Betrug macht. Von falschen Gewinnen und Identitätsdiebstahl bis hin zu Investment- und Kontoübernahmebetrug ist WhatsApp zu einem bevorzugten Ziel für Cyberkriminelle geworden. Viele dieser Nachrichten wirken auf den ersten…
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Ist Social Media schlecht für Kinder und Jugendliche?
Die große Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland, aber auch viele Jugendliche sind (eher) unterstützen die Einführung eines Social-Media-Mindestalters von 16 Jahren. Das zeigen Ergebnisse des ifo Bildungsbarometers 2025 [1]. Weitgehende Einigkeit besteht auch bei der Frage, ob Netzwerke wie TikTok und Instagram junge Menschen negativ beeinflussen. 77 Prozent der befragten Erwachsenen und 61 Prozent der Jugendlichen…
News | IT-Security | Ausgabe 7-8-2025 | Security Spezial 7-8-2025
PROSOZ Herten setzt IT-Grundschutz und Informationssicherheit systematisch um – Digitale Verwaltung sicher gestalten
Ob digitale Bauanträge, Sozialleistungen oder Jugendhilfeverfahren – kommunale Verwaltungen arbeiten zunehmend datenbasiert. Gerade aus diesem Grund wächst der Druck, sensible Informationen zuverlässig zu schützen und IT-Sicherheitsanforderungen strukturiert umzusetzen. Für viele Organisationen bedeutet das: Der Aufbau eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) wird zur unverzichtbaren Grundlage, um gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden und die eigene IT-Landschaft langfristig auditfähig aufzustellen.
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Datenschutz beginnt im Code
Warum Compliance nicht beim Anwalt, sondern in der Entwicklung beginnt. Ganz klar eine juristische Aufgabe – nein, das ist Datenschutz schon längst nicht mehr. Während Unternehmen weiter in Compliance, Governance und Risk Management investieren, geschieht der entscheidende Fehler oft ganz am Anfang – beim Entwickeln von Software. Wer Datenschutz erst am Ende eines Projekts prüft,…
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Warum entscheiden sich Deutsche gegen Kinder?
Finanzielle Beschränkungen sind der wichtigste Grund dafür, dass Menschen in Deutschland weniger Kinder haben als ursprünglich geplant. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis von Daten des United Nations Population Fund (UNFPA, [1]). Auf den nachgeordneten Plätzen folgen Wohnungsprobleme wie Platzmangel oder hohe Mieten sowie das Fehlen eines geeigneten Partners. Viele Befragte haben auch Sorgen über…
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Überhitzung beim Smartphone kann zu Verlust von Leistung, Akkulaufzeit und Daten führen. Mittwoch klettern die Temperaturen bis zur 40-Grad-Marke – Bitkom gibt Tipps. Ab Dienstag steigen die Temperaturen in vielen Teilen Deutschlands auf über 30 Grad – und während sich viele Menschen über Sonne freuen, kommen Smartphones dabei mitunter an ihre Grenzen. »Hitzestress kann…
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Sicherheit für Kinder und Jugendliche: Couragiert im digitalen Raum
TU-Projekt erforscht Risiken der Online-Interaktion bei Jugendlichen und entwickelt das Bildungsprogramm »FairNetzt« gegen Cybermobbing, Hatespeech und andere Gefahren im Netz. Kinder und Jugendliche wachsen in einer digitalen Welt auf, die neben Chancen auch erhebliche Risiken birgt, deren Folgen weit über kurzfristige negative Emotionen hinausreichen können. Das abgeschlossene Teilforschungsprojekt »Sicherheit für Kinder in der digitalen Welt«…
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Sind Unternehmen Quantum-Angreifern schutzlos ausgeliefert?
Trotz der hohen Rechen-Power von Quantum Computing, haben Unternehmen noch immer eine realistische Chance, sich vor Attacken zu schützen, die auf dieser Technologie aufbauen. Wichtig ist, dass sie jetzt damit beginnen, sich in Sachen Quantensicherheit auf die sich anbahnenden Bedrohungen vorzubereiten. Drei Maßnahmen, die in keiner Quantenresistenzstrategie fehlen dürfen. Es ist wie ein modernes…
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Datenschutz ist nicht gleich Datenschutz: Wie USA, China und EU damit umgehen
Der Datenschutz ist ein wichtiger Indikator für das Werteverständnis eines Landes oder eines Staatenbundes. Gleichzeitig ist er aber auch ein elementarer Faktor im weltweiten Ringen um wirtschaftliche, politische und militärische Macht. Die einflussreichsten Wirtschaftsregionen USA, China und EU haben dabei sehr unterschiedliche Vorstellungen über den Sinn, den Zweck und die Grenzen von Datenschutz. Die…
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Frühjahrsputz fürs Smartphone: Apps zur Speicherbereinigung und Datenschutzbedenken
Die zehn beliebtesten Apps zur Speicherbereinigung teilen Nutzerdaten mit Drittanbietern. Manuelles Reinigen deines Smartphones ist eine sicherere Alternative, wie das Löschen von nicht genutzten Dateien und Apps direkt in den iPhone-Einstellungen. Apps zur Speicherbereinigung versprechen, Speicherplatz auf Smartphones freizugeben, indem sie unnötige Dateien entfernen, sammeln sie jedoch auch aktiv Nutzerdaten. Eine Analyse der zehn beliebtesten…
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Fachkräfte: Berufsausbildung schützt am besten vor Arbeitslosigkeit
Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt, gleichzeitig suchen viele Unternehmen dringend Fachkräfte. Bei Fachkräften mit Berufsausbildung hat sich die Arbeitslosigkeit in den vergangenen zehn Jahren am besten entwickelt. Das geht aus einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor [1]. IW-Wissenschaftler haben berechnet, wie sich die Arbeitslosenzahlen in den vergangenen zehn Jahren bei…
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Gaming: Kinder und Jugendliche spielen rund 1,5 Stunden pro Tag
85 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren spielen zumindest hin und wieder Computerspiele. Anteil der Gamerinnen und Gamer sinkt mit dem Alter – die Spieledauer allerdings steigt. Jungen zocken im Schnitt doppelt so lange wie Mädchen. Ob Sportspiel an der Konsole, Social Game am Handy oder Lernspiel am PC –…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Kommunikation
Ab 10 Jahren haben die meisten Kinder ein eigenes Smartphone
Hälfte zwischen 6 und 18 Jahren besitzt ein Tablet. 70 Prozent der 16- bis 18-Jährigen haben einen eigenen PC bzw. Laptop. Fernseher, Digicams und selbst klassische Handys haben noch ihren Platz. Rund zwei Drittel (65 Prozent) der 6- bis 18-jährigen Kinder und Jugendlichen besitzen ein eigenes Smartphone. Auch klassische Handys ohne Touchscreen sind noch…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Lösungen | Services | Tipps
Digitale Geschenke für Kinder an Weihnachten erfordern bessere Medienkompetenz
60 Prozent fordern mehr Freizeitangebote ohne digitale Geräte für Kinder und Jugendliche. Mehrheit der Deutschen sieht Eltern und Schulen in der Verantwortung für die Vermittlung von Medienkompetenz. eco-Verband gibt 5 Tipps für den optimalen Umgang mit digitalen Geräten für Kinder und Jugendliche. Zu Weihnachten finden sich in vielen deutschen Haushalten Smartphones, Tablets und andere…
News | Trends 2024 | Trends Kommunikation
Fax und Diskette sind den meisten Kindern unbekannt
Kassettenrekorder noch am bekanntesten. Weniger als die Hälfte der 6- bis 9-Jährigen kennt noch Telefonzellen. Zum Vergleich: Vom Internet haben bereits 98 Prozent der Jüngsten gehört. Diskette, Schreibmaschine und Fax – früher Alltag im Büro und den eigenen vier Wänden – heute für viele Kinder und Jugendliche ein Rätsel. Insgesamt knapp drei Viertel (73…