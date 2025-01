Gaming: Kinder und Jugendliche spielen rund 1,5 Stunden pro Tag

85 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren spielen zumindest hin und wieder Computerspiele.

Anteil der Gamerinnen und Gamer sinkt mit dem Alter – die Spieledauer allerdings steigt.

Jungen zocken im Schnitt doppelt so lange wie Mädchen.

Ob Sportspiel an der Konsole, Social Game am Handy oder Lernspiel am PC – 85 Prozent der Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren spielen zumindest hin und wieder Video-, Computer- oder Onlinespiele. Im Schnitt verbringen sie damit 95 Minuten, also rund 1,5 Stunden täglich – unter der Woche rund 80 Minuten, am Wochenende mit 123 Minuten sogar im Schnitt etwa zwei Stunden pro Tag. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, für die mehr als 600 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren in Deutschland befragt wurden. Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften der Kinder und Jugendlichen, bei den Jüngeren im Beisein der Eltern.

Mit zunehmendem Alter der Kinder sinkt dabei der Anteil der Spielerinnen und Spieler leicht – die Zeit, die mit dem Spielen verbracht wird, aber steigt mit dem Alter. »Video- und Computerspiele haben sich unter Kindern fest etabliert und sind längst mehr als reine Unterhaltung. Sie können spielerisch beim Lernen unterstützen, Kreativität und Teamgeist fördern«, so Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. »Um Kinder an eine verantwortungsvolle Nutzung von Computerspielen heranzuführen, hilft gerade in jungen Jahren zunächst gemeinsames Spielen von Eltern und Kindern. Auch Absprachen, was und wie lange gespielt werden darf, sind wichtig.«

Konkret spielen unter den Jüngeren zwischen 10 und 12 Jahren 91 Prozent zumindest hin und wieder Video-, Computer- oder Online-Spiele. In dieser Altersgruppe verbringen sie damit im Schnitt 81 Minuten pro Tag. Unter den 13- bis 15-Jährigen spielen 87 Prozent, und zwar für durchschnittlich 99 Minuten täglich. Unter den Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren spielen 80 Prozent zumindest hin und wieder. Sie kommen auf eine durchschnittliche Spieldauer von 106 Minuten pro Tag.

Ähnlich große Unterschiede gibt es zwischen Jungen und Mädchen: Insgesamt 92 Prozent der Jungen zwischen 10 und 18 Jahren greifen zumindest hin und wieder zu Computer-, Video- oder Onlinespielen. Unter Mädchen zwischen 10 und 18 Jahren sind es hingegen 79 Prozent. Jungen verbringen demnach in Schnitt pro Tag 121 Minuten mit dem Gaming, Mädchen spielen mit 64 Minuten nur etwa halb so viel.

[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverband Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden insgesamt 942 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren, darunter 644 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren in Deutschland online befragt. Die Befragung fand im Zeitraum von KW 20 bis KW 22 2024 statt. Die Gesamtumfrage ist repräsentativ. Die Fragestellung lautete: »Wie viel Zeit verbringst Du durchschnittlich pro Tag mit Computer-, Video- oder Onlinespielen?«.

