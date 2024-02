Krypto im Gaming und Online-Casinos: Wie weit hat sich die Verbindung von Krypto und Gaming-Technologie weiterentwickelt

Beim Krypto Gaming, das auch als Blockchain Gaming bezeichnet wird, handelt es sich um ein gar nicht mehr so neues Phänomen in der Welt der Videospiele. Krypto Gaming stellt eine Art von Spiel dar, das auf der Blockchain-Technologie aufbaut. Der Spieler kann hier während des Spiels Kryptowährungen verdienen, kann diese besitzen und in weiterer Folge damit handeln. Somit besteht für den Spieler die Möglichkeit, dass er während dem Spiel Geld verdient.

Die Vor- und Nachteile im Überblick

In Game-Objekte oder Währungen können auf dezentralisierten Märkten gekauft oder verkauft werden

Der Spieler schafft sich durch den Handel mit In Game-Assets ein Einkommen

Das Spiel fördert dezentrale Eigentumsrechte und kann so den Spieler besser an das Spiel binden

Entwickler haben die Möglichkeit, dass sie Monetarisierungsmodelle über traditionelle Modelle hinaus erweitern können

Digitale Assets und Kryptowährungen sind sehr preisvolatil

Die Rechtslage ist aktuell noch unsicher; es gibt regulatorische Bedenken

Wer bislang keine Erfahrungen mit Kryptowährungen sammeln konnte, wird mitunter einen erschwerten Zugang zum Spiel haben

Es gibt Sicherheitsbedenken durch Diebstahl oder Verlust von digitalen Assets

Die Merkmale der Blockchain Games

Die Kryptowelt bietet eine enorme Vielzahl an Möglichkeiten. So kann man etwa mit Kryptowährungen bezahlen. Zudem kann der Spieler seine Gewinne und Ausgaben in Kryptowährungen verwalten. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern macht die Spieltransaktionen auch sicherer.

Besonders interessant ist die Anwendung der sogenannten Blockchain Technologie. Diese kommt auch bereits im Krypto Casino zum Einsatz. Durch die Blockchain können alle Spieltransaktionen, inklusive den im Spiel gekauften Objekten, auf dezentralisierten Plattformen, die nicht manipulierbar sind, protokolliert werden. Das heißt, der Spieler hat an einem digitalen Vermögenswert ein Eigentumsrecht. Das wird auch durch die Protokollierung in der Blockchain nicht in Frage gestellt.

Des Weiteren kann durch die Verbindung der Blockchain Technologie mit der Gaming-Landschaft eine neue Art von Spiel geschaffen werden: Hier spricht man von dezentralisierten Spielen – das sind die sogenannten dApps. Die Spiele laufen auf der Blockchain, sodass der Spieler die volle Kontrolle über das Gameplay und die Assets hat.

Die Vereinigung zwischen Krypto und Gaming sorgt am Ende auch für das Play to Earn-Modell. Hier wird nicht nur zum reinen Zeitvertreib gespielt, sondern auch mit dem Gedanken das Spiel gestartet, um Geld zu verdienen.

»CryptoKitties« und »Decentraland«

Es gibt einige Spiele, die sehr gute Beispiele darstellen, wenn es um das Krypto Gaming geht. Das sind »CryptoKitties« sowie »Decentraland«.

In »Decentraland« erwirbt der Spieler Ländereien, die er dann nach seinen Vorstellungen gestalten kann. Zudem kann auch mit Land gehandelt werden. Gearbeitet wird rein nur mit Kryptowährungen. Der Spieler hat in »Decentraland« die volle Kontrolle über seine Ländereien und kann hier nach Belieben seine Vorstellungen umsetzen. Dadurch entsteht hier eine dynamische und lebendige Wirtschaft, die zu 100 Prozent auf der Blockchain basiert.

»CryptoKitties« war das erste Spiel, das auf der Blockchain basierte. Es hat dazu wesentlich beigetragen, das neuartige Konzept des damals noch völlig unbekannten Krypto Gamings populär zu machen. In »CryptoKitties« werden Katzen gekauft, gezüchtet und in weiterer Folge verkauft. Dabei ist jede Katze einzigartig. Aufgrund der Tatsache, dass keine Replikation und auch keine Zerstörung möglich ist, haben die Katzen einen realen Wert. Gehandelt wird hier mit Kryptowährungen.

Die Zukunft des Krypto Gamings: Gekommen, um zu bleiben, oder bereits am Ende der Reise?

Wie geht es weiter? Das Potenzial ist längst nicht ausgeschöpft. Noch steckt das Krypto Gaming in den Kinderschuhen.

Spiele, die auf der Blockchain Technologie sowie auf Kryptowährungen aufbauen, könnten wohl eine rosige Zukunft haben, weil das Interesse an diesen Technologien immer größer wird.

Die Zahl der Spielehersteller, die mit der Blockchain arbeiten, wird zudem steigen. Vor allem deshalb, weil die Blockchain Technologie einige Vorteile mit sich bringt: Transparenz und Sicherheit, das ist vor allem für die Spieler von Bedeutung, können durch Nutzung der neuartigen Technologie noch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Des Weiteren steigt auch das Interesse an den Kryptowährungen. Diese werden nicht mehr rein als Spekulationsobjekt angesehen, sondern in vielen Fällen bereits als Alternative zu klassischen Zahlungsmethoden verstanden.