Die Rolle der KI im iGaming – wie groß wird ihr Einfluss in Zukunft sein?

Seit einigen Jahren befindet sich die iGaming-Branche im Aufschwung. Auf dem Markt tragen seriöse Anbieter wie das Wildz Online Casino Deutschland dazu bei, dass Seriosität und Sicherheit in den Fokus rücken. Bislang werden hierfür vor allem Komponenten wie manuelle Überwachung und Suchtpräventionsangebote eingesetzt.

In naher Zukunft sind große Änderungen zu erwarten, denn das Thema KI nimmt Fahrt auf. Nicht zuletzt durch das Unternehmen Mindway AI ist klar geworden, wie stark künstliche Intelligenz den Markt (positiv) beeinflussen könnte.

Mindway AI – der große Vorreiter für KI in der iGaming-Branche

KI-Unternehmen haben derzeit beste Chancen, sich auf dem Markt zu etablieren. Mindway AI gehört zu den erfolgreichen Start-ups und hat seinen Fokus auf die iGaming-Branche gelegt. Das aus Dänemark stammende Unternehmen entwickelt Produkte, die vorrangig auf Spielerschutz ausgelegt sind und auf KI basieren. So ist der intelligente GameScanner in der Lage, das Spielverhalten von Nutzern in Echtzeit zu verfolgen und zu analysieren.

Risikoreiche Einsätze und Anzeichen einer drohenden Sucht lassen sich damit frühzeitig erkennen und an die Behörden melden. In Deutschland ist das Spielersperrsystem OASIS für die Sperrung von gefährdeten Gamblern verantwortlich. Die Nutzung von KI könnte künftig dazu beitragen, präventiv zum Schutz beizutragen und typische Muster schneller wahrzunehmen.

Obwohl es keine 100-prozentige Trefferquote gibt, weist die Mehrheit aller Spielsüchtigen ein typisches Schema auf. Die KI ist in der Lage, diese Anzeichen zu erkennen und Gefahren aufzudecken, bevor sie menschlichen Kontrollinstanzen auffallen.

Mindway AI setzt zusätzlich zur Entwicklung von KI-basierten Schutzmechanismen vor allem auf Informationen. So bietet das dänische Unternehmen Schulungen und Beratung für Glücksspielbetreiber an, die Aufklärung zum Thema sicheres und verantwortungsvolles Glücksspiel bieten sollen. Die geschärfte Wahrnehmung für Risiken unterstützt Betreiber dabei, ihrer Verantwortung optimal nachzukommen.

Kluge, digitale Mitspieler – wenn die KI am Pokertisch Platz nimmt

Poker gehört in Deutschland zu den beliebtesten Kartenspielen und ist auch online offiziell erlaubt. Da Solospiele nicht möglich sind, werden Zocker gemeinsam mit anderen Gamblern oder mit Computergegnern an einen Tisch gesetzt. Für ambitionierte Pokerspieler mit großer Erfahrung ist ein NPC am Tisch oft keine Herausforderung.

Bisher basierten solche künstlichen Zocker auf klaren Programmierungsstrukturen und veränderten ihre Spielweise nie. Einmal durchschaut, bietet das Zusammenspiel keine Abwechslung mehr für den Gambler. Mithilfe von KI ist es möglich, intelligente und mitwachsende Gegner zu kreieren, die sich an die Fähigkeiten des Spielers anpassen.

Sitzt ein Profi-Gambler am Tisch, spielt die KI selbst herausfordernder und trickreicher. Nimmt hingegen ein Anfänger Platz, passt sich künstliche Intelligenz mit ihrem Spielverhalten an. Auf diese Weise lassen sich authentische Spielergebnisse generieren, was zu mehr Akzeptanz beim Spieler führt.

Rundum geschützt – die Bedeutung von KI für die IT-Sicherheit

Glücksspielunternehmen sind im Fokus verschiedener Bedrohungen. Eine umfassende IT-Security ist Pflicht für die Betreiber, zum Eigen- und Fremdschutz. Betrugsversuche seitens der Spieler sind ein Problem, dem sich die Betriebe stellen müssen. KI ist in der Lage, Authentifizierungsprozesse zu automatisieren und Unstimmigkeiten in Echtzeit zu erkennen.

Während des aktiven Spiels könnte die KI künftig dazu eingesetzt werden, betrügerische Transaktionen in Echtzeit zu ermitteln und Warnmeldungen an die IT-Abteilung herauszugeben. Im Mittelpunkt stehen hier vor allem auffällige Muster bei Sportwetten oder Finanztransaktionen, die sich außerhalb des normalen Rahmens bewegen.

Eine andere Gefahr droht durch die wachsende Anzahl von Hackerangriffen in Deutschland, die auch Glücksspielbetriebe treffen können. Künstliche Intelligenz spielt vor allem durch ihre Fähigkeit zur Echtzeitüberwachung eine wichtige Rolle. Ist das Programm auf den permanent stattfindenden Datenverkehr spezialisiert, kann es verdächtige Aktivitäten sofort an die Security-Abteilung melden.

Damit lassen sich Angriffe frühzeitig erkennen und im besten Fall unterbinden. Je schneller Ransomware, DDoS-Attacken oder Malware identifiziert werden, desto eher kann der Glücksspielbetreiber präventiv reagieren und vor allem die Daten seiner Spieler schützen.

Bessere Wettquoten durch KI – wie Sportwettenbetreiber profitieren können

Nicht nur für klassisches Glücksspiel, sondern auch für Sportwetten ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Die Arbeit eines Buchmachers besteht zu großen Teilen aus Analysen und der Erstellung von Prognosen. Auf Basis des vorhandenen Wissens werden Wettquoten ermittelt, zu denen der Teilnehmer wetten kann.

Dank der Fähigkeiten von KI ist es möglich, diese komplexen Analysen im Bruchteil der normalerweise benötigten Zeit durchzuführen. Hierbei scheinen vor allem Synergieeffekte sinnvoll zu sein. Die KI analysiert Daten und schlägt Quoten für anstehende Spiele vor. Der Buchmacher prüft die Vorschläge und vergleicht sie mit seinen Berechnungen.

So sehr sich Glücksspieler über (fälschlicherweise) hohe Quoten freuen, so ärgerlich ist eine Fehlberechnung für das Unternehmen. Werden einzelne Aspekte zur Quotenberechnung nicht beachtet, sind die Folgen immens und kosten den Anbieter viel Geld. KI stellt sicher, dass sämtliche vorhandenen Daten analysiert und in die Berechnung einbezogen werden.

Personalisiertes Angebot für Spieler durch KI – Hilfsmittel im Marketing

Ob ein Glücksspieler als Kunde bleibt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine wichtige Rolle spielt ein auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Da KI in der Lage ist, Muster und Schemata aus Daten abzuleiten, lassen sich die Spielpräferenzen eines jeden Gamblers analysieren und bewerten. Die so ermittelten Fakten tragen dazu bei, dass Glücksspielbetreiber ihren Kunden zugeschnittene Angebote unterbreiten können.

Ein weiterer Bereich ist das moderne Marketing, denn die iGaming-Branche hat strikte Vorgaben beim Thema Werbung zu beachten. Der Versand von E-Mails ist beispielsweise nur an aktive Kunden und Newsletter-Abonnenten erlaubt, die Erfolgschancen sind maßgeblich vom Inhalt abhängig.

Indem die KI Vorschläge für persönliche Empfehlungen macht, trägt sie mehr Erfolg im Marketing bei. Sie lässt sich außerdem auf geltende Compliance-Richtlinien und Gesetze trainieren, sodass keine »verbotene Werbung« im Postfach der Empfänger landet.

Fazit: KI wird die iGaming-Branche verändern und zur Seriosität beitragen

Schon mit dem Glücksspielstaatsvertrag wurde in Deutschland für mehr Sicherheit in einer ehemals kritisierten Branche gesorgt. Spielerschutz hat den wichtigsten Stellenwert eingenommen, was maßgeblich zur Imageverbesserung beigetragen hat. KI könnte die positiven Veränderungen verstärken und dazu führen, dass der effektive Schutz vor Spielsucht weiter vorangetrieben wird.

Da sich künstliche Intelligenz individuell auf die Bedürfnisse von Unternehmen anpassen lässt, ist der Einsatz zum Schutz in vielen Bereichen möglich. Die Hauptrolle spielt sicher die Erkennung von auffälligem Spielverhalten, jedoch sind auch Themen wie Betrugsprävention und Hackerschutz von großer Bedeutung.

Die Gesamtanalyse zeigt, welche große Bedeutung KI für die iGaming-Branche hat und welche Entwicklungen dadurch möglich sind. Hierbei ist noch nicht berücksichtigt, wie stark auch der Zuwachs von künstlicher Intelligenz in der Programmierung ist. Es ist durchaus realistisch, dass in naher Zukunft nicht nur Schutz durch KI geboten wird, sondern auch neue Slots und Spielmöglichkeiten mit ihrer Hilfe entwickelt werden.